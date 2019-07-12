Такі да ― Феміда осліпла

У вівторок 9 липня Малиновський районний суд Одеси виніс-таки виправдувальний вирок одеському міському голові Геннадію Труханову та решті фігурантів справи про купівлю мерією будівель колишнього заводу "Краян" за завищеною в кілька десятків разів ціною.

Останні сторінки виправдувального вироку колегія суддів у складі Віктора Короя, Сергія Черевка і Дмитра Передерка читала за щільно зачиненими дверми. Їх заперли зсередини, щоб не допустити громадських активістів, які спільно з Міхеілом Саакашвілі намагалися прорватися в зал засідання через щільний заслін прибічників мера, тітушок та поліції. Крики й галас від тісняви в коридорі час від часу порушували тишу в залі й монотонне читання суддями тексту вироку, який вони поспішали оголосити до завершення робочого дня. Загалом на читання 400 сторінок вердикту пішло чотири дні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже заявила, що оскаржить вердикт суду. Судячи з коментарів керівника САП Назара Холодницького, його відомство сподівається, що рішення виноситиме Антикорупційний суд України, який, теоретично, має запрацювати на початку вересня нинішнього року. Ну, а поки що для його оскарження у прокурорів є 30 днів у запасі, але в Апеляційному суді Одеської області. Однак якщо САП подасть апеляцію в останній день, то суд навряд чи встигне розглянути її за місяць. У такому випадку справу буде передано в Апеляційну палату Антикорупційного суду України, чого так побоюються фігуранти справи й на що розраховує сторона обвинувачення. Адже надії на справедливий розгляд справи в Апеляційному суді Одеської області немає. Як і не було ілюзій щодо Малиновського райсуду, який у швидкому темпі розглядав справу. Підозріло швидко, вважають юристи. Суд квапився або його квапили, щоб вирок винести до початку роботи нового Антикорупційного суду, на який у країні покладають так багато надій. І якби САП не взяла тривалу паузу для внесення змін в обвинувальний акт, то вирок, швидше за все, був би винесений ще навесні цього року.

Прокурори, нагадаємо, просили для Труханова 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати посади в органах влади впродовж трьох років. Іншим обвинувачуваним вимагали від семи до 11 років. Серед них — заступник мера Одеси Павло Вугельман, директор міського департаменту комунальної власності Олексій Спектор, його заступник Володимир Радіонов, голова постійної депутатської комісії з питань комунальної власності Василь Шкрябай, а також оцінниця будівель, директорка ПП "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова й два представники власника будівель — Петро Загодіренко, директор ТОВ "Девелопмент Еліт", що виступало як продавець, та Ігор Кравченко, директор ТОВ Valton Group, що брав участь у перепродажу будівель заводу "Краян".

Однак, хоча перша судова інстанція визнала всіх цих осіб, без винятку, невинними, сумнівів немає, що угода купівлі-продажу будівель "Краяна" — це афера.

По-перше, очевидні маніпуляції з самим продажем майнового комплексу заводу. Нагадаємо, спочатку весь заводський комплекс, включно з виробничими корпусами й адмінбудівлями, був оцінений у 67 млн грн і виставлений на аукціон. У результаті, з другої спроби проданий за 11 млн грн. Новий власник відокремив адмінбудівлі й перепродав їх уже нібито за 44 млн грн. А потім ці ж будівлі вже в іншої компанії купила мерія за 185 млн грн. У таку суму їх оцінила фірма-оцінник. Але, за даними детективів НАБУ, керував усією цією угодою, від банкрутства заводу й до продажу його будівель мерії, використовуючи фіктивні фірми-прокладки, колишній народний депутат України Олександр Дубовой, про якого свого часу у ЗМІ писали як про головного рейдера Одеської області, що доклав руку до захоплення низки підприємств регіону.

По-друге, самі фігуранти справи вирішили повернути в міську скарбницю половину суми. Тобто 92,6 млн грн. З цього приводу навіть підписали додаткову угоду. І були спроби через суд зняти арешт із цієї частини коштів.

По-третє, мерія купила старі, технічно застарілі будівлі радянської забудови, в ремонт і реконструкцію яких вклала понад 200 млн грн. Крім мерії, яка вирішила там організувати сучасний центр адмінпослуг і зібрати під одним дахом свої розкидані по місту служби й департаменти, вони нікому в такому вигляді й за таку ціну не були потрібні.

Однак одеський суд не тільки обілив усіх без винятку фігурантів справи, а й повністю перекреслив роботу детективів НАБУ та зібрану ними солідну доказову базу, яка ледве вмістилася в 67 томів кримінальної справи. "Не встановлено", "не доведено", "не представлено", "не підтверджено", "не обґрунтовано", "немає фактів", "докази не знайшли свого документального підтвердження", "обвинувачення не може базуватися на припущеннях" тощо. Так судді розправилися з аргументацією детективів НАБУ і прокурорів САП, визнавши добрячу частину доказів — недопустимими. Зокрема, через порушення процесуальних норм під час їх збирання. Приміром, суд не взяв до уваги доказів стосовно стану та оцінки будівель "Краяна". Виявляється, неправильно проводився їх огляд. І, взагалі, встановити реальну вартість в умовах нестабільного ринку, на їхній погляд, неможливо. Судді також вирішили, що деякі обшуки, огляди, допити також проводилися з порушеннями. Їх нібито проводили детективи, які не мали на це спеціального дозволу.

Саме процесуальні зачіпки й дозволили суддям "заникати" й "замилити" низку важливих доказів. І навіть заявити, що меру Труханову взагалі не було пред'явлено обвинувачення, оскільки його вручили йому з порушенням. Це мав зробити особисто керівник САП, хоча, на думку Холодницького, зазначена норма спірна.

Виправдувальний вирок Малиновського районного суду стосовно фігурантів справи "Краян" за всіма статтями обвинувачення показав повну неспроможність не тільки судової, а й правоохоронної системи, а також законодавчої бази, яка дозволяє суддям за бажання запросто викидати в сміття здобуті детективами факти. А головному фігурантові справи, який погрузнув у кримінальних справах, що переслідують його по п'ятах, — красуватися на передвиборних білбордах.

Сьогодні, згідно з соцопитуваннями, громадяни України вважають корупцію однією з головних проблем у державі. Тим часом слоган команди Труханова "Довіряй справам" вийшов на всеукраїнський рівень. І під цим політичним брендом її учасники намагаються здобути місця в новій Верховній Раді. Жаль, автори не додали в слоган слово "кримінальним"…