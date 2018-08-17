Клименка (Верещагіна) немає, країна змінилася... А питання все ті самі: як би прибрати митницю зі шляху ліквідного товару? "Та можна!".

Всю не вийде, але Енергетичну митницю — можна спробувати. Кісткою в горлі багатьом вона стоїть. Та й досвід її ліквідації вже є.

Однак є кілька питань і нюансів. Чи багато співробітників митниці не просто знайомі, а практично знають специфіку огляду та оформлення енерготоварів? Причому в різному митному режимі та в кожному конкретному випадку — чи то електроенергії, нафтопродуктів та/або їхніх компонентів, скрапленого або природного газу, вугілля, палива для АЕС та інших, які поставляють на митну територію України (імпорт, транзит, експорт, режим митного складу, "перерваний транзит" тощо). Автомобільним, трубопровідним, залізничним, морським або річковим транспортом. Хто цим займатиметься професійно? Хто контролюватиме якість завезеного товару та забезпечуватиме надходження податків і зборів до державної скарбниці? А це третина всіх митних зборів в Україні.

Про це та багато іншого DT.UA розпитувало начальника Енергетичної митниці ДФС України Ігоря Піковського.

— Ігорю Олександровичу, за інформацією DT.UA, 16 серпня Енергомитницю вдруге вирішили ліквідувати. Поклавши руку на серце, відповідайте, може, у ній і немає необхідності?

Не на таємній вечері, на банальній, хоча й виключній у зв'язку з можливими наслідками нараді в нещодавно призначеного в.о. заступника голови ДФС Віктора Кривицького, відповідального за митний напрям, було прийнято таке рішення.

— Мене на подібного роду нараді не було. Це рішення в компетенції політичного керівництва КМУ, і стосується воно в тому числі енергетичної безпеки країни. Сподіваюся, врахують усі фактори та ризики. У тому числі ті, що мали місце в новітній історії, та ймовірні, пов'язані з гібридними загрозами.

Крім того, незрозуміло, хто повезе "перерваний транзит"!

Є спецназ, це еліта. Ним не розкидаються, з нього беруть приклад.

— А "Енергетичка", дотримуючись вашої аналогії, виходить, еліта митниці?

— Ви абсолютно логічні. Там же й школи авіаційної митної справи, і поштових та експрес-перевізників, etc.

— Як відомо DT.UA, нещодавно вам пропонували написати заяву "за власним бажанням", причому без вказування дати, і добровільно залишити посаду начальника Енергетичної митниці. Якою була ваша відповідь?

— Так, таку пропозицію було озвучено. Якщо вам відомо про це, то, напевно, знаєте і мою відповідь: я не розглядаю подібного роду пропозиції. Якщо висловлюватися в присутності жінок.

— Вам пропонували піти, м'яко кажучи, по-хорошому, без скандалу.

— Це на рівні анекдоту: знаєте, що думає півень, намагаючись наздогнати курку? Не наздожену, то хоч зігріюся.

— Які у вас стосунки з виконувачем обов'язків голови ДФС Мирославом Проданом? Чи немає у вас конфлікту?

— Ні, у мене не може бути конфлікту. У чому він може полягати?

— А постійні перевірки митниці, зокрема Енергетичної? Складалося враження, що все йшло до того, щоб розформувати Енергомитницю, як це одного разу вже було.

— У мене немає цьому підтвердження, але, ймовірно, і такий варіант обговорювався. Принаймні це політичне рішення. А що ж до перевірок, то вони в нас перманентні.

— Хоч скількись серйозні порушення під час перевірок було виявлено?

— Ні.

— Чому ж тоді, як нам розповіли очевидці, директор департаменту ДФС по боротьбі з контрабандою був таким заповзятим під час прийняття рішення про ліквідацію Енергомитниці? У чому він вас підозрює? Чи ви йому перекрили якийсь канал?

— Я не чув, хто, де та як проявляв заповзятливість. Формальних претензій до нас немає. Але струни душі незвідані.

— Чи правда, що залізничні перевезення, особливо нафтопродуктів, — це фактично найбільш зручний наркотрафік?

— Так у підручниках написано. Наші колеги знаходять у нафті й сигарети, і товари народного споживання, й інші вкладення.

— Наскільки ефективно можуть виявляти контрабандні товари нещодавно закуплені сканери на суму 700 млн грн і чому?

— Автоматизація процесів — широка світова практика. У вмілих руках це дуже ефективно.

Зачищення митниці: на зміну "Контрабанда — стоп!" — "Корупція — стоп!"

— За інформацією DT.UA, пропозиції написати "за власним" одержав багато хто, якщо не більшість начальників регіональних митниць і митних постів.

— В Енергетичній митниці ніхто такого не писав і не підписував подібних незаконних паперів.

— А в інших митницях? І чому незаконних? Пальці дверима не защемляли. Може, рильце в пушку?

— Цього я не знаю — хто та що написав. Щоб стверджувати, треба бачити ці заяви. Я таких не бачив. Варіації існують різні: написали, не написали, всі або частина, або більшість, що конкретно написали...

— За нашою інформацією, частина написали.

— Я глибоко переконаний, що митники — народ битий: Петро писав за Івана, Іван за Петра й т.ін., у результаті графологічна експертиза встановить, що власноручно написаних заяв немає. Навіть якщо хто й написав щось подібне, цілком імовірно, що через кілька хвилин вони подали нотаріально завірені заяви в поліцію, прокуратуру, НАБУ і САП про те, що підписали "за власним" під напором/тиском. Не вперше митницю намагалися до чогось примусити. Тож на цей рахунок виробився імунітет. Шекспірівське "слепцов ведут безумцы" — це не про митницю.

— А брати винагороду — про вас?

— Будь-яка відповідь: "так", "ні"", "не знаю" тощо сприйматиметься вами як привід до уїдливого обговорення. Є поняття "ринок праці", який стимулює корпоративну культуру та соціальні підходи, у тому числі нульову толерантність до корупції. Економіка, соціологія, адміністративно-управлінські моделі та інше — от що визначає відносини на ринку. Спроби пенетрирувати у процеси митного оформлення структури та органи, для яких ці функції не властиві, можуть закінчитися тим, що в митних органах шамани з чорної Африки битимуть у бубон, щоб розігнати демонів корупції. Реформи та їхнє забезпечення потрібні, а не заклинання.

— На митниці свого часу проводили кампанію "Контрабанда — стоп!", тепер, схоже, "Корупція — стоп!".

— У тому й біда, що проводили кампанії, а не реформували систему митниці, як того вимагає Угода про асоціацію з ЄС. Ніхто не займається реформуванням митних органів, щоб вони відповідали рівню аналогічних органів держав ЄС. Немає стратегічного розуміння, як розвиватиметься митна система.

Ви не спостерігаєте, що так звана боротьби з корупцією для багатьох стала прибутковим бізнесом?

— Є такий момент. Але скажіть про інше — вам реально встановлюють ставки поборів? Хто?

— Ні, ніхто не встановлює нічого подібного.

Ви згадували про спроби ліквідувати "Енергетичку". У цьому разі половина перевиконання індикативу розійдеться областями на так званий дорожній експеримент. Отам широке поле для "освоєння ресурсу". Наприклад, з минулого року прикарпатські мажоритарники стурбовані перекиданням платежів від "Карпатнафтохіму" в обласну митницю. Це близько 4 млрд грн. У передвиборний рік! З ними в кільватері йдуть й інші області. Про цю логіку можна продовжувати розповідати годинами.

— Чим закінчилося ініційоване СБУ на початку червня розслідування "відносно передумов для надзвичайної події", пов'язане зі збоями в електронній системі Енергомитниці?

— Нічим.

— ДФС так і не виділила Енергомитниці кошти на придбання серверного та комп'ютерного обладнання? Яка взагалі ціна цього питання?

— Не виділила. Хоча потрібно лише

27 млн грн для повної інноваційної модернізації Енергетичної митниці. Ми пропонували зробити на базі "Енергетички" пілотний проект, перевірити його працездатність і потім впровадити в усій системі митниці. Але... Це при тому, що торік Енергомитницязабезпечила поповнення бюджету на 95 млрд грн. У першому півріччі 2018-го — на 47 млрд грн (на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року). Частка зборів Енергомитниці в системі митниці становить третину всіх зборів. Але фондоозброєність одного співробітника "Енергетички" становить 6956 грн. А середня зарплата інспектора — близько 13 тис. грн. Для порівняння, наприклад у Британії фондоозброєність одного інспектора аналогічної служби становить близько 100 тис. фунтів.

— При цьому щодня вони оформляють вантажі на сотні мільйонів... Нафтотрейдери та імпортери LPG-газу постійно скаржаться на Енергомитницю, мовляв, її інспектори затягують розмитнення через тривалу процедуру перевірок увезеного товару.

— Перевищення нормативних термінів оформлення митних декларацій немає. Просто немає. Офіційна статистика. У нас лише чотири сертифіковані лабораторії, та й то не кожна з них може проводити весь спектр необхідних аналізів і проб. Інспектори працюють, як при царі Гороху, — змушені підніматися на цистерни, щоб зробити забір проб, потім везти їх у сертифіковані лабораторії. Зрозуміло, все це забирає час.

— Однак імпортери кажуть, що найчастіше енергоінспектори свідомо затягують цей процес, а вони зазнають колосальних збитків через простої на митниці.

— Нам теж хотілося би працювати із сучасним обладнанням, що дає можливість оперативно, експрес-методами перевірити ввезені на митну територію України вантажі. Що ж до скарг імпортерів, наприклад, з гучної "газової справи", то всі суди проти нас у Києві ми виграли. Але от що цікаво, у Харкові — програли, але потім вища інстанція в Києві винесла рішення на нашу користь. Отже, скарги скаргами, а свою роботу ми робимо на совість.

— Скільки сьогодні в Енергомитниці багнетів, і на кого з них ви можете розраховувати як на професіоналів?

— Штатна чисельність — 134 чоловіки. Переважна більшість — співробітники з більш як десятирічним стажем і високою кваліфікацією.

Як уже зазначав, Енергомитниця зібрала до бюджету 95 млрд грн — третину всіх зборів по системі митниці країни у 2017 році і вже 47 млрд — у першому півріччі 2018-го. Але саме з нею нерідко пов'язані великі скандали та конфлікти з імпортерами енерговантажів. Одного разу її вже розформовували.Але навіть тоді вистачило розуму зібрати фахівців, які знають специфіку митного оформлення енерготоварів, у спеціальний відділ, який кілька років і продовжував цю роботу. Допоки "Енергетичку", як її називають і самі митники, й імпортери з експортерами, не стали відтворювати по крупицях. Почати — почали, але до ладу, схоже, справу не довели. Так і залишається Енергомитниця пасербицею в структурі ДФС і митниці. І збудником спокою для багатьох, хто повірив у свою винятковість і недоторканність.

Начальник Енергомитниці проти голови "Нафтогазу"

15 серпня Апеляційний суд Києва розглядав справу Енергетична митниця vs голова НАК "Нафтогаз України". Адвокати Андрія Коболєва буквально завалили суддю... додатковими документами. Отже, засідання перенесене.

Енергомитниця наполягає, що правомірно та законно оштрафувала голову НАКу Андрія Коболєва на 8,3 млрд грн. Коболєв не погоджується. Але встиг конвертувати премію "за взяття Стокгольма" і вивести її на зарубіжний рахунок найближчої родички під приводом того, що, мовляв, побоюється якщо не конфіскації, то рішення суду про арешт його рахунків.

"Нафтогаз", що виграв, як переконують його топ-менеджери (ніхто ж не вивчав рішення арбітрів, їх нікому навіть не показують), у Стокгольмському арбітражі сумарно за двома (до речі, зустрічними) позовами до російського "Газпрому" 4,3 млрд дол., і досі нічого не отримав. І навряд чи скоро отримає.

Тим часом Енергомитниця не тільки опинилася під прицілом ДФС, а й укупі з усіма митниками нещодавно публічно була обвинувачена прем'єром Гройсманом (з подачі голови МВС Авакова, треба розуміти?) ледь не в тотальній корупції. Гройсман, як свого часу Яценюк, заявив про "чистку" митних рядів та оголосив війну корупції на митниці. Подія ще та — у період передвиборних перегонів. Але, з іншого боку, малий, середній бізнес і давні імпортери та експортери не втомлюються скаржитися на митарів. Щоправда, в основному, безособово.

— Ігорю Олександровичу, ви серйозно не здогадуєтеся, чому вам пропонували піти "за власним"? Чи не пов'язуєте прямо таку пропозицію з тим, що, скажемо так, ви наступили на хвіст голові правління НАК "Нафтогаз України" А.Коболєву або, точніше, тим, хто його призначив?

(DT.UA: 27 лютого 2018 р., за день до оголошення рішення Стокгольмського арбітражу в спорі між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом" за "транзитним" контрактом, Енергетична митниця ДФС України винесла рішення про стягнення штрафу з голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва в розмірі 300% суми вартості імпортованого НАКом, але не розмитненого за всіма правилами Митного кодексу України російського газу. Загальна сума штрафу (за двома епізодами), за розрахунками Енергомитниці, становить 8,3 млрд грн. Коболєв одразу подав зустрічний позов про визнання рішення Енергомитниці безпідставним і неправомочним. Позови розглядали судді Подільського районного суду Києва (докладніше див. DT.UA №11 від 23 березня 2018 р. "Енергомитниця—"Нафтогаз": як наповнити скарбницю, не поступившись агресору?".

— Не пов'язую. Хоча ніколи не кажи "ніколи". Не задля забави ми вимагаємо стягнути з громадянина Коболєва як голови "Нафтогазу" штраф — згідно зі ст. 485 Митного кодексу України. Вивчайте матчастину, як кажуть.

— Не відчуваєте на собі тиску?

— Атмосферного стовпчика, як і Остап Бендер (усміхається).

— Рішення Подільського суду за вашим позовом до Коболєва половинчасте.

— Наскільки я його прочитав, можна і так сформулювати. З одного боку, суд визнає факт порушення митного законодавства. З іншого — звільняє громадянина Коболєва від обов'язковості сплати штрафу.

— Хоча закон і не має зворотної сили, але якщо Енергомитницю розформують, може вийти так, що вимагати виконання Митного кодексу від голови "Нафтогазу"" ніхто не стане. Немає Енергомитниці — немає позивача. Відповідно, відповідач нікому нічого не винен. Чи все-таки винен?

— Ніхто не розформовує! Звідки такий фаталізм? Ви щось знаєте?

— Ви оскаржили рішення Подільського районного суду Києва в Апеляційному суді?

— Відповідно до процедури, природно!

— Якщо Апеляційний і Верховний суди залишать рішення Подільського суду в силі, далі що?

— Думаю, остаточне рішення буде прийняте в Європейському суді з прав людини. Я навіть не вибудовую логіки, як звичайна адміністративна справа потрапить на розгляд Європейського суду, але досвід підказує, що хтось туди піде.

На завершення дозволю собі висловити думку, що митну безпеку країни не забезпечать ні шамани, ні реформатори, які спустилися з гір, ні інші потойбічні сили. Тільки ми самі можемо сформулювати та реалізувати цілі й завдання реформ, наповнити їх змістом і смислом відповідно до взятих на себе Україною міжнародних зобов'язань.

Ігор Піковський народився в Рівному. Громадянин України.

У 1979 р. закінчив Український інститут інженерів водного господарства.

Кандидат технічних наук. На держслужбі — з січня 2008 р.

У 2008–2010 рр. — перший заступник голови Державної митної служби України.

У 2010-му присвоєно спеціальне звання "Державний радник митної служби 2-го рангу".

У 2010–2015 рр. — голова наглядової ради ВАТ "Промзв'язок".

З липня 2015-го по жовтень 2016 р. — начальник Київської міської митниці ДФС.

З жовтня 2016-го — начальник Енергетичної митниці ДФС.

Довідка:

Дизельне паливо: імпорт, транзит трубопровідним транспортом і митні платежі в 2016–2018 рр.

2016 р.:

— оформлено в митний режим "Імпорт" 492,952 тис. т, сплачено 3043,930 млн грн.

2017 р.:

— оформлено в митний режим "Імпорт" 155,555 тис. т, сплачено 13675,989 млн грн;

— оформлено в митний режим "Транзит" 4999,660 тис. т, сплачено 0,036 млн грн.

2018 р.:

— оформлено в митний режим "Імпорт"" 815,295 тис. т, сплачено 8038,487 млн грн;

— оформлено в митний режим "Транзит" 190,044 тис. т, сплачено 0,457 млн грн.

Джерело: Енергетична митниця ДФС України.