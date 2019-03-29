Катю Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року.

Четвертого листопада 2018 року вона померла.

На сьогодні у справі вбивства Каті Гандзюк усе ще триває досудове розслідування, продовжене до 3 липня 2019 року. У вчиненні злочину наразі офіційно підозру повідомлено сімом особам:

— в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб, — колишнім учасникам АТО, членам Української Добровольчої Армії (УДА)Грабчуку М., Васяновичу В., Вишневському В., Горбунову В.;

Масі Найєм

— в організації умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, а також у скоєнні терористичного акту — екс-помічнику народного депутата від БПП М.Паламарчука, заступнику голови громадського формування з охорони громадського порядку "Чорний туман" Павловському І., очільнику Херсонського загону УДА, керівнику громадських організацій "Херсонська фортеця" та "Добровольців учасників АТО "Добровольці Божої Чоти", колишньому учаснику АТО Торбіну С.;

— в організації умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб — голові Херсонської обласної ради Мангеру В.

Масі Найєм

Окрім ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", яка продовжує обростати учасниками, обставини вбивства Каті розслідують ще й журналісти з агенції журналістських розслідувань "Слідство.Інфо", які 25 березня цього року й презентували фільм "Гандзюк: системне вбивство". Насамперед фільм було знято для того, аби відповісти на всі запитання необізнаних із цим убивством. Втім і для тих громадян, які уважно слідкують за слідством, журналісти навели кілька нових фактів, які підтверджують, що зло все-таки перемагає — тільки тому, що воно системне.

Наприклад, у фільмі показали розмову журналістів із заступником голови херсонської ОДА Євгеном Рищуком: він розповів, що голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв спілкувався з головою СБУ Василем Грицаком, після чого, за словами Рищука, "Грицак набрав Данила [Данило Доценко — колишній начальник СБУ в Херсонській області] й сказав йому: тобі є що пред'явити губернаторові та його заступнику?" Данило йому відповів: "Немає". Тоді він каже: "Відбалансуй в обратну сторону". І Гордєєв приїхав, задоволений, що все нормально".

Масі Найєм

Крім того, у фільмі показано, що Андрій Гордєєв спочатку підтверджував журналістам факт зустрічі з головою СБУ, однак пізніше, коли журналісти озвучили більше деталей стосовно її змісту, відмовився від своїх слів і наполягав, буцім такої зустрічі ніколи не було.

Вся стрічка свідчить, що підозрювані в цій справі та ті, хто мав би бути підозрюваним, тісно спілкувалися з правоохоронними органами — як до замаху, так і після нього. Проте жоден із правоохоронців у Херсонській області не звільнений. Жоден.

Масі Найєм

Одразу після прем'єри фільму, в понеділок, 25 березня 2019 року, своє системне вбивство та клановий захист ГПУ вирішила продовжити й довести до кінця: 27 березня журналісти "Слідство.Інфо" опублікували відео, на якому підозрюваний Олексій Левін — кримінальний авторитет та помічник депутата Херсонської облради від РПЛ Миколи Ставицького, — який утік з України, розповів своєму співрозмовнику, що заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук звертався до нього і просив "покарати" Катерину Гандзюк за винагороду.

Нагадаю: про можливу причетність криминального авторитета Левіна до вбивства Каті правоохоронцям було відомо ще в серпні 2018 року, але підозру висунули тільки по смерті Каті — приблизно через 4 місяці після нападу. На той момент Левіна в Україні вже не було. Лише приблизно в січні 2019 року, після того, як ініціативна група "Хто замовив Катю Гандзюк?" написала, що О.Левін ще не в розшуку, його оголосили в національний розшук (не міжнародний) із позначкою, що зник він із поля зору правоохоронців ще в серпні 2018 року. Реакція Генеральної прокуратури на це відео була майже миттєва: через п'ять годин її речник Андрій Лисенко сказав, що "жодного доказового значення це інтерв'ю особи, яка переховується від слідства, на жаль, не має".

Масі Найєм

Тобто з серпня 2018 року слідству відомо про Олексія Левіна, і саме в той період він зникає, тоді як підозра з'являється у грудні 2018 року, а шукати його починають із січня 2019 року. А коли з'являється відео, на якому особа, котрої "знайти не можуть", говорить про ймовірну причетність до цього вбивства заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука, — прокуратура миттєво приймає рішення, що це "неправильний мед". Роблять це без проведення будь-яких слідчих дій, зокрема допиту Рищука і повідомлення йому про підозру, які б допомогли слідству перевірити факти, зазначені у відео.

28 березня фільм "Гандзюк: системне вбивство" показали в місті Херсоні, де Катя боролась із системним злом і де на Катю вилили літр концентрованої сірчаної кислоти.

Масі Найєм

Тому з друзями Каті та активістами з Києва ми виїхали до Херсона. З нами в машині їхав парамедик Максим. Він розповів нам свою теорію про те, чому мозок називають сірою речовиною: на його думку, "сірий" означає недосліджений. Насправді мозок має інше забарвлення — біле з червоним. Він це бачив на війні. Справа Каті Гандзюк — це недосліджене зло. Ми звикли до того, що система є, і вона певним чином функціонує. Але ми не знаємо, на що її представники готові піти заради захисту своїх.

У Херсоні ми збиралися на вулиці Каті Гандзюк, де розміщується Головне управління Нацполіції в області. Вулицю перейменували 22 лютого 2019 року, і це так не подобається комусь, що наразі зареєстровано понад 20 позовів із вимогою скасувати відповідне рішення міськради.

На Катіній вулиці нас уже чекали поліцейські в цивільному, а над управлінням поліції навіть піднявся їхній коптер, — знімав натовп.

Масі Найєм

Після відділку ми рушили за маршрутом до будинку заступника голови херсонської ОДА Євгена Рищука, звідти — до квартири голови херсонської облради Владислава Мангера, потім — до Каті на цвинтар, а завершили ходу під будівлею ОДА. Увесь час поруч із нами були майже одні й ті ж самі люди в цивільному, які знімали наші обличчя на камеру. Поліція, котра була у формі, не перешкоджала мирній акції, чим, безумовно, виявила повагу до прав людей на мирні зібрання і на обурення.

Одразу після нашої акції 28 березня заступник голови херсонської ОДА Євген Рищук на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував відео, де сказав: "На жаль, я розумію, що сьогодні можна відібрати посаду, дім, усе — були б гроші та бажання це зробити". Годилося б сказати, що пану Є.Рищуку не слід судити по собі самому. Але є дещо цікавіше: на відео він розповів, що найближчими днями планує проходити поліграф у Києві.

Тобто він упевнений, що його не будуть викликати на допит, вручати підозру, — досить ввести в оману суспільство поліграфом, аби потім весь час апелювати до вигідного йому результату. Взагалі, дослідження на поліграфі є такою самою експертизою, як і довідка від лікаря, що ти не хворий. Якщо ти довіряєш цьому лікарю — ти йдеш до нього.

Масі Найєм

Але коли йдеться про законодавство, про докази непричетності Є.Рищука до замовного вбивства Каті, — то є певна процедура: Генеральна прокуратура має вручити пану Є.Рищуку підозру, і вже як підозрюваний через своїх адвокатів він може надавати суду докази, які відповідають нормам КПК. Згідно з кримінальним процесуальним законодавством, висновки експертиз є одним із джерел доказів для слідства та суду. Експертизи призначає суд, на клопотання сторони провадження або самостійно, якщо для з'ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, потрібні спеціальні знання. Їх можуть проводити як спеціалізовані державні установи, так і експерти, котрі не є співробітниками останніх. Але ще раз — коли Є.Рищук буде підозрюваним.

Після презентації фільму "Гандзюк: системне вбивство", після відео підозрюваного Левіна і, тим більше, після відео заступника голови херсонської ОДА Рищука слідство зобов'язане врахувати всю цю інформацію та повідомити про підозру останньому, аби підтвердити чи спростувати озвучені факти і провести необхідні слідчі дії.

Масі Найєм

Скажу більше: слідство зобов'язане належним чином відреагувати на оприлюднену у ЗМІ інформацію, адже, згідно з кримінальним процесуальним законодавством, саме повідомлення у ЗМІ є одним із джерел, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Ну й насамкінець: коли перед Херсоном на повороті на Сімферополь я побачив борд "Думай", перше, що спало на думку, — це "Ніколи знову". Тільки б ніколи знову не повторилися цей злочин проти життя та здоров'я людини і таке нахабне саботування розслідування, яке тільки ще більше підтверджує причетність системи до вбивства.