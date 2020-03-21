Щоб не впасти на коліна

На одній з нарад із вуст високопоставленого політика, який має владні повноваження, почув заспокійливу фразу: "А чим відрізняється ця епідемія від попередніх?". Пояснив емоційно. А зараз зроблю це коротко.

Після Другої світової війни ще жодна епідемія не ставила на коліна національні системи охорони здоров'я, а COVID-19 це уже зробив. Стрімке поширення коронавірусу в Італії (на ранок 21 березня інфікованих 47021) призвело до колапсу системи охорони здоров'я країни, як результат — смертність сягає 8,6% від кількості інфікованих. На межі колапсу і система охорони здоров'я Швейцарії. 18 березня керівник відділу інфекційних захворювань швейцарського федерального управління охорони здоров'я Даніель Кох при 2650 підтверджених випадках спрогнозував колапс через десять днів. За чотири дні у Швейцарії вже 5544 випадки. Залучено до восьми тисяч військових для надання допомоги органам влади і медичному персоналу. Задумайтеся: лише 5544 випадки, а до колапсу залишилися лічені дні.

За минулий тиждень відбулися зміни в Україні: уже маємо 41 інфікованого і трьох померлих, смертність становить 7,3%. Розуміємо, що реальна картина далека від тих цифр, які фіксує Міністерство охорони здоров'я. Що зроблено і що зроблено не так, і головне, що потрібно зробити?

У країні прийнято цілий ряд болючих, я сказав би, надзвичайно болючих рішень. Прийняті рішення абсолютно правильні. Але, як засвідчує успішний досвід протидії поширенню COVID-19, їх недостатньо. Соціальну самоізоляцію багато хто із громадян сприйняв як канікули, відпустку, а керівники юридичних осіб — як рекомендацію. Тому на дитячих майданчиках продовжують гуляти діти із недолугими батьками. Не всі магазини, ринки, ресторани, кофе-шопи та заклади іншого спрямування припинили роботу. Продовжують службу Божу священники УПЦ московського патріархату. Дійсно, нічого святого. Навіть в Австрії, за свідченням міністра внутрішніх справ Карла Нехаммера, близько 5% населення не дотримується карантинних заходів, соціального дистанціювання при штрафах до 3600 євро, а для рестораторів — у розмірі 30000 євро.

Потрібна не ліберальна відповідальність від Михайла Радуцького, а кримінальна — як керівників юридичних осіб, так і громадян за недотримання заходів карантину, обов'язкової самоізоляції. Нагадаю, що Китай поборов коронавірус не лише завдяки тотальній самоізоляції громадян в 11-мільйонному місті Ухань. Цьому сприяла, у тому числі, запроваджена смертна кара. А я пропоную лише кримінальну відповідальність. Учора це вже зробив Ізраїль при 677 випадках хвороби на COVID-19.

Напівзаходів коронавірус COVID-19 не розуміє, він не розуміє незручностей, неминучих економічних і фінансових втрат. Ми маємо ще радикальніше та швидше діяти. Уже сьогодні в місцях спалаху COVID-19 мають бути опрацьовані плани повного зупинення громадського транспорту, а також зупинки виробництв за винятком підприємств стратегічного значення. Підвіз працівників до місць роботи на стратегічно важливих підприємствах повинна взяти на себе місцева влада та підприємці. Потрібно рішучіше діяти Національній поліції та іншим державним інституціям, аби забезпечити виконання прийнятих рішень. Не бійтеся осуду, реакції галасливих політиків, які думають про рейтинги, а не про життя людей. Закон і рішення уряду обов'язкові для всіх. Або ми, використовуючи непопулярні жорсткі рішення, зупинимо COVID-19 протягом лічених місяців (Китай це зробив за два місяці з моменту прийняття таких рішень), або будемо боротися протягом пів року і більше. Зазначу лише, що втрати при першому варіанті менші, ніж при другому.

Дуже важливою є поведінка політиків, які публічно демонструють розуміння небезпеки, дбають не про власні політичні дивіденди. Віддамо належне лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яка на позачергове засідання парламенту прийшла у захисній масці і заявила про готовність працювати в антикризовому штабі для протидії COVID-19 без вихідних і відпочинку. На жаль, політичні лідери інших парламентських фракцій зчинили суїцидальний ґвалт, забувши, що при владі вони були чотири або п'ять років. І передали країну президенту Зеленському інституційно слабкою, нереформованою.

Політики заради ефективної протидії мають об'єднати зусилля, забути про вчорашні чвари, образи, продемонструвати єдність. Це вимога часу.

Звертаюся до керівників, продюсерів телеканалів!

Не думайте про телеаудиторію на політичних ток-шоу з питань протидії COVID-19. Залучайте до спокійної виваженої розмови тих, хто формуватиме правильні меседжі для громадян, владних інституцій. Показуйте тих, хто ігнорує рішення президента, уряду.

Підтримайте медичних працівників! Пам'ятайте, лікарські помилки — неминучий, на жаль, супутник професії. Вони є в усіх провідних клініках світу, включаючи славнозвісну Мейо. Але телепростір — не місце для з'ясовування, лікарська помилка це чи ні. Подолаємо епідемію і тоді повернемося до обговорення цієї вкрай важливої теми.

Надзвичайно слабкою система охорони здоров'я підходить до протидії COVID-19. З голими руками на ведмедя ніхто не піде.

Потрібно перш за все забезпечити індивідуальними засобами захисту медичні заклади, визначені для надання допомоги хворим з COVID-19. Не масками, а респіраторами з класом захисту не менше другого, захисними окулярами, а ще краще — медичними щитками, які захищають обличчя лікаря цілком. Не зробимо цього — буде паніка, не буде кому надавати медичну допомогу.

Термінового перегляду потребує наказ МОЗ №663 від 13 березня 2020 року. Наказ, який сьогодні не дає лікарю підстав зробити забір біологічного матеріалу у хворих на пневмонію для проведення аналізу на COVID-19. А таких хворих, за свідченням лікарів, сьогодні багато. Пацієнти, що надходять до лікувальних закладів із діагнозом "вірусна пневмонія неуточнена", "вірусно-бактеріальна пневмонія", мають бути обов'язково обстежені на COVID-19. Це дасть нам змогу при виявленні COVID-19 вчасно вжити заходів із встановлення контактних осіб та їх самоізоляції. Потрібно розширити епідкритерії для проведення тестування на COVID-19, внести інші зміни до наказу.

Накази МОЗ мають бути юстовані, стати обов'язковими для виконання, а не носити рекомендаційний характер. Не займатися бездумним перекладом рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка не встигає за оголошеною пандемією. Національні системи охорони здоров'я в багатьох країнах діють рішучіше, швидше. Вивчаємо їх досвід, задіявши потенціал зарубіжних посольств.

І надзвичайно важливим є правильний алгоритм госпіталізації. 80% пацієнтів, що в легкій формі переносять захворювання, не потрібно направляти до лікарняних закладів. Інакше вони займуть ліжка, які знадобляться для пацієнтів із важким перебігом захворювання, а ліжок не буде. В багатьох країнах Європи, які зробили уроки із ситуації в Італії, пацієнтів залишають до 5–6 діб у самоізоляції під телефонним (online) супроводом лікаря загальної практики. І тільки після того, як стан пацієнта погіршується, його направляють на стаціонарне лікування. Завдання — не перевантажити лікувальні заклади, що дасть змогу знизити летальність від COVID-19.

Зверненнями міністра охорони здоров'я не врегулювати підвозу медичних працівників до місць роботи, не забезпечити лікарні апаратами штучної вентиляції легень і не здійснити перепрофілювання медичних закладів. Звертаюся до відомого кардіохірурга Іллі Ємця: тимчасово залиште операційну, зосередьтеся на міністерстві, так ви врятуєте набагато більше життів.

Очікуємо, що незабаром у країну завезуть достатньо тест-систем. Без тотального тестування нам не обійтися і не перемогти COVID-19. Тест-системи матимемо, але чи в усіх обласних центрах, щоб наблизити виконання тестів до місць забору, є обладнання для їх проведення? Чи підготували кадри — питання риторичне.

МОЗ повинно розробити поетапний план перепрофілювання лікарень. Дякувати Богові, в системі МОЗ ліжок надмірна кількість, ніхто їх не скоротив. Потрібно лише забезпечити їх необхідним обладнанням, а медичний персонал — індивідуальними засобами захисту. Незважаючи на те, що маємо протистояти ворогу на Сході країни, слід думати про можливість розгорнути військові мобільні шпиталі, задіяти шпиталі МВС, СБУ, лікарні Академії медичних наук.

Об'єднаймося, адже невидимий ворог надзвичайно небезпечний, він серед нас. Тільки разом ми переможемо COVID-19.

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