Роззирнися у своєму місті, перехожий

Цього разу страшна пожежа спалахнула в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу і забрала життя 16 людей. Серед жертв трагедії — учні, викладачі, рятувальник. Розшукові роботи в шестиповерховому будинку — пам'ятці архітектури, де розташовувався й Інститут біології південних морів НАН України (двоє його співробітників теж серед загиблих), тривали понад тиждень. Тіла останніх трьох осіб знайшли в четвер, 12 грудня. На ідентифікацію загиблих піде ще не один тиждень. На одужання постраждалих теж. Усього їх 31 особа, щоправда, більшу частину з них уже виписали з лікарні.

Який урок з калейдоскопа одеських трагедій влада винесе цього разу?

Офіційної причини пожежі в коледжі поки що не названо. Для розслідування події створено урядову комісію, яка з 10 грудня працює в Одесі. Але, за попередніми даними, загоряння виникло на третьому поверсі в кабінеті завідувачки через нібито несправний подовжувач.

Ясно, що проблема набагато ширша — у згорілому коледжі не було пожежної сигналізації. Точніше, автоматичної системи оповіщення. Була лише застаріла ручна сигналізація, розташована на першому поверсі. І учні довідалися про пожежу, коли вже дим заповнював будівлю. А про саму пожежу нібито повідомив перехожий. Рятувальники прибули, коли вогонь охопив більшу частину площі будинку, і клуби ядучого диму (коридори були обшиті вагонкою) стали для загиблих смертельною пасткою.

Поліція вже повідомила про підозру за статтею "службова недбалість" директорці коледжу Любові Кочерзі, яку суд днями відправив під домашній арешт на 60 діб. Перші ж результати розслідування показали грубі порушення протипожежної безпеки та евакуації людей. Вогнегасники взагалі виявили в коменданта під ліжком. А тому питання про притягнення до відповідальності інших осіб буде вирішено після проведення всіх слідчих дій. На сьогодні поліція розглядає ще дві версії події — порушення правил протипожежної безпеки й навмисний підпал. Ця версія мусувалася серед одеситів у перший же день пожежі, і породило її те, що в Одесі бізнес полює на майданчики під забудову. Через це в центрі міста горів не один будинок, на місці яких потім виростали приватні володіння.

Та нинішня трагедія, як, утім, і решта, — це не тільки докір директорці, яка припустилася недбалості, не зуміла знайти грошей на протипожежну сигналізацію в коледжі. Це й вирок усій нинішній системі безпеки, зашкарублій, неповороткій, допотопній.

Як це можливо, щоб у ХХI столітті діти в навчальному закладі серед білого дня в центрі мільйонного міста опинилися у вогневій пастці? Вони приречено телефонували батькам і прощалися з ними. Як це можливо, щоб люди з палаючого будинку стрибали на асфальт у присутності пожежників?

Це ж катастрофа, що коїться в навчальних закладах з опаленням! Учні, студенти, викладачі вишів змушені сидіти на заняттях у верхньому одязі, рукавичках, вмикати обігрівачі. Порушення вимог пожежної безпеки в нас скрізь, куди сягає погляд.

Нині можновладці знову запевняють у неминучості покарання. Про це заявили президент країни Володимир Зеленський і прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, які прибули до Одеси на місце трагедії. "Розслідування причин пожежі, визначення відповідальних — питання найвищого пріоритету і перебуває на моєму особистому контролі. Винних буде покарано за всією суворістю закону, незалежно від посад і статусів. Ситуація, коли масштабні пожежі в університетах, гуртожитках і готелях стають системним явищем, неприпустимі", — заявив Гончарук.

Та в'язниця як покарання в цій ситуації навряд чи може змінити стан речей із протипожежною безпекою в країні. Та й кого в Одесі посадили? Колишньому директорові згорілого дитячого табору "Вікторія" Петросу Саркісяну за два роки так і не винесено вироку. Ба більше, днями його випустили з СІЗО під домашній арешт. І це при тому, що в пожежі загинуло троє дітей. Випустили з СІЗО під домашній арешт і співвласника одеського готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного. У пожежі в його готелі загинуло дев'ятеро людей. А після пожежі в Одеській обласній психіатричній лікарні, де загинуло п'ятеро пацієнтів і медсестра, обвинувачення взагалі нікому не висунули.

При цьому нікого з чиновників, які видавали дозволи на експлуатацію і табору "Вікторія", і готелю "Токіо Стар", де виявили безліч порушень протипожежної безпеки, не покарано. Правда, цього разу ситуація, схоже, інша. Прем'єр-міністр уже дав доручення звільнити керівника департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександра Лончака. І, найважливіше, — відсторонити від займаних посад начальника головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка на час розслідування причин пожежі, але з подальшим звільненням.

В Одесі сподіваються, що так і буде. Занадто багато запитань накопичилося до керівництва обласної служби. У соцмережах чимало фактів їхньої непривабливої діяльності. Після того як усі побачили, в яких умовах працюють рятувальники на ліквідації пожежі в коледжі (без відповідного обладнання, спорядження, засобів захисту), деякі ЗМІ опублікували дані, на що в останні місяці витрачали бюджетні кошти в ДСНС Одеської області. Цифри здивували.

Як стало відомо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо співробітників обласного управління ДСНС. Ідеться про недбалість, допущену ними раніше при перевірці коледжу. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у будинку облуправління 13 грудня проводили обшуки. Слідчі вилучали матеріали перевірок.

Зазначимо, що президент країни Володимир Зеленський доручив уряду перевірити не тільки стан протипожежної безпеки в установах і закладах із масовим перебуванням людей, а й матеріально-технічне оснащення рятувальних підрозділів. Судячи з аудиту, який опублікувала Рахункова палата України в березні ц.р., ситуація з оснащенням технікою та обладнанням теж плачевна. У звіті сказано, що оперативне реагування на забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів утруднюють, зокрема, такі проблеми: недостатня кількість і неналежне матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів, включаючи недостатню кількість пожежних гідрантів; мінімальна штатна чисельність персоналу й недостатньо розгалужена система добровільних і місцевих комунальних пожежних команд. І це в країні, де пожежі забирають життя сотень людей.

2018 року внаслідок зафіксованих пожеж в Україні загинуло 1956 людей, зокрема 52 дитини, й 1515 зазнали травм, з них — 122 дитини. Під час ліквідації пожеж урятували 2335 людей, зокрема 350 дітей. Порівняно з 2017 роком кількість загиблих зросла на 7,5%, а кількість травмованих — на 2,8%.

Тим часом іще у вересні 2016 р. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував концепцію реформи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Багато чого було обіцяно щодо оснащення ДСНС і сучасною технікою, і обладнанням. "Нарешті зрушило з мертвої точки питання матеріального забезпечення служби", — заявляв 2017 року Петро Порошенко. Однак насправді виявилося, що в Одесі в рятувальників немає навіть "кубів життя" або якихось інших пристосувань для швидкого зняття людей з палаючого будинку. У результаті учениця коледжу, рятуючись від пожежі, вистрибнула з вікна, збила пожежника, який піднімався в цей час драбиною, і обоє вони померли в лікарні від травм.

Діти, що вистрибують з вікон на асфальт, — це й вирок ДСНС, яка не здатна забезпечити свої служби відповідним сучасним обладнанням для порятунку людей. П'ять спеціальних надувних батутів — "кубів життя" — на всю країну. "Беручи до уваги трагедію в Одеському коледжі, ми вживемо всіх заходів, щоб такі "куби життя" були в кожному регіональному управлінні ДСНС", — пообіцяв очільник ДСНС України Микола Чечоткін.

А заступник міністра МВС Антон Геращенко після відвідування Одеси зазначив, що міністерство, у чийому підпорядкуванні перебуває ДСНС, ініціюватиме ухвалення відповідних законопроєктів для підвищення відповідальності керівників установ і закладів за порушення правил протипожежної безпеки. Бо штраф за порушення в 170 грн нічого не вирішує. Але хіба річ тільки в штрафах?

Для встановлення, заміни й ремонту систем протипожежної безпеки потрібні мільйони коштів. На це грошей у бюджеті немає. Незайве згадати недавню ситуацію навколо Українського театру в Одесі. ДСНС за рішенням суду вимагала його закрити за порушення норм протипожежної безпеки. Але після галасу, що зчинився в ЗМІ, 3 млн грн для усунення неполадок виділила Одеська обласна рада.

Уже після пожежі в коледжі, місцева влада в Овідіопольському районі ініціювала закриття з 16 грудня чотирьох шкіл. Щодо них теж є рішення суду в зв'язку із порушенням норм протипожежної безпеки. Щоб систему тільки в одній школі привести у відповідність до норм, потрібно 2–3 млн грн, підрахували чиновники. Таких грошей у районному бюджеті немає.

Скільки піде часу, щоб привести систему протипожежної безпеки в належний стан, невідомо. Одеській обласній дитячій лікарні, яку після перевірок 2017 року визнано одним з найпожежонебезпечніших об'єктів, для цього знадобилося понад два роки. ДСНС теж була змушена звернутися до суду з проханням її закрити.

Усе, що можуть зробити вже зараз бюджетні установи й заклади, — це зняти ґрати на вікнах і розчистити проходи для евакуації. Таку команду вже дано й роботи розпочато.

Тим часом до 10 січня Кабмін пообіцяв ретельно перевірити стан протипожежної і техногенної безпеки дитсадків, шкіл, вишів, гуртожитків, лікарень, транспортної інфраструктури, а також торговельно-розважальних центрів, кінотеатрів, ресторанів, готелів та інших закладів країни. Навести там лад і притягти до відповідальності тих, хто ігнорує вимоги протипожежної безпеки.

Зазначимо, що після пожежі у "Вікторії" 2017 року теж давали вказівки перевірити всі навчальні й медичні заклади в місті й області. Після масштабної пожежі 2018 року в торговельно-розважальному центрі в Кемерово (Росія) в Україні почалися перевірки ТРЦ. І що в результаті?

Держава нічого не зробила для створення працюючої не з-під палки сучасної системи протипожежної безпеки в Україні.І коли це буде зроблено, невідомо.

І насамкінець. Моторошні кадри одеської трагедії невдовзі зникнуть зі стрічки головних новин, і суспільство, змахнувши сльозу й відійшовши від шоку, перейде до звичного безтурботного життя. Так було після пожежі в "Вікторії" у вересні 2017 року, коли загинуло троє дітей. Після пожежі в Одеській психіатричній лікарні в червні цього року, коли загинуло п'ятеро пацієнтів і медсестра. Точно так само сталося й після пожежі в готелі "Токіо Стар" у серпні цього ж року, де жертвами вогню стали дев'ятеро людей.

А тому нині від простих одеситів знову чуємо заклики, насамперед до батьків, бути пильними й самим перевіряти, в якому стані безпека в школах, дитячих садках, таборах, лікарнях. "Не проходьте мимо, не заплющуйте очей, не поспішайте у своїх справах, зупиніться, подивіться, вимагайте". Таким є один з головних меседжів людей, які в ці моторошні дні об'єдналися навколо одеської трагедії і намагалися допомогти постраждалим.