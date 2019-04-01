Програш влади

Перший тур президентських виборів показав, що влада в особі чинного президента програє з розгромним рахунком. І хоча голоси всіх виборців як в Україні, так і на Тернопіллі ще не підраховані, бо досі триває приймання протоколів і бюлетенів окружними виборчими комісіями, перші уроки цих виборів уже можна засвоювати. А крім того, учасникам виборчого процесу варто проаналізувати, як уникнути порушень законодавства в майбутньому.

На Тернопіллі, що вирізняється значною часткою сільського і патріотично налаштованого населення, традиційно висока явка виборців. Але 31 березня, під час першого туру, дільниці відвідало помітно менше виборців (66%), ніж на президентських виборах 2014 року. Тоді, нагадаємо, явка перевищила 76%.

Типовий виборець у західних областях України від виборів до виборів піддається впливу націоналістичної риторики з боку кандидатів і в президенти, і в депутати. І цього разу значна частина мешканців клюнула на приманку Петра Порошенка "Віра! Мова! Армія!". Не виключено, що на користь цього кандидата спрацювала ще й мережа підкупу виборців (так звана сітка). Проте на сьогодні ні органи поліції в області, ні громадські організації не змогли встановити організаторів і виконавців, які платили гроші, і виборців, які їх отримували. Хоча одне кримінальне провадження за фактом підкупу виборців поліція таки зареєструвала — триває розслідування.

Та навіть ті дисципліновані виборці, які прийшли на дільниці, у переважній більшості висловили протест діям і здобуткам чинного президента Порошенка і центральної влади загалом. Президент через невиконані обіцянки (війна в Донбасі триває п'ять років поспіль, реформи — не завершені, захмарні ціни й тарифи на комунальні послуги) катастрофічно розгубив довіру виборців. За даними майже 93% опрацьованих протоколів з п'яти округів Тернопілля, у першому турі Порошенка підтримали 24,5% виборців, тоді як п'ять років тому цей показник був на рівні 60%.

Стабільний електорат в області від виборів до виборів утримує Юлія Тимошенко — на рівні 14–15%. Але масштабна передвиборна агітація, яка неформально розпочалася ще влітку минулого року і супроводжувалася численними білбордами, роздаванням брошурок з "Новим курсом України" та його модифікаціями, ще сильніше полонила серця виборців. За Юлію Тимошенко на цей момент проголосувало майже 19% виборців Тернопілля.

Більш ніж удвічі порівняно з минулими президентськими виборами поліпшив результат Анатолій Гриценко. Він здобув нових прихильників серед інтелектуальної частини жителів краю, які не хочуть бачити при владі олігархічні обличчя. За попередніми даними, його підтримали в області 17% виборців.

Результат Володимира Зеленського на Тернопіллі — це далеко не 30% підтримки в масштабах України. Проте навіть у патріотично налаштованому україномовному краї за актора-коміка віддали голоси майже 15% виборців. Це молодь і люди середнього віку, які не зайняті або мало зайняті розумовою працею, кинули виклик чинній владі, сказавши їй: "Досить!"

Президентські вибори-2019 засвідчили: маніпуляції з голосами, які впливають на результат волевиявлення, змістилися в часі і відбувалися щонайменше за два-три тижні до дня голосування. Вони полягали у ймовірному використанні мережі підкупу виборців. На користь чинного президента добряче спрацювали й березнева індексація пенсій та монетизація субсидій. Бо державна "Укрпошта" брошурками з вітаннями чинного президента нагадала, хто подбав про осучаснення пенсій і субсидій. І тому, як на мене, відпадала нагальна потреба вкидати бюлетені на користь того чи іншого кандидата або тепер фальсифікувати протоколи дільничних та окружних комісій. На щастя, таких грубих порушень під час першого туру виборів президента не зафіксували ні спостерігачі коаліції громадських організацій "За чесні вибори", ні громадянської мережі "Опора", ні Комітету виборців України, ні штаби кандидатів у президенти.

Проте залишилася низка запитань до організації самого виборчого процесу. Через неналежну підготовку членів дільничних комісій деякі з них не зрозуміли, що потрібно вивішувати інформаційні плакати про кандидатів у президенти (спостерігачі ГМ "Опора" зафіксували чотири такі комісії в різних районах області). Траплялися випадки, коли члени дільничних комісій у Тернополі відмовлялися видавати виборцям бюлетені на підставі паспорта у формі ID-картки, вимагаючи додаток із вказаним місцем реєстрації. І тільки після втручання-роз'яснення окружної комісії такі виборці бюлетені отримали і проголосували.

За повідомленням спостерігачів від різних громадських організацій, від однієї до п'яти осіб на кожній виборчій дільниці Тернопілля не знайшли себе у списках виборців. Натомість там "виринали" померлі особи, що свідчить як про недостатньо ретельну роботу місцевих органів ведення державного реєстру виборців, так і про байдужість живих виборців, які не спромоглися перевірити себе в держреєстрі.

Не обійшлося й без очевидних правопорушень з боку самих виборців. Ну чого лише варті селфі із заповненими бюлетенями, які їхні автори розмістили в соціальних мережах! Цим вони, напевно, відзвітували, що відпрацювали гроші, отримані за голос. За двома такими фактами органи поліції області відкрили кримінальні провадження, побачивши в діях горе-фотографів ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 159 Кримінального кодексу ("Порушення таємниці голосування").

Тож як води у спеку чекаємо від Верховної Ради ухвалення в другому читанні і в цілому Виборчого кодексу, який би унормував усі проблемні питання проведення виборів різного рівня і максимально обмежив можливості для фальсифікацій.