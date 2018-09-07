Про митарство і митарів

Багатомісячна битва за сфери впливу, яку подавали громадськості як боротьбу з контрабандою і реформування митниці, мала закінчитися однозначною перемогою президента й повною капітуляцією прем'єра.

За інформацією ДТ, масенджери в.о. глави фіскальної служби М.Продана було зламано, відкрився доступ для всіх зацікавлених правоохоронців до його листування з 2012 р. Це був останній і більш ніж переконливий аргумент як для самого Продана, так і для прем'єра, що цю битву їм не виграти. Щоправда, низка доручень від президента в листуванні теж є, але це піна в потоці справжньої каламутної води. Продана з-під удару вивели так красиво, наскільки це було можливим. Нібито звільнився сам, і лише тому що хоче брати участь у конкурсі на пост голови Державної фіскальної служби (ДФСУ), який ще навіть не оголосили й невідомо, коли це буде. На пост виконуючого обов'язки глави ДФСУ на Банковій погодили Сергія Білана, не за особисті заслуги, хоча він аксакал фіскальної служби, а просто тому, що він єдиний міг стати в.о. у ситуації, що склалася. А крім того, Білан не чужа людина Турчинову, а Турчинов усе ще не далекий президентові. Але в останній момент Гройсман нібито погоджене рішення поміняв, призначивши керівником Олександра Власова. Чи то кінь прем'єра поніс, чи то він сам брикнув, невідомо. Важливе інше — кандидатуру Власова йому порадив сам Продан. Що докорінно змінює загальне уявлення про розміщення сил у грі.

Та президент підстрахувався, ще в липні поспішивши заповнити посаду заступника міністра фінансів з питань податкової і митної політики, що майже два роки була вільною. Нагадаємо, саме через те, що не призначили Бугримову на цю позицію, екс-міністр Данилюк вступив у публічну конфронтацію з прем'єром, після чого його зняли з посади. Нині ж питання вирішилося миттєво. Але не тому, що президент несподівано затурбувався реформуванням ДФСУ й проблемами митниці. Просто захотів поставити запобіжник, щоб у потрібний момент у темі митниці в прем'єра пробки вибило, і розімкнувся ланцюг, якщо напруга в мережі зростатиме, а проводка почне плавитися.

Адміністратор "схем"

Олександр Власов, людина з фіскально-митної системи, але він людина не цієї системи. Так, він багато років працював серед фіскалів і митників, але здебільшого як співробітник внутрішньої безпеки. Есбеушник і вебешник, який ніколи не втрачав зв'язків зі своєю малою батьківщиною на Володимирській. Не податківець і не митник. Він той, хто, за відгуками колег, однієї рукою ловив дрібних хабарників і закривав ліві схеми, створені в обхід рішень керівництва, а другою — створював і підтримував схеми, цим же керівництвом схвалені.

Керувати фіскальною службою він де-юре не може, бо на момент звільнення Продана не був заступником голови ДФСУ. А згідно з законом "Про центральні органи виконавчої влади" у разі відсутності керівника центрального органу виконавчої влади або неможливості здійснювати свої повноваження з інших причин, його обов'язки виконує один із заступників відповідно до встановленого керівником центрального органу виконавчої влади розподілу обов'язків. Іншими словами, не голова Одеської митниці й уже тим більше, не відсторонений на час розслідування голова Одеської митниці.

А Власова відсторонили від виконання обов'язків не далі як 22 серпня цього року через кримінальну справу про незаконне провезення через Одеську митницю 37 контейнерів із нерозмитненим товаром на суму 154 млн грн. Справа голосна, одна з найбільших операцій не тільки цього року, а взагалі за останні роки. Є відеозапис із митного поста, що зафіксувала, як сторонні за сприяння співробітників митниці без будь-якого оформлення вивозять десятки контейнерів. Припустити, що це відбувалося за спиною Власова, складно, але можна. Люди з системи стверджують, що митницею він по суті не керував, на роботі бував нечасто, всім опікувалися його заступники. Але навіть якщо він не причетний до самої схеми, це не знімає з нього відповідальності як з керівника, який за ідеєю на цей пост прийшов робити все, аби таких схем не було. Особливо, коли йдеться про одну з найбільш корумпованих митниць країни.

Навіщо Продан власноручно відсторонив Власова, якого потім же порекомендував на своє місце? Є кілька причин.

По-перше, скоріш за все, Продан злякався масштабу операції і можливих претензій до керівництва всієї служби, а не тільки конкретної митниці. Серед фігурантів справи такі кити контрабанди, як екс-митник Денис Амінєв і прокурор Сергій Сердюк. Публічні розбірки між ГПУ й ДФСУ, чиї люди більше винуваті, закінчилися низкою відсторонень співробітників на час слідства. Та й до особистої зустрічі Гройсмана з Порошенком Продан і своєї долі не знав, не те щоб ще й Власова грудьми закривати! Не виключено, правда, що Продан порекомендував Власова (який поки що проходить у справі як свідок) на пост в.о. голови ДФСУ, щоб захистити від подальших нападок з боку правоохоронців. Розслідування за цією справою проводитиме підрозділ внутрішньої безпеки центрального апарату ДФСУ. Немає сумнівів, що слідчі й так були б лояльні до Власова, у минулому вебешника, але нині, коли він фактично став керівником усієї служби, слідство проти нього точно зайде в глухий кут.

По-друге, рішення про призначення Власова приймав не Продан, а прем'єр. І Власов — це не тільки спроба відмовити президентові, це ще й контроль одного з основних плацдармів переговорів президента з прем'єром.

Мало віриться, що відкритий і незалежний конкурс на посаду голови фіскальної служби відбудеться до виборів. А навіть якщо так, то занадто вже ця посада важлива для влади, щоб допустити до штурвала випадкову людину. Ми добре пам'ятаємо конкурс, за результатами якого головою став Р.Насіров, про його прозорість і незалежність досі легенди складають. До закінчення ще не оголошеного конкурсу біля керма буде Власов, і він точно не працюватиме над реформою служби й удосконалюванням митниці. У це не вірять навіть люди, які роками працюють у системі. Саме Власов свого часу завалив "чорні сотні" (одне з помпезних починань уряду) — сформовані з представників різних силових структур загони з упіймання контрабандистів. Вихлоп від їхньої діяльності з самого початку уперто тяжів до нуля й дуже швидко про "чорні сотні" навіть згадувати перестали. Тому що питань до їхньої роботи набагато більше, ніж відповідей. Особливо не попіаришся.

Зате на Одеській митниці за Власова хронічне хабарництво розквітло буйним цвітом. У лютому цього року було порушено справу про хабарництво проти п'яти співробітників митниці. У серпні під слідством опинилися семеро, що нібито зловживали службовим становищем і сприяли ухилянню від сплати податків при розмитненні. Тіньові тарифи Одеської митниці — секрет Полішинеля, можливостей домовиться безліч, акції й знижки для постійних замовників. Хороший клієнтоорієнтований бізнес з погляду організації і підтримки схем.

Адвокат диявола

Сергій Верланов, призначений заступником в.о. міністра фінансів з фіскальних питань, — повна протилежність Власова. У минулому юрист Pricewaterhousecoopers, партнер у юридичній фірмі Sayenko Kharenko. Людина, яка довгий час працювала по один бік барикад з бізнесом і відверто бажає продовжити цю діяльність на новому місці. От тільки інтереси бізнесу й держави далеко не завжди збігаються, особливо в Україні, де позамежна частка олігархічного бізнесу. Верланов стверджує, що готовий до конструктивної роботи з податковим комітетом і особисто з Ніною Южаніною. Але досвіду чиновника й бюрократа йому явно бракує, і Ніна Петрівна напевно цим скористається, їй же досвіду не позичати.

Верланов уже озвучив привселюдно, на чому він планує сконцентруватися у своїй роботі. Ні, реформування ДФСУ не пріоритет, усі ці переходи до сервісних служб не на часі. Боротьбу з контрабандою, за версією Верланова, якщо не закінчено, то вона на фінішній прямій. І зростання митних платежів в останні місяці він уважає результатом саме цієї боротьби, а не наслідком девальвації гривні, до якої безпосередньо причетне Міністерство фінансів. Адвокат — це назавжди.

Пріоритети Верланова збігаються з президентськими до непристойності — введення податку на виведений капітал і створення органу з надповноваженнями для розслідування економічних злочинів. Податок на виведений капітал, який має замінити податок на прибуток, президент пообіцяв бізнесу ввести вже з наступного року, подавши від свого імені відповідний законопроект. Мінфін відразу взяв під козирок і кинувся шукати в спорожнілому Держказначействі компенсатори для недонадходжень після нової реформи податків. Пролом, який треба чимсь заповнити, чималий, за різними оцінками від 38 до 45 млрд грн. Але хто шукає, той завжди знайде. За даними ДТ, під ніж підуть не тільки витрати на адмінапарат і стипендії, але й на доходи місцевих бюджетів. Мінфіну не дає спокою, що регіони з початку року тільки на депозити поклали приблизно 20 млрд грн, а в Держбюджеті доводиться регулярно скребти по засіках. Загалом, місцевим бюджетам сказали готуватися до гіршого. Це при тому, що скасування податку на прибуток і так відніме в них понад 7 млрд надходжень, і тут ніхто компенсаторів шукати не планує.

Та головний бюджетний виклик, пов'язаний з податком на виведений капітал, — це складність планування надходжень, адже бізнес сам вирішуватиме, коли й скільки заплатить у Держказначейство. Враховуючи, що й без цього проблема планування доходів держбюджету для України одна з основних, а цей рік продемонстрував повну неспроможність системи держфінансів працювати злагоджено й точно, далі буде тільки гірше.

Кажучи про створення служби, яка б розслідувала економічні злочини, Верланов на словах готовий шукати якийсь компроміс між пропонованою Мінфіном Службою фінансових розслідувань і президентським бюро. Але його варіант компромісу по суті — це президентське бюро, але з іншою назвою. Розслідування всіх без винятку економічних злочинів, вихід служби з підпорядкування Мінфіну, та і будь-якому іншому міністерству, залучення старих кадрів з податкової міліції, військових, оперативно-розшукові функції з усіма наслідками. За версією Верланова штат служби має бути до трьох тисяч людей, при цьому аналітичну роботу в ній мають виконувати від сили 100—200 співробітників. Отака аналітична служба.

Питання реформування самої фіскальної служби, на думку Верланова, впирається в потребу зробити низку законодавчих змін, які самостійно Мінфін прийняти не може й "активно співпрацюватиме в цьому напрямі з парламентським податковим комітетом". Та й узагалі, навіщо щось реформувати? Є електронний кабінет платника, що вам ще треба? Беріть, користуйтеся.

Очевидно, що рухатися до єдиної мети Верланов із Власовим поки що не мають наміру. ДФСУ продовжить працювати в штатному режимі, контролюючи напрями легальних і тіньових потоків, а Мінфін продовжить удавати, що служба йому підзвітна, і він її контролює, особливо не втручаючись в те, що відбувається. Про жодне реальне реформування митниці й створення сервісної фіскальної служби не йтиметься, кадрову вертикаль не зміцнять, ланцюжки тіньових потоків розімкнуть по дрібницях, митницю не модернізують тощо.

Президент і прем'єр як подружжя в розлученні, яке ніяк не роз'їдеться і змушене ділити спільну однокімнатну квартиру. Можете собі уявити обстановку в цьому житлі. І, зважаючи на все, прем'єр зрозумів те, що президент давно знав, — без прем'єра президентські вибори не виграти. Прем'єр президентові потрібен, адже саме він просуває і приймає потрібні рішення, імітує реформи, перерозподіляє потоки, а головне — забезпечує підтримку мажоритарників, що кують перемогу Порошенка на округах.

Події в ДФСУ — лише епізод бурхливих стосунків президента й прем'єра. Порошенко переконаний, що Гройсман усім зобов'язаний йому — і спікерством, і прем'єрством. Тому щоразу повинен слухняно приносити кинутий патик. Гройсман так не вважає й заживо лягати в піраміду Петра Олексійовича не має наміру, збираючись довго й щасливо пожити в українській політиці. Але без підконтрольних силовиків (а навіть Аваков, що примкнув до оголошеної "боротьби з контрабандою", відразу ж поспішив зустрітися з Грицаком і дати сигнал: "це не я!") воювати з чинним президентом украй складно. Особливо людині, яка точно не святіша за Папу Римського. Порошенко хоче перемоги за всяку ціну і йому потрібен важіль уряду. Гройсман за всяку ціну хоче не забруднитися в цій кампанії. Торги тривають.