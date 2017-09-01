Про енергетику вугілля та інертність покупців

Коли в київських кабінетах говорять про імпорт енергетичного вугілля зі Сполучених Штатів, наголошують на тому, що контракт комерційний.

У Вашингтоні акцентують увагу на тому, що в такий спосіб США допомагають Україні. На тлі антиросійського скандального шлейфу адміністрація президента Трампа демонструє американцям, що діє в інтересах Америки, сприяючи Україні у прагненні позбутися енергозалежності від РФ. І якщо з "побічними" цілями сторін усе зрозуміло, то із самим контрактом і перспективою поставок — не зовсім.

Наприкінці серпня — на початку вересня в Україні очікували міністра енергетики США Ріка Перрі. І, згідно з анонсами Міненерговугільпрому, перше енергетичне вугілля зі США для державної генеруючої компанії "Центренерго". Міністр енергетики Рік Перрі відтермінував свій візит в Україну через проблеми, пов'язані з тайфуном "Гарві", руйнівні наслідки якого для нафтогазовидобувних штатів США в регіоні Мексиканської затоки вже порівнюють із сумнозвісним тайфуном "Катрін", що десять років тому майже знищив Новий Орлеан.

Чи чекати Україні першої поставки енергетичного вугілля зі Сполучених Штатів, як довго і чому?

На неодноразові наполегливі спроби DT.UA отримати відповідь принаймні на ці запитання в Міненерговугільпромі України відбулися двома словами: "Інформації немає". Можливо, така піар-дистрофія відбувається тому, що ні в Міненерго, ні в державному "Центренерго" не мають особистої зацікавленості у вугільному контракті з американцями?..

Росіяни при цьому не стримували емоцій. Мовляв, американське вугілля обійдеться українцям набагато дорожче, ніж російське. Можливо, але не так критично, як запевняють у РФ. Запитання ж просте: чи варто дозволяти агресору контролювати енергобаланс України, зокрема вугільний?!

Контракт на поставку американського вугілля в Україну, безумовно, має політичне забарвлення. Офіційний Київ шукає ніші, які корисні нам і в яких зацікавлені Сполучені Штати, та які також можуть пом'якшити ставлення президента Трампа до української влади після скандалу з Манафортом і здатні продемонструвати бізнес-Трампу практичну користь співпраці з Україною.

Як з'ясувало DT.UA, ціна на американське вугілля могла бути меншою. Але тут справа не в зовнішній політиці, а у відсутності системної внутрішньої політики. Якби цей контракт був прогнозовано довгостроковим, з чіткою перспективою пролонгації хоча б на наступний рік, ціна б зменшилась. Але, з одного боку, міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик заявляє про швидку переорієнтацію ТЕС на інше паливо замість антрациту енергетичної марки, з іншого — "Центренерго" укладає контракт на імпорт енергетичного вугілля з американською XCoal.

Не Сполученим Штатам, а нам треба чітко визначитися: або ми говоримо про довгостроковий контракт на поставку енергетичного вугілля зі США (і не тільки), або практично займаємося переведенням українських ТЕС на альтернативні марки вугілля, приміром газове (марка "Г"), чи взагалі на альтернативне паливо. За останні три з половиною роки на альтернативну марку вугілля почали переводити два блоки ТЕС, та й то не державні, а ДТЕКівські. Держпрограмою і бюджетом кошти на анонсовану Насаликом масштабну і швидку модернізацію теплоенергетики не передбачені. Ми й надалі будемо робити вигляд, що віримо просто заявам, і водночас втрачати гроші, чи модернізуватимемо ТЕС? Якщо йдеться про модернізацію, то укладати довгостроковий контракт на поставки американського вугілля не має сенсу. Всі це розуміють.

У пошуках відповідей DT.UA звернулося до людини, яка на дипломатичному рівні була мотором вугільного контракту з американською компанією XCoal, — до Надзвичайного і Повноважного Посла України в США Валерія ЧАЛОГО. Його відповіді на наші запитання багато що пояснюють, якщо врахувати, що суто економічні запитання ми поставили дипломату.

ukrslovo.net Валерий Чалый

— Валерію Олексійовичу, коли укладено контракт на поставку 85 тис. тонн вугілля (і якої саме марки?) між американською компанією XCoal Energy and Resources і українською державною енергогенеруючою компанією "Центренерго", які в порт "Південний" мали би надійти на початку вересня 2017 р.?

— Контракт було укладено 14 липня 2017 р. Ми можемо говорити тільки про те, що вже було озвучено компаніями, а саме: згідно з умовами контракту до кінця року очікується поставка 700 тис. т антрацитового енергетичного вугілля із США. Було заплановано, що обсяг першої поставки становитиме 85 тис. т. Проте відправникам удалося швидко знайти трохи менше судно на 62 тис. т, при завантаженні якого я був присутній разом з американськими високопосадовцями. Судно з американським вугіллям ще минулого тижня вийшло з порту м. Балтімор, йтиме орієнтовно три тижні, отже, десь ближче до середини вересня можна очікувати на його прибуття в порт "Південний".

Треба зазначити: цей контракт є важливим з точки зору розвитку українсько-американських торговельних відносин, а передусім він є ще одним кроком на шляху диверсифікації постачання енергетичних ресурсів. Україна отримує доступ до надійного та прозорого джерела поставок вугілля зі Сполучених Штатів.

— Чи укладено інші контракти на імпорт вугілля із США, ким, коли, яких марок вугілля?

— Нами спільно з Міністерством торгівлі США і Міністерством енергетики США було надано сприяння державній компанії "Центренерго", яка фактично залишилася без вітчизняних постачальників антрацитової групи вугілля після того, як Росія захопила контроль над значними запасами вугілля в Донбасі. Компанія мусила шукати варіанти імпорту вугілля. Російський напрям із зрозумілих причин залишається неприйнятним для державної компанії. Тому, серед іншого, була опрацьована можливість постачання енергетичного вугілля із США.

У червні поточного року відбувся візит у США делегації ПАТ "Центренерго", були проведені переговори з провідними пенсільванськими вугільними компаніями — Jeddo Coal, Blaschak Coal, Lehigh Anthracite Coal та XСoal, які мають можливість експортувати енергетичне вугілля. Саме з останньою вдалося домовитись по всіх контрактних позиціях.

Чи існують домовленості в інших українських компаній про поставки саме енергетичного вугілля зі Сполучених Штатів, у нас інформації наразі немає, хоча, наскільки нам відомо, такою можливістю цікавиться, зокрема, ДТЕК. (Як нещодавно DT.UA розповіли у ДТЕК, там вивчають усі можливості поставок енергетичного вугілля антрацитової групи, але про імпорт енергетичного вугілля зі США поки що не йдеться.)

Що стосується поставок вугілля зі Сполучених Штатів в Україну взагалі, зокрема коксівного для потреб металургійного сектору, то, за американською статистикою, такі поставки в Україну протягом останніх років відбуваються регулярно. Так, у 2015 р. було поставлено 2,5 млн т, у 2016 р. — 1,8 млн. За результатами першого півріччя 2017 р., обсяги таких поставок збільшилися на 42% (порівняно з аналогічним періодом минулого року) і становили 1,3 млн т.

— Чи передбачено контрактом/контрактами відправку в Україну наступних партій антрацитового (енергетичного) вугілля з США? Коли, в яких обсягах, на яких умовах?

— Усією інформацією, вочевидь, володіє "Центренерго". Те, що нам відомо, — наступна партія вугілля має бути більшою, орієнтовно 120 тис. т і повинна прибути в Україну на початку жовтня. Очікується прибуття одного-двох суден щомісяця.

У разі успішного першого етапу співробітництва, наступного року Україна за потреби може закупити більше американського енергетичного вугілля, йшлося про обсяги до 2 млн т. Проте всі контрактні умови, обсяги і ціна — переговорний процес двох господарюючих суб'єктів України та США.

Важливо зазначити, що партнер з американської сторони, компанія XСoal, — надійний виробник і досвідчений експортер вугілля. Компанія розраховує на тривалі відносини з українською стороною. Розглядає не тільки торговельну складову, а й, що важливо, інвестиційну також. Компанія зацікавлена в інвестуванні в сектор вугільної промисловості та газовидобування в нашій країні, співпрацює з Американською торговою палатою в Україні.

— На ваш погляд, якою буде вартість американського вугілля, якщо воно надійде в Україну, чи буде воно конкурентоспроможним з урахуванням інших пропозицій для України?

— Озвучена ціна на американське енергетичне вугілля (113 долл. за метричну тонну) є компромісною і була знижена від початкового етапу переговорів. Переговорний процес був досить складним. Упевнений, що економічна доцільність добре прорахована спеціалістами "Центренерго", адже до цього контракту прикуто значну увагу, в тому числі Росії. З іншого боку, цим контрактом українська компанія забезпечує диверсифікацію поставок, відкриваючи можливості широкого співробітництва з американськими партнерами із залученням американських технологій, досвіду та інвестиційних можливостей. Тому ми можемо говорити, що цей контракт є вигідним для обох сторін.

Головна особливість контракту — його прозорість. Комерційна служба Міністерства торгівлі США повністю супроводжувала переговорний процес між "Центренерго" і XCoal. Національна лабораторія Міністерства енергетики США забезпечила оперативну перевірку та сертифікацію вугілля на предмет відповідності потребам українських ТЕС, зокрема Трипільської, де планується його використання. Отже, ще раз наголошу, що Україна отримує доступ до надійного та прозорого джерела постачання вугілля.

— Міністр енергетики США відтермінував свій візит у Київ через наслідки урагану в нафтогазоносному регіоні США — Техасі і Мексиканській затоці загалом. Чи продовжуються перемовини на дипломатичному рівні про візит міністра енергетики Ріка Перрі, і коли його можна очікувати в Україні?

— На жаль, з огляду на обставини, що від нас не залежать, міністр енергетики США Рік Перрі, який до цього тричі переобирався губернатором штату Техас і загалом 14 років очолював цей штат (найдовше за всю історію штату), був змушений внести корективи у свій робочий графік і зануритись у питання подолання наслідків масштабного стихійного лиха, адже велика частина американської енергетичної інфраструктури розташована в Техасі (нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції, порти тощо).

Міністерство енергетики США поінформувало нас про перенесення його першого візиту в Україну. Важливо, що цей візит має відбутися і, сподіваємося, досить скоро, адже Україна та США мають амбітний порядок денний співробітництва в енергетичній сфері. Нові дати візиту будуть визначатися з урахуванням графіків американської та української сторін, про дату візиту буде поінформовано дипломатичними каналами.

P.S. Як з'ясувало DT.UA, до візиту міністра енергетики США в Україну обережно готуються на жовтень 2017 р.