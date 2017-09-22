Припиніть, чортяки, клястися на крові

"Вікторія" до і після трагедії

Це зразковий дитячий оздоровчий комплекс.

Ми вклали в нього не тільки гроші, а й душу.

Адже одеські діти мають відпочивати в найкращих умовах.

І ми їх створили.

Г. Труханов, травень 2017 р.

Купа чорного попелу впереміш із обвугленими металевими конструкціями та, хоч як страшно це вимовляти, згорілими дитячими тілами. Це все, що залишилося від одного з корпусів найкращого, як запевняв мер Одеси Геннадій Труханов, дитячого табору в Україні.

Шок і біль, гнів і безсилля, і страх за дітей, який сковує до заціпеніння, — ось що залишила пожежа в дитячому таборі "Вікторія" в душах матерів, у серцях українців після гарячих телевізійних кадрів із плачем та криками батьків, розповідями дітей і коментарями прибулих пожежних, яким уже нікого було рятувати. Бо дерев'яний двоповерховий зруб згорів ущент, за лічені хвилини, як сірникова коробка. Пожежні, борючись із вогнем, фактично рятували сусідні, такі самі дерев'яні корпуси від велетенських язиків вируючого полум'я.

Який урок цього разу винесе влада з одеської трагедії? Які висновки зробить? Чи буде покарано винних? Як, взагалі, могло таке статися? Чому в зразковому таборі іскрила проводка, чому била струмом вода, як розповідали діти? Чому ніхто не реагував? Чому просочений, як запевняє влади, спеціальним безпечним розчином дерев'яний зруб згорів за лічені хвилини? Чому не була справною пожежна сигналізація? Куди дивилося керівництво табору? Куди дивилися міські чиновники?

Пожежа, нагадаємо, спалахнула пізно ввечері 15 вересня, о двадцять третій тридцять. Троє дітей — восьми, дев'яти та дванадцяти років — загинули. Але батьки однієї дитини не вірили, що їхня дівчинка загинула, й до останнього сподівалися її знайти. Навіть оголошували в розшук. Але дива не сталося. Вже відомі результати експертиз. Ідентифіковано останки всіх трьох дітей. Ще троє були госпіталізовані. Одинадцятирічна дівчинка, яка вистрибнула з вікна другого поверху, отримала травму хребта. Ще двоє отруїлися чадним газом. Але загрози їхньому життю та здоров'ю сьогодні немає. В лікарні поки що залишається одна дитина, проте очікується, що її теж випишуть.

У момент пожежі в корпусі перебувало 42 дітей. Це вихованці танцювального колективу "Адель". Загалом у таборі відпочивало понад 150 дітей. На щастя, більшість їх того злощасного вечора ще не спали, інакше жертв могло бути набагато більше. Завдяки відпочивальникам із сусіднього корпусу та керівникові колективу дітям удалося врятуватися з палаючої будівлі.

Хто винен?

Влада, від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Юрія Луценка і до губернатора області Максима Степанова, оголосила на всю країну, що розслідування буде ретельним і оперативним, а винних — покарають. Перевіряти обіцяють усіх: замовника, проектувальника, підрядника, тих, хто вводив корпуси в експлуатацію, ставив свої підписи під документами, стежив за функціонуванням табору та за його робочим станом. Для цього створено слідчу групу, до якої ввійшли співробітники прокуратури і, як запевняє керівництво Нацполіції, найкращі фахівці слідчого управління. Голова ОДА Максим Степанов, з посиланням на правоохоронців, повідомив, що на розслідування піде два місяці.

Хочеться вірити, що влада дотримає своїх обіцянок, і всіх винних буде покарано. Всіх, а не тільки стрілочників, як найчастіше буває в нашій державі. На сьогодні правоохоронці затримали директора дитячого оздоровчо-спортивного комплексу "Вікторія" Петроса Саркісяна та старшого вихователя Наталію Янчик, яка, з її слів, формально значилася відповідальною за пожежну безпеку, але на момент трагедії вже звільнилася. Проте, за рішенням Київського районного суду Одеси, її взято під варту терміном на два місяці, без права внесення застави. За рішенням цього ж таки суду, відправлено в СІЗО на два місяці й Саркісяна.

Відразу ж після трагедії подала у відставку директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич, був відсторонений від виконання обов'язків голова Київської райадміністрації Одеси Володимир Сушков. На настійні рекомендації губернатора області Степанова та віце-прем'єра Зубка (який у понеділок провів в Одесі засідання оперативного штабу з надзвичайних ситуацій), а також ряду депутатів міськради, мер міста був змушений на час розслідування всіх обставин пожежі відсторонити від роботи двох начальників управлінь — капітального будівництва Бориса Панова та архітектурно-будівельного контролю Олександра Авдєєва. Підписав Геннадій Труханов і заяву про відставку віце-мера з гуманітарних питань Зінаїди Цвірінько.

Сам міський голова, який відповідає за все, що відбувається на довіреній йому території, не бачить у трагедії ні своєї вини, ні вини підлеглих. І просить не робити поспішних висновків до завершення розслідування. "Ніхто з себе вини не знімає. Але дочекаймося результатів розслідування. Якщо винних буде знайдено, ми зробимо відповідні висновки і вживемо необхідних заходів", — заявив Труханов після трагедії.

За словами мера, влада зробила все можливе. Мер запевнив, що нові корпуси — безпечні будівлі, зводилися із застосуванням сертифікованого вогнетривкого покриття, що внутрішня проводка виконана згідно з усіма вимогами, і це підтверджено відповідними висновками. "Ми використали всі технології, щоб зробити комплекс максимально безпечним для перебування дітей... Гідрант, який міститься на території табору, пройшов усі випробування, інформація про те, що він не працював, не відповідає дійсності", — наполягає Труханов.

При цьому мер не виключає, що причиною пожежі міг бути підпал. У коментарях журналістам одного з місцевих каналів Труханов натякнув на можливого замовника. "Моментально відреагували певні люди. Прийшли до приміщення міськради з сокирами виламувати двері, хоча вони не були замкнені. (Це сталося відразу після пожежі в суботу. — Н.П.)… Постає багато запитань стосовно спланованості. А може — навіть умисного планування всього, що відбувається. Ось тут пожежа вночі, і тут відразу акції, моментально організовані одними й тими самими людьми, які виступають від однієї й тієї самої людини, яка забудовує місто невідомо чим і невідомо як, з повними порушеннями, з порушеннями за всіма параметрами. Я хочу, щоб відповіло слідство. І прошу об'єктивного розслідування".

Страшно уявити, щоб хтось вирішив підпалити дитячий табір, таким чином підставивши мера. Однак градоначальник, який і думки не допускає про можливі порушення під час будівництва корпусів табору, легко допускає свідомий підпал. Дарма що рятувальники ймовірною причиною пожежі назвали аварійну роботу електроприладів у кімнаті вихователя на першому поверсі. Вона якраз розмішена під кімнатою загиблих дівчаток.

Однак 21 вересня під час спільної прес-конференції керівництва обласної прокуратури і поліції начальник ГУНП України в Одеській області Дмитро Головін повідомив, що слідство розглядає три версії причин трагедії: порушення правил пожежної безпеки, підпал та загоряння через електричні прилади.

Зручний привід?

Версію підпалу зразу підхопили й російські ЗМІ. Відомий колишній нардеп Ігор Марков, який давно перебуває в Москві, в ефірі одного з російських телеканалів заявив, що за підпалом стоять українські націоналісти, які за 7 годин до пожежі прибули в Одесу й наступного ранку штурмували мерію. Мовляв, спалили дітей, щоб обвинуватити своїх політичних опонентів.

Саме напередодні трагедії на одному з підконтрольних мерові сайтів з'явилися викривальні статті про зв'язки між сепаратистом Ігорем Марковим та власником будівельної компанії Kadorr Group Аднаном Ківаном. Саме на нього й натякав Труханов у своєму коментарі. Ресурс, близький до мера, повідомляв про їхні нібито спільні проекти, а також про проплачені акції цього забудовника проти міської влади та бізнес-конкурентів. Потім було пікетування житлового будинку на вулиці Каманіна, що його зводить Ківан. В акції протесту брали участь представники ГО "Всеукраїнський союз ветеранів АТО" і заїжджі активісти.

Треба сказати, різні акції протесту, організовувані Трухановим і Ківаном, стали звичною одеською картинкою. При цьому банальні бізнес-сутички широко рекламуються обома сторонами як боротьба за інтереси міста і містян.

Війна між мером міста та скандально відомим бізнесменом, що забудовує Одесу (у тому числі центр міста й прибережну зону) житловими комплексами і торговельними центрами, загострилася ще в період губернаторства Міхеїла Саакашвілі. Нагадаємо: соратник Саакашвілі очолював фонд "На благо Одеси", творцем якого є А.Ківан. Відтоді ця війна то вщухає, то спалахує з новою силою. Сьогодні вона на піку. Понад те, трагедія в таборі вивела цю війну на новий рівень.

"7 канал", підконтрольний Ківану, напередодні сесії міськради (що проходила 20 вересня під посиленою охороною поліції та Нацгвардії й супроводжувалася бійкою і штурмом) закликав містян на мітинг під час трансляції телевізійного марафону "Корупція вбиває". "7 канал" ініціював проведення марафону зразу після трагедії в таборі "Вікторія". До речі, під гаслами "Корупція вбиває" проходила й акція протесту під стінами мерії.

Участь у ній взяли місцеві активісти, представники ВО "Свобода", "Національного корпусу" та інших націоналістичних організацій. Головну скрипку грав голова Одеської обласної організації ВО "Свобода", колишній нардеп Павло Кириленко, частий гість "7 каналу", рупор протестів проти забудов, що їх проводить компанія "Гефест" (її пов'язують із Геннадієм Трухановим), і ватажок виступів проти міської влади.

Кириленко спільно з іншими активістами вимагав відставки міського голови та саморозпуску міської ради. До речі,

13 липня 2017 р., з ініціативи депутатів-свободівців, було зареєстровано постанову Верховної Ради "Про призначення позачергових виборів Одеського міського голови та Одеської міськради". Однак, незважаючи на заклики свободівців, до стін мерії одесити масово не прийшли. Навіть сім'ї потерпілих. Напередодні мітингу батьки загиблих (яким окремі ЗМІ закидали, що міська влада відкупилася від їхнього можливого гніву фінансовою допомогою) виступили зі зверненням, що вони поза політикою.

Труханов, хоча й не зразу, зустрівся з батьками дітей, котрі постраждали. Але так і не знайшов слів для звернення до містян.

Не підтримали мітингувальників, які намагалися прорватися в сесійний зал, і депутати міськради, що тим часом мирно засідали. Напередодні Труханов задовольнив їхні вимоги відсторонити від роботи чиновників, причетних до будівництва та функціонування табору "Вікторія", і тим самим зняв напругу в залі. Сесію через безпорядки під стінами мерії перервали, а потім — закрили. Депутати встигли проголосувати за кілька рішень, у тому числі за виділення фінансової допомоги потерпілим від пожежі у "Вікторії". По 200 тис. грн буде виділено сім'ям загиблих дітей, по 100 тис. — потерпілим від пожежі і по 20 тис. — усім, хто перебував у корпусі під час пожежі.

Трохи фактів

На сесії Труханов запевнив депутатів, що всі документи, необхідні для об'єктивного розслідування обставин трагедії, зібрано й надано правоохоронцям. За словами мера, сьогодні йдуть спекуляції цифрами, сумами, які виділялися на реконструкцію табору, зокрема — на пожежну сигналізацію.

Тим часом на різних сайтах з'явилася інформація про компанію, яка виграла тендер на реконструкцію табору "Вікторія". У конкурсі брали участь дві фірми — майбутній переможець "Південь-Укрбуд" і "Моноліт", пов'язані між собою спільним бізнесом. Голова "Південь-Укрбуд" — Світлана Донченко, "Моноліт" належить Любові Рєзніковій. Донченко й Рєзнікова — співзасновники компанії "Пасажирська канатна дорога". Ще один співвласник "канатки" і співзасновник — чоловік Рєзнікової, Юрій. Ще 2013 р. прокуратура (що представляла інтереси міськради) вимагала повернення одеського пляжу "Відрада", відданого "Пасажирській канатній дорозі" в оренду на 25 років. Приводом стало встановлення фірмою металевої сітки перед входом на пляж, яка обмежує вільний доступ до моря.

Однак Одеський апеляційний господарський суд став на бік "канатників"

Недавно проти "Південь-Укрбуду" було порушено кримінальне провадження у зв'язку з можливим внесенням свідомо неправдивих відомостей у тендерну документацію. Однак справу, в підсумку, спустили на гальмах.

Уже отримавши право на реконструкцію "Вікторії", "Південь-Укрбуд", фактично без тендеру, одержав понад 11 млн грн на встановлення пожежної сигналізації, внутрішнього електропостачання, благоустрій території та інші роботи в таборі. Хоча підрядниками виступали зовсім інші фірми. У підсумку, ТОВ "Південь-Укрбуд" отримало понад 33 млн грн. За інформацією місцевих ЗМІ, ця компанія, починаючи з 2015 р., виграла в Одесі тендерів на 422,2 млн грн. Що наводить на думку про особливі стосунки з місцевою владою...

За даними Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області, пожежа ускладнилася через пізнє оповіщення, пориви вітру, неможливість забору води з пожежної водойми, заповненої лише на третину, слабкий тиск у пожежному гідранті, велику кількість дерев'яних споруд і чималу відстань (близько 800 м) до вуличного пожежного водопостачання. Тому пожежникам вдалося локалізувати пожежу лише під першу годину ночі, а ліквідувати — під другу годину.

Примітно, що з 20 по 23 червня ДСНС проводила планову перевірку в таборі "Вікторія" і виявила 26 порушень правил пожежної безпеки. Про це повідомив голова відомства Віктор Федорчак під час засідання оперативного штабу під головуванням віце-прем'єра Зубка в Одесі. Керівництву табору було вручено припис. А відповідальну за пожежну безпеку особу — оштрафовано на 51 грн. Серед основних порушень значилися: відсутність договору на обслуговування пожежної сигналізації, відсутність виведення сигналу на пульт цілодобового пожежного спостереження тощо. На момент пожежі, як відомо, сигналізація взагалі була відключена, оскільки вона постійно спрацьовувала.

У суді, під час обрання йому запобіжного заходу, директор табору "Вікторія" Петрос Саркісян виправдовував наявність проблем відсутністю необхідних коштів. Ними розпоряджаються чиновники мерії. За словами Саркісяна, він неодноразово звертався в міський департамент освіти з листами, але йому відповідали, що корпуси не перебувають у них на балансі. До речі, судячи з листа, опублікованого на одному з місцевих сайтів, саме Саркісян просив керівництво управління капітального будівництва Одеської міськради внести зміни до проекту й замість корпусів із панелей побудувати їх із екологічно чистих дерев'яних зрубів, що й було зроблено. Що цікаво, місцеві журналісти розкопали готельний комплекс у Лиманському районі, неподалік моря, який належить синові директора табору. Він придбав його у 2015 р. (початок реконструкції "Вікторії"), а у 2016-му там з'явилися схожі дерев'яні корпуси.

В очікуванні вердикту

Влада зразу ж розпорядилася перевірити в усіх дитячих установах систему пожежної безпеки. І закликала громадськість та батьків підключитися. На жаль, розпорядження чиновників нічого не означають. Та вони й самі це визнають. І це головне лихо. Адже на початку нинішнього літнього сезону губернатор області Максим Степанов також видавав наказ із вимогою провести перевірки. І їх було проведено, зокрема в таборі "Вікторія"...

Чиновники мають намір лобіювати внесення змін до законодавчих і нормативних актів, які б дозволили зняти мораторій на перевірки, ввести службу з надзвичайних ситуацій до складу комісії, яка приймає об'єкти в експлуатацію, і збільшити в рази суму штрафів. Адже працівника табору за порушення правил пожежної безпеки було оштрафовано аж на 51 грн. Проте сама влада визнає, що проблема корупції нікуди не поділася. І додаткові перевірки можуть нічого не дати. Тому вихід один — справедливе покарання винних, здатне спинити інших любителів економити на безпеці людей і запобігти новим трагедіям.

Право на безпечне життя має забезпечити містянам влада. Але з цим не просто проблема, із цим велике лихо. І не тільки в Одесі. У всій країні.

Одеська трагедія не лише показала, в якому стані перебуває в місті пожежне обладнання. Вона оголила прогнилу систему муніципальної влади. Чи здатний очистити її вогонь, який знищив "Вікторію"?

Трагедія, безумовно, вдарила по репутації й політичному майбутньому Геннадія Труханова. Здавалося, ніщо не загрожує його владі. Одесу охоче відвідував Петро Порошенко, який у супроводі градоначальника, до речі, "інспектував" "Вікторію" у травні. Тепер табір став чорною міткою не тільки для мера Одеси, а частково — й для президента.

Одеса і від нього чекає реакції на трагедію.