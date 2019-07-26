Поствиборний хайп

Можливості й небезпеки.

От основні ноти, що звучать у коментарях закордонних політиків і статтях світових ЗМІ, присвячених достроковим парламентським виборам в Україні й приголомшливій перемозі партії "Слуга народу".

Відзначаючи, що вибори були вільними, конкурентними й загалом відповідали міжнародним стандартам, спостерігачі з Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ ОБСЄ), Європарламенту, Міжпарламентських асамблей ОБСЄ і НАТО зафіксували й непрозорість у фінансуванні виборчої кампанії, і порушення під час висвітлення електоральної боротьби ЗМІ, і підкуп виборців. Спостерігачі також рекомендували Україні перейти до пропорційної системи, оскільки "мажоритарна складова виборчого процесу відзначалася порушеннями".

Своєю чергою в Росії вважали, що дострокові вибори не можна назвати такими, що "цілком відповідають міжнародним демократичним нормам". Проте російські коментатори називали їх "голосуванням надії" і говорили про те, що тепер Україна "може здійснити перезавантаження", зловтішалися з приводу невеликих відсотків "Європейської солідарності" Петра Порошенка й тріумфували, натхнені "вагомим результатом" "Опозиційної платформи — За життя". При цьому в Москві очікують змін у політиці Києва.

"Що стосується відносин з Росією, тут поки не чекаю особливих змін. Однак ми сподіваємося, що рано чи пізно здоровий глузд торжествуватиме", — заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, торкаючись питання "відновлення" українсько-російських відносин після парламентських виборів. Своєю чергою голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що розраховує на відновлення міжпарламентського діалогу з оновленою Верховною Радою.

У західних мас-медіа висловлюють обережне припущення, що В.Зеленський, який має високий рейтинг і більшість у парламенті, може погодитися на вигідні Кремлю компроміси. "Це стане проблемою для всієї Європи", — зазначає у своїй статті в Die Welt Філіпп Фрітц. Але в офіційних заявах представників демократичних держав тема війни й відносин України з Росією практично не зачіпалася. Спільне для західних і російських коментарів, мабуть, тільки те, що всі очікують, якими будуть перші дії Зе!команди після виборів.

Тепер, коли Володимир Зеленський має в парламенті більшість, а в усій країні — вражаючу підтримку виборців, у Вашингтоні, Берліні, Варшаві, Брюсселі й інших європейських столицях підкреслюють: сталося повне оновлення влади, і нова команда взяла на себе відповідальність за те, що відбувається в Україні. Від президента, парламенту й уряду (втім, як і п'ять років тому) очікують, що відповідно до запитів виборців буде зупинено війну на Донбасі, проведено реформи з перетворення країни, і почнеться реальна, а не показна боротьба з корупцією. Зеленському доведеться діяти швидко, якщо він сподівається виконати свою обіцянку поставити Україну на новий шлях.

При цьому обережно підкреслюється: поки що невідомо про всі елементи програми нового уряду, а також його членів. "Ми чекатимемо формування нового кабінету й інформації, якими будуть його політичні пріоритети", — заявив, зокрема, голова кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський.

У Варшаві сподіваються, що Київ буде уважнішим до польських закликів змінити політику національної пам'яті. (Так само, як і в Будапешті домагаються, щоб українська влада переглянула закон про освіту.) Віцеспікер польського Сейму Малгожата Госєвська заявила, що найближчі місяці покажуть, чи виправдаються надії Польщі на зміну історичної політики України за нової влади.

У розмовах з представниками західних країн часто звучить запитання: а чи готова нова українська влада проводити реформи? Водночас висловлюються й сумніви щодо можливостей Зеленського і його команди повністю контролювати новообраних депутатів і виконання ними прийнятих у Зе!команді рішень. Зокрема директор Інституту Кеннана Метью Рожанські в статті для Politico зазначив: "Ключове питання полягає в тому, чи виявляться ці або інші союзники Зеленського досить стійкими, щоб відмовитися від перевіреної тактики українських олігархів і політичних діячів — шантажу й купівлі голосів".

На Заході уважно спостерігатимуть не тільки за формуванням уряду та його роботою, але й за відносинами нової влади з парламентською опозицією загалом і Віктором Медведчуком і проросійськими силами зокрема. При цьому для представників країн демократичної спільноти надто важливо, щоб нова влада дотримувалася балансу конституційного устрою, не руйнуючи й без того надзвичайно крихку українську систему стримувань і противаг. Більшість же, здобута в парламенті партією "Слуга народу", веде до концентрації всієї влади в руках президента, що означає: в країні фактично встановлюється президентська республіка.

Тому з боку західних партнерів України звучать також і заклики до українського керівництва утриматися від прийняття необґрунтованих рішень. Річ не тільки в заявлених планах провести ще одну люстрацію або в обшуках на заводі, що належить Arcelor Mittal. Побоювання викликає, як зазначив один із наших співрозмовників, те, що Зе!команда "на цьому хайпі захоче провести дострокові місцеві вибори". Нагадаємо, що лідери "Слуги народу" і представники офісу президента вже не раз говорили про те, що вони розглядають можливість оголосити дострокові місцеві вибори, проти чого виступають у Європейському Союзі.

Аргументація Брюсселя зводиться до того, що до наступного року, коли мають пройти планові місцеві вибори, українській владі треба врахувати проблеми нинішніх виборів, включаючи повідомлення про купівлю голосів. "Важливо, щоб українські органи влади врахували виявлені вади на основі рекомендацій БДІПЛ ОБСЄ до запланованого виборчого циклу, включаючи місцеві вибори 2020 р.", — зазначається в заяві офіційного представника ЄС із питань зовнішньої політики й політики безпеки Майї Косьянчіч.

На цьому тлі закономірно звучать пропозиції про потребу для Банкової проводити аудит на сумісність внутрішньополітичних кроків нової української влади з зовнішньополітичними зобов'язаннями України. Якщо не робити такої звірки, то це швидко призведе до нових проблем у відносинах Києва з його міжнародними партнерами. І, як зазначив один із наших співрозмовників, "якщо на хайпі можна виїхати на внутріполітичному напрямі, то цього ніхто не зробить на зовнішньополітичному".