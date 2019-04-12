Помста президента і демарш губернатора

Президент країни вирішив поміняти коней на переправі й прибрати Степанова напередодні вирішального туру виборів. Але навряд чи такий хід додасть Петрові Порошенку бонусів на Одещині, та й країні в цілому. Помста за особистий провальний результат у першому турі виборів — кепська історія.

Відразу після оголошення підсумків голосування президент заявив, що почув усіх і зробив висновки. Але ситуація з відставкою Степанова скоріше свідчить про протилежне. 40 хвилин Петро Порошенко і Віталій Ковальчук умовляли Степанова написати заяву "за власним". Не вмовили. Епопея з його звільненням, що тривала з минулих вихідних і вилилася в демарш губернатора через примушування його написати заяву за власним бажанням, а також неконституційність указу президента про відсторонення його від посади, завершилася насправді не пороттям губернатора, а скандалом. І це скандал, який пов'язаний не з результатами роботи Степанова на посаді керівника області, а з виборами президента, з підсумками волевиявлення, з незастосуванням губернатором, хоч як це дивно звучить, адмінресурсу. Ідеться про соціальні виплати з бюджету незаможним громадянам напередодні виборів.

"Сітка" не пройшла

Одеська область ще в лютому потрапила у фокус тих, хто вивчав цю технологію підкупу. Засвітилася оголошеннями про виділення матдопомоги та бланками заяв на ім'я губернатора для її отримання. Громадянська мережа "ОПОРА" навіть окремо досліджувала цю тему. Фактів підкупу на Одещині не виявила, але заявила, що виділення разової допомоги перед виборами може розцінюватися як зловживання адмінресурсом. І навіть закликала Одеську ОДА відкласти виплати на післявиборний період. З такою вимогою виступила й частина депутатів облради. Але Степанов тоді різко виступав проти призупинення виплат. "Це обласна програма соцдопомоги, і вибори тут ні до чого", — заявив спересердя Степанов на засіданні облради, яка розглядала це питання.

Річ у тому, що в Одеській області був інший принцип виділення разової допомоги. Гроші на виплату найменш захищеним громадянам (а було виділено на цей рік 90 млн грн) депутати додатково заклали в обласну комплексну програму соціальної підтримки населення на 2018—2020 рр. І ухвалили механізм розподілу, що взагалі нічого не мав спільного із принципом роботи "сітки" (роздачі по 1 тис. грн за голосування за певного кандидата).

Для отримання грошей потрібно було подати в районні й міські управління соцзахисту населення заяву на ім'я губернатора та пакет документів, який надходив до департаменту соціальної та сімейної політики ОДА. І потім розглядався на координаційній раді з питань соцпідтримки за участі депутатів усіх фракцій, Допомогу надавали тим, у кого дохід або пенсія менші ніж 2500 грн на місяць і немає субсидії та пільг на оплату комунальних послуг. Виплати мали проводитися протягом року, у міру опрацювання звернень.

Однак після викриття "сітки", яку було виявлено в інших областях; після галасу, який здійняли ті, хто не побачив різниці в методиці надання матеріальної допомоги; після ажіотажу навколо отримання допомоги та валу заяв Степанов змушений був перенести виплату грошей на період після 22 квітня, щоб не було й натяку на підкуп виборців. У підсумку майже 7—8 тисяч осіб, щодо яких було ухвалено позитивне рішення, зможуть отримати матеріальну допомогу після виборів.

Скільки додали б голосів президентові вдячні за одноразову допомогу незаможні громадяни — невідомо, але норовистість губернаторові не пробачили. Петро Порошенко заявив, що він не знав про перенесення виплат людям, інакше відразу б звільнив Степанова.

А ось міністр МВС Арсен Аваков, чиє відомство займається "сітками", — іншої думки. Після засідання Кабміну, який погодив відставку Степанова, Аваков, котрий голосував проти, заявив, що губернатор Одещини протидіяв фальсифікації і заблокував "сітку".

Розрив майже вп'ятеро

На думку очільника держави, саме губернатор виявився відповідальним за його низький результат на Одещині. Це чітко дав зрозуміти Порошенко, який опинився разом зі Степановим у студії телеканалу 1+1 у четвер у програмі "Право на владу".

В Одеській області за підсумками першого туру виборів Петро Порошенко отримав лише 9,08% голосів. Це ледь не вп'ятеро менше, ніж у лідера президентських перегонів Володимира Зеленського, який набрав 41,26%. Тоді як штаб Петра Порошенка, з посиланням на соціологію, показував підтримку президентові на рівні 15—18%. Понад те, рідна для Порошенка Бессарабія віддала найбільше голосів за проросійського кандидата Юрія Бойка. Він лідер тут у двох округах — із центром в Арцизі (округ №142) й із центром в Ізмаїлі (№143), де Бойко отримав відповідно 35,07 і 36,02% голосів, випередивши Володимира Зеленського. А Петро Порошенко — лише 8,83 і 6,77 % відповідно. Остання цифра — найгірший результат. І це в окрузі — вотчині сім'ї Урбанських, членів БПП. До того ж Анатолій Урбанський очолює Одеську обласну раду. Але Петро Порошенко всю відповідальність за провальний результат першого туру виборів на Одещині поклав не на свій передвиборний штаб і соратників по партії, а лише на губернатора. Принаймні публічно. Хоча Степанов зі свого боку як голова регіону чітко відпрацьовував ініціативи президента і прославляв реформи й досягнення під вправним керівництвом Петра Олексійовича.

Слід зазначити, ще нижчі результати, ніж в Одеській області, у Петра Олексійовича в Дніпропетровській (8,32%), Харківській (8,52), Запорізькій (8,76), Луганській (6,58%) областях. Але жодних кадрових рішень з боку президента щодо тамтешніх губернаторів не було. Очільника держави, виявляється, зачепив саме той факт, що такий низький результат у нього якраз у рідній йому Одеській області, яка отримувала більше грошей, ніж інші.

Порошенко пообіцяв, що Одещиною більше не управлятимуть варяги. Він визнав, що призначення губернаторами Ігоря Палиці, Міхеіла Саакашвілі й Максима Степанова були його кадровими помилками.

Замість Степанова тимчасово виконувати обов'язки голови Одеської ОДА президент своїм указом призначив першого заступника губернатора, депутата обласної ради від БПП Сергія Паращенка, вихідця з Бессарабії. До призначення в ОДА він очолював фракцію БПП в облраді і керував великим фермерським господарством. Паращенко став заступником Степанова зовсім недавно, у середині березня. Раніше цю посаду обіймав Олександр Терещук, колишній керівник Київської міліції, якого Порошенко повернув до столиці й поставив на чолі Київської області. Тепер надії президента на Одещині виправдовуватиме колишній регіонал, який уже встиг потрапити під чіткий приціл Громадянської мережі "ОПОРА". Але це деталі, головне для президента — відданість. Новоспечений в.о. уже взяв під козирок і пообіцяв неухильно дотримуватися вимог Петра Порошенка як очільника держави та верховного головнокомандувача.

Політична розправа

Навряд чи відставка одеського губернатора, що наробила стільки галасу, принесе очільникові держави додаткові бонуси на виборах. Про користь Одеському регіону, зрозуміла річ, узагалі не йдеться. Заради любові виборців Петро Порошенко покарав не Максима Степанова, а швидше себе. Бо незрозуміло, на що розраховував президент, примушуючи губернатора писати заяву за власним бажанням? На тихий покірний відхід? Я, мовляв, тобі посаду дав, я її в тебе й заберу? На чоловічу розмову всередині "сім'ї"? Але Степанов ніколи не був членом команди Порошенка. Та й посаду губернатора він отримав не прямо з рук президента, а виграв спочатку конкурс на посаду голови Одеської ОДА. Зрозуміло, що без благословення очільника держави їхній ситуативний союз навряд чи відбувся б. Але Степанов не слуга Порошенка. Як він сам висловився, "я працюю на країну, а не на президента", хоч як пафосно це звучить.

Так, для Степанова посада губернатора була вигідним трампліном для більш високих посад у Києві. Це ні для кого не секрет. Але керувати областю йому подобалося, тим паче що він був на своєму місці. Як системний менеджер він відновив управління областю і ревно й ентузіазмом здійснював проекти та рухав реформи — у медицині, освіті, соціальній сфері, інфраструктурі. Інша річ, наскільки швидко й ефективно. Але це вже трохи інша історія.

І, треба сказати, до діяльності Степанова на посаді губернатора в Петра Порошенка до старту виборів не було претензій. впаки, президент демонстрував задоволення його роботою під час частих візитів на Одещину. Та й сам Степанов, можна сказати, з неприкритим завзяттям, як і личить доморощеному чиновникові, прославляв досягнення Петра Порошенка та його реформи.

Однак тепер, після першого туру виборів, розгніваний очільник держави заявив, що Одеська область під керівництвом Степанова впала в рейтингу регіонів на 8 позицій і посідає третє місце з кінця. Хоча на Одеську область ішло пріоритетне фінансування, а це мільярди гривень. А тому Петро Порошенко очікував від рідної Одещини кращого результату. За словами президента, губернатор — політична посада, і та оцінка, яку отримав президент на виборах, залежить, у тому числі, й від роботи голови облдержадміністрації.

"Було б дуже дивно й нечесно перед громадськістю Одещини ще вчора говорити їм про наші проекти — в інфраструктурі, медицині, освіті, а сьогодні написати заяву про залишення посади", — прокоментував губернатор свою непокору президентові. На своїй сторінці у Фейсбук Степанов виклав своє фото, на якому він тримає білий аркуш паперу з написом "Забезпечив чесні вибори! Відсторонений?", давши зрозуміти причину його звільнення. Слідом за ним до участі у флешмобі в соцмережах приєдналися його колеги — співробітники Одеської обласної держадміністрації, чиновники інших держслужб і відомств, медики, працівники освіти. Підхопивши головний меседж "Вибори пройшли чесно. За що відсторонено Степанова?", вони разом із губернатором по суті продемонстрували свою чиновницьку непокору президентові країни. "Бунт" — саме такими заголовками ряснів Інтернет на початку цього тижня.

Якщо влада в країні зміниться, Степанова, скоріш за все, не забудуть. Важливо, щоб він на новій посаді не забув, що бунтувати проти несправедливості й самодурства можна починати не тільки "під завісу", а в будь-який момент. Якщо в пріоритеті країна.