Половина учасників відбору до антикорупційного суду — з позасудової системи

2 серпня Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) оголосила конкурс на заміщення 39 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (ВАС): 27 посад — безпосередньо у Вищому антикорупційному суді та 12 посад — в Апеляційній палаті ВАС. Процес подання документів стартував 8 серпня і тривав до 14 вересня включно.

Судді, науковці та адвокати — саме ці три категорії правників можуть претендувати на посади суддів у майбутньому Вищому антикорупційному суді. Пакет документів, які необхідно подати Комісії, визначений в ч.4 ст.81 та в ч.1 ст.71 ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" і складається з 14 елементів, а вимоги від кандидата щодо надання будь-яких інших документів забороняються.

Водночас далеко не всі потенційні кандидати перебувають в однакових умовах. Якщо канцелярія суду веде весь необхідний документообіг для кандидатів-суддів, то кандидати-адвокати та кандидати-науковці повинні збирати значно більшу кількість документів самостійно. Адвокати, наприклад, повинні підтвердити здійснення представництва у судах протягом останніх семи років виключно шляхом надання засвідчених судом копій судових рішень у справах, в яких вони брали участь. У разі відсутності в адвокатів належним чином засвідчених копій судових рішень за кожен з останніх семи років, їх потрібно отримувати в канцеляріях відповідних судів, що у відпустковий серпнево-вересневий період може забрати декілька тижнів. Науковці ж, у свою чергу, повинні зібрати документи, довідки, наукові статті, які б підтверджували стаж наукової роботи протягом останніх семи років.

Окрім цього, наявні такі вимоги, як надання довідки про відсутність судимості, отримання якої, відповідно до наказу МВС України №1256 від 29.11.2016, може забрати 30 днів, надання медичної довідки про проходження психіатричного огляду, сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду, що також може тривати декілька тижнів.

Усе викладене свідчить про те, що п'ять тижнів для подання необхідного пакета документів є надзвичайно невеликим терміном, отже, більшість кандидатів направлятиме документи в останні дні зазначеного строку.

Документи для участі в конкурсі можна подавати виключно засобами поштового зв'язку на адресу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. І це означає дуже цікаву річ: навіть якщо документи надійдуть до ВККС після закінчення строку, але будуть відправлені засобами поштового зв'язку 14 вересня, вони вважатимуться такими, що подані вчасно. Тому кінцеву кількість кандидатів на посади суддів ВАС можна буде дізнатися аж наприкінці вересня.

ВККС оголосила паралельні конкурси до Верховного суду та Вищого антикорупційного суду в один і той самий часовий проміжок без можливості подання документів на обидва конкурси. Тому всі кандидати змушені визначатися, який суд їм імпонує більше, вже на етапі подання документів. Це, у свою чергу, зменшує кількість кандидатів до антикорупційного судового органу.

Рівень заробітних плат суддів Вищого антикорупційного суду, незважаючи на нібито високий рівень (40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб з 1 січня 2019 р., 50 — з 1 січня 2020-го), є значно меншим, ніж у суддів Верховного суду та не є співмірним тому рівню відповідальності та суспільного тиску, з якими стикатиметься майбутній суддя Вищого антикорупційного суду.

Подання документів для участі в конкурсі до ВАС, є одним із найбільших професійних викликів для будь-якого правника. Окрім необхідності прийняття рішення щодо кардинальної зміни професійного шляху (у випадку адвокатів та науковців), кандидати усвідомлюють, що під час конкурсу та після нього, у разі зайняття посад суддів ВАС, вони зіткнуться з безпрецедентним суспільним тиском та політичною увагою до найменшого аспекту їхньої роботи, а рівень відповідальності буде одним з найвищих в Україні. Адже очікування суспільства щодо роботи майбутнього антикорупційного судового органу є надвисокими.

Станом на 15:00 14 вересня 2018 року, уже 128 кандидатів подали документи на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, і, скоріш за все, кінцева кількість буде близько 5 кандидатів на місце.

Із 128 кандидатів 42 (32,8 %) – адвокати, 17 (13,2%) – науковці, 60 (46,8%) – судді, у 9 кандидатів не зазначена назва посади або вона не відповідає кваліфікаційним вимогам.

Абсолютна більшість кандидатів-суддів — представники судів першої інстанції — районних та міськрайонних загальної юрисдикції. Наведена статистика почасти відповідає статистиці реєстрації намірів узяти участь у конкурсі. Про свої наміри раніше заявили 782 кандидати, з яких 41% — адвокати, 14% — науковці, 37 % — судді, ще 8% зареєстрували сукупний стаж.

Варте уваги те, що половина кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду ніколи не працювала у судовій системі. Це шанс отримати якісно інше її обличчя.

Після остаточного закінчення приймання документів наступний етап — це перевірка документів на предмет відповідності кваліфікаційним вимогам та допуск до кваліфікаційного оцінювання. Етап — критичний, адже під час конкурсу до Верховного суду майже 40% адвокатів були відсіяні від участі в конкурсі, що у підсумку призвело до того, що серед 653 кандидатів, які були допущені до конкурсу у Верховний суд, лише третина була з позасудової системи.

Обов'язок громадськості та медіа – максимально уважно стежити за роботою Вищою кваліфікаційної комісії суддів та якнайкраще виконувати функції моніторингу і контролю, адже успішний результат конкурсу — в інтересах суспільства.