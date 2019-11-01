Перенапруга

Коли Володимир Зеленський під час свого виснажливого пресмарафону озвучував ім'я бажаного кандидата на посаду мера Одеси, чинний міський голова Геннадій Труханов уже покинув свій робочий кабінет на Думській. На час відпустки.

Він відбув на відпочинок після того, як стало відомо про візит Зеленського до Одеси з нагоди представлення нового очільника області. Місцеві спостерігачі тоді іронізували щодо чергової втечі мера. А коли Вищий антикорупційний суд призначив засідання у справі Труханова про внесення ним до декларації недостовірної інформації, чекали, чи повернеться мер на своє робоче місце.

Звісно, дуже багатьом в Україні, та й у самій Одесі хотілося б, щоб Труханов пішов у відставку. Адже оброслий кримінальними справами й корупційними скандалами, він як і раніше залишається повноправним хазяїном міста з тими ж апетитами й замашками.

У міській раді в розпорядженні Труханова все ще залишається потужна депутатська фракція "Довіряй справам" (27 осіб із 63 депутатів ради). Вона не втратила жодного багнета за час президентської та парламентської кампаній і здатна вкупі з іншими фракціями, зокрема з БПП "Солідарність" (13 осіб), проводити в життя будь-які рішення, що суперечать інтересам громади. А ухвалено їх було за останні роки безліч.

Геннадій Труханов править Одесою ось уже п'ять років. За цей час він двічі встиг виграти мерські вибори. Дострокові в травні 2014-го — в тодішнього депутата Верховної Ради колишнього мера Одеси Едуарда Гурвіца. А в жовтні 2015-го — у Саші Боровика, радника голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, через якого, як вважає сам Труханов, і почалися всі його біди й халепи. Акції протесту, вимоги піти у відставку... Але це були квіточки. Ягідки пішли, коли порушили кримінальні справи. Як наслідок — втеча й відсиджування за кордоном, затримання в аеропорту і, зрештою, гучний судовий процес. "Кінець паханату", — запевняв під стінами суду М.Саакашвілі. Та, не збулося...

За час правління Труханова опозиція неодноразово робила спроби провести в Одесі дострокові вибори. Однак вони закінчувалися нічим, попри бекграунд мера. Світло в кінці тунелю з'явилося лише з приходом на Банкову ЗеКоманди. Про потребу перезавантажити владу на місцях вона заявила відразу після перемоги на парламентських виборах. Міста-мільйонники першими стояли на порядку денному. Але, як виявилося, сьогодні партія влади до місцевих виборів не готова. У політсили немає кандидатів у мери великих міст. Як заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, "немає сенсу затівати дострокові вибори, якщо ми на них не переможемо".

Однак в Одесі ситуація дещо інша. З огляду на купу кримінальних справ проти мера, не виключено, що механізм дострокових виборів міського голови може бути запущений у будь-який момент. Річ у тому, що Вищий антикорупційний суд має розглянути апеляцію САП на винесений Малиновським райсудом Одеси виправдувальний вирок Труханову та його підлеглим у справі про купівлю одеською мерією будівель колишнього заводу "Краян". Туди ж днями з Приморського райсуду Одеси надійшла ще одна мерська справа, про яку йшлося вище, — про внесення Трухановим недостовірних відомостей до декларацій за 2015 і 2016 роки. Підготовче засідання в справі призначено на 1 листопада. Якщо Вищий антикорупційний суд винесе обвинувальний вирок хоча б в одній із цих справ, то вердикт стане підставою для дострокового припинення повноважень міського голови.

Словом, Труханов може змінити лавровий вінок на шапочку арештанта. Або добровільно покинути мерію і країну від лиха подалі. Звісно, він може заручитися підтримкою зверху, як було з попередньою владою, і досидіти до кінця каденції. Хоча чергової президентської парасольки, зважаючи на нове розміщення сил в обласному центрі й заяви самого Зеленського, він уже не матиме.

Очільник держави призначив нового начальника управління СБУ в Одеській області. Ним став такий собі Віталій Харченко. Область очолив новий прокурор — колишній співробітник СБУ Максим Вихор. За словами Зеленського, триває перезавантаження поліції. Нового начальника призначив Аваков іще до президентських виборів. Ну й, нарешті, область уже з новим губернатором. Її очолив бізнесмен з Києва Максим Куций, якого місцеві активісти зустрічали як "людину Авакова".

Як відомо, Труханов уже побував на Банковій, де відбулася зустріч з очільником держави, з яким у мера, за його словами, хороші стосунки. (Він сприяв проєктам "Кварталу 95" в Одесі). Труханов плакався у президентську жилетку, що йому не дають працювати, скаржився на активістів і запевняв, що не має стосунку до нападів на представників громадськості.

Зеленський сам сказав про цю зустріч під час свого пресмарафону і був змушений заявити, що не має жодних взаємин із паном Трухановим. Знаючи про ситуацію в Одесі, тамтешні клани й кримінальні кейси, він закликав мера очистити місто від криміналітету. "Я хотів, щоб він змінив підхід до Одеси, я на цьому наполягав, — повідомив Зеленський. — Чи побачимо ми це найближчим часом? Я не думаю, що там щось зміниться, — сказав очільник держави. — А якщо ні, будемо робити все, щоб замінити там усіх". При цьому Зеленський зазначив, що "все залежатиме від місцевих виборів, до яких ми всі повинні готуватися". "Якщо Одеса хоче змін, одесити хочуть нового мера, вони мають обрати іншого. Ось і все", — підсумував президент.

Треба сказати, що Одеса в підготовці до місцевих виборів уже дала фальстарт. Одні навіть устигли засвітити себе як майбутні кандидати в мери й піти в тінь, інші, навпаки, включилися в роботу, щоб до початку перегонів бути у всеозброєнні.

Серед них — народний депутат від "Слуги народу" колишній ресторатор Олексій Леонов, який виграв виборчу кампанію в політичного важковаговика Сергія Ківалова. Але заслуги самого Леонова в цьому немає. Пройшов, як і решта кандидатів в Одесі, завдяки бренду "Слуга народу". Проте він уже очолив створене у Верховній Раді міжфракційне об'єднання "За Одещину" (в якому, до речі, значиться й Д.Арахамія), відкрив в Одесі "Громадську мерію" і оголосив мобілізацію прихильників для боротьби з прогнилою місцевою владою.

Та чи стане Леонов кандидатом від президентської політсили, — запитання. Давид Арахамія не виключив такого варіянта. Однак в очільника держави інший погляд. "Знаю такого хлопця", — тільки й зміг сказати Зеленський про Леонова.Президент хотів би бачити на цій посаді іншого одесита — Олександра Андросова, голову одеського виборчого штабу партії "Слуга народу" на президентських і парламентських виборах, ведучого української телепрограми "Що? Де? Коли?", продюсера програми "Брейн-ринг", засновника першого в Україні Інтелект-Клубу. За словами Зеленського, "він нормальний, чесний, інтелектуальний". Але проблема в тому, що він у політику не хоче. І все ж таки під час свого пресмарафону Зеленський закликав одеситів поборотися за Андросова. "Ідіть і просіть, щоб ішов у мери. Скажіть, президент його підтримає". Але Андросов підтвердив місцевим журналістам своє небажання на сьогодні займатися політикою.

Не проти зайняти крісло на Думській і Міхеіл Саакашвілі, який опинився нині за бортом великої політики. Принаймні такими нещодавно були настрої в ексгубернатора Одеської області й борця з "трухановською мафією". Саме так він називає бізнес-оточення міського голови. Саакашвілі фактично першим публічно назвав імена тіньових хазяїв міста, в чиїх інтересах ухвалюються рішення і реалізуються мільйонні проєкти. Експрезидент Грузії вже окреслив перспективи розвитку Одеси, яка за його правління може перевершити рідний його серцю Батумі. Але якщо забути про скромні результати його губернаторства і судити лише за тим, скільки голосів на парламентських виборах набрала партія Саакашвілі в Одесі (а це в межах 1%), то шансів виграти мерські вибори в нього немає.

Спостерігачі завважили появу в Одесі Саші Боровика, якого Петро Порошенко у квітні 2017 року позбавив українського громадянства. Боровик покинув Україну три роки тому, відмовившись від мандата депутата Одеської міськради. За словами самого "вигнанця", він був в Одесі чужим серед своїх. І, треба сказати, таким залишається й досі.

Про намір виставити свого кандидата заявляла й партія "Опозиційна платформа — За життя", яка має чималу підтримку в місті. На парламентських виборах одесити віддали їй понад 21% голосів. Не виключено, що претендентом на міську булаву може бути нинішній нардеп — ексгубернатор Одеської області Микола Скорик. Але офіційного імені кандидата партія не озвучувала.

Конкуренцію чинному градоначальникові може скласти й армія майбутніх самовисуванців. Подейкують, що до неї вже включено й ім'я ексгубернатора Максима Степанова, якому так і не вдалося зайняти місце міністра охорони здоров'я. Едуард Гурвіц спробує в котрий уже раз увійти в ту саму річку. Сергій Ківалов, втративши статус парламентаря, теж може спробувати вхопити бога за бороду. Якщо, звісно, ЗеКоманда до старту виборів таки розгубить свій рейтинг і тренд на нові обличчя втратить актуальність.

Отже, попри те що потужної альтернативи чинному мерові на сьогодні немає, Геннадію Труханову все ж таки непросто буде перемогти на виборах, якщо він зрештою не зійде з дистанції завчасно. Адже минула парламентська кампанія показала, що самої довіри городян для перемоги вже замало. Хоча високий рейтинг завжди був головним козирем Труханова.

Мер Одеси був упевнений у любові до нього городян і коли ввійшов до першої п'ятірки "Опозиційного блоку", щоб допомогти політсилі пройти до парламенту, і коли своїм плечем підпирав мажоритарних кандидатів — членів своєї партії "Довіряй справам". Однак ні сам Труханов, ні його партійці й близькі соратники до Верховної Ради не потрапили. "Опоблок" набрав в Одесі всього близько 7%.

Та найголовніше, що токсичний Труханов уже відчув на собі косі запитальні погляди своїх сателітів. І вони можуть коштувати йому підтримки як із боку лондонської бізнес-групи, котра делегувала його у владу, так і бізнесу, зав'язаного на міські проєкти. Як писали місцеві ЗМІ, у Труханова вже стався конфлікт з акулою одеського бізнесу й тіньовим хазяїном міста Володимиром Галантерником, для якого головне завдання в умовах зміни влади — зберегти контроль над Одесою. Ці тертя неабияк можуть послабити позиції Труханова й позначитися на його фінансовій і медійній підтримці.

Ставка на переможця — ось що рухатиме тіньовими гравцями в боротьбі за владу в Одесі. У цій ситуації не виключено, що нинішнє бізнес-угруповання, яке править бал в Одесі, підтримає кандидата від "Слуги народу".

Невипадково активність Леонова, котрий працює в тандемі з іншим нардепом від "Слуги народу" Артемом Дмитруком, найбільше нервує чинного мера: вони засипають його депутатськими запитами щодо вирішення побутових проблем одеситів. "Не встигли обратися, як уже пішли висуватися в мери. Заспокойтеся. Як кажуть в Одесі, тихо, ша! Виборів ще не призначили". Так Труханов при всіх, на апаратній нараді в мерії, приструнив нардепів і запросив їх сісти за стіл переговорів для спільної роботи на благо Одеси.

А раніше мер дозволив собі на адресу ЗеКоманди ущипливий жарт, а фактично глузування. Причому не в тісному колі, а на міжнародному інвестиційному бізнес-форумі, що відбувся в Одесі у перших числах жовтня. Він порівняв ЗеКоманду "з хлопчиком у будинку розпусти, якому все там подобається, але що робити, він не знає". Як і припускав Труханов, журналісти підхопили жарт і навіть озвучили президентові під час пресмарафону. На що Зеленський сходу парирував: "Коли приходять хлопчики, дядечки йдуть геть". Але насправді опонентів розсудять "тітоньки" у день неминучого голосування.