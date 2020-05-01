Партія мерів. Ответка центру

На цей раз, як стверджують наші джерела, мова йшла не про "штучний містечковий проект", який вже створювали в межах минулих парламентських виборів мери Харкова і Одеси Геннадій Кернес і Геннадій Труханов, а саме про загальнонаціональну партію.

Старий, погано відпрацьований, але все ще діючий "УДАР" Кличка, не будуть перенаправляти. Ставка на нову ідею, здатну завоювати всю країну.

Вже зараз очевидно, що в разі реалізації проекту, Віталій Кличко може знову увійти в велику політику.Тому, що волею долі (точніше поста голови Асоціації міст України) саме мер Києва став магнітом, що притягує потужну протестну енергію місцевого самоврядування,яке не на життя, а на смерть схльоснулося з центральною владою.

Більш того, підтримка нової партії вже колишніми у владі важкоатлетами-управлінцями (а в нараді брали участь представники екс-прем'єра Володимира Гройсмана), тільки підсилює основний посил мерів про необхідність "навести порядок у країні на тлі тотальної некомпетентності іпровалівцентральної влади" .

Але є нюанси. На Кличко поставили не тільки мери, а й— "слуги".

Ставка 1. У прислугах у "слуг"

У тому, що Віталій Кличко має намір продовжити свій мандат перебування біля керма столиці, ніхто не сумнівався. Він витримав натиск колишнього голови ОПУ Андрія Богдана, показавши, що в разі чого може "вирішити" своє питання на рівні особистого адвоката президента Америки Рудольфа Джуліані. Не факт, звичайно, що саме американські партнери і підморгнули нашому президентові на рахунок недоторканності великого спортсмена. Однак незаперечний факт, що із затвердженням в ОПУ його нового глави Андрія Єрмака взаємини команди Зеленського і мера столиці змінилися суттєво.

Андрій Єрмак досить швидко відсік амбіції Олександра Ткаченка разом з його київськими стратегіями і планами на нього Коломойського. ОПУ уклав договір з Кличком від імені групи Єрмака - Комарницького -Холодова, в результаті чого Кличко посунувся на два дуже хлібних місця. Начальником управління благоустрою Києва, в компетенцію якого входить і нагляд за МАФами, став Олексій Кулеба. Сьогодні нікому з політичних підприємців не дають зелену вулицю без узгодження з ОПУ. У той час як не політичні займаються традиційним жертвопринесенням. Крісло ж заступника головного архітектора столиці, у веденні якого знаходяться всі містобудівні умови і дозволи, зайняв ставленик групи Єрмака — Юрій Тацій.

Все це додало додаткових солодощіву стосунки центральної влади з Кличком. Але не Зеленського. У якого не було і немає особливої ​​довіри до Віталія Володимировича. У цій точці є резон згадати про нещодавні суперечки, пов'язані з найближчим оточенням київського мера. Однак допоки немає приводу думати, що відносини з ним Банкова будує за класичним сценарієм — батога і пряника.Кнута ще немає, але пряник могли трохи надломити. Як то і належить у випадках з прислугою.

За твердженням наших джерел, затримання СБУ першого заступника Кличка Миколи Паворозніка нібито за вимагання у забудовника 125 тис.у.о.— виключно ініціатива силовиків, не пов'язана з прямою командою Банкової. "Хлопець сам нарвався", — так коментують ситуацію люди, що знаходяться в епіцентрі цієї історії. Тому, це тиск на Кличка чи торжество меча справедливості —питання майже риторичне. В тому сенсі, що ствердна відповідь може лежати відразу в двох площинах.

З приводу нещодавно звільненого Кличком ще одного зама, на цей раз дебошира Володимира Слончака, проводити паралелі з Банковою вже точно не будемо. Навряд чи патрульний, який отримав від нетверезого дебошира Слончака "на горіхи", був підісланий Банковою для компрометації Кличка. Просто так дивно склалися обставини.

Втім, є ще одна не менш яскрава обставина, яку Банкова точно власними руками моделює для залучення Віталія Володимировича на свій партійний бік. Напевно, більшість спостерігаючих за "велюровим" скандалом обурили вседозволеність і безкарність окремих "слуг", які "шастають" (реклама з закочуваним рукава Кличком таки погано спрацювала) по ресторанах і не визнають карантин. Більш уважні ж, дочитавши до кінця виправдувальнийпост у Фейсбуці господаря "Велюра", а за сумісництвом народного депутата Миколи Тищенка, без сумніву, змогли оцінити ще й київський план Банкової.

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"... У "Велюрі" я зустрічаюся зі своїми помічниками, - ділиться наболілим Микола Тищенко. - З невеликою кількістю людей, які так чи інакше готують велику програму ... перетворення Києва. І повірте, результати цих зустрічей відчують всі, хто протягом наступних 5 років захоче грабувати моє місто. Тому що я категорично втомився жити в неохайному і все більш незатишному місті. Я хочу іншої якості життя ... ".

Андрій Єрмак, який претендує на роль людини, що приводить до команди Зеленського професіоналів і управлінців, раптом виводить в кандидати на крісло мера столиці (!)від партії влади м'язистого господаря "Велюра" родом з 1990-х Колю Тищенка. Який в своєму ресторані "на коліні" пише стратегію Києва. Це великий успіх, звичайно. На тлі цього новонародженого "титану" думки, Кличко сьогодні виглядає так само, як колись Юлія Тимошенковиглядала на фонесамого Кличко. Що, безумовно, непрямий комплімент Віталію Володимировичу, але прямий вирок — системі керування країною.

Я навіть боюся починати вираховувати, на скільки позицій ми опустили планку вимог до управлінців і державних менеджерів. І скільки в підсумку ми втрачаємо. І в Києві, і в країні. Неприховане ж бажання ОПУ по-тихому "злити" Київ під Кличка, якому доведеться ще значніше посунутьсяна кадровій лавочці на користь господарів, навіть якось незручно продовжувати коментувати на тлі цієї дикою дійсності.

Але! У якийсь момент гра Офісу президента в піддавки з Кличком вийшла з під контролю. Епідемія підкосила і без того слабкий центр, виявивши силу місцевої влади, за якою стоять мільйони жителів громад. Політичні ставки Кличко, як глави АМУ, який веде сьогодні діалог з центром від імені всіх мерів країни, злетіли. А сам Кличко виявився реальним претендентом на лідерство в опозиції. Однак претендент — ще не лідер.

Ставка 2. Дах для "управлінців"

ZN.ua написало не один текст про те, в яке протистояння між мерами і центральною владою вилилася боротьба з короновірусом. Просідання губернаторської вертикалі, неузгодженість дій уряду і парламенту з місцевим самоврядуванням призвели до ситуації, коли мери міст у всіх сенсах взяли на себе основний удар епідемії і апріорі йдуть на два кроки попереду центру. На тлі децентралізації, щорозгортається, яка і так фінансово посилила місцеве самоврядування, центр шукає важелі, за допомогою яких можна збалансувати рівні влади. Незавершеність реформи на рівні областей не дозволяє чітко розподілити повноваження і компетенції самоврядування та державної влади.

Центр шукає варіанти приборкання мерів. І один з можливих і вже анонсованих владою — партизація місцевих виборів. Коли зайти на вибори зможе партія, яка має представництво в 2/3 країни. Плюс 5-відсотковий національний бар'єр для проходження до місцевих рад. Плюс мер — тільки партійний. Поки журналісти пишуть статті, політики ламають списи, а експерти озвучують можливі ризики, пов'язані з федералізацією, пригадуючи випадок з Сєвєродонецьком, мери йдуть на створення загальнонаціонального партійного проекту.

Вказану нараду проводив Кличко дистанційно. Точно брав участь мер Дніпра Борис Філатов, люди Гройсмана і мери інших великих міст. Харків і Одеса не були представлені мерами, але були присутні їх гінці. За твердженням наших джерел, йде широкий горизонтальний діалог між великою кількістю міських голів про об'єднання.Поки ніхто не хоче називати своїх імен, побоюючись передчасної атаки силовиків. Кнут у Банкової завжди під рукою.

Фокус

"Є серйозні лідери громадської думки, які дивляться на те, що відбувається з країною і розуміють, що треба щось міняти, — розповідає наш співрозмовник. — Спочатку це були розмови про чергову партію кількох мерів тощо. А тепер всі розуміють, що така партія це не злітаюча містечкова історія. Вже неможливо дивитися на те, що в країні відбувається безумство, потрібно створювати нормальну загальнонаціональну політичну силу, яка в першу чергу відстоюватиме інтереси місцевого самоврядування, представляючи себе в усій країні. Країну будують від низу до верху, а не зверху донизу. Як це відбувається в Європі. Ідеологія? Як такої ідеології в постіндустріальному суспільстві немає. Умовно кажучи, ми за добробут, справедливість і порядок".

Як стверджує іншеджерело, місцеві вибори — це стартовий майданчик для нової партії.

Йдеться в тому числі і про мультилідерство. Обговорюються можливі внутрішньопартійні праймеріз. "Однак для всіх очевидно, що зараз об'єднання йде навколо мера Києва, — уточнює співрозмовник. — Щодо Віталія Кличка у більшості мерів немає відторгнення. Так, він не суперпрофесіонал. Але, по-перше, немає альтернативи. А по-друге, він вміє маневрувати і чути всіх. Чи є у нього глобальне мислення? А у кого в цій країні сьогодні воно є? Треба, щоб була команда. Управлінців. І щоб вона не була презентована якимись друзями, кумами чи 95-м кварталом. Тобто залишилися в цій країні управлінці з різних регіонів, які можуть об'єднатися. Це не означає, що візьмуть лідера на прапор і понесуть. Ніхто не збирається просувати кличковських, гройсманівских тощо. Збираються ті, кому небайдужа доля країни. Ми приймемо всіх, з ким у нас немає ідеологічних протиріч".

Що стосується корупційного шлейфу частини відомих "управлінців", то співрозмовник парирував: "Нехай влада проводить розслідування і саджає, а не тримає на гачку роками. Корупціонер Труханів?Доведіть і посадіть. Корупціонер Кернес?Зробіть те ж саме.А не тримайте роками на гачку в своїх інтересах".

Замість висновків

Країна потрапляє в клінч. З одного боку, —центральна влада непристойно неспроможна. З іншого, —компетенція і досвід на стороні мерів. Але децентралізація не завершена. Обласний рівень не збалансований. Повноваження між центром і місцевим самоврядуванням розмиті. У такій ситуації неконтрольоване посилення мерів і місцевих еліт може призвести до створення збіговиська окремих князівств.

Влада шукає вихід. Анонсувавши партизацію, заявляє про бажання структурувати політичну карту, підім'явши місцеві еліти під себе та великі парламентські партії, що підтримують партизацію."Щоб вони взяли на себе політичну відповідальність у масштабах країни".

Створення партії мерів — ответка на тиск центру. І якщо проект вистрелить, то цілком ймовірно, що управляти мерами і розтягувати їх від об'єднання Банкова буде за рахунок силовиків.Робити мерів ручними будуть силами ручного ОГПУ, СБУ, і ДБР, поліції і судів. Що, власне, вже і відбувається в Дніпрі. Партія силовиків проти партії управлінців?

Проте, поки влада вважає,що Кличко однаково приєднається до команди "слуг". Що "він завжди смикається, а потім у Відні приймає правильнерішення, вибираючи синицю в руці".

Однак сьогоднішня амбіція місцевого самоврядування, значніше та вагоміше ніж будь-коли. Його сила обумовлена слабкістю центру. Все залежить як від рішення самого Кличка, так і від того наскільки наполегливими виявляться інші фігури, які стоять за проектом.Наскільки здатні домовлятися — мери, і щедрі— інвестори.

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