Орендна кабала

Укладання чи переукладання договорів оренди землі несе в собі загрозу фактичної втрати землі. Закон про ринок землі, який прийнято ( №2178-10), та закони, які прийматимуть (№2194, №3131 й інші), саме через дію договорів оренди змушуватимуть власників землі задешево неї позбавлятися.

До закінчення діючих договорів залишається ще два-три роки, а орендарі по всій Україні масово змушують/вмовляють власників землі переукладати договори оренди на нові строки. Погрози і виплата винагороди за переукладання можуть іти пліч-о-пліч.

Прийняття закону про ринок землі не несе нічого доброго для селян-власників. Цей закон — лише перша ланка ланцюжка, що змушуватиме селян — власників землі продати її задешево. Далі прийматимуть закони, які не тільки надають орендарю переважне право купувати землю (№2178-10), а й забороняють власнику без дозволу орендаря землі продавати її (проєкт №2194).

Це основна причина активних дій орендарів із переукладання договорів оренди, перша сходинка у процесі подальшого грабунку власників. Крім цього, є ще низка факторів, що пояснюють дії орендарів:

— орендарі хочуть купувати землю, але за тією ціною, яку ви і так знаєте, — це ціна оренди на 49 років з додатковими угодами, які у разі відкриття ринку перетворять для орендаря землю з орендованої на власну;

— землю, яка перебуває в оренді, може бути продано її власником, при цьому договір оренди продовжуватиме діяти. Покупцем землі може бути орендар або інша особа. Для інших, ніж орендар, осіб земля, яка в оренді, — менш цікаве придбання, ніж вільна, і, відповідно, за землю в оренді даватимуть значно меншу ціну, або ж вона буде взагалі не цікава як об'єкт купівлі. Для орендаря дуже вигідно викуповувати землю, яка у нього в оренді, і що триваліший строк такої оренди, то нижчу ціну може пропонувати орендар, бо фактично тільки він буде єдиним покупцем цієї землі;

— орендарі бояться, що власники землі, якщо їм нададуть право розпоряджатися (продавати) землею, після закінчення дії договору оренди запропонують землю іншим покупцям за ціною, якої орендар не хотів би платити чи не має змоги заплатити;

— орендарі остерігаються, що власники землі можуть швидко усвідомити, що вони спроможні самостійно господарювати на своїй землі, а значить, збільшать у кілька разів дохід від землі та її цінність.

Що робити, щоб позбутися орендної кабали?

По-перше, власники можуть ставати учасниками товариств власників землі. Формування розширених можливостей і підтримка діяльності таких товариств передбачені проєктом закону №3208 від 13.03.2020 р. "Про прогресивні земельні відносини", співавтором якого я є.

За проєктом закону №3208, товариство власників землі — юридична особа, створена шляхом об'єднання власників землі з метою консолідації належних учасникам юридичної особи земельних ділянок для використання їх у самостійній виробничій сільськогосподарській діяльності, соціально значуще як для учасників товариства, так і для держави і суспільства в цілому.

Учасником товариства власників землі може бути власник землі незалежно від його віку чи фізичних можливостей. Вийти з учасників такого товариства можна через рік.

Товариство власників землі для проведення робіт на землі, що належить його учасникам, може винаймати підрядника на виконання робіт на умовах цього товариства.

Товариства власників землі є головними учасниками формування прогресивних земельних відносин. Крім того, важливим для прогресивних земельних відносин є ефективний обмін землі, який неможливий без надання права власнику землі розпоряджатися нею. Також проєктом закону встановлюється, що органи державної влади чи органи місцевого самоврядування зобов'язані викуповувати земельну ділянку за ціною, що дорівнює п'ятикратному розміру її нормативно-грошової оцінки.

По-друге, варто хоча б не укладати чи не подовжувати договору оренди землі більш як на один рік.

По-третє, варто комунікувати з іншими власниками аби розуміти, які умови, строки та вартість пропонують їм орендарі. Зрозуміти, чи є можливість об'єднати суміжні паї або для власного виробництва, або для збільшення їхньої вартості на момент продажу. Такі групи вже створюють, зокрема у соціальних мережах, їхня мета — формування передумов для прогресивних земельних відносин та їх реалізація.

Прогресивні земельні відносини — це:

— збільшення доходів від землі у її власників у 2–4 рази;

— припинення дискримінації власників землі;

— надання прав власникам землі, у тому числі права розривати договір оренди землі;

— перехід до самостійного господарювання на власній землі особисто чи через участь у товариствах, перетворення власника землі на власника аграрного підприємства;

— формування умов для відновлення та розвитку тваринництва і переробки на селі, створення робочих місць на власному підприємстві.

У групах, окрім розгляду прогресивних земельних відносин, є й інша важлива інформація щодо земельних відносин: статті, обговорення, пропозиції, консультації, поради, як діяти власникам паїв у своїх інтересах та інтересах суспільства.

Ознайомитися з презентацією основних положень проєкту закону №3208 "Про прогресивні земельні відносини" можна за посиланням: презентація положень закону №3208.

Ознайомитися з текстом проєкту закону №3208 "Про прогресивні земельні відносини" можна за посиланням: текст Закону №3208.

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