"Оц-тоц-первертоц — бабушка здорова"

У переддень роковин розстрілу Небесної Сотні влада недвозначно продемонструвала готовність "жити по-старому".

"Справа Труханова" стала яскравою ілюстрацією цього тренду. Підкилимові політичні домовленості, ручне правосуддя, заангажованість охоронців порядку, безкарність "тітушок" — усе як у недавні недобрі часи.

Бійка зі стріляниною під стінами Солом'янського райсуду Києва (де минулого четверга обирався запобіжний захід міському голові Одеси) як на замовлення відвернула увагу громадськості від іншого гучного судового засідання, де свідок Олександр Турчинов давав показання в справі Януковича, що переросла в справу про здачу Криму. Кульове поранення поліцейського, чимало побитих, понад тридцять затриманих. І Труханов, відпущений під поручительство депутата з президентської фракції.

Досвідчені спостерігачі жодної секунди не сумніваються, що одеський градоначальник (який з грудня ховався від детективів НАБУ за кордоном) зважився повернутися на Батьківщину тільки після того, як питання про його подальшу долю було залагоджене на Банковій. Петро Олексійович цілком очевидно зацікавлений у послугах Геннадія Леонідовича. DT.UA уже писало, що очільник держави розглядає підтримку популярних мерів великих обласних центрів як запоруку переобрання на другий строк. Децентралізація принесла на місця гроші й підтримку малої влади, яка владі центральній і не снилася. У числі основних об'єктів президентського інтересу значилися Геннадій Кернес, Борис Філатов і Геннадій Труханов. Питання, що виникли до останнього в Національного антикорупційного бюро, гаранту тільки на руку. Політик, який потрапляє на гачок правоохоронцям, стає більш зговірливим. Адже НАБУ не має "замкнутого циклу": воно тільки збирає матеріал і тицяє пальцем у підозрюваного, долю якого далі вирішують президентські прокурори і судді. Можна припустити, що одеський міський голова вилетів із Варшави до Києва тільки після того, як отримав від Банкової гарантії: він не опиниться в СІЗО. А Банкова взялася його "кришувати" після яких гарантій? Лояльності в 2019-му? Хтось продається за гречку, а хтось відкуповується семистами тисячами виборців?

Закон — як дишло

14 лютого Труханова затримали прямо в аеропорту "Бориспіль". Прикордонники передали його детективам НАБУ і прокурорам САП, які вручили йому повідомлення про підозру. Після чого меру-мандрівнику залишалося лише дочекатися "визвольного" рішення Солом'янського суду. Який досить прогнозовано задовольнив не клопотання прокурора, який вимагав арешту з альтернативою внесення застави в 50 млн грн, а прохання народного депутата від Блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова, який узяв затриманого на поруки. Фракція БПП поспішила заявити, що "намір Голубова взяти на поруки міського голову Одеси Геннадія Труханова, проти якого порушено кримінальну справу, — це особиста ініціатива самого депутата". Справді, про зв'язки Труханова і Голубова відомо давно. Останній потрапив у Раду з благословення і з допомогою мера, здобувши перемогу в 136-му одеському окрузі, на якому свого часу обирався до парламенту сам Труханов. Але те, що поручителем підозрюваного став представник провладної фракції, навряд чи випадковість. Навіть з урахуванням очевидної близькості мера і депутата.

Те, що розгляд справи Труханова не обійдеться без скандалу, стало ясно ще до початку судового засідання. Зал був забитий терміново мобілізованими на підтримку боса депутатами Одеської міськради. А сама будівля була фактично окупована міцними хлопцями в чорному, присутність яких охорона суду, поліцейські і нацгвардійці воліли не помічати. Точно як за часів Януковича. Те, що персонажі, які дуже сильно скидалися на банальних "тітуханов", перешкоджали роботі журналістів і фактично обмежували допуск до зали відвідувачів, в охоронців законності чомусь запитань не викликало.

Частина "чорнокурточників" перебувала в залі засідання, частина — облюбувала сходові прольоти, частина — зосередилася біля будівлі суду. Цю групу під час перерви в судовому засіданні атакували представники націоналістичної організації С14, представники "Національних дружин" і люди, які називали себе ветеранами батальйону "Донбас". Після бійки вони відігнали тітушок від суду, а потім уже за них самих узялися нацгвардійці і поліцейські. Причому "нацдружинники", як заявили очевидці, намагалися уникати жорстких контактів з носіями погонів. Підсумком товкотнечі стали затримання найбільш активних учасників сутички та госпіталізація співробітника МВС, який дістав (за заявою представників НПУ) кульове поранення в ногу.

"Чорнокурточники", які розмістилися в будівлі суду, правоохоронців не цікавили. Навіть після того, як вони на їхніх очах напали на представника одеського Автомайдану Віталія Устименка. Коли Устименко вголос обурився рішенням, невідомі бійці, підбурювані депутатом Одеської міськради Олександром Іваницьким (представником трухановського осередку "Довіряй справам") побили активіста і просто спустили зі сходів. Поліцейські, за словами очевидців, навіть не намагалися втрутитися.

Після того як у медіа з'явилася інформація, що загадкові бійці — співробітники одеського комунального підприємства "Муніципальна варта", тамтешня мерія поспішила заявити, що співробітників КП "МВ" у Києві немає. На доказ того самого дня близько шостої вечора всіх вартових порядку в повному складі вишикувала на Думській площі біля мерії.

Чиїми "вартовими" були "тітушки", на якій підставі вони господарювали в суді й безкарно били людей, зобов'язана з'ясувати Національна поліція. Хіба не ветеран Майдану, голова МВС Арсен Аваков зовсім нещодавно (укотре) заявляв, що монополія на застосування насильства — у держави, і жодних приватних армій держава не потерпить?

Афера століття

Після того як НАБУ відкрило кілька кримінальних проваджень, у яких фігурував одеський градоначальник, Труханов зазбирався в далекі краї.

У середині грудня він мав представити міській громаді свій річний звіт про роботу, але, так і не відзвітувавши, відбув у відрядження до Стамбула. Це було 19 грудня 2017 року.

Потім, не повертаючись в Україну, пішов у відпустку до 18 січня. Далі несподівано продовжив її до 21-го. Затим вирушив з робочим візитом до Греції. Звідти — в Давос, на Всесвітній економічний форум для участі в презентації "Українського дому", без запрошення і попередньої заявки. Після Давоса він іще двічі продовжував собі відпустку, а потім на п'ять днів відбув у відрядження до Праги — нібито для налагодження співробітництва у сфері муніципального транспорту.

За деякими відомостями, адвокат Олександр Лисак, який раніше захищав Романа Насірова, настійно рекомендував клієнту повернутися в Україну, щоб не нариватися на оголошення в розшук. Труханов рекомендації дослухався. Але, схоже, тільки після отримання сигналу з Банкової.

Після оголошення судового рішення, відповідаючи на запитання журналістів, одеський мер заявив, що не зовсім задоволений вердиктом. Він хотів би, щоб узагалі не було жодних підозр щодо його персони, знято всі питання. "Детективи НАБУ не розбираються в роботі місцевого самоврядування, не розуміють ролі й місця міського голови", — поскаржився мер. Звідси, мовляв, і всі їхні фантазії.

Фантазіями мер вважає кримінальне провадження щодо "Краяну", завдяки якому країна змогла побачити його у клітці, де він тимчасово сидів. Але 185 млн грн бюджетних грошей, які пішли на рахунки приватної компанії, є реальними. Місто неабияк переплатило комерсантам, які провернули разом із керівництвом міста брудну мільйонну угоду. Про неї DT.UA докладно писало в публікації "Хвилі навколо Одеської мерії".

У суді Труханов у своєму півгодинному емоційному спічі розповідав судді, що насправді це важливий для міста проект, який дістав назву "Європейська мерія". Для його реалізації місто й купило адмінбудівлі збанкрутілого заводу "Краян", щоб зібрати в них розкидані по місту служби й управління мерії. Щоправда, мер не сказав, у скільки обійшовся ремонт будівель, куплених за мільйони. Не розповів про те, як його підлеглі, поки він колесив по закордонах, внесли зміни до злощасного договору купівлі-продажу будівель "Краяну", щоб зменшити суму зі 185 млн грн до 92 млн грн. Тобто для того, щоб повернути половину грошей у казну міста і в такий спосіб зняти арешт з рахунків.

Річ у тому, що за клопотанням НАБУ ці гроші були заарештовані, і всі спроби їх розблокувати успіхом не увінчалися. Нещодавно в тому ж таки Солом'янському райсуді Києва приватній компанії вдалося домогтися рішення про зняття арешту з половини коштів на підставі внесення зміни до договору купівлі-продажу. Але НАБУ їх знову, за рішенням того самого суду, відразу заарештувало. Суддя Людмила Кізюн знову зняла арешт, але НАБУ знову заарештувало. Але найцікавіше інше. Зміни до договору купівлі-продажу будівель "Краяну", які мала затвердити сесія міськради 9 січня цього року (але вона так і не відбулася ні 9-го, ні 31 січня, через відсутність мера), були підписані на рівні начальника департаменту, завірені нотаріусом і представлені в суд. Фантастика!

Кримінальне провадження щодо "Краяну", судячи з заяви керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, детективи і прокурори зможуть завершити впродовж трьох-чотирьох місяців. "Далі тягнути й відступати не можна", — сказав він. Але, схоже, не все так просто з цією справою. Історія "Краяну" виходить за суто одеські рамки.

Скільки мотузку не плети...

Незадовго до оголошення чиновникам Одеської мерії про підозру народний депутат Сергій Лещенко на своїй сторінці у Фейсбук написав, що на нього неофіційно виходили люди Труханова і повідомили, що гроші від афери з "Краяном" призначалися не меру, а Турчинову з Дубовим". Екс-нардеп Олександр Дубовой в епоху масових банкрутств одеських підприємств мав славу головного рейдера Одеської області. Про його участь у рейдерських схемах, у тому числі щодо "Краяну", писав багато хто.

Ще раніше в інтерв'ю сайту "Цензор" розсекречений агент НАБУ теж згадував ім'я Олександра Дубового. Ось його дослівні одкровення: "Схема щодо заводу "Краян" досить проста": спочатку Дубовой поставив Бабенка директором заводу, загнали держпідприємство у фіктивні борги й успішно викупили за 10 млн грн. Ще 10 млн грн витратили на косметичний ремонт. Після цього домовилися з Трухановим і Галантерником і продали місту вже за 185 млн грн. Але НАБУ заарештувало ці кошти, після чого Бабенко став шукати вихід на детективів. Зрештою запропонував 500 тис. дол. за те, щоб справу про цю аферу закрили. Усе це зафіксовано: на суді журналісти й громадськість зможуть побачити справжні обличчя цих "бізнесменів", а також почують прізвища відомих на всю країну високопоставлених політиків, які активно намагалися вплинути на хід слідства".

Депутат Одеської обласної ради від БПП Олег Бабенко — двоюрідний брат Олександра Дубового. Повідомлення про підозру НАБУ намагалися вручити йому 12 січня. За інформацією бюро, Бабенко хотів дати хабар за зняття арешту з рахунка, щоб нарешті добратися до бюджетних коштів, виручених від продажу будівель "Краяну". Бабенко назвав усе це вигадкою і провокацією. Але на брифінгу в Києві Артем Ситник підтвердив, що Бабенко вистрибнув з вікна і втік, коли детектив НАБУ прийшов вручати йому повідомлення про підозру. Пізніше Олег Бабенко був затриманий і вийшов під заставу в 2 млн грн. За інформацією ЗМІ, гроші за нього внесло підприємство "ТОВ "Рис Бессарабії" (Кілійський район Одеської області, с. Ліски).

На сьогодні суди обирають запобіжний захід у вигляді застави тільки комерсантам. А чиновників відпускають на поруки. Заступника мера Павла Вугельмана, котрий, як і Труханов, теж був затриманий в аеропорту "Бориспіль" (але після прильоту з Ізраїлю), суд теж відпустив під поручительства двох нардепів — Олександра Пресмана (група "Відродження") і Юрія Мірошниченка (Опоблок). Хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в 30 млн грн.

Мер Труханов вийшов із залу суду, випромінюючи впевненість у своєму безхмарному майбутньому. У п'ятницю на сесії міськради депутати його зустрічали бурхливими й тривалими оплесками. Таких самих овацій удостоївся й присутній у залі нардеп Дмитро Голубов.