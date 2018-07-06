Невиплата пенсій ТПО як символ лицемірства держави

З початком збройної агресії РФ проти України в країні з'явилося нове поняття — тимчасово переміщені особи (ТПО), яке виявило низку проблем у прийнятій виключно для мирного часу системі соціального захисту населення.

Через неготовність правових процедур до таких надзвичайних ситуацій протягом чотирьох років ТПО постійно стикалися з численними проблемами, зокрема і при отриманні пенсійних виплат. Періодично спалахували більш-менш гучні скандали, пов'язані з припиненням виплат ТПО в результаті верифікації, проведеної тими чи іншими відомствами.

Останній з них стався у травні-червні 2018 року і набув резонансу завдяки показовій історії Ігоря Козловського, відомого вченого-релігієзнавця, який відсидів у підвалах ДНР два роки, а нині постраждав від дій української влади. Повернувшись із двотижневої поїздки по Європі, де він давав свідчення про звірства бойовиків на окупованій території, вчений дізнався, що в цей час ПФ позбавив його пенсії — за перетин кордону України. Тим часом, підставою для припинення виплати пенсії є відсутність ТПО на території України протягом більш як 60 днів. На жаль, цей випадок незаконного припинення виплат далеко не поодинокий.

"Те, що відбувається нині, переходить всі межі, — зазначає координатор з адвокації ГО "Донбас SOS" Ольга Гвоздьова. — У травні ситуація з виплатами пенсій ТПО засвідчила, що перевіряють уже не тільки громадян, які живуть на окупованих територіях, чи тих, хто порушує постанову Кабміну №365, а й тих, хто проживає на підконтрольних Україні територіях і нічого не порушує.

Дві цитати з нашої гарячої лінії.

Маріуполь: "Не отримав пенсію за травень-червень. Перевірки й ідентифікацію пройшов. У ПФ озвучили, що виплати будуть тільки в серпні".

Дніпро: "Не отримали виплати за травень-червень. При цьому адресну допомогу отримували весь час. На окуповані території не виїжджали".

Уповноважена ВР України з прав людини зазначає, що із загальної кількості звернень від ТПО понад 50% стосуються пенсійних виплат. Найбільше невдоволення викликає механізм призначення і відновлення пенсій ТПО, а також здійснення контролю над їх проведенням, що визначено відповідними положеннями, затвердженими постановою Кабміну №365, зі змінами, внесеними постановою Кабміну №335 (25.04.2018).

Обов'язковість набуття статусу ТПО; проходження постійних, недосконалих і складних процедур ідентифікації та верифікації; повернення пенсійних виплат тільки за три роки перед зверненням; перевірка вірогідності інформації про фактичне місце проживання для осіб, які претендують лише на отримання пенсій; припинення виплат пенсій у разі відмови від статусу ТПО (придбання житла на підконтрольній території та отримання нової реєстрації місця проживання) і можливість їх відновлення тільки в разі надання паперової пенсійної справи тощо — все це призводить до численних негативних наслідків, серед яких, зокрема, величезне адміністративне навантаження на органи місцевого самоврядування, особливо в регіонах, наближених до тимчасово окупованих територій, у зв'язку з проведенням процедури верифікації, а також спотворення статистичної інформації, зокрема про ТПО.

Врегулюванню проблем з отриманням переселенцями пенсійних виплат були присвячені проведені 5 липня в Комітеті з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення слухання "Про право на отримання пенсій осіб, яких змусили залишити чи покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини і надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру" (законопроект №6692).

"Щоб розв'язати проблему з порушенням порядку виплати ТПО пенсій, — каже народний депутат Наталія Веселова, — було зареєстровано законопроект 6692, розроблений у співавторстві депутатами різних фракцій і груп. Однак за рік він так і не був винесений на розгляд.

До чого призводить така ситуація, коли не вирішено проблему із введенням механізму виплат жителям тимчасово окупованих територій?

У результаті того, що ще 2015 року було ухвалено постанову Кабміну, згідно з якою механізм виплат ТПО і жителям непідконтрольних територій був прив'язаний до довідки ТПО, нині Пенсійному фонду невідомо, яка кількість людей насправді проживає на окупованих територіях і не отримує пенсій. Це обов'язок України перед ними. Ніхто не знає, скільки триватиме війна на сході України. Але у країни є зобов'язання перед своїми громадянами, незалежно від того, де вони проживають. Натомість ми бачимо, що механізми контролю за проживанням ТПО зводяться до особливого цинізму.

Павло Довбиш — військовий пенсіонер, який виїхав 2014 року з Криму і захищав Україну зі зброєю в руках. Учасник АТО виїхав до Європи для лікування своєї дитини, а в цей час його позбавили пенсії та виплат на дитину.

Ще одну переселенку з Криму позбавили пенсії, хоча вона живе в Голосіївському районі міста Києва і не виїжджала на окуповану територію жодного разу. Тільки тому, що якась людина із схожим прізвищем перетнула лінію розмежування.

Таких випадків — безліч. І розбиратися з кожним із них окремо неможливо. Має бути система. Тому ми акцентуємо на необхідності ухвалення законопроекту №6692 та на приведенні у відповідність підзаконних актів Кабміну.

До того ж Верховний суд визнав нечинними положення 7-9 і 13 Порядку призначення (поновлення) соціальних виплат та Порядку здійснення контролю за проведенням соцвиплат ТПО за місцем їх фактичного проживання/перебування, затверджених постановою №365 та абз. 10 п.1 постанови №637. Тобто вся ця тяганина з перевірками і невиплатами була визнана протиправною, і тому норми, ними породжені, — нечинними. 4 липня Мінсоцполітики та ПФ програли апеляцію. У відповідачів для касації залишається 28 днів".

"Згідно з усіма міжнародними нормами, пенсії є власністю людей, — заявив народний депутат Мустафа Найєм. — Ми не можемо просто так їх забрати, так само, як квартиру чи інше майно. З іншого боку, потрібно дивитися в корінь цієї проблеми, до чого вона може призвести. Окрім іншого, проблема невиплати пенсій зараз дуже впливає на ситуацію з виборчим законодавством. Через прив'язку урядом виплат пенсій до статусу ТПО багато людей реєструються як ТПО на прифронтових територіях саме для того, щоб отримувати пенсії. І це створює великі проблеми, коли ми починаємо говорити про виборчі права переселенців.

Є законопроект №6240 про виборчі права переселенців і трудових мігрантів, який дав би їм право голосу на місцевих виборах. Він зареєстрований ще 27 березня 2017 року. Але через спотворену статистику щодо переселенців на прифронтових територіях у багатьох депутатів цей законопроект викликає опір. Є велике побоювання, що через виплати пенсій тільки в разі реєстрації як ТПО, люди, котрі за всіма документами є ТПО, за фактом є жителями непідконтрольних територій.

Тому, звісно, ми вважаємо, що потрібно змінити законодавство, почавши саме з механізму, який змушує людей реєструватися як ТПО. Ми можемо знайти механізм, щоб виплачувати пенсії всім, хто має право їх отримувати, не прив'язуючи їх до статусу переселенців".

Однак у заступника міністра соцполітики Миколи Шамбіра інша позиція. Законопроект №6692, на його думку, потребує доопрацювання з боку виконавчих органів влади, оскільки, мовляв, "може призвести до відновлення виплати пенсії не тільки жителям окупованих територій, а й Азарову та Януковичу". При цьому заступник міністра не пояснив, що заважало Мінсоцполітики подати свої пропозиції за рік, протягом якого законопроект чекає на розгляд.

"У порівнянні з минулим роком у нас сьогодні на 10% більше ТПО, які отримують пенсію, — заявляє Микола Шамбір. — За шість місяців цього року пенсій виплачено більше, аніж за весь минулий рік.

Я згоден, що є багато неузгодженостей, і не скрізь система працює, але дедалі більше ми ці питання вирішуємо. Проти минулого року за п'ять місяців нинішнього ми зменшили кількість перевірок загалом на 43%, а по Донецькій області — на 76%. Це результати, які ми отримали завдяки спрощенню механізму".

Ігор Козловський у цьому сумнівається: "Дізнавшись про зупинення виплат мені пенсій, я звернувся до ПФ, де мені сказали, що для їх відновлення потрібно знову пройти всі кола ідентифікації та перевірок. За півроку після повернення з полону мене перевірили шість разів. Сьогодні я почув, що це скорочений варіант. У мене запитання: скільки ж перевірок передбачав не скорочений? І чого чекати далі? У мене нема впевненості, що ця ситуація не повториться, коли я знову виїду за кордон, оскільки я бачу позицію Мінсоцполітики. Мені відновили виплати швидко, але ті, у кого таких можливостей нема, не отримують пенсій по півроку. Таких фактів — безліч.

Я розумію, що є опір, є інша думка. Особливо коли йдеться про людей, які перебувають на окупованих територіях, яких увесь час у чомусь підозрюють. Хоча серед них багато тих, хто змушений там залишатися. І особисто я знаю чимало патріотів, які за отримувану ними на території України пенсію допомагають українцям, котрі перебувають у в'язницях на окупованій території, і навіть військовополоненим, яким взагалі складно щось передати. Але вони знаходять таку можливість. А потім везуть через блокпости свою напівпаралізовану бабусю, якій під 90 років, аби вона пройшла ідентифікацію.

Ми повинні усвідомлювати, що це — наші громадяни. І свою пенсію вони заробили. Щоб бути привабливою країною, потрібно мати людське обличчя. Європу потрібно починати створювати з себе. Вона не там, за рогом. Це ми повинні мінятися. Чудово, що є громадянське суспільство, яке порушує ці питання".

Головна проблема — в лицемірстві держави, яка так і не змогла дати чіткої відповіді суспільству, платить вона пенсії жителям окупованих територій чи ні. Всі давно зрозуміли, що адекватної виразної політики стосовно ТПО нема. Багато хто через це повернувся назад. Зрозуміли це і жителі непідконтрольних територій. І казати про те, що ми їх повернемо, нічого не змінюючи, просто смішно.

Довідка DT.UA

Згідно з інформацією ПФ, загальна кількість осіб з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, які з 2014 року зверталися по поновлення пенсійних виплат, становила близько 1,2 млн осіб, з яких 809 тис. — пенсіонери ТПО з Донецької, а 424 тис. — з Луганської областей. З огляду на офіційну інформацію ПФ, можна зробити висновок, що приблизно 59% пенсіонерів з числа ТПО виплати не отримують.

За даними ПФ, всього на непідконтрольній території станом на серпень 2014 року перебувало 1278,2 тис. пенсіонерів, в тому числі в Донецькій області — 767,3 тис., у Луганській — 510,9 тис.

Найбільші пенсійні виплати ТПО були зафіксовані 2015 року (956 тис. пенсіонерів), що становили 29,4 млрд грн, 2016-го — 11,5 млрд грн (це пов'язано насамперед з прийняттям постанови Кабміну №365), а в 2017-му — 11,1 млрд грн. У квітні 2018 р. пенсії виплачено 562 тис. чоловік, у травні — 501,9 тис., а в червні — 470 тис. осіб зі статусом ТПО. Тільки за травень кількість ТПО, які отримують пенсії, зменшилася на 60 тис. У квітні-травні 2018 р., за результатами верифікації інформації, пов'язаної з виплатами ТПО, Мінфіном направлено ПФ України 23 519 рекомендацій щодо зупинення/припинення держвиплат за критерієм "тривала відсутність (більш як 60 днів) особи за місцем проживання, що дає підстави вважати, що ТПО повернулася до залишеного місця постійного проживання". Не отримують пенсій як такі, що залишили місце тимчасового проживання, виїхали, померли, не зареєструвалися і не стали на облік як ТПО, 650,4 тис. осіб.

При цьому потенційні витрати ПФ внаслідок неотримання пенсій ТПО, яким зупинено виплати, і громадянам на непідконтрольній території, відображено в підсумкових звітах ПФ як "економія коштів у результаті проведених заходів із підтвердження правомірності пенсійних виплат особам із числа ТПО", а не як витрати майбутніх періодів (тобто забезпечення пенсійними виплатами пенсіонерів із Донецької та Луганської областей в майбутньому), що некоректно і суперечить законодавству України. "Економія" коштів ПФ у 2014—2016 рр. характеризується динамікою, зростає (збільшення майже у вісім разів 2016 року у порівнянні з 2014-им). Тобто з кожним роком загальна сума невиплачених пенсій для ТПО збільшується. При цьому втрати у зв'язку з війною щодо надходження коштів до ПФ, за словами заступника голови правління ПФ Ірини Ковпашко, на червень 2018 року становили 70,4 млрд грн.