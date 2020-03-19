Не робіть цього!

Останні події, пов'язані з підписанням у Мінську в рамках тристоронньої контактної групи (ТКГ) документа про наміри створити Консультативну раду та включити в переговірний процес представників ОРДЛО, викликали великий резонанс українського суспільства.

Легітимізацію голосу бойовиків (навіть у рамках включення в переговори вихідців із Донбасу, які виїхали внаслідок війни на вільну територію України), про що заявив на своєму брифінгу голова ОП Андрій Єрмак, не сприйняла переважна кількість громадян України.

25-го березня в Мінську документ про створення Консультаційної ради може бути підписаний уповноваженими представниками української влади. Тим самим Росія буде виведена за дужки переговірного процесу, отримавши статус стороннього спостерігача, а не держави-агресора. Що неприпустимо.

Безумовно, особливе право судити українську владу та застерігати її від фатальних помилок у вирішенні питань війни та миру є в людей, які змушені були залишити рідний край після того, як розпочалася війна. У "донецьких" і "луганських".

Багато з них втратили близьких, позбулися будинків, пройшли полон, катування та приниження. Сьогодні вони будують своє життя заново. Як переселенці. Як люди, що відчувають біль своєї країни гостріше, ніж більшість із нас.

Патріоти Донбасу вирішили заявити про свою позицію публічно та записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського. Серед них:

Станіслав Асєєв — журналіст, звільнений з полону "ДНР" за обміном 2019 року;

Сергій Гармаш — журналіст, головний редактор сайту "ОстріВ";

Ірина Довгань — волонтер з Ясинуватої, яку 2014 року на площі Донецька прив'язали до стовпа, обмотавши українським прапором з написом "Вона вбиває наших дітей";

Денис Казанський — відомий донецький блогер і журналіст;

Володимир Жемчугов — учасник російсько-української війни, герой України, звільнений з полону "ЛНР" за обміном 2016 року;

Ігор Козловський — учений, звільнений з полону "ДНР" за обміном 2017 року, член ініціативної групи "Першого грудня".

Мета послання цих небайдужих людей президенту одна — застерегти від необережного кроку, який може коштувати Україні незалежності.

Повне звернення дивіться тут: