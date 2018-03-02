 Наступний номер Дзеркала тижня - Внутрішня політика України - аналітика, статті, ексклюзиви - dt.ua

Наступний номер "Дзеркала тижня"

2 березня, 22:37 Роздрукувати

10-й номер тижневика "Дзеркало тижня" вийде 17 березня.

© Василь Артюшенко, DT.UA

Наступний 10-й номер тижневика "Дзеркало тижня" вийде 17 березня.

Бажаємо нашим читачам пережити весняні морози і в доброму гуморі відзначити 8 Березня!

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