Наступний номер "Дзеркала тижня"

10-й номер тижневика "Дзеркало тижня" вийде 17 березня.
Наступний 10-й номер тижневика "Дзеркало тижня" вийде 17 березня.
Бажаємо нашим читачам пережити весняні морози і в доброму гуморі відзначити 8 Березня!
Ми залишаємося на зв'язку!
10-й номер тижневика "Дзеркало тижня" вийде 17 березня.
Наступний 10-й номер тижневика "Дзеркало тижня" вийде 17 березня.
Бажаємо нашим читачам пережити весняні морози і в доброму гуморі відзначити 8 Березня!
Ми залишаємося на зв'язку!
Як має змінитися система оцінювання у школі, щоби підготувати молодих людей до навчання впродовж життя.Стаття 02.03 18:39
А тут і зараз — мала "Земля".Стаття 02.03 18:22
Українська стратегія повинна передбачати постійний, активний і системний тиск на вразливі місця Москви.Стаття 02.03 19:06
10-й номер тижневика "Дзеркало тижня" вийде 17 березня.Стаття 02.03 22:37
Більш імовірним видається негативний сценарій розвитку подій.Стаття 02.03 19:27