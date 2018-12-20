Насіров Шредінгера

Такого повороту подій не очікували як представники громадськості, так і правоохоронці, які передали справу про розстрочку податкових платежів до суду, де вона слухається вже не перший місяць. З одного боку, Насіров перебуває під дамокловим мечем кримінальної відповідальності за зловживання на посаді очільника ДФС, але при цьому спокійно в паралельному судовому процесі поновлюється на згадану посаду через суд. Нонсенс, скажуть романтики. Типова ситуація, стверджуватимуть вітчизняні практики.

А тим часом згадана новина таки здійняла бурю в склянці води і вибила з сідла багатьох нестійких політичних коментаторів. Насправді ситуація не настільки однозначна, як спочатку здавалося навіть авторові цього тексту. Звісно, порушення порядку при звільненні — це типова помилка урядовців. Проте не завжди такі слова справедливі. Наскільки відомо з офіційних документів, Насірова звільнено у зв'язку із втратою права на державну службу або його обмеженням унаслідок набуття ним громадянства іншої країни.

Наприкінці січня 2018 року Кабмін спрямував подання міністра фінансів Олександра Данилюка про звільнення Насірова до Вищого корпусу держслужби на перевірку. За два тижні до того Мінфін на підставі отриманої від посольства Великої Британії офіційної інформації про наявність у тодішнього очільника ДФС британського підданства звернувся до уряду з поданням про його звільнення. У результаті Насірова звільнили з посади.

Минув майже рік. Наступник Насірова Мирослав Продан уже й сам засвітився в ситуації з придбанням його друзями нерухомості на кілька мільйонів доларів. Прокурори САП звинувачують Продана в незаконному збагаченні. Незадовго до цього скандалу він звільнився з ДФС, оскільки планував узяти участь у новому конкурсі на зайняття посади головного фіскала країни. Планував, але вже не візьме. Хоча, зважаючи на останні тенденції, всього можна очікувати. Наприклад, у той час як Насірову зачитують чергову сотню сторінок обвинувального акта в суді, він спокійно поновлюється на посаді. Не здивуємось, якщо й Продан переможе в конкурсі, який оголосять найближчим часом.

А тим часом повернімося до нового-старого очільника ДФС Романа Насірова. Відразу після його поновлення свою позицію заявили всі: обурився директор НАБУ Артем Ситник; деталізував непризначення на посаду урядом президент Петро Порошенко; представник прем'єр-міністра в парламенті Вадим Денисенко зазначив, що уряд оскаржуватиме поновлення екс-голови ДФС на посаді. У публічну площину вийшла навіть головуюча суддя в згаданій справі Наталя Клименчук, а урядовці непублічно пояснили свою позицію щодо ключових пунктів судового рішення. Звісно, останні оскаржуватимуть його в апеляційному порядку.

Позиція суддів щодо звільнення Насірова

Почнемо з позиції служителів Феміди. Згадана суддя Клименчук спробувала пояснити "Судово-юридичній газеті", що вона не має жодного сумніву в обґрунтованості рішення про визнання протиправним і скасування розпорядження Кабміну про звільнення екс-фіскала з посади. Провадження було відкрито за позовом самого Насірова ще в лютому 2018 року. Тривалий розгляд справи пов'язаний із великою завантаженістю Окружного адмінсуду міста Києва. А тим часом оскаржуване екс-головою ДФС рішення Кабміну ґрунтується виключно на обставині наявності в нього подвійного громадянства. У своєму позові Насіров стверджував про відсутність цього факту, а тому вважав рішення протиправним і таким, що підлягає скасуванню в судовому порядку. Окрім цього, він наполягав на порушенні процедури ухвалення оскаржуваного рішення, а саме: всупереч встановленому законом порядку, ухваленню рішення не передувало відповідне подання прем'єр-міністра України про його звільнення.

Нагадаємо, що адміністративне судочинство передбачає покладення обов'язку доведення правоти ухвалених ними рішень у справах про визнання їх протиправності саме на позивачів (ч. 2 ст. 77 КАСУ). У таких справах суб'єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що вжив усіх можливих заходів для їх отримання до ухвалення оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з не залежних від нього причин.

Іншими словами, відповідач (Кабінет Міністрів) мав довести, що ухвалене ним рішення щодо Насірова відповідає закону і за процедурою, і за змістом. Будь-яке порушення процедури або підстав для ухвалення такого рішення трактується в інтересах екс-голови ДФС.

Таким чином, під час судового розгляду, пояснює суддя, єдиним документом, у якому згадується наявність у Насірова подвійного громадянства, є адресований міністрові фінансів України лист посольства Великої Британії, в якому йдеться про надання НАБУ певної інформації стосовно екс-голови ДФС. Нагадаємо, що в публічній площині вже засвітився інший лист — у ньому йдеться про наявність британського громадянства в Романа Насірова. Також додамо, що й посол Великої Британії Джудіт Гоф повідомила в своєму Twitter-акаунті про те, що на початку березня 2017 року цього листа було надіслано до НАБУ.

Проте, наскільки ми розуміємо, суддя казала про лист екс-міністрові фінансів від британців. І там було зазначено, що матеріали, які підтверджують цей факт, будуть надані відповідно до міжнародних конвенцій. Головуюча суддя також зауважила, що такий лист сам по собі викликає сумніви, оскільки, хоча його відправником і вказано посольство Великої Британії, документ не підписаний уповноваженим послом. Окрім цього, судді неодноразово ставили питання перед відповідачем (Кабміном) про наявність документів, які б повноцінно підтверджували наявність факту подвійного громадянства Романа Насірова. Про них, зокрема, могло йтися у вищезгаданому листі, бо саме наявність таких документів на момент ухвалення рішення про звільнення могла б свідчити про правомірність звільнення. Проте таких документів не було надано суду, а представники Кабміну заявили, що в своєму розпорядженні мають тільки інформацію, вказану в листі посольства Великої Британії.

Як наслідок, служителі Феміди зробили висновок, що підстав для встановлення факту подвійного громадянства Романа Насірова не було. А отже, його звільнено без належних на те підстав.

Додатковою підставою для задоволення позовних вимог Насірова стало пряме порушення порядку ухвалення рішення про звільнення екс-голови ДФС. Згідно із чинним законодавством, це має реалізовуватися виключно на підставі рішення уряду. А йому має передувати внесення прем'єр-міністром відповідного подання, чого зроблено не було. І останнє. Суддя Клименчук згадує норму статті 235 Кодексу законів про працю, де вказано, що суд, встановивши обставини незаконного звільнення особи, зобов'язаний поновити його на посаді на попередній роботі. Це й було зроблено.

Позиція урядовців щодо звільнення Насірова

Наші джерела в Кабміні стверджують, що екс-голову ДФС Романа Насірова звільнити законно. І на підтримку цієї позиції наводять кілька важливих аргументів. Але спочатку — про передумови оскарження. В уряді вказують на тривалу відсутність описової частини рішення суду. Наразі є лише резолютивна і мотивувальна частини, а деталізації підстав (описової частини) немає. Вочевидь, як кажуть посадовці, суддів хтось дуже підганяв після затяжної паузи. Зрештою, відсутність повного тексту судового рішення не дає можливості повноцінно підготуватися до його оскарження в апеляційному порядку, який очікують ближче до кінця місяця.

Ключові юридичні аргументи є такими. Кабмін вважає лист-підтвердження посольства Великої Британії достатнім доказом наявності другого громадянства. Другим аргументом є той факт, що рішення Комісії з питань вищого корпусу з державної служби є достатньою підставою для подальшого звільнення Насірова. Ба більше, новий Закон "Про центральні органи виконавчої влади" не передбачає подання прем'єр-міністра (ч. 1 ст.19 Закону України "Про ЦОВВ").

Зрештою, саме такі аргументи лягли в основу розпорядження Кабміну від 31.01.18 р. №35 про звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС у зв'язку із втратою права на державну службу або обмеження внаслідок набуття ним громадянства іншої держави (п. 2 ч. 1 ст. 84 Закону "Про державну службу"). Окрім цього, ще одним урядовим розпорядженням від 31.01.18 р. — №120 — визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабміну від 03.03.17 р. №134 про відсторонення Романа Насірова від виконання повноважень за посадою голови ДФС.

Безумовно, ці складні юридичні заморочки мають у своїй основі ключовий факт, яким оперує Кабмін: Роман Насіров має друге громадянство (Великої Британії), а тому не може очолювати "королівство фіскалів". Окрім цього, урядовці вважають правомірною процедуру звільнення екс-податківця, що підтверджено законодавчими нормами.

Фіскали Шредінгера: to be or not to be?

У цій історії неможливо не згадати про найсвіжіші новини. Кабмін вирішив розділити одне відомство (ДФС) на два — податкову і митницю. Дехто думає, що так Володимирові Гройсману буде простіше обрати на посади "потрібних людей". Хоча задля справедливості зауважу, що в Кабміні вважають: поспіх, з яким суд виголосив своє рішення, пов'язаний не з бажанням повернути Насірова у крісло голови ДФС, а з позаурядовою спробою підштовхнути Гройсмана якнайшвидше провести конкурс на цю посаду. Урядовці заявляють, що для оголошення конкурсу і затвердження положень потрібно два місяці. Тому результатів відбору нових очільників податкової і митниці маємо чекати вже після президентських перегонів.

Хоча з іншого боку — яка різниця коли відбудеться конкурс? Адже знову може виникнути ситуація, коли в правоохоронців вдвічі побільшає турбот, зважаючи на попередній досвід роботи Насірова і Продана. Здається, що в кабінетах топ-чиновників фіскальної системи "пороблено", тому крім конкурсу знадобляться й священники новоствореної Православної церкви України. Можливо, лише з їхньою допомогою податкова і митниця нарешті звільняться від корупційних пут, які сковують систему вже майже 30 років.