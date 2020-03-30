Напад на Стерненка: ексклюзивні покази свідка

У 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було скоєно три замовних напади.

Під час першого його били битою, під час другого стріляли в потилицю, а під час третього — сильно розрізали руку. Ці атаки відбулись одразу після участі Стерненка у протестах проти знищення міською владою Літнього театру та після того, як він організував серію акцій із протидії російській культурній експансії в Одесі.

Під час третього нападу Сергій почав захищатись від нападників ножем та поранив їх. Один з нападників, Олександр Ісайкул, втік з місця злочину, а другий, Іван Кузнєцов, помер від поранень.

За майже 2 роки з дня останнього нападу справа по ньому змінила кілька органів слідства, але результатів немає досі. Нападник Ісайкул втік з України, його навіть не допитали, а замовників не встановлено. Також поліція вилучала зі справ про напади на Стерненка речові докази.

Свідок по справі нападу на Сергія Стерненка розповів про замовника, мотиви нападників та ціну, яку пропонували заплатити виконавцю замаху. До вашої уваги ексклюзивне відео.

Деталі, які ми публікуємо, раніше не були відомі ані суспільству, ані офіційному слідству. На умовах анонімності безпосередній свідок розповів про своє близьке знайомство з одним з найманців, які напали на Сергія Стерненка, — Іваном Кузнєцовим. Свідок також детально розповів про особисту розмову з Кузнєцовим напередодні нападу.

З метою безпеки ми не можемо показати його обличчя. Однак він готовий співпрацювати зі слідством і дати офіційні свідчення.

Це повний відеозапис його розповіді, який ми не обрізали та не піддавали іншому втручанню. Змінено лише голос та сховано обличчя чоловіка.

За словами свідка, він вирішив свідчити, бо дружив з Іваном Кузнєцовим, особисто чув від нього про планування замаху на Стерненка, а також про те, хто саме займався організацією нападу. Цією людиною був їхній спільний знайомий Олександр Подобєдов. Саме Подобєдова свідок звинувачує у загибелі свого друга. Чоловік вирішив говорити, бо, на його переконання, організатор злочину, який втягнув Кузнєцова в кримінал, досі не покараний.

Навесні 2018 року Іван Кузнєцов та Олександр Ісайкул напали на активіста Сергія Стерненка та його дівчину Наталію Усатенко під їх домом в Одесі. Стерненко активно оборонявся, і під час його самооборони Іван Кузнєцов загинув.

За словами свідка, Іван Кузнєцов мешкав у місті Чорноморськ на Одещині, мав фінансові і сімейні проблеми та вживав наркотики, через що був змушений шукати легких грошей. Він познайомився з Олександром Подобєдовим та почав на нього працювати. В основному це була охорона різних об'єктів, але іноді Подобєдов займався і рейдерством.

Чоловік, який це розповів, заявив, що раніше і сам працював з Подобєдовим, а тому, в свою чергу, допомагав мер Одеси Геннадій Труханов.

За словами свідка, за 4 дні до нападу на Стерненка, 20 травня 2018 року Кузнєцов зустрівся з ним та повідомив, що Подобєдов отримав від Труханова замовлення "поламати нациста Стерненка", який йому заважає. Кузнєцов шукав для цієї справи співвиконавця та пропонував за це заплатити 1 000 доларів.

За чотири дні наш свідок дізнався, що Кузнєцов загинув під час нападу на Стерненка.

Він також додав, що був знайомий і з Олександром Ісайкулом, який також працював із Подобєдовим. Ще йому відомо про те, що Віталій Посувайло теж міг працювати з цим кримінальним угрупуванням.

Раніше Стерненко писав, що замах на нього організовували саме Подобєдов і Посувайло, а видання СЛІДСТВО.ІНФО оприлюднило документи, які вказують що Посувайло в день нападу на Стерненка був біля місця злочину.

Також Геннадій Труханов скаржився Володимиру Зеленському на Сергія Стерненка.

Зараз всі справи щодо нападів на Стерненка знаходяться в СБУ, але нещодавно на сайтах МВС та Офіса генпрокурора повідомили, що органи узгодили між собою слідчі та процесуальні дії по справі "вбивства Кузнєцова".

Цю заяву сам Стерненко назвав політичним тиском, а ряд правозахисних організацій виступили із відкритим зверненням із вимогою забезпечити об'єктивне розслідування та припинити політичне втручання.

Міністр внутрішніх справ не має права втручатись у будь-яке розслідування, а тим паче, коли воно знаходиться в СБУ. Такі заяви від Офісу генпрокурора та МВС свідчать про те, що їх не цікавить об'єктивне розслідування та покарання винних у трьох спробах вбити Стерненка. Їм потрібно лише призначити винним того, хто не дав себе вбити.