На межі міжнародного скандалу

Невже президент Володимир Зеленський знову втрапив у міжнародний скандал? І знову "погорів" на "єврейському питанні"?

Якщо судити з посту у Facebook Борислава Берези, президент України досить близький до цього. У своєму акаунті ексдепутат написав, що Зеленський, за порадою помічника Андрія Єрмака та прессекретарки Юлії Мендель, висунув Ізраїлю умову: він братиме участь в організовуваному Яд-Вашем Всесвітньому форумі пам'яті жертв Голокосту (World Holocaust Forum), тільки якщо йому дадуть право там виступити. Нагадаємо, цей захід відбудеться в Єрусалимі 23 січня у зв'язку з 75-річчям визволення концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцім).

За словами Берези, на цю вимогу Києва Ізраїль відповів відмовою, оскільки "приїжджають багато, і дати виступити всім неможливо". І ось тепер: "Зеленський на роздоріжжі. Або забити на свою гордість та ультиматум і таки летіти в Ізраїль, або гратися у вередливу дитину".

То що ж сталося? Ми постаралися з'ясувати, де в повідомленні зерно, а де — полова. На жаль, у посольстві Ізраїлю не захотіли коментувати цю ситуацію. Спікер МЗС Катерина Зеленко, повідомивши, що підготовку візитів президента коментує його Офіс, порекомендувала звернутися по роз'яснення до ОП.

Але, за інформацією джерел DT.UA, українська передова група вже перебуває в Тель-Авіві, готуючи візит президента. Втім, деякі наші співрозмовники стверджують, що візит може й не відбутися. Мовляв, ОП засумнівався в доцільності поїздки. Причин, щонайменше, три.

По-перше, 21–24 січня відбудеться форум у Давосі, в якому планує взяти участь і президент США Трамп. І якщо раніше передбачалося, що на форум поїде прем'єр, то тепер вирушити у Швейцарію має намір президент.

По-друге, ізраїльтяни досі не підтвердили, що у Зеленського буде зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

По-третє, МЗС Ізраїлю кілька днів тому виступило з заявою, в якій звинуватило Україну в пошануванні "осіб, відповідальних за вбивство євреїв під час Голокосту і в погромах, а також антисемітських ідеологів українського національного руху". У Києві такі заяви пов'язують із початком чергового етапу дострокових парламентських виборів в Ізраїлі.

Зважаючи на ці та інші обвинувачення з боку Тель-Авіва, а також підготовку до виступу в Єрусалимі Путіна, що (як очікується) знову чинитиме нападки на адресу не тільки Польщі, а й України, Київ добивається, щоби промову виголосив і Зеленський. І про це українська сторона говорила з самого початку підготовки візиту.

Але ізраїльтяни, посилаючись на те, що форум організовує Яд-Вашем, прямо не говорили, що Зеленський не матиме можливості виступити. Лише після того, як зʼявилася програма форуму, стало відомо: слово нададуть лише президентам Росії, Німеччини, Франції, а також британському принцові Чарльзу та віце-президентові США. У такій ситуації український президент муситиме мовчки вислуховувати нападки, не маючи змоги достойно відповісти.

Такий сценарій не влаштовує Київ і підштовхує Банкову до рішення скасувати участь Зеленського у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту. До речі, схожими міркуваннями керувався і президент Польщі Анджей Дуда, коли наприкінці року приймав рішення не їхати в Єрусалим. "Неправильно, коли право голосу дають лише Путіну", — зауважив одного разу польський дипломат, пояснюючи рішення Дуди.

На наш погляд, президент України — країни, в якій свого часу існувала одна з найбільших єврейських громад у Європі і на території якої масово вбивали євреїв під час Другої світової війни, — має повне право виступити на форумі, приуроченому пам'яті жертв Голокосту. Цей виступ своїми життями заслужили тисячі українців — ті, що воювали й гинули на фронтах Другої світової війни, переховували євреїв від переслідування і визволяли концентраційні табори.

Київ повинен вимагати для українського президента права голосу, використовуючи різні дипломатичні засоби. Але серйозною проблемою для Банкової виявилося те, що факт ув'язки українською стороною поїздки президента в Ізраїль із його виступом на форумі став надбанням громадськості. І тепер Зеленський опинився перед вибором сценарію, кожен із яких загрожує йому (як і країні) іміджевими втратами.

Якщо Зеленський візьме участь у форумі й не виголосить промову, це продемонструє, що на українського президента можна не зважати. Якщо не поїде — його звинуватять у тому, що він проігнорував важливу міжнародну подію і втратив нагоду зустрітися з ізраїльськими бізнесменами та політиками, які могли б посприяти зростанню інвестицій в українську економіку. Що, власне вже й зробив Береза, даючи власну інтерпретацію підготовці візиту.

Погано й інше: вирішуючи питання, їхати чи не їхати Зеленському в Ізраїль, на Банковій ігнорують заходи з визволення Освенціма, які відбудуться в Польщі 27 січня. За інформацією DT.UA, замість президента Україну в Польщі представлятиме віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Однак 28 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна—ЄС, де також планується участь Кулеби. Тому не можна виключати, що до Польщі поїде все ж таки Зеленський.

І це було б правильним рішенням Банкової, зважаючи на важливість партнерських відносин України і Польщі в умовах російської агресії, а також непростий україно-польський історичний діалог.