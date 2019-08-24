Вже 3013 воїнів, внесених до списку бойових втрат...... Для більшості з них слово "мама" в житті було першим, воно ж — і останнім. Кого ще кликати, коли так боляче?
Вже 3013 воїнів, внесених до списку бойових втрат...... Для більшості з них слово "мама" в житті було першим, воно ж — і останнім. Кого ще кликати, коли так боляче?
Залучення військових до охорони порядку, імовірно, є неконституційним.Стаття 18.08 10:42
Вплутавшись у сумнівну підкилимну боротьбу за сфери впливу та посади, функціонери Нацбанку поставили під удар його власну незалежність. Під загрозою дискредитації опинилася й реформа корпоративного управління в держбанках, важливість якої для економіки України складно переоцінити.Стаття 22.08 21:05
Пентагон визнав, що втрата території, всупереч очікуванням, не знищила ІД.Стаття 16.08 18:17
"Кримські санкції" Заходу проти Росії — суто символічні, головні — "санкції за Донбас".Стаття 16.08 18:50
Коли президентський літак Air Force-1 здіймався вгору з авіябази Ендрюс під Вашингтоном, його поважні пасажири й гадки не мали, що цього разу вони летять змінювати історію.Стаття 19.08 13:01