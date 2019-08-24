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Мами

24 серпня, 12:57 Роздрукувати Випуск №31, 24 серпня-30 серпня

Вже 3013 воїнів, внесених до списку бойових втрат...... Для більшості з них слово "мама" в житті було першим, воно ж — і останнім. Кого ще кликати, коли так боляче? 

https://zn.ua/project/mamy/

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