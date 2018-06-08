Коли вб'ють, звертайтеся…

Останні резонансні напади на активістів в Одесі викликали обурення і протести громадськості, але не влади, яка й слова не проронила з приводу того, що сталося.

Наче нічого й не було. Але два гучних кривавих напади за два останніх тижні — поганий сигнал. І для місцевої влади, і для силовиків.

Постраждали проукраїнські патріоти — лідер місцевого осередку "Автомайдану", член Ради громадського контролю НАБУ, ведучий на "UA: Суспільне мовлення" Віталій Устименко і колишній лідер одеського відділення "Правого сектора", а нині — голова місцевого осередку ГО "Небайдужі" Сергій Стерненко. Це дало привід говорити про політичний і національний підтекст замахів, чергову активізацію проросійських сил і навіть укроїнофобію. Хоча одеські активісти більше схиляються до версії про замовний характер нападів із боку корумпованого оточення міського голови Одеси. І Устименко, і Стерненко були активними опонентами мера Труханова, відкрито й послідовно виступали проти незаконних дій міської влади, проти її корупційних проектів.

Сергій Стерненко торік у листопаді навіть потрапив у СІЗО після масових зіткнень активістів із поліцією під час протестної акції проти забудови Літнього театру в Міськсаду на Дерибасівській. Тоді постраждав і керівник головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін. Хтось із активістів пробив йому каменем голову. Стерненко того разу вийшов із СІЗО під заставу, яку вніс за нього губернатор області Максим Степанов.

А Віталій Устименко до нинішнього нападу постраждав від рук "тітушок" у Солом'янському райсуді м. Києва, де в лютому ц.р. приймали запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову у справі про розтрату бюджетних коштів при купівлі приміщень колишнього заводу "Краян".

Та якщо Віталій Устименко вважає, що замовником нападу, скоєного на нього серед білого дня біля офісу телекомпанії, міг бути хто завгодно — звільнені прокурори, одеські забудовники або влада в особі Геннадія Труханова й бізнесмена Володимира Галантерника, то Сергій Стерненко в нападах на нього обвинувачував мера і К°.

Хоча стосовно Стерненка є нюанси. Після другого нападу на нього на початку травня ц.р. (а їх було три за півроку: перший — 7 лютого, останній — 24 травня) його ж соратник висував версію помсти з боку Стерненкового опонента, колишнього члена "Правого сектора" Едуарда Панченка, який перебуває сьогодні в СІЗО. Цю версію вже після третього нападу озвучив і Дмитро Головін в інтерв'ю "Лівому берегу". За його словами, наразі Панченко проходить за підозрою в убивстві. "Стерненко ходив на всі його суди, "качав", щоб був максимальний запобіжний захід. За оперативною інформацією, Панченко вирішив йому це нагадати", — пояснив Головін.

При цьому досить показові оцінки, які прозвучали на адресу Стерненка від головного поліцейського області. "Стерненко, на мій погляд, хлопчик, що просто за віком не доріс гратися в такі великі ігри. Він — певний проект, який тягнуть. І цей проект не зовсім вдалий. Занадто рано зірку впіймав".

Досі за напад на Стерненка (він зараз лікується в Києві, бо в Одесі небезпечно) нікому не пред'явили обвинувачення. Стерненко може з потерпілого перетворитися на обвинувачуваного, якщо буде доведено, що він перевищив міру допустимої самооборони. Ситуація, звісно, жахлива. Як відомо, одного з нападників Стерненко смертельно поранив ножем у живіт, і той помер на місці. Ним виявився 29-річний десантник 25-ї аеромобільної бригади ЗСУ з Чорноморська. І, доки поліція чекала результатів усіх експертиз, "похорон батька малолітніх дітей, що загинув від рук націоналіста", показали кілька телеканалів. Другого нападника затримали, але потім відпустили. Поліція обіцяє назвати підозрюваних і потерпілих після проведення всіх експертиз.

Що стосується Віталія Устименка, який отримав травму голови й ножове поранення у стегно, то його вже виписали з лікарні, і Віталій знову готовий до бою з корупціонерами, з "Одеською бандитською республікою", як називає він міську владу. До того ж, за результатами відкритого інтернет-голосування, його обрали до нового складу Ради громадського контролю НАБУ. "Готовий "лупати сю скалу" ще рік", — написав він на своїй сторінці у Фейсбуку.

Оскільки напад на Віталія кваліфіковано як замах на вбивство, йому нададуть державну охорону, якщо, звісно, поліція не змінить кваліфікацію. Практика свідчить, що напади на активістів в Одесі поліція тлумачить як напади з метою налякати або взагалі як випадкові непорозуміння. Так було з громадською активісткою, учасницею руху "Зеленый лист" Світланою Підпалою, яку, за версією поліції, нападники переплутали з іншою людиною.

Світлану побили невідомі влітку минулого року. За її діяльність проти забудови узбережжя. Вона підозрює, що це були люди з оточення В.Галантерника. Справу її передано в суд, але вона, схоже, ще довго там припадатиме пилом.

На сумну, якщо не сказати — смішну, історію перетворюється і справа про напад на активістку, члена міської організації політичної партії "Народний Рух України" Аліну Радченко (Подолянку). Встановлено виконавців і тих, хто оплатив замовлення, але в прокуратурі Аліні пояснили, що не можуть оголосити нападників у розшук через (зверніть увагу!) відсутність їхніх паспортних даних. Так би мовити, хоч плач, хоч смійся. Подолянка підозрює, що справу припинили, коли з'ясувалося, хто замовник.

Віталій Устименко, який не довіряє одеській поліції, називаючи її корумпованою, недореформованою, недолюстрованою, не вірить, що вона зможе знайти замовників скоєного на нього нападу. Досі навіть не встановили нападників, а їх було (як зафіксувала камера відеоспостереження) двоє.

Таке ставлення цілком поясниме. Ситуація з нападами на активістів — це й результат роботи правоохоронної системи в місті. До речі, за фактами двох нападів Стерненко звертався в поліцію з проханням надати йому державну охорону, але так і не дочекався. За словами Головіна, це питання розглядається. Активісти вважають, що бездіяльність поліції призвела до трагедії. Її можна було уникнути, якби Сергієві вчасно надали охорону.

Місцеві активісти, які вже провели акцію протесту біля Головного управління Нацполіції в Одеській області відразу після замаху на Устименка, мають намір у п'ятницю знову вийти під стіни поліцейського главку з вимогою забезпечити охорону активістам, котрі зазнали нападу. Заодно вони мають намір вимагати звіту Дмитра Головіна за півтора року його діяльності на посаді керівника ГУ Нацполіції в Одеській області. Зокрема, про виконану роботу щодо нападів на громадських активістів та всіх резонансних справ у місті. Вони також хочуть, аби поліція змінила політику у сфері комунікації та взаємодії з громадськістю, а також звільнила радника голови обласної Нацполіції Руслана Форостяка від виконання функцій зв'язку з громадськістю, оскільки йому не довіряє суспільне середовище.

З огляду на неодноразові напади на громадських активістів та представників політсил, які перебувають в опозиції до чинної міської влади, а також бездіяльність і неефективність дій керівництва Нацполіції в Одеській області, активісти вважають Одесу небезпечним на сьогодні містом.

Своє слово з цього приводу сказали й деякі депутати Верховної Ради. Депутат від фракції "Батьківщина" Ігор Луценко спільно з колегами з інших фракцій звернувся до секретаря РНБО України Олександра Турчинова з проханням ініціювати засідання Ради Нацбезпеки через ситуацію в Одесі, де "терор проти активістів набрав небачених масштабів".

Нардепи вважають, що Київ втрачає проукраїнський контроль над Одесою, а це загрожує національній безпеці України. "Ми втрачаємо Одесу за тим самим сценарієм, що й Донбас. Тільки замість Ахметова і Януковича там Галантерник і Труханов", — написав Ігор Луценко на своїй сторінці у Фейсбуку.

Та насправді названі одеські прізвища — це частковість, хоч і активнодіюча. А ось левова частка тих, кого годилося б за посадою скликати на гіпотетичне засідання РНБОУ, — це система, довіра до якої валяється на рівні плінтуса як в Одесі, так і у Львові, як у Харкові, так і на Закарпатті. Вершини всіх місцевих корупційних пірамід підпирають собою Печерськ. І, доки сама система не буде зруйнована, лупати сю скалу активістам — не перелупати…