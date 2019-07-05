КЛОНдайк "Слуги народу"

Виборці були готові голосувати за неї, не знаючи, ані хто входить до політичної сили, ані принципів, які вона сповідує. Вже через місяць рейтинг партії зріс до 42,9%, а на середину червня сягнув рекордних 51,3%. Наразі сліпа народна закоханість в особу молодого позасистемного президента Зеленського трохи пішла на спад, і, згідно з останнім соцопитуванням Центру "Соціальний моніторинг" та УІСД ім.О.Яременко, 21 липня за його партію готові проголосувати 43,2% виборців, які визначилися з електоральними вподобаннями.

Втім, певне падіння популярності політсили Зеленського не скасовує факту, що "Слуга" залишається незаперечним фаворитом парламентських перегонів. Партії світить від 90 до 120 крісел у парламенті лише за списками. Тож не дивно, що деякі хитрі оси захотіли видати себе за "зелених" бджілок і вкрасти якомога більше меду на мажоритарці за рахунок чужого бренду. Крім уже традиційних для українських виборів технологій використання двійників чи перемейнування партій, у хід пішло ноу-хау політшахрайства — створення громадських організацій, ТОВ і навіть благодійних фондів із назвою політичної сили. Аналізуючи повний список кандидатів у депутати за мажоритаркою, DT.UA виявило передозування "слугами": понад вісімдесят самовисуванців зазначили приналежність до структур із назвою "слуга народу". Креативили як могли: є і "Зе! Слуга народу", і "СЛУГА НАРОДУ — ЗЕ!" чи "ДЕПУТАТ — СЛУГА НАРОДУ". Хіба що "служниць народу" не придумали…

При цьому з сорока чотирьох зареєстрованих юридично "слуг" у політичному протистоянні використали не всіх, а лише трохи більше половини. На них ми й зупинимося докладніше.

Як зазначає соціологиня, директорка фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, прагнення деяких кандидатів паразитувати на успіху Зеленського зумовлене тотальним незнанням громадян про партію та її членів.

"Якби люди знали своїх кандидатів, це все було б марнотратством, марною тратою грошей опонентів", — зазначає аналітикиня.

Прикметно, що чимало кандидатів-хамелеонів пов'язані з партією п'ятого президента Петра Порошенка та його оточенням.

"Слуги" Петра

У рідному для президента Зеленського Кривому Розі на окрузі №37, де проживають батьки президента, балотуються п'ять самовисуванців, які зазначили приналежність до організацій із назвою "Слуга народу". Крім назви, нічого спільного з президентською партією вони не мають, при цьому спостерігається певна пов'язаність структур між собою. Балотуються в народні депутати одразу два представники "Громадського руху "СЛУГА НАРОДУ" — 25-річний житель Дніпра Антон Кравченко та приватний підприємець Валентин Грижук. Співзасновник цього руху — колишній кандидат до Нікопольської міської ради за списками партії "Блок Петра Порошенка" Євген Баладжаєв. Прикметно, що авторкою передвиборної програми Грижука на сайті ЦВК зазначена така собі tovkun.av. На окрузі №37 висувається Альона Вікторівна Товкун — тобто Товкун А.В. В її програмі зазначені такі ж самі ініціали.

Сама Товкун є керівницею і власницею "Приватного підприємства ЗЕ! Слуга Народа", від якої балотуються Приходько П.О. (округ №37) та Агапов Д.О. (округ №26). Оскільки авторкою обох програм виступає одна й та сама людина, очевидно, організації взаємопов'язані та, вірогідно, координуються одним і тим самим центром.

У кіровоградському окрузі балотується і Рябовол Олександр — представник громадської організації "СЛУГА ДЛЯ НАРОДУ". Від цієї ГО теж висунулися Хобенко О.О. (округ №75, Запорізька обл.), Бестаєв О.П. (округ №38, Дніпропетровська обл.) та Кузьмін В.О. (№74, Запорізька обл.). Усі три перелічені організації створені у травні й зареєстровані на Дніпропетровщині. Проте й це ще не все.

Керівник проектів (до речі, чомусь улюблена посада фейкових "слуг") ГО "БФ "СЛУГА НАРОДУ" Вишневецький Р.В висувається у дніпропетровському окрузі №30. Громадську організацію заснували ще в березні нинішнього року в Києві. Крім того, вона була однією з фігуранток судової справи, відкритої за поданням партії "Слуга народу". Представники політичної сили вимагали в суді надати підтвердження приналежності кандидатів у депутати до числа членів організації. Керівником та уповноваженою особою ГО з 15 червня є Христофор Віктор Степанович. Людина з таким самим прізвищем, ім'ям та по-батькові була представником Петра Порошенка на виборах президента України у 2019 році на ТВО №135 в Одесі. Тим часом на запитання DT.UA, чи працював він у складі виборчої комісії на недавніх виборах, Христофор кинув слухавку.

Найбільше членів ГО "БФ "СЛУГА НАРОДУ" зібралось у Києві — на №214-му окрузі балотується Швакель О.Є., на №217-му Шарак О.М., на №221-му Кошевий О.Д. Потрапив до київської ГО і житель Миколаївщини Валерій Кочмар, який балотується як самовисуванець на окрузі №127 у Миколаєві, на окрузі №103 в Кіровоградській області членом організації назвав себе Коваленко С.П.

Фейкові "слуги" доволі активні в Полтавській області. Керівниця приватного підприємства "СЛУГА-НАРОДА" 21-річна Тетяна Алексієнко балотується на окрузі №146 м. Кременчука. Їй складає конкуренцію Віталій Дедюрін — керівник приватного підприємства "СЛУГА НАРОДА". Ба більше, на цьому ж окрузі висувається директор приватного підприємства "СЛУГА НАРОДА!" Кирило Кузьмін. Цих трьох людей об'єднує не тільки спільний виборчий округ, а й дата створення їхніх організацій — 6 червня 2019 року. Місцеве видання "Кременчуцька газета" пов'язує всіх трьох кандидатів із чинним народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Юрієм Шаповаловим. Сам Шаповалов теж балотується в народні депутати. На тому самому окрузі №146. Цікаво, що племінник Шаповалова Олексій Мовчан балотується від справжньої "Слуги народу" на виборчому окрузі №150 (Горішні Плавні, частина Автозаводського району Кременчука). Мовчан брав участь у проекті "Нові лідери", який виходить на каналі ICTV з медіа-холдингу StarLightMedia Віктора Пінчука.

На відміну від більшості інших камуфльованих "слуг", які розраховують лише на неуважність виборця, вище перелічені самовисуванці ведуть агітаційну діяльність. У Кременчуці розміщені рекламні борди, оформлені у стилістиці політичної сили "Слуга народу", із закликом голосувати "за партію Володимира Зеленського". Звісно ж, законного дозволу на використання бренду фейкові "слуги" не мають.

Не оминули "посіпаки Петра" й Київську область. На виборчому окрузі №90 у Білій Церкві балотується керівник ТОВ "СЛУГА НАРОДУ Біла Церква" Ярослав Вікторович Яременко. Як зазначає ЧЕСНО, у 2015 році він балотувався в Київську обласну раду за списками"Блоку Петра Порошенка". Його організація заснована 14 червня. Цього дня в Україні з'явилися ще двоє "слуг народу" — ТОВ "ЗЕ КОМАНДА" і ТОВ "ПП "СЛУГА НАРОДУ".Засновник останнього — Станіслав Погуляй — балотується в народні депутати на окрузі №25 Дніпропетровської області. Загалом, на окрузі, крім Погуляя, ще п'ять кандидатів у народні депутати у вихідних даних вказали ТОВ із назвою "Слуга народу". Зокрема ТОВ "СЛУГА НАРОДУ — ЗЕ!", створене 18 червня в Дніпрі. Його засновник і бенефіціар — Станіслав Олександрович Попека. Людина з таким ім'ям на громадських засадах була помічником народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Максима Курячого. Тим часом і Олександр Попека, і Максим Курячий — самовисуванці на окрузі №25.

Крім того, 14 червня було створено ТОВ "ЗЕ КОМАНДА", директор якого Акімов О.І. висувається в окрузі №36 на Дніпропетровщині. Як ідеться в даних кандидата на сайті ЦВК, Акімов є провідним фахівцем служби рухомого складу, філія ВТП "Павлоградвантажтранс", ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", що входить до групи підприємств олігарха Ріната Ахметова. Цього дня також було зареєстровано ТОВ "СЛУГА НАРОДУ 1", представник якої Косоног Д.В. складає конкуренцію Акімову на окрузі №36. Косоног стверджує, що є членом політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК — ПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ", ахметовського крила раніше єдиного "Опоблоку".

"Благодійники"-двійники

Затесалися серед "слуг" і дві "благодійні" організації — БФ "СЛУГА НАРОДУ" і "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СЛУГА НАРОДУ". Представники першої балотуються у трьох областях: Запорізькій — Гладишев М.С., округ №80; Одеській — Маланін О.Ю., округ №137; Київській — Горобець Д.І., округ №95. Кандидати виконують функцію двійників — представники партії "Слуга Народу" у виборчому бюлетені будуть розміщені після "благодійників".

Одразу три заступники директора БО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СЛУГА НАРОДУ" балотуються в народні депутати України: Пилюхно О.І., №198, Сміла; Помогайбог Б.В., №221, м. Київ; Степаненко В.В., №213, м. Київ. Керівником організації є Вадим Засядкін. За даними видання "ОРД", підприємства Засядкіна належать до сфери впливу голови адміністрації президента Віктора Ющенка та ексгубернатора Закарпаття — чинного народного депутата Віктора Балоги.

Для використання технології двійників в Одесі 18 червня створили ТОВ "СЛУГА НАРОДУ-ЗЕ". Його засновник Васильковський Василь Миколайович є кандидатом-самовисуванцем в окрузі №139 (місто Южне, Одеська область). Він уже був депутатом Верховної Ради четвертого скликання, куди потрапив за списком партії "За ЄдУ!", а також пробував свої сили як мажоритарник на виборах 2014-го. Кандидат від пропрезидентської партії "Слуга народу" Васильковський Ігор Ігорович у бюлетені буде розташований пунктом нижче, ніж засновник мімікричного ТОВ.

Цього ж дня, 18 червня, у Києві утворили ТОВ "ДЕПУТАТ — СЛУГА НАРОДУ".Заступник директора цієї організації "слуг" Анциферов Дмитро Юрійович проживає в Умані, Черкаська область, а висувається в окрузі №133 міста Одеса.

Ще одне ПП "СЛУГА НАРОДУ" ЗЕ! ДЕПУТАТ" на тиждень раніше в Одесі заснував Микитась Максим Вікторович, якого аналітична система YouControl асоціює з однойменним народним депутатом, членом групи "Воля народу". Зокрема, серед пов'язаних із ним підприємств система вказує корпорацію "Укрбуд", яку раніше очолював Микитась-депутат. Серед кандидатів у народні обранці місцем роботи ПП "СЛУГА НАРОДУ" ЗЕ! ДЕПУТАТ" вказав самовисуванець в окрузі №207 Чернігівської области Дмитро Вікторович Кошовий. Цікаво, що брата Євгена Кошового, відомого як "Лисий з "Кварталу 95", теж звати Дмитро, проте він на 13 років старший за справжнього Кошового.

Що ж стосується депутата Максима Микитася, то він балотується в сусідньому окрузі №206, де крім його повного тезки (Микитася Максима Вікторовича), є ще два члени ГО "ПП "СЛУГА НАРОДУ", які, крім усього іншого, називають себе членами політичної партії "Слуга Народу"; та безпартійний засновник громадської організації "Слуга Народу Чернігівщини" Олег Скварський. Раніше чоловік був головою чернігівського міського осередку "Соціялістичної партії України", згодом — членом "Радикальної партії Олега Ляшка", а 2015-го року балотувався на посаду міського голови Бобровиці від партії "Наш край".

Хоча Скварський і заперечує зв'язок із президентською партією, він активно використовує у своїй передвиборній агітації гасла з останньої президентської кампанії переможця виборів.

У Київській області є дуже веселий округ №94. На ньому висунувся 41 кандидат — і це не рекорд. Зате тут є: Дубинський Вадим Володимирович, "ПП "Слуга народу"; Дубинський Максим Миколайович, "ПП "Слуга народу"; Дубинський Олексій Петрович; і нарешті "справжній" Дубінський Олександр Анатолійович — працівник телеканалу "1+1" і соратник Зеленського, який балотується від партії. Проте і це ще не все.

В окрузі балотуються одразу чотири Кононенки: Кононенко Артур Романович; Кононенко Олексій Федорович, ТОВ "Солідарність плюс"; Кононко Олександр Олександрович; Кононенко Ігор Віталійович. "Справжній" Ігор Кононенко — перший заступник голови фракції БПП "Солідарність" і близький друг Петра Порошенка.

Звісно, Рада не збідніє від непотрапляння до неї Дубінського чи Кононенка, але нечесні методи гри, які використовують їхні політичні опоненти, м'яко кажучи, дивують.

Крім того, на окрузі присутні: Новосельцев Жан Вадимович, ГО "СЛУГА НАРОДУ"; Сабащук Юрій Миколайович, ГО "ПП "СЛУГА НАРОДУ". Є ще Голобородько (несправжній) і Мосійчук (справжній), але це вже таке.

Не дуже відчутно дісталося на виборах партії Святослава Вакарчука "Голос", основна маса фанів якої теж робить свій вибір через упізнаваність особи лідера. У "Голосу" є всього лише три римейки: ПП "ҐОЛОС", ПП "ГОЛОС" і ТОВ "Голос!".

Зокрема, в окрузі №25 у Дніпрі партія свого кандидата за мажоритаркою не висувала, але там балотується як самовисуванець Юрій Юрійович Сімонов, який у вихідних даних вказав місцем своєї роботи ТОВ "Голос!". За інформацією opendatabot.ua, у червні цю фірму перейменували з ТзОВ "Юридична фірма "Всеукраїнський правовий центр". До речі, за тією ж адресою, що й ТОВ "Голос!", у Юрія Сімонова зареєстровано ще кілька підприємств, серед яких ПП "Голос+", яке начебто займається нерухомістю і було створене 21 червня 2019 року.

А от побільше клонів розвелось уже в окрузі №124 у місті Сокаль на Львівщині. Окрім справжнього кандидата від партії Валентини Ведровської, в окрузі балотується Денис Варламов, який проживає в Київській області, та киянка Тетяна Візеренко. Обидва кандидати-самовисуванці відповідно — на рядок вище і нижче від представниці "Голосу".

Денис Варламов вказав себе як співробітника ПП "Ґолос". Підприємство було зареєстроване в Києві 19 червня 2019 року львів'янином Ружицьким Назаром Антоновичем. Останній, зокрема, є власником та директором ТОВ "УКРСЕНД ІНВЕСТМЕНТС", яке володіє ОВ "Мастер Літ Індастрілз", що на початку 2019 року без аукціону отримало в користування на 20 років П'ятигорівську площу в Чернігівській області для видобування нафти й газу. На сімейних фото у Facebook Назар Ружицький фігурує з колишнім депутатом Антоном Ружицьким ("Наша Україна"), який, ймовірно, є його батьком.

А це спрацює?

На нещодавніх президентських виборах технічний кандидат, якого пов'язують з п'ятим президентом Петром Порошенком, Юрій Володимирович Тимошенко відтягнув в іншої кандидатки на посаду президента 117 693, або 0,61%, голосів виборців. При цьому з 39 кандидатів 27 набрали близько 0,1% голосів. Водночас уже віддаленого 2014-го клона створили для Анатолія Гриценка. Тоді невідомий самовисуванець з Харкова Андрій Гриненко, який стояв пунктом вище, відтягнув у справжнього кандидата понад 70 тисяч голосів, або ж 0,41%.

Окрім двійників президентської партії, є в списках і однофамільці кандидатів від інших політичних сил. До прикладу, в окрузі №133 в Одесі є відразу чотири кандидати з прізвищем Баранський: два самовисуванці та кандидати від партій "Опозиційна платформа — За життя" та "Опозиційний блок". А ще в цьому ж окрузі є два Дмитра Танцюри — самовисуванець і представник партії одеського мера Геннадія Труханова.

Поставили пастку й на голову парламентського комітету у справах ветеранів Олександра Третьякова. Аби не асоціювати себе з експрезидентом, Третьяков балотується як самовисуванець у київському окрузі №219. Там само кандидатом у депутати зареєстрований іще один Олександр Третяков. Був шанс, що в окрузі взагалі буде три однофамільці, однак третьому Третякову ЦВК у реєстрації відмовила.

Директорка фонду "Демініціятиви" Ірина Бекешкіна зазначає, що, цілком імовірно, люди, які прийдуть на виборчу дільницю, навіть не цікавилися, хто буде в списку від обраної ними партії.

"Якби це було раніше, наприклад минулого року, я би сказала, що явище двійників майже не вплине на результат. У ситуації, коли важливий кожен відсоток, навіть пів відсотка, які може на себе відтягнути клон, це може бути вирішально. Але зараз, коли більшість не знає, хто йде, наприклад, від "Слуги народу", то це загалом може вплинути, зважаючи, хто буде вище в списку, а хто нижче", — підкреслила соціологиня.

"Я думаю, до таких махінацій підштовхнули ще й опитування, коли на мажоритарних округах навіть не вказували прізвища, а просто зазначали "кандидат від "Слуги народу", і він набирав на порожньому місці 20%. Тоді ж і з'явилось оце бажання подати себе за "слугу". А люди ж у певний момент визначилися, що голосуватимуть за ту партію, за яку голосували на президентських виборах, і не так важливо, хто там буде", — додала Бекешкіна.