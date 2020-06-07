Київ. Договір із тінню — 2

У першій частині статті (читайте тут), ми розповіли про те, що Кличко відмовився від матчу-реваншу з корупцією у Києві. Передвиборний негласний союз мера столиці з Банковою, заснований на схемах "пташенят" Черновецького, які вийшли зі своїх укриттів, вводить Київ в чергове піке.

Франшиза слуг

Вітринною лінією "Слуг народу" в Києві стане праймеріз. Про це вже заявив президент, давши старт битві за Київ. За нашою інформацією, найближчими днями партія оголосить про умови. Втрясаються деталі. Йдеться, звісно, не про глобальний відкритий праймеріз американського зразка з народним голосуванням. І навіть не про загальну внутрішньопартійну кампанію. Організатори постараються провести конкурс у масштабі столичного партійного осередку.

"Київський осередок нині змістом відображає всі підгрупи партії, — розповідає наше джерело в СН. — Там є люди і Ткаченка, і Тищенка, і Холодова. Є й вільні депутати. Була ідея залучити фракцію, але проблема в тому, що багато членів фракції не є членами партії. Взагалі, ідею з праймеріз ініціювали блогери, і не Дубінський навіть, а Куницький. Він чомусь вирішив, що може стати мером Запоріжжя. Смішно. Хоча Бужанський на Дніпро — не смішно. Дубінський у Києві? Не факт, що Олександр взагалі може провести кампанію на якомусь позитиві. Тому навряд чи. Але ми й так планували відбирати кандидата за результатами соцопитування. Міряли й міряємо всіх, про кого говорять, — Ткаченка, Тищенка, лікаря Ляшка, Холодова".

Розділяти повноваження мера і голови КМДА ніхто не буде. Закону про столицю, за нашою інформацією від джерел у партії, до виборів не прийматимуть. Не на часі. Історія з необхідністю збалансувати владу в столиці й передати реальні повноваження меру, вивівши їх з-під голови КМДА, стала загальним місцем. І нинішній президент навряд чи захоче позбавляти себе можливості тримати на повідку мера, призначаючи чи не призначаючи голову КМДА. Проблема, ймовірно, вирішиться вже в контексті децентралізації в Україні, коли реформа дійде до свого третього регіонального рівня. І Київрада, разом із обласними радами, отримає справжнє місцеве самоврядування у вигляді власного виконкому. А голова КМДА перетвориться на префекта з контрольно-наглядовими функціями.

Крім того, закон про столицю готував Олександр Ткаченко, а він (з урахуванням інтересів Єрмака) навряд чи міг бути підтриманий і як законодавець, і як претендент від СН у мери. Власне, його як чужого голові ОПУ кандидата перевіреним радянським способом уже послали на підвищення.

Що ж до осколків СН, то Андрій Богдан кулуарно пожартував про свій похід у мери й забив на ідею. А ось слуга народу Гео Лерос, який атакував Комарницького й Тищенка, у всій цій мерській історії — людина-пас, а не людина-гол.

Брифінг Гео Лероса після візиту в НАБУ

Але пас, треба сказати, точний. Спочатку Гео Лерос опублікував розгорнутий фотозвіт про зустріч Тищенка з Комарницьким. Потім нардеп відвідав НАБУ з документами з приводу багатомільйонних операцій міста з вищезгаданою компанією-прокладкою Комарницького "Еко-Буд-Трейд". Ну й, нарешті, у відкритому доступі з'явилися списки компаній, за якими, можливо, стоїть Комарницький: ТОВ "Адамант Інвест", ТОВ "Центр розвитку економіки і права", ПАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування", ТОВ "Варда", ТОВ "Форма", ТОВ "Скайбуд", ТОВ "Проектна організація "Укрбуд".

Як Банкова забиватиме свій гол у київські ворота, поки що не зрозуміло. Але на сьогодні головний медійний претендент — Микола Тищенко. Мерські банери "фаворита" голови ОПУ цього тижня заполонили Інтернет. І, судячи з зафіксованого журналістами листування у смартфоні, піарником у Колі служить сам президент. Але хто Тищенко в реалі? Людина — трагічне свято, що ввібрала в себе "управлінський" досвід початку 1990-х на Оболоні та основи сучасного менеджменту ресторанами Степана Черновецького. "Слуга народу", що легко скористався послугами Комарницького в період своєї мажоритарної виборчої кампанії у ВР. Він же — кум Єрмака і слухняний локомотив, який тягне рейками правильні вагончики в Київраду.

Еспресо.TV Людина-свято — другий зліва, четвертий — Степан Черновецький

Звісно, іронізувати з приводу "велюрового" кандидата можна довго, але при цьому слід пам'ятати, що Тищенко не тільки годує клієнтів під час карантину, а й непогано їсть сам. Причому давно. "Згідно з даними на сайті youcontrol.com.ua, Юлія Тищенко (сестра Миколи Тищенка. — І.В.) є засновницею й бенефіціаром приватного підприємства "Експрес-К", котре, як свідчать дані порталу clarity-project.info, впродовж 2016–2017 років виграло 13 конкурсів на закупівлі від комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" на загальну суму 11 639 283 гривні", — повідомляють медіа.

І перепало ж не тільки кумові Єрмака. Кличко добре посунувся. Люди голови ОПУ і Комарницького сіли на благоустрій, стали вартовими архітектурних та МАФівських воріт міста. Володарями золотих ярликів. Хоча, за ідеєю, Києвом має займатися профільний заступник голови ОПУ з питань регіональної політики такий собі Сергій Трофімов — кум Зеленського. Він спробував і почав із ДАБК. Дохідне підприємство. Але його проєкт розкритикував не тільки прем'єр Денис Шмигаль, а й президент. А Єрмак, зі свого боку, вирішив, що Київ — надто важливий шматок, аби віддати його Трофімову. І його раднику — відомому в Києві недбалому забудовникові Родина.

"Кличко насправді у досить складній ситуації, — уточнює наше джерело в СН. — Він може вкласти дуже багато грошей, часу та сил у кампанію, а зрештою стати англійською королевою. У нього є рейтинг, але він не конвертується, тому що його електорат розділився між УДАРом, ЄС і СН. Структура його електорату, за нашими опитуваннями, не змінилася. Як було восени, так і є. По третині в усіх. Щоб реально керувати містом, йому потрібно не тільки стати мером, а насамперед завести в Київраду дієздатну фракцію. І Віталік маневрує, щосили стараючись нас не скривдити, розуміючи, що його майбутня коаліція — це "Слуга народу". Він посварився зі Столаром, це означає мінус Юля, ОПЗЖ і мінус Смешко з Пальчевським. Ще "Голос", якщо він пройде, звісно. Кличко розуміє й різких рухів не робитиме".

Отже, буде вміщувати в себе стільки інтересів, скільки скажуть. Як і Тищенко. Тільки б рукавичка не тріснула.

Слід зазначити, що колишня команда Черновецького не єдина. Локомотиви для своїх паровозиків у Київраду конструює й Вадим Столар. Війна Комарницького зі Столаром очевидна всім. Його сваркою з Кличком ніхто не задовольнився, бо лапки в рані залишились. Причина інтернет-протистояння Столара й Комарницького в тому, що Комарницький руйнує схеми Столара. Виколупуючи лапки кліща шляхом усунення вірних Столару кадрів. Понад те, знаючи слабкі місця будівельних проєктів Столара, екснапарник Черновецького атакує афілійовані з ним будівництва.

Та Столар здібний і здаватися не має наміру. Він знає, як різати електоральний торт. Він робить ставки на кілька проєктів. Серед них — ОПЗЖ, під яку створюється новий столичний телеканал Kyiv.live у спілці з одіозним одеським Галантерником. Крім того, Столар веде активні переговори з Андрієм Пальчевським, який має досить високий рейтинг у Києві, намагаючись прив'язати його висування до партії Смешка. Кропітка праця, нагородою за яку можуть стати такі потрібні вагончики.

Передвиборний состав Порошенка, цілком імовірно, піде наповнений порожніми вагонетками від Кононенка і Березенка. Головне — в шахту заїхати. БЮТ, як завжди, сформує бронепоїзд пасіонаріїв, який привезе нас прямо до Фукса. Залишить на його станції чергові 80 мільйонів від столичного метро і помчить на публічну війну за "благо киян". "Голос" — мабуть, єдина партія, яка не заплямувала себе комерційними пасажирами. Але в цього состава проблема з локомотивом. Сергій Притула, що піймав зірку, подумує про власний столичний партійний проєкт. І може так статися, що прості пасажирські вагони взагалі не потраплять у Київраду.

…А що ж Зеленський? Як ми й казали, за ним лишиться останнє слово в урізаному партійному праймеріз. Переможець буде призначений президентом з подачі Єрмака чи цього разу стане винятком?

Окрилений піар-успіхами боротьби уряду з COVID-19, Володимир Олександрович, за нашою інформацією, все ще бачить мером Києва санітарного лікаря Ляшка. (Новим міністром охорони здоров'я, до речі, теж його). Навіть не знаю, плакати чи сміятися, припустивши, що в разі реалізації київської фантазії президента на Хрещатику, 36 для Ляшка буде забезпечений найкращий столичний карантинний бокс. З хорошою охороною. Й аж до кінця каденції. Маски, рукавички, а на всьому, на чому треба, відбитки залишать інші.

Ось якось так це і може виглядати....

Зеленський хоче в столиці результату. Його оточення — більшості в Київраді, що працюватиме тихо й змащено. Як вони будуть поєднувати над- і підкилимову програми, не наш головний біль. Наш настане потім. Точніше — триватиме.

Ще президента нібито дуже турбує питання наповнюваності партійних списків. І в Києві, і в регіонах. "Але ми шукаємо варіанти, — ділиться наше інше джерело зі СН. — Формат особистої відповідальності — головний фільтр. Близькі й довірені люди відповідатимуть за регіони та Київ. Ми не просто роздаємо франшизу, — ми контролюємо. Люди, які підуть керувати штабами, всі ідеологічні. Компаньйон, друг сім'ї, людина президента... Особиста відповідальність у них на порядок вища, ніж у тих-таки губернаторів, які сильно не напружуються, знаючи, що їх можуть зняти в будь-який момент. Якість буде".

Тобто ви зрозуміли, ідеологічний — це друг. А менеджерські риси, моральний рівень — взагалі, не критерії.

Ось цікаво, це вперте "наївне малярство" президента — гра чи дурість? Адже, хлопчики, це вже навіть не тепла ванна, а прямий "розвод" глави держави.

Слухаючи прес-конференцію та коментарі Зеленського з конкретних сфер, неможливо не помітити не тільки його висококласну некомпетентність, а й високорівневу дезінформованість. Це стосується і проблем з місцевим самоврядуванням, і провалу більшості губернаторів, і медичної реформи, і Донбасу…

На черзі — Київ. Корупційний кримінальний кейс, що його започаткував Олександр Омельченко (він же після Майдану продав франшизу "Єдності" Супруненка), розвинув — Леонід Черновецький, а потім користав хто хотів.

А що ж кияни? Їм залишається імітація виборів. Що минула, що майбутня Київрада скидатимуться на зліт кишенькових злодіїв, де вперше зустрічаються тільки для того, аби пред'явити кількість ходок, підрахувати мандати, виманені у виборців-роззяв під час виборчої кампанії, і розділити території годівлі. А потім — по торованій: забудови, бюджети, асфальтовики, МАФовики, тендери, рекламні площі… Ось за цим, гуркочучи, состави поїдуть на Київ.

Гаразд, хижаки, — більшість санітарів лісу зробили свою боротьбу формою заробітку! Вже не розбереш, які громадські організації борються з нелегальними забудовами, а хто — в інтересах конкурентів-забудовників. Війни тітушок при захопленні об'єктів під виглядом громадянської активності — повсюди. При Черновецькому ігрища з землею йшли через студентів. А тепер — через АТОвців. Усе перестало бути тим, чим здається.

Що робити порядним людям і громадським організаціям, які дивом збереглися й продовжують обстоювати екологію, естетику та законність у місті? Якщо їхні клони першими на команду "фас" дискредитують будь-які ініціативи.

Ніхто з великих політичних гравців не захотів виростити конкурента для Кличка і справжнього мера для Києва. Ці вибори, найімовірніше, закінчаться підтвердженням нинішнього статусу Кличка в тісному союзі з Банковою.

Чи є, взагалі, в цьому місті кандидат у мери, прокурор, СБУшник, НАБУшник або чесний мент, готовий рознести вщент це осине гніздо? Ви знаєте відповідь на це запитання, правда? Але в мене в запасі ще одне запитання: а чи є в Києві виборець? Здатний сформувати інший вибір і зробити його.



Усі статті та інтерв'ю автора читайте тут.