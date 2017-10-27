Хвилі навколо одеської мерії

Обшуки в мера Одеси Геннадія Труханова минулого понеділка зчинили багато галасу у ЗМІ.

Відразу надихнулися опоненти. В самій Одесі резонансу додав колишній градоначальник Едуард Гурвіц. Напередодні візиту детективів НАБУ в інтерв'ю одному з місцевих телеканалів він заявив, що кінець нинішньої влади близький і що її вже ніхто не врятує. "Її доля вже вирішена. І не тільки в умах одеситів, а й у коридорах київської влади", — заявив Гурвіц, при цьому давши зрозуміти, що вибори нової влади в Одесі неминучі.

Тим часом це не перші обшуки в кабінетах міської влади. Правда, особисто до мера додому детективи навідалися вперше. Хоча сам Труханов, який на початку жовтня побував на допиті в Національному антикорупційному бюро в Києві, заявив, що обшуки проводилися в будинку його колишньої дружини. Але це вже деталі. Судячи з інформації НАБУ, вони пов'язані з досудовим розслідуванням, яке детективи ведуть у рамках двох кримінальних проваджень, відкритих за фактами можливих зловживань чиновниками Одеської мерії та керівниками підконтрольних їм приватних компаній при використанні бюджетних коштів на ремонт доріг і при передачі комунального майна аеропорту у приватні руки.

Зазначимо, що НАБУ веде три кримінальних провадження. Третє стосується купівлі мерією адмінбудівель колишнього заводу "Краян" за завищеною ціною. Усі вони були відкриті ще торік, слідами резонансних розслідувань, опублікованих журналістами та громадськими активістами у ЗМІ. Але, на жаль, результатів після розкритих схем — фактично, нуль. Хоча корупція зашкалює.

Дороги і офшори

Перше кримінальне провадження було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще 28 квітня 2016 р. Саме воно й стосується використання бюджетних коштів на ремонт одеських доріг. Нагадаємо, тоді на початку квітня журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили інформацію про офшорні компанії Геннадія Труханова, якими він володіє спільно з іншими особами. Серед них — нинішні депутати Одеської міськради, котрі входять до його численної фракції "Довіряй справам". Саме завдяки їй і приймалися скандальні рішення.

Нагадаємо, у матеріалах "Сідство.Інфо" фігурувала бізнес-група "Рост", яка після приходу Труханова до влади частіше за інших стала отримувати замовлення на ремонт одеських доріг. Компанії, близькі до цієї групи, і фігурують сьогодні у кримінальних справах, які веде НАБУ.

Як видно з рішень Солом'янського районного суду м. Києва, прийнятих торік улітку (а тільки 5 липня було винесено близько десяти ухвал), слідчі НАБУ встановили, що мер Одеси та його підлеглі, а також депутати міськради, починаючи з 2014 р., розтрачували бюджетні гроші в особливо великих розмірах, використовуючи при цьому підконтрольні їм підприємства.

Ідеться про ТОВ "Ростдорбуд", ТОВ "БК "Автобуд", ТОВ "БВК "ПІК-Буд", ПП "Київшляхбуд", ТОВ "ДРБУ-КОМ" та ін. Як встановили детективи, ці підприємства з допомогою фіктивних тендерів із завищеною вартістю послуг отримали з бюджету на той момент близько 800 млн грн. Найбільше грошей дісталося компанії "Ростдорбуд". З нею управління мерії уклало договорів на 437 млн грн.

Згідно з даними держреєстру юридичних осіб, власником цієї компанії є вергінський офшор "Сайдлейк Інтернешнл Лімітед". Серед його чотирьох кінцевих бенефіціарів — скандально відомий бізнесмен Олександр Жуков, чиє ім'я фігурувало в т.зв. "панамських документах", і нинішній однопартієць Г.Труханова, депутат міськради чотирьох скликань, який тривалий час очолював Інвестиційну групу "Рост", Юрій Шумахер. Перелічені особи є і власниками ПП "Київшляхбуд" через офшорну компанію "Соєр і Брантон ЛТД", зареєстровану там само, на Віргінських островах. Засновники решти компаній, які фігурують у розслідуванні НАБУ, — або депутати міськради, або наближені до мера особи.

Слідство встановило, що під час торгів разом із ТОВ "Ростдорбуд" у конкурсі брали участь ТОВ "Тірас" і ТОВ "Автомагістраль-Південь". При цьому вони жодного разу не перемогли в тендері, що вказує на ознаки формальності та фіктивності їхньої участі.

Відзначимо, що ТОВ "Ростдорбуд" фігурує і в кримінальному провадженні, відкритому головним управлінням Нацполіції в Одеській області в листопаді 2016 р. Ця компанія виступала генпідрядником при ремонті дороги Одеса—Рені. Як видно з рішення Приморського райсуду м. Одеси від 19 липня 2017 р., поліція розслідує факт розтрати державних коштів Службою автодоріг в Одеській області та підрядними організаціями через завищені ціни на будматеріали.

Додамо, що, за матеріалами розслідування громадських активістів, яке стосувалися вартості тротуарної плитки на покриття вулиць міста (а вона, судячи з цифр, стала для бюджету міста золотою), тендери виграють усе ті ж самі наближені до мера компанії.

М'який зліт і міцна посадка

Друге кримінальне провадження, відкрите влітку 2016 р., пов'язане з передачею інвесторові майна одеського аеропорту поза конкурсом і за заниженою вартістю. Справа ця найбільш непроста. Бо рішення щодо аеропорту приймалися не тільки й не стільки в мерії, як у вищих коридорах влади. До того ж він був переданий інвесторам ще 2011 р., у часи правління мера Олексія Костусєва. Хоча слід зазначити, що в той період саме Геннадій Труханов очолював депутатську більшість в Одеській міськраді, вона й проголосувала за передачу аеропорту недобросовісним інвесторам, чиїх імен тоді офіційно ніхто вголос не вимовляв. Фактично, отримавши у своє одноособове управління прибуткове підприємство, бізнесмени Кауфман і Грановський не квапилися виконувати взяті на себе зобов'язання — провести реконструкцію злітної смуги та побудувати новий пасажирський термінал.

Нагадаємо: на базі діючого аеропорту було створено спільне підприємство ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса" ("МАО"). Одеська міськрада внесла до його статутного фонду все майно аеропорту. А інвестор — ТОВ "Одеса аеропорт девелопмент" — кредитні кошти на суму 355 млн грн, частина яких, як потім встановлять слідчі НАБУ, зразу ж була використана як застава для інших підприємств інвестора. Однак місто отримало в "МАО" частку в розмірі 25% і втратило будь-яку можливість впливати на прийняття рішень. А інвестор, частка якого становила 75%, став власником повітряних воріт Одеси і отримав право розпоряджатися прибутком, не платячи жодних дивідендів місту.

Після зміни влади в країні, а потім — і в області інвестора примусили виконувати свої зобов'язання. Він був змушений перерахувати місту дивіденди за підсумками роботи за 2013—2014 рр. Після того, як було розділено 42,7 млн грн прибутку, що залишилися в розпорядженні "МАО", міська скарбниця отримала 10,6 млн, тобто 25% від своєї заниженої частки. І, нарешті, завершити будівництво нового пасажирського терміналу, який було здано в експлуатацію нинішнього року.

Однак, як відзначають слідчі НАБУ, термінал був побудований за рахунок прибутку від діяльності аеропорту за період 2011—2016 рр. і кредитних коштів, узятих 2013-го в АТ "Укрексімбанк" на суму 30 млн дол. під заставу майна аеропорту, частину якого сьогодні повернуто в комунальну власність. Повернення стало можливим після судового позову, поданого в листопаді 2014 р. Одеською міськрадою, яка просила визнати права власності на майно аеропорту, передане інвесторові, за міською громадою і у зв'язку з цим внести зміни до статуту "МАО". Вищий господарський суд України 14.04.2015 р. і Господарський суд Одеської області 13.07.2015 р. винесли рішення на користь Одеської міськради. Однак інвестор подав апеляцію. І мер Одеси Г.Труханов, не дочекавшись вердикту суду, підписав із ТОВ "Одеса аеропорт девелопмент" мирову угоду, за якою інвестор мав повернути частину майна в КП "Міжнародний аеропорт Одеса". Але, як встановили детективи НАБУ, це тільки 10 об'єктів. При цьому з інвестора (у зв'язку з припиненням дії договору про корпоративні принципи управління) знімалися всі взяті ним раніше зобов'язання перед Одеською міськрадою.

У жовтні 2016-го міськрада прийняла рішення взагалі вийти зі складу ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса" і зажадала заплатити містові дивіденди за 2015—2016 рр. Але це рішення так і не було виконане.

За даними НАБУ, територіальна громада зазнала матеріальних збитків на більш ніж 118 млн грн. Однак, незважаючи на всю цю кримінальну історію, у вересні ц.р. в рамках робочого візиту до Одеси прем'єр-міністр Володимир Гройсман разом із губернатором області Максимом Степановим та мером Геннадієм Трухановим урочисто заклали символічну капсулу на місці будівництва довгоочікуваної нової злітно-посадкової смуги.

Одне слово, гроші, які обіцяв на її будівництво інвестор, дає, врешті-решт, уряд. З резервного фонду держбюджету розпорядженням Кабміну до кінця року має бути виділено 500 млн грн. А наступного року — 1 млрд 170 млн. Із цієї нагоди Труханов привітав одеситів з історичною для міста подією.

Оборудка століття

Третє кримінальне провадження, відкрите НАБУ, пов'язане з купівлею мерією колишніх будівель заводу "Краян" для створення на їх базі європейського офісу для служб та управлінь мерії, розкиданих по всьому центру міста. Досудове розслідування було розпочате в листопаді 2016 р. А обшуки в цій справі детективи проводили в мерії минулої весни. Міська влада угоду про купівлю будівель вважає законною, а ідею, задуману в рамках проекту "Європейська мерія", — революційною. Однак усе питання в ціні, яку заплатило місто за будівлі. Вона в рази вища за ринкову вартість. За них скарбниця заплатила 185 млн грн, тоді яу ціна їм — трохи менше 4 млн. Принаймні така цифра випливає з наведених НАБУ фактів.

Щоб провернути цю угоду, мерія винесла питання на позачергову сесію, про яку стало відомо менш ніж за добу. А сам проект рішення про купівлю будівель на порядку денному для ранкової сесії з'явився пізно ввечері. Однак, попри заперечення та критику з боку деяких депутатів, трухановська більшість схвалила цю "оборудку століття".

Спочатку адмінбудівлі були продані у складі майнового комплексу ПАТ "Холдингова компанія "Краян", що перебувало у стадії банкрутства. Його купила іноземна компанія UAB NASTER за 11,3 млн грн. Це було в січні 2016 р. Як встановили слідчі НАБУ, надалі зі складу майнового комплексу (а це 44 тис. кв. м) було виділено дві адміністративні будівлі (площею 14,3 тис. кв. м). І потім вони пішли по руках. Улітку того ж року, за договором купівлі-продажу, ці будівлі перейшли у власність компанії VALTON GROUP LP, яка внесла їх у статутний капітал компанії "Девелопмент Еліт", після чого вийшла зі складу її засновників.

Далі ТОВ "Девелопмент Еліт" звернулося в міськраду з пропозицією купити в нього ці дві адміністративні будівлі за 185 млн грн. І мерія погодилася. Депутатам підсунули висновок оцінника майна — ПП "Брокбізнесконсалт" та звіт міського департаменту економічного розвитку і отримали згоду. Хоча, повторимося, 1/3 цілісного майнового комплексу колишнього заводу "Краян", тобто його адмінбудівлі, аж ніяк не могла бути оцінена навіть у половину цієї суми. Все рухоме й нерухоме майно заводу у 2015 р. (перед його продажем на аукціоні) було оцінене у 66,7 млн грн. Але він так і не відбувся через відсутність заявок. Лише після зниження ціни до 42,7 млн грн на повторних торгах у листопаді 2015 р. майновий комплекс було продано.

Після підписання договору з ТОВ "Девелопмент Еліт" у грудні 2016 р. міськрада перерахувала їй обіцяні 185 млн грн. Але щойно гроші надійшли на її рахунок, компанія тут-таки намагалася 30 млн перерахувати ТОВ "Моторс Плюс" за договором поставки, укладеним на загальну суму 183,7 млн грн. Засновником і керівником цієї компанії була особа, яка зареєстрована й проживає на тимчасово окупованій території. Детективи НАБУ встановили, що договір поставки був фіктивний. З його допомогою планувалося легалізувати гроші, отримані злочинним шляхом. Також вони встановили, що компанія "Моторс Плюс" прокручувала великий обсяг й інших господарських операцій фіктивно. Було встановлено і фірми, задіяні в цьому довгому фінансовому ланцюжку. Відтак, за фактом фіктивного підприємництва ТОВ "Моторс Плюс" та у зв'язку з підозрою в легалізації доходів було відкрито ще одне кримінальне провадження.

Тим часом колишні заводські будівлі вже відремонтовані. І на День міста, 2 вересня, там урочисто відкрили, за підтримки ЮНІСЕФ, сучасний Центр інтегрованих послуг, у якому зосереджено всі департаменти з надання соціальних та адмінпослуг із використанням європейських технологій. У четвер цього тижня в рамках робочого візиту до Одеси міністр соцполітики Андрій Рева побував у цьому центрі. "Такий досвід треба поширити на всю країну", — заявив міністр.

Загалом, одні — заламують руки, а інші — вслід гладять по голівці. Важко передбачити, чим завершаться ці кримінальні справи для мерії та самого Труханова. НАБУ шукає докази вини міського голови вже більше року. Тим часом мерія продовжує працювати в тому ж дусі, плодячи нові й нові рішення, що потребують підвищеної уваги правоохоронців. І це попри наростання валу негативу, пік якого спостерігався після трагедії в дитячому таборі "Вікторія", коли під час пожежі загинули діти. Але, очевидно, цей вал не став поки що настільки токсичним для Києва, щоб реагувати на ситуацію в Одесі. До того ж оточення Труханова, котре, як кажуть в Одесі, монополізувало в місті не тільки бізнес, а й саму корупцію, працює в системі координат, заданій владою в країні.

У рамках всеукраїнської акції "Велика політична реформа" представники ВО "Свобода" передали в Одеську обласну держадміністрацію копію листа комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Він адресований губернатору Максиму Степанову, до якого звертається голова комітету з проханням вивчити ситуацію, що склалася в Одеській міськраді, і подати комітетові свої пропозиції. На їх основі комітет і дасть висновок щодо проекту, який перебуває в нього на розгляді. Це проект постанови №6709 "Про призначення позачергових виборів Одеського міського голови та Одеської міськради", що був внесений у Верховну Раду 13 липня 2017 р. п'ятьма народними депутатами — А.Іллєнком, Ю.Левченком, М.Головком та ін.

Що відповість губернатор, припустити нескладно. Коментуючи обшуки в мера Одеси, Максим Степанов заявив, що кожен чиновник повинен розуміти: відповідальність починається з нього самого. "Я вітаю дії Національного антикорупційного бюро, якщо вони проводяться в правовому полі, в рамках відкритих кримінальних проваджень. Я неодноразово говорив, що для боротьби з корупцією не має бути жодних винятків, незважаючи на прізвища та посади", — підкреслив голова області.