Харківський пасьянс. Кучер, Кернес, Райнін та інші

Призначення 34-річного народного депутата Олексія Кучера головою Харківської обласної держадміністрації дало старт новому витку боротьби регіональних еліт за місце під сонцем. Точніше, за перерозподіл найбільш освітлюваних ділянок між традиційними намісниками й відносно новими гравцями.

Кадровому рішенню президента Володимира Зеленського передували непрості апаратні ігри, результат яких об'єктивно не міг задовольнити всі зацікавлені сторони.

У Києві розглядали кілька кандидатур, а також варіант із перепризначенням Юлії Світличної. Поки, зрештою, не зупинилися на Олексієві Кучері. За даним DT.UA, в Офісі президента при ухваленні цього рішення прислухалися до колишніх харківських прикордонників Павла Сушка й Вадима Слюсарєва. Перший очолює обласну організацію "Слуги народу" і є заступником голови президентської фракції у Верховній Раді. Другий був фактичним керівником виборчого штабу "слуг" і погоджував місцевих кандидатів-мажоритарників. За 25 років у ДПСУ Слюсарєв дослужився до генерал-майора, відповідального за внутрішню безпеку, і, звільнившись у запас, зайнявся бізнесом. Свого часу він був помічником народного депутата Артема Пшонки, сина одіозного генпрокурора часів Януковича.

Не мав причин протестувати проти кандидатури Кучера й Арсен Аваков, котрий раніше лобіював Світличну. У "справі про рюкзаки" адвокат Олексій Кучер захищав у суді харківського бізнесмена Володимира Литвина, доброго знайомого сина очільника МВС Олександра і його близького соратника Ігоря Котвицького. Литвин виявився єдиним засудженим у справі: він пішов на угоду зі слідством і отримав умовний строк, сплативши державі 5 млн гривень.

Перші кілька днів Кучера на посаді показали, що називати його "людиною Слюсарєва" або ж "людиною Авакова" було б серйозним перебільшенням. Принаймні поки що. Зараз біля новопризначеного голови ОДА сформувалися дві конкуруючі групи впливу. З одного боку, на лояльність Кучера розраховують і підтримують з ним контакт уже згадані "прикордонники" Слюсарєв і Сушко. З іншого — керівника ОДА активно консультують агробізнесмен Всеволод Кожем'яко й близький до нього ексголова обласної організації "Самопомочі", депутат Верховної Ради восьмого скликання Роман Семенуха. Функції негласного керуючого справами губернатора взяв на себе колишній підзахисний Кучера Литвин. Частенько відвідувати Кучера, як стверджують джерела, став власник однієї з мереж супермаркетів, уродженець РФ Олексій Єськов.

У коментарі DT.UA і Кожем'яко, і Слюсарєв підтвердили, що знайомі з Кучером, і високо оцінили його професіоналізм як юриста.

"Нас познайомили близько року тому. Олексія мені рекомендували як гарного адвоката, професіонала", — розповів Кожем'яко, додавши, що його консультації спрямовані на поліпшення бізнес-клімату в області.

"Бізнес в області систематично зазнавав тиску. І ми обговорюємо, як зробити життя бізнесу легшим", — пояснив Кожем'яко.

Слюсарєв у свою чергу висловив сподівання, що Кучеру вдасться не лише "розібратися в перипетіях статей бюджету області", а й зламати вибудувані попередниками "схеми".

"Я добре знаю його як успішного адвоката і народного депутата, який продемонстрував на останніх виборах найвищий показник підтримки виборців у Харківській області серед усіх кандидатів", — зазначив бізнесмен.

Також до нового очільника ОДА придивляються й намагаються знайти підходи інші представники регіональної еліти. Насамперед бізнесмени. Але в якісь союзи це спілкування поки що не переросло. Як не конвертувалися в кадрові рішення консультації з людьми, з якими Кучер спілкується тісніше. Це можна пояснити резонними побоюваннями голови ОДА, що підписані ним документи легко можуть бути оскаржені в судах: протягом місяця парламент не позбавляв його депутатського мандата. Але, за інформацією DT.UA, Кучер відхилив кандидатуру колишнього заступника прокурора області Дмитра Кавуна, якого Слюсарєв активно рекомендував на посаду заступника голови ОДА. 2014 року Кавуна люстрували, заборонивши йому на 10 років обіймати державні посади. Але це не завадило Авакову призначити його своїм радником восени цього року.

За даними джерел DT.UA, Кучер планував призначити заступником (можливо навіть першим) Семенуху, чим викликав серйозне невдоволення "прикордонників".

У коментарі DT.UA Семенуха повідомив, що познайомився з Кучером та іншими депутатами-харків'янами вже після виборів. Обговорювати свої кадрові перспективи ексдепутат з етичних міркувань відмовився, висловивши при цьому готовність підтримати голову ОДА. За словами Семенухи, в нього є "оптимізм щодо можливості позитивних змін".

Серйозними викликами, які постали перед новопризначеним керівником ОДА, став дефіцит ресурсів і медійні атаки, організовані кількома замовниками.

На відсутність лояльних депутатів в обласній раді накладається бажання ключових регіональних гравців максимально послабити Кучера. Показати як йому, так і Києву, хто насправді "в домі хазяїн". Зберегти цим своє становище або навіть домогтися нових преференцій.

Мер Харкова Геннадій Кернес не тільки має стійку більшість у міській раді, а й контролює близько 70 зі 120 обласних депутатів. У міського голови є всі підстави готуватися до серйозної боротьби: під час своїх візитів до Харкова на посаді президента Володимир Зеленський жодного разу не лише не поспілкувався з Кернесом, а й узагалі ухилявся від зустрічі з ним. А на представлення голови ОДА мера обласного центру не запросили взагалі. Бачачи ці дії очільника держави, Кучер також не поспішає виходити на прямий контакт із Кернесом, хоча такі пропозиції надходили. За даними DT.UA, спілкування губернатора й міського голови відбувається через посередників. Одним з них став голова облради Сергій Чернов, член кернесівської фракції "Відродження". Через нього міський голова просить Кучера враховувати його інтереси в обмін на підтримку своїх депутатів в облраді.

Активно атакують Кучера його попередники Юлія Світлична й Ігор Райнін. Колишній голова президентської адміністрації Петра Порошенка завбачливо приберіг запасний аеродром, залишаючись усі ці роки депутатом обласної ради.

Нещодавній кульбіт Райніна, який, обійшовши Олександра Фельдмана, очолив обласну організацію "Опозиційної платформи — За життя", не став великим сюрпризом для залучених у місцевий політичний процес людей, але змусив ситуацію заграти новими барвами. Пікантності їй надає також те, що ексголова АП є членом фракції "Блоку Петра Порошенка" в облраді. І частина депутатів від БПП орієнтується на Райніна, а зовсім не на п'ятого президента України. Тепер Світличній доведеться, принаймні публічно, дистанціюватися від свого патрона. Як повідомили джерела DT.UA, політтехнологи вже працюють над створенням партійного проєкту патріотичного спрямування "під Світличну", який візьме участь у наступних місцевих виборах. А наразі колишня очільниця ОДА, за даними DT.UA, нарощуватиме політичну вагу на посаді першої заступниці облради, на яку її мають обрати лояльні Райніну й Кернесу депутати. Новий голова обласної ОПЗЖ тим часом зосередиться на розвитку регіональних структур партії, спираючись на ресурси голів райдержадміністрацій, з якими він працював, коли очолював область.

Світлична, яка ще донедавна демонструвала лояльність президентові Зеленському, з ходу атакувала призначеного ним губернатора, уїдливо розкритикувавши проєкт бюджету області.

Зростання інтересу ексголови ОДА до місцевої політики джерела DT.UA пояснюють тим, що її перспективи отримати посаду в Раді нацбезпеки та оборони на сьогодні дорівнюють нулю. У Києві, пояснюючи відмову, посилаються на небажання секретаря РНБО Олексія Данілова працювати зі Світличною. Разом із тим, за даними DT.UA, Данілов не приховує, що йому нав'язали в радники шоумена Сергія Сивоха. І вже близько місяця секретар РНБО не може погодити з Банковою призначення своїми заступниками економіста Ігоря Уманського й експерта у фармації Олексія Соловйова.

Тим часом депутатський корпус активно обговорює сценарії "політичної розправи" над Кучером: від жорсткого варіанта з висловленням недовіри губернаторові й відкликання облрадою переданих ОДА повноважень до відносно м'якого — провалу голосування за бюджет на сесії 5 грудня.

Кучер, у свою чергу, вибудовує політичні зв'язки, щоб зміцнити свої позиції. Він докладає зусиль для налагодження прямої комунікації з Зеленським, якої донедавна в нього не було. Намагається заручитися підтримкою очільника МВС, спертися на голів ОТГ і підібрати нові кадри для заміни голів районних адміністрацій. У роботі з депутатами Кучерові стала б у пригоді порада Авакова, якому як очільникові Харківської ОДА в роки президентства Віктора Ющенка доводилося працювати з вочевидь недружньою обласною радою, де більшість мали "регіонали".

Новий губернатор усе ж таки веде роботу в облраді, яку деякі депутати вважають недостатньо активною. Станом на кінець минулого тижня підтримувати Кучера були готові представники фракцій "Самопомочі" і "Батьківщини". Вичікувальну позицію обрали представники БПП, які не готові дрейфувати у бік партії Медведчука, а також орієнтовані на Фельдмана депутати з "Нашого краю". Та тільки їхніх голосів явно замало для результативного голосування. У майбутньому Кучер теоретично може скористатися давно випробуваним попередниками способом домогтися "згідливості" депутатів — за допомогою прокуратури. Однак зв'язок нового прокурора області Олександра Фільчакова з Вадимом Слюсарєвим криє в собі як можливості, так і серйозні ризики для губернатора: адже обласна прокуратура може стати центром ухвалення рішень, який конкуруватиме з ОДА.

В оточенні Кучера є люди, які вважають, що попередніх домовленостей з Кернесом уже досягнуто, і вони забезпечать позитивний для губернатора сценарій майбутньої сесії облради. Однак цей оптимізм поділяють далеко не всі. Оскільки методи мера, який керує містом уже майже 10 років, відомі багатьом. До того ж Кернес має всі підстави розглядати Кучера як потенційного кандидата в мери. І працювати на посилення свого ймовірного суперника міському голові невигідно.

Разом із тим практично всі гравці очікують швидкого розпаду ситуативного союзу Кернеса й Райніна, яким невдовзі доведеться конкурувати за спільний електорат. За даними DT.UA, міський осередок ОПЗЖ незабаром очолить Андрій Лесик, "медведчуківець" зі стажем, якого Кернес 2017 року викинув з міськради.

Чи зможе Олексій Кучер організувати ефективну роботу ОДА, забезпечити свою незалежність у прийнятті рішень і домогтися результативних голосувань облради до місцевих виборів? Наскільки ефективно зможе забезпечити свої інтереси Геннадій Кернес? Наскільки стійким буде становище Райніна і Світличної? Це стане зрозуміло вже найближчим часом. І перша при новому губернаторові сесія облради стане показовою. Лишилося тільки дочекатися найближчого четверга.