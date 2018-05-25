Гіпермаркет "Хмельниччина"

Днями Петро Порошенко представив активові Хмельницької області нового голову облдержадміністрації — Вадима Лозового.

За чотири постреволюційних роки це вже четвертий керівник на зазначеній посаді, проте президент особисто представляв тільки двох, підкреслюючи таким чином свою повну підтримку.

Першого, Михайла Загородного, — 6 березня 2015 року. Тоді коротка зустріч у сесійній залі облради швидко перемістилася в Академію прикордонних військ, визначаючи основне завдання нового очільника області: мобілізувати всі сили на допомогу фронту. Тепер про воєнну небезпеку нагадували безліч чужих людей у цивільному, що заполонили облраду і виявляли безпрецедентну пильність: навіть журналістів, які спостерігали за дійством із балкона, підняли з бокових місць і посадили поперед себе. Журналісти не опиралися, та й сили були нерівні: їх — із десяток, охоронців за їхніми спинами — чи не вдвічі більше.

Іншою була й риторика високого гостя. У 2015-му він багато говорив про війну. Нині — про перемоги: децентралізацію, прозору приватизацію, дорожнє будівництво, медичну, освітню, пенсійну, судову реформи. "Зніміть чорні окуляри, — порадив тим, хто недобачає успіхів 144-х реформ. — Вийдіть на вулиці міст, виїдьте на дороги…" Говорив жорстко і так упевнено, що виходити на вулиці й дороги не хотілося зовсім — бо хотілося вірити в усе, про що розповідав Петро Олексійович.

Працівники облдержадміністрації попередили журналістів, аби після виступу Лозового залишили зал: треба дати змогу президентові та обласному активу поговорити серйозно віч-на-віч. Але після виступу Лозового зі словами вдячності та запевненнями, що довіру виправдає, — зал залишив президент із почтом. Кортеж на мить затримали на майдані протестувальники з "Руху нових сил", та він вирулив на стратегічний простір, і через кілька хвилин над містом прогуркотів гвинтокрил. Президент полетів до Вінниці — відзначати День Європи. Добре, що не поїхав автом: порита ямами траса з Хмельницького до Вінниці витрясла б із нього всі гарні слова про реформи і Європу.

"А я вже думала — десант, — перехрестилася бабця на лавочці, розпитавши журналістів, що це був за вертоліт. — А то нового начальника привезли. Хто він, кажете? З торгівлі? То це ж він знає тільки гроші!"

А президент інакше мотивував вибір нового керівника: "Це представник реальної економіки".

47-річний Вадим Лозовий — корінний киянин. Трудова біографія випускника університету харчових технологій пов'язана виключно з торгівлею у столиці: від посади товарознавця у ТОВ "Фірма Сантехніка" і до заступника генерального директора ТОВ "Епіцентр". Та у 2015 році В.Лозового було обрано депутатом Хмельницької обласної ради від партії "За конкретні справи". Точніше, обрано не було: вибори у своєму окрузі кандидат програв, хоча журналістам на першій зустрічі в ранзі голови ОДА сказав, що — виграв. Справді, яка різниця — пройшов же до ради за списком. У раді очолив постійну комісію з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту і зв'язку. Згодом увійшов до депутатської групи "Захист прав власників земельних паїв". А рік тому став головою депутатської фракції "За конкретні справи". Хоча членом партії не є.

Такий бекграунд керівника цілої області в Україні вже давно нікого не дивує: в нас он купа міністрів без досвіду державного управління і без досвіду роботи в галузі. У Хмельницькій області це не дивує тим паче. Останніми роками кадрова політика тут зникла як явище. Управлінського досвіду в структурах державної влади не мав жоден із післяреволюційних голів облдержадміністрації. Всі вони представляли "реальну економіку", тобто прийшли з бізнесу, і політичні сили з провладної парламентської коаліції: М.Загородний — БПП "Солідарність", Л.Прус і О.Корнійчук — "Удар". М.Загородний у листопаді 2015 року був обраний і досі працює головою обласної ради. Досвід керівника ТОВ "Оболонь-агро" і директора Чемеровецького солодового заводу дозволяє йому розбиратися з бюджетними та господарськими питаннями. А ось в інших, зокрема гуманітарних, напрямах світогляд Загородного, схоже, досі залишається на рівні п'ятитисячних Чемеровець. Додайте до цього його непублічність — і в результаті матимемо невиразну й малопомітну діяльність обласного представницького органу. Хоча, можливо, на тлі безвольного Л.Пруса і "великого німого" О.Корнійчука (за два роки — жодної прес-конференції), які вочевидь випадково опинилися на явно зависокій для них посаді, і така діяльність зійде за перший сорт.

Та ці керівники хоча б знали, що таке село: адже Хмельниччина — аграрний край. Новий голова ОДА — дитя асфальту і торгових залів, — як показала його перша розмова з хмельницькими журналістами, має про це ну дуже туманне уявлення: хоч упевнений, що — має. Та це йому, може, не дуже й потрібно. Адже навряд чи для когось із обласного активу було секретом, що причина кадрової перестановки — не економічні показники і навіть не низька середня зарплата в області — 6785 гривень проти майже 9 тисяч у країні, — що озвучив на зустрічі президент.

Мета нового призначення — забезпечити на майбутніх президентських виборах в області перемогу Петра Порошенка: власне кажучи, новоспечений керівник на зустрічі з пресою цього й не приховував. І на це навряд чи матиме вирішальний вплив виконання тих завдань, які публічно поставив президент: зростання економіки, розвиток фермерства, створення опорних шкіл, забезпечення медичного обслуговування, — хоча В.Лозовий упевнений, що саме цього від нього вимагатимуть подоляни. Та особисто від Вадима Лозового — попри всі його ймовірні ділові якості — теж не так аж багато залежить. Бо, судячи з усього, має значення тільки те, чи зуміє це зробити Олександр Герега — співвласник мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр", співзасновник партії "За конкретні справи", народний депутат України, у чиєму підпорядкуванні до останнього часу трудився чинний голова Хмельницької ОДА.

Нове призначення подоляни коментують лише в розмовах та соціальних мережах: емоції зашкалюють. Може, через це в публічній площині поки що — мовчання. І партій, і громадських організацій. Навіть тих, котрі в грудні 2015 року організували під вікнами облдержадміністрації Агромайдан, протестуючи проти методів команди О.Гереги, яка "перекуповувала" власників земельних паїв. Хоча той протест ні на що не вплинув. Найбагатший подолянин — а мультимільйонер Олександр Герега прописаний у рідному Городку Хмельницької області у двокімнатній квартирці площею 28,8 кв. м — тоді вже втілював у життя свої грандіозні плани. Ставши 2012-го року народним депутатом від 192-го округу на Хмельниччині, на виборах 2014-го він не лише повторив власний успіх, а й примножив його перемогою в окрузі №189 свого заступника по "Епіцентру" Андрія Шиньковича.

У зоні його впливу опинилися вісім із двадцяти районів Хмельницької області та місто атомників Нетішин. Вочевидь, щоб закріпити цей вплив "своїми" людьми в органах місцевої влади, 2015-го року подружжя Герег і А.Шинькович створили партію "За конкретні справи", фактично орієнтовану на Хмельницьку область. На виборах до Хмельницької обласної ради партія набрала найбільше — 19% — голосів, на 2% випередивши президентський блок. Голова обласної ради М.Загородний заявив тоді, що БПП не вступатиме в жодні коаліції із "ЗКС". Та згодом його першою заступницею стала Н.Андрійчук, колишня помічниця О.Гереги і голова фракції його партії в обласній раді.

У власності бізнес-подружжя Герег опинилася й компанія Олександра Слободяна "Оболонь-агро", якою свого часу керував Михайло Загородний, причому придбали її Гереги в жорсткій конкуренції. І не лише її. Упродовж двох останніх років Олександр та Галина Гереги купили агроактивів на 150 мільйонів доларів, збільшивши свої земельні володіння з 450 гектарів до 110 тисяч гектарів у п'яти областях. Плюс елеватори, ферми, техніка. Значну частину агропромислових підприємств і сільськогосподарських площ придбано на Хмельниччині та в сусідній Вінниччині. Аграрний напрям став одним із провідних для ТОВ "Епіцентр К": нинішнього року в нього планують вкласти два мільярди гривень.

Водночас О.Герега наростив свій вплив у місцевих органах влади. На виборах в об'єднаних територіальних громадах області партія "За конкретні справи" була чи не найуспішнішою, масово зараховуючи до своїх лав як рядових депутатів, так і очільників громад. Секрет успіху простий і перевірений усіма попередніми виборами: партія щедро засівала села й селища всім, чим родить "Епіцентр", — вікнами, дверми, покрівельними матеріалами тощо. Точніше, не партія — бо ж підкуп виборців мав би каратися законом, — а створена одночасно з нею однойменна громадська організація. Та ні виборці, ні самі партійці різниці не бачать, бо й звітують перед виборцями всім асортиментом "Епіцентру": "Перекрито дахи 36 житлових багатоповерхових будинків і 35 об'єктів соціально-культурного призначення, реконструйовано й відремонтовано 112 різних приміщень. Замінено на сучасні

7,2 тисячі вікон і 580 дверей у школах, лікарнях, клубах. Надано допомогу будівельними матеріалами 296 школам і дитсадкам,

213 фельдшерсько-акушерським пунктам, 189 будинкам культури, 87 релігійним храмам, виділено місцевим громадам 7 одиниць спецтехніки, 4 автобуси, 8 машин швидкої допомоги. Оздоровлено 1,5 тисячі дітей. Звели в Городку найбільший у державі спорткомплекс".

Як видно з цього звіту нардепа О.Гереги перед виборцями свого округу, він та його партія перебрали на себе чимало не лише клопотів, а й функцій місцевої влади. І, поки та радісно за цим спостерігала, вони ставали реальною владою на місцях.

Після місцевих виборів 2015-го року голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що місцеві партії типу "За конкретні справи" загрожують цілісності держави. Інакше кажучи, вкорінення таких-от політико-бізнесових проектів на окремій території — це чистої води феодалізм: залишається тільки додати силові, судові та адміністративні важелі. Та ні чинний президент, ні його політична сила не бачать жодних загроз — лише, либонь, вигоди. Тож 16 березня ц.р. з'їзд партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" призначив в.о. голови Хмельницької територіальної організації партії А.Шиньковича. А 19 травня президент Петро Порошенко призначив головою Хмельницької облдержадміністрації В.Лозового.

У цій історії є несподівана інтрига: Лозового призначено з місячним випробувальним терміном. Такого в історії Хмельниччини ще не траплялося. Не треба бути фахівцем із питань державного управління, щоб зрозуміти: аби новоспечений керівник проявив свою відповідність посаді, місяця надто мало. Але ж достатньо, аби хтось про щось остаточно домовився? Що є ціною рішення, бути чи не бути Лозовому головою Хмельницької ОДА, покаже час. Зважаючи на близькість президентських виборів — дуже швидко покаже.

…Свій перший робочий день на новій посаді В.Лозовий почав із зустрічі з представниками китайської фірми, яка виграла торік тендер на капітальний ремонт 40-кілометрової ділянки траси біля межі з Вінниччиною. Чому саме це питання стало найнагальнішим, — може, президент із гелікоптера побачив місячний пейзаж центральної автостради з Хмельницького до Вінниці й жахнувся? У четвер на першій неформальній зустрічі з місцевими акулами пера В.Лозовий пояснив це як є: "Блін, я цею дорогою їжджу, вже дві машини похоронив. Це ж срам, йома-йо: всі області строять дороги, а ми, блін, останні, як в одному місці, — не для загалу кажу. Якщо це з космоса пацани, то ми їх приземлимо. Сам поїхав туди у вівторок і взяв під особистий контроль".

Президент може бути спокійним: Хмельниччина під надійним контролем.