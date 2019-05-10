Джуліані приїде в Україну напередодні інавгурації Зеленського

За інформацією DT.UA, найближчими днями в Україну прибуде близький друг і юридичний консультант президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані. Його приїзд напередодні інавгурації президента Володимира Зеленського пов'язаний не тільки з консультаціями з приводу коротких переговорів, які відбудуться між новим очільником української держави і високим представником американської сторони. (На сьогодні кандидатуру представника США ще не визначено. У Вашингтоні поки що обговорюють, хто представлятиме Сполучені Штати на торжествах — віце-президент Майк Пенс чи держсекретар Майк Помпео.)

Згідно з джерелами DT.UA, приїзд Рудольфа Джуліані відбувається на особисте прохання Майка Помпео і покликаний вирішити кілька завдань.

По-перше, у США стурбовані протистоянням навколо дати інавгурації Володимира Зеленського і мають намір пом'якшити цю ситуацію. У зв'язку з цим плануються зустрічі Джуліані з Володимиром Зеленським, Петром Порошенком, а також спікером парламенту Андрієм Парубієм.

По-друге, Джуліані має жорстко попередити сторони і, насамперед чинного президента, Петра Порошенка про неможливість силового протистояння, оскільки Америка вкрай незацікавлена в загостренні внутрішньополітичної ситуації в Україні.

По-третє, у Вашингтоні через посланника Трампа й Помпео хочуть зрозуміти, на яких принципах і з якими наслідками будуть вибудовуватися відносини між старою і новою президентськими командами.

Окрім того, оточення Трампа цікавлять напрацювання Генпрокуратури України у справі компанії Burisma, до наглядової ради якої входить син екс-віце-президента США Джона Байдена, одного з можливих основних опонентів Дональда Трампа на президентських виборах 2020 р.

Джерела DT.UA також стверджують, що Джуліані може бути тією людиною, з якою стара команда намагатиметься вести переговори про умови недоторканності.

Нагадаємо, що за даними DT.UA, Рудольф Джуліані й спеціальний представник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер сприяли появі інтерв'ю генпрокурора України Юрія Луценка в американському політичному виданні The Hill, де той заявив, що ГПУ розслідує навмисність "зливу" НАБУ інформації про фінансові виплати Полу Манафорту Партією регіонів з метою вплинути на вибори в США 2016 р. на користь Гілларі Клінтон. Витік цих даних у ЗМІ спричинив відставку Манафорта з посади голови штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа.