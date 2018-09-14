Дев'ята сесія Верховної Ради України

За рік до парламентських виборів зазвичай значно зменшується кількість ухвалених державницьких рішень. Проте підготовка до наступної кампанії не звільняє депутатів від обов'язку чітко визначати законотворчі пріоритети і спільно працювати над їх реалізацією. Робити це треба уникаючи популізму, наступаючи на горло тимчасовим політичним інтересам. Інакше може виникнути ситуація, коли програють усі.

Спікер Андрій Парубій і прем'єр-міністр Володимир Гройсман на початку вересня озвучили свої пріоритети. Зробила це й експертна спільнота, зокрема Реанімаційний пакет реформ. Виходячи із суспільного інтересу він визначив законопроекти, що потребують першочергового розгляду.

Оновлення Центральної виборчої комісії

Чинний склад Центральної виборчої комісії, попри легальну основу перебування на посадах, є нелегітимним. Підстави, які спонукали ВРУ ухвалити зміни до профільного законодавства 2014 року, вже давно не актуальні. Усі зацікавлені сторони — парламентські фракції, президент, громадськість — неодноразово заявляли про необхідність терміново оновити склад ЦВК задля легітимності виборчих процесів 2019 року. Верховна Рада повинна критично швидко призначити нових членів Центральної виборчої комісії, з урахуванням критерію пропорційності представлення кандидатур фракцій у складі ЦВК.

Проект Виборчого кодексу

Коаліційна угода, План законодавчого забезпечення реформ в Україні, заяви практично всіх фракцій у парламенті щодо зміни системи виборів не залишають парламенту іншого, ніж ухвалення нового виборчого закону, варіанта. Підтриманий у першому читанні проект Виборчого кодексу №31112-1 перебуває на етапі підготовки до другого читання вже досить тривалий час. Депутати повинні прискорити опрацювання поправок і проголосувати за кодекс до середини жовтня. Адже відповідно до міжнародних стандартів нове законодавство не має ухвалюватися пізніше ніж за рік до виборів, особливо якщо воно змінює виборчу систему.

Врегулювання питання використання державної мови

Після скасування Конституційним судом Закону про засади державної мовної політики (закон Ківалова—Колесніченка) через визнання його неконституційним у цілому парламент повинен врегулювати питання функціонування державної мови в Україні. Нині це не лише мовне питання, а й питання національної безпеки. Тому його потрібно вирішити невідкладно до наступних парламентських виборів.

Проект закону про концесії

Для забезпечення чіткого механізму вибору концесіонера та підготовки до реалізації якісних проектів на умовах концесії потребує вдосконалення правове регулювання концесійної діяльності.

Обмеження депутатської недоторканності

Ми не підтримуємо позиції парламенту і президента щодо скасування депутатської недоторканності, оскільки це, з високою вірогідністю, негативно позначиться на парламентаризмі в Україні, який і так є слабким. У висновку Венеційської комісії наголошено, що в політичній системі із вразливою демократією, яку маємо в Україні, повне скасування депутатської недоторканності може бути небезпечним для функціонування та автономії парламенту (див. п. 18, 31 Висновку Венеційської комісії щодо проекту внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів CDL-AD(2015)013)

Як варіант конституційних змін частина третя статті 80 Конституції України може бути викладена в такій редакції: "Народний депутат не може бути без згоди Верховної Ради затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом, за винятком вчинення тяжкого злочину".

Інститут недоторканності, безумовно, потребує обмеження, що може бути зроблено на рівні закону. Також звертаємо увагу на те, що в КСУ розглядається справа про конституційний обсяг та зміст депутатського імунітету, що може позитивно вплинути на весь процес.

Новий закон про Кабінет Міністрів України і нова модель формування уряду

До виборів 2019 року потрібно встигнути ухвалити новий закон про Кабінет Міністрів. Це сприятиме формуванню такого уряду, який буде спроможний ефективно розробляти й реалізовувати державну політику. Задля цього насамперед слід встановити нову модель формування уряду парламентом. Зокрема вже на етапі формування уряду суспільство має розуміти зміст програми його діяльності.

Призначення суддів КСУ

Парламент протягом року не може призначити двох суддів Конституційного суду за своєю квотою. Неконституційна бездіяльність ВР частково вплинула на кризу конституційного судочинства 2017 року. Ба більше, Верховна Рада у відборі суддів КСУ пішла неконституційним шляхом, оскільки парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя, всупереч Конституції та ЗУ про КСУ, відмовив в участі у відборі кандидатам, яких попередньо не підтримали фракції та групи народних депутатів. Тим самим замість реалізувати нові конституційні положення про конкурсний відбір кандидатів на посаду суддів КСУ, ВР започаткувала відбір суддів за критерієм політичної підтримки.

Пропонуємо розпочати процедуру відбору кандидатів на посаду суддів КСУ заново, що дасть парламенту можливість до кінця року завершити формування повного складу КСУ без порушення Конституції.

Проект Закону України "Про всеукраїнський референдум" №2145а

З весни 2018 року українські громадяни позбавлені можливості реалізувати своє право на участь у всеукраїнському референдумі. Після визнання неконституційним ЗУ "Про всеукраїнський референдум" 2012 року парламент мав би ухвалити нове законодавство щодо референдумів. Національний референдум, як, до речі, й місцевий референдум, нині в Україні провести не можна. Ця проблема вже є предметом спекуляцій, оскільки була використана ЦВК для блокування процесу місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах. З 2015 року в парламенті лежить законопроект №2145а, розроблений експертами від громадськості. Він відповідає міжнародним стандартам, а отже його ухвалення здатне врегулювати процес проведення всеукраїнського референдуму.

Проект Закону України "Про засади адміністративно-територіального устрою" №8051

Закон визначає засади адміністративно-територіального устрою, порядок утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, що є критично важливим для подальшого успішного впровадження реформи децентралізації.

Проект закону про адміністративну процедуру

Потрібно скасувати безліч законів та підзаконних актів, що регулюють відносини громадянина з органами державної влади та місцевого самоврядування. Маємо нарешті покласти край радянському підходу, який передбачає зручні умови для чиновника, проте ускладнює життя громадянину. Відповідно до традиції демократичних держав має бути один закон, що врегульовує основні положення процедури і враховує будь-які випадки при вирішенні громадянином питань в органах влади або місцевого самоврядування.

Проект закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях

Він потрібен для впровадження в Україні міжнародних стандартів і передових практик розкриття інформації у видобувних галузях.

Проект закону щодо захисту громадського здоров'я від шкідливого впливу тютюнового диму

Парламент VIII скликання ще не ухвалив жодного законопроекту в сфері громадського здоров'я щодо зменшення впливу тютюну. Цей законопроект спрямований на зменшення курців в Україні через удосконалення положень законів, які забороняють вживання тютюнових виробів у громадських місцях, рекламу і стимулювання куріння та посилення відповідальності за такі правопорушення.

Є проблеми, які набагато важливіші, ніж боротьба за голоси виборців. Зволікання з ухваленням відповідних законів ставить під загрозу нормальне функціонування держави.