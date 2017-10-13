Державне бюро очікувань: два роки в безодні

За місяць святкуватимемо два роки з моменту ухвалення закону, який створив плацдарм для формування Державного бюро розслідувань. А за два місяці — рік, як відбулось останнє відсіювання кандидатів, що залишило 19 осіб, саме з яких мають обрати директора і двох заступників.

Після довготривалого очікування можна констатувати, що на Банковій визначилися з долею Державного бюро розслідувань: відтермінувати запуск ДБР, відклавши вирішення цієї проблеми мінімум на 2018 рік. Тим більше, коли у Петра Порошенка немає надійно керованого і в той же час конкурентного кандидата на роль голови Бюро. Тим часом слідство можна залишити за Генпрокуратурою ще на рік, для цього потрібно лише внести зміни до законодавства.

Нагадаємо, ДБР — це надпотужний правоохоронний орган, який матиме в штаті до 1500 співробітників і покликаний розслідувати злочини посадовців найвищого рівня — екс-президентів, урядовців, очільників відомств, а також правоохоронців та суддів, — окрім тих правопорушень, що підслідні НАБУ. Також до бюро відноситимуть воєнні злочини, які наразі розслідуються підлеглими Анатолія Матіоса.

Після створення, бюро фактично отримає слідчі функції, які протягом 20 років виконувала Генеральна прокуратура. Ми вже пояснювали, як створення ДБР вплине і на "прокурорське слідство", і на оперативні підрозділи Служби безпеки України. Обидва явища мають канути в небуття, а їхні функції на себе перебере новостворене бюро.

Єдине, на чому хочеться особливо наголосити, — це на праві співробітників ДБР відкривати кримінальні провадження стосовно керівництва НАБУ і САП. Тут є певний ризик, адже при заангажованому керівникові ДБР можливі спроби впливати на Артема Ситника або Назара Холодницького, коли ці двоє розслідуватимуть чергові "бурштинові справи", як це було щодо нардепів Розенблата і Полякова або щодо незаконного збагачення парламентарів з оточення Порошенка й Авакова.

Такий розвиток подій здається більш реальним, коли розумієш, який "вододіл" існує між членами конкурсної комісії стосовно афіліації з двома найпотужнішими політичними групами — Блоком Петра Порошенка і "Народним фронтом". Наразі "вагоміший" вплив мають соратники президента України. Співвідношення 5 до 4. Нами вже пояснювалось, хто і чиї інтереси в комісії репрезентує. Декого з її складу Петро Олексійович особисто нагороджував високими званнями "заслужений юрист України" і роздавав ювілейні медалі.

Згодом окремі члени комісії перебували під слідством за підозрою в незаконному збагаченні. Правда, тоді представника команди Арсена Авакова ледь не всім парламентом рятували, реалізуючи відвертий політичний розмін — ви не голосуєте за зняття недоторканності з наших, а ми — з ваших.

Окрім того, варто згадати абсурдну ситуацію, коли до складу конкурсної комісії включили осіб, що не мають юридичної освіти. Це пряме порушення Закону "Про Державне бюро розслідувань", що могло мати наслідком скасування як окремих голосувань комісії, так і конкурсу загалом. Проте такі деталі мало цікавили БПП і "Народний фронт", адже, як стверджував Ігнатій де Лойола, мета виправдовує засоби. Правда, засновник ордену єзуїтів уточнював мету — порятунок душі. У бенефіціарів двох партій, які на сьогодні перебувають у стадії об'єднання перед наступними виборами, мета дещо інша. Стосується вона створення й розподілу посад у надпотужному правоохоронному органі, який забере з підпорядкування Юрієві Луценку прокурорське слідство.

Затяжний бенефіс комісії

Бенефіс конкурсної комісії з обрання керівництва ДБР триває півтора року. Інше настільки тривале відсіювання кандидатів за постмайданний період важко згадати. Більше того, наразі можна з упевненістю стверджувати, що БПП і "Народний фронт" не змогли між собою узгодити — хто і яку посаду забирає собі. Як наслідок — 20 листопада 2017 р. спливає 5-річний термін відстрочки для прокурорів, які тимчасово виконують слідчі функції. Хто далі виконуватиме ці повноваження — невідомо.

Є два варіанти виходу з ситуації. Перший полягає у швидкому обранні директора і заступників бюро та результативній спробі максимально укомплектувати бодай центральний апарат. Як стверджує головний військовий прокурор Анатолій Матіос, за максимально сприятливих умов, запустити ДБР можна до кінця зими 2018 року. Другий варіант — законодавчо передбачити продовження виконання слідчих функцій для Генпрокуратури. Цей підхід менш ризикований: адже тоді ми уникаємо проблем з нерелевантним добором кадрів при надшвидких процедурах добору співробітників бюро та убезпечуємо себе від правового колапсу, в якому опиниться вся правоохоронна система. Про можливість такого колапсу прямо сказала кандидатка на посаду — співробітниця ГПУ Ольга Варченко, яку називають однією з найвірогідніших переможниць поточного конкурсного відбору через її знайомство з впливовим нардепом Олександром Грановським і позитивну репутацію у правоохоронних колах.

Перезапустити не можна продовжити

Обоє згаданих кандидатів — Матіос і Варченко — погоджуються з абсурдністю ситуації, коли конкурс триває півтора року. При цьому правових підстав для його перезапуску не вбачають. Військовий прокурор своєю чергою пообіцяв, за наявності юридичних аргументів, "толерантно переконати членів конкурсної комісії і будь-кого іншого", що перезапускати конкурс не варто.

Вони погоджуються, що конкурсна комісія рано чи пізно має зробити свій вибір, а найкраща кандидатура повинна мати для виконання службових обов'язків відповідний професійний досвід та ділові якості. При цьому не дивно чути про низьку якість проведення конкурсу, про те, що він став "брудним" через дискредитаційні технології та чимало юридичних прогалин у процесі його проведення. Як зазначила співробітниця ГПУ, це може спровокувати численні судові процеси.

Фактично за максимально швидке завершення конкурсу виступає й член конкурсної комісії Денис Монастирський, який представляє в її складі "Народний фронт". За його розрахунками, у разі відсутності перешкод конкурс можна завершити до початку грудня. При цьому для запуску ДБР потрібен рік та інституційні можливості (приміщення, бюджет, відповідне нормативне регулювання).

У Державному бюджеті на 2018 рік на функціонування бюро передбачено понад 650 млн грн, що будуть спрямовані на оплату праці, пального, комунальних послуг. Проте розподіл, як зазначає Монастирський, мусив би мати кращий вигляд — у співвідношенні 80/20 між видатками споживання (зарплатня, комунальні платежі тощо) та видатками розвитку (оплата меблів, техніки, обладнання). Ми спробували дізнатись у Міністерстві фінансів — хто надсилав бюджетний запит, адже його приймає директор бюро, якого ще не обрано. Хоч як це дивно, але бюджетний запит до Мінфіну не надходив, а гроші фактично "від руки" вписано до відповідної бюджетної програми 6421010 "Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань".

Зрештою, ми опиняємось у політико-юридичному цугцванзі — політичні сили ніяк не поділять між собою посади в ДБР, при цьому немає реальних альтернатив через продовження слідчих функцій для Генеральної прокуратури. Ще раз нагадаємо, що після 20 листопада кримінальні провадження від ГПУ мають бути передані Національному антикорупційному бюро й іще не створеному ДБР.

Як зазначила Ольга Варченко, йдеться про понад тисячу кримінальних проваджень (справи Майдану, економічні та корупційні злочини), що перейдуть до НАБУ. Відповідно, підслідні ДБР і воєнні злочини взагалі не буде кому передавати. Наразі всім зрозуміло, що до 20 листопада бюро точно не запрацює. Це вже не згадуючи про абсурдні "правки Лозового" до Кримінального процесуального кодексу, які остаточно зруйнували слідство у всіх правоохоронних органах та істотно обмежили права громадян.

Вибір без вибору

Проаналізувавши весь процес проведення конкурсу, можна дійти обґрунтованого висновку, що в такому складі повністю підконтрольної конкурсної комісії робити вибір з 19 кандидатів не зовсім доречно. До новообраного директора ДБР та його заступників не буде жодного кредиту довіри. Тоді постає цілком логічне запитання — що робити?

Є кілька політико-правових кроків, які виведуть ситуацію з цугцвнгу, бо суто в юридичній царині знайти вихід надскладно. Разом із перезапуском конкурсу має бути переформатовано увесь склад комісії. Не можуть люди, які за півтора року не спромоглися довести розпочате до кінця, й надалі від імені БПП та "Народного фронту" виконувати політичні вказівки стосовно розподілу найвищих посад у бюро. Без відповідного контролю через участь у конкурсній комісії з блокувальним пакетом голосів немає жодного сенсу говорити про чесний і незаангажований вибір очільника цього правоохоронного органу. Жоден притомний громадський активіст чи представник міжнародних партнерів не підтримає конкурсу, де кулуарно розподіляються посади за попередньою домовленістю між членами закритого клубу "Стратегічна дев'ятка".