ДБР: "теплові пастки" і політичні договорняки

Минулої середи, 19 липня, зовнішня конкурсна комісія з обрання керівництва Державного бюро розслідувань нарешті визначилась з іменами очільників семи територіальних управлінь, трьох слідчих управлінь у центральному апараті ДБР, а також управлінь оперативних розробок, оперативно-технічних заходів, забезпечення діяльності, інформаційно-аналітичної розвідки, режимно-секретної роботи, відділу роботи з громадськістю та ЗМІ тощо.

Загалом обрано 27 кандидатів на відповідні посади, що рекомендовані директору ДБР Роману Трубі на затвердження відповідним рішенням.

Нагадаємо, що згадана комісія складається з репрезентантів Верховної Ради, Кабінету Міністрів і президента, які делегували туди по троє своїх представників. Хоча фактично — це особи з оточення двох найпотужніших політичних сил — Блоку Петра Порошенка і "Народного фронту". Як пам'ятаємо, спершу, в листопаді 2017 року, було обрано директора бюро і двох його заступників, а цього тижня вже визначились з очільниками всіх управлінь у центральному апараті ДБР і головами відокремлених територіальних підрозділів.

Експерти двох громадських організацій — StateWatch і Автомайдану — пильно стежили за конкурсом і вже не раз публікували викривальні матеріали про кандидатів на посади керівників середньої ланки. Цього разу подаємо тільки фактаж у форматі: посада, кого обрали і який репутаційний шлейф за цією особою. За кожну посаду боролися не на життя, а на смерть групи Авакова—Купранця, Демчини—Грановського, Пашинського. Саме згадані політико-правоохоронні "гравці" розподілили між собою посади.

Подеколи групи впливу, як і кандидати, йшли ва-банк. Наприклад, активісти до останнього думали, що буде обрано одіозного суддю Євгена Аблова, якого ще називають "суддею Майдану", бо він, щоб медійно засвітитися, у переддень обрання керівництва ДБР навіть прийшов на засідання Ради громадського контролю. Проте це не допомогло, його не обрали.

У день голосування автор цього тексту у блозі на "Українській правді" спрогнозував: хоча провладні чини за добу "вкинули" у медіапростір список тих, кого мають обрати, цей перелік повністю не реалізується. Бо паралельно запустили ще два переліки — "альтернативні". А правда, як кажуть, найчастіше десь посередині. Небагато хто міг припустити, що заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва Євген Аблов, представник Нацполіції Дмитро Руденко, якого пов'язують з фальшуванням справи проти трагічно загиблого активіста Дмитра Гройсмана, чи одіозний екс-митник Володимир Орлов будуть не чим іншим, як "тепловими пастками". Поясню: такий трюк виконують літаки і гвинтокрили задля протидії ракетам з інфрачервоною головкою самонаведення, фактично створюючи фейкову ціль для ракет супротивника.

Саме такою дорогою пішли так звані провладні еліти. Спочатку "вкинули" список з кандидатами, на яких нема де "пробу поставити". А потім завели в бюро потрібних собі, проте менш публічно заплямованих осіб. Звісно, не всі групи впливу задоволені остаточним списком. До слова, директор ДБР Роман Труба вже звернувся з проханням до громадськості й "ручної" Ради громадського контролю перевірити на доброчесність рекомендованих кандидатів, наголосивши на важливості результатів спецперевірки.

Шкода, що очільник бюро на рівному місці знову вдається до маніпуляцій. По-перше, справжня громадськість (StateWatch і Автомайдан) уже давно передала висновки про кандидатів на керівні посади середньої ланки і до комісії, і до ДБР. По-друге, звернення до "ручної" РГК при ДБР точно не додає репутації бюро як органу правопорядку. По-третє, дуже малоймовірно, що спецперевірка дасть певні результати, бо більшість з кандидатів є представниками органів правопорядку, а тому й так перевіряються на постійній основі. Єдиною метою в такому разі є намагання "збити" окремих правоохоронців, запустити згодом повторний конкурс і призначити лояльних осіб.

Проте на сьогодні мусимо визнати, що зовнішня комісія поряд із незаплямованими представниками різних політико-правоохоронних груп рекомендувала й чимало осіб із сумнівною репутацією. За нашими підрахунками, таких близько половини кандидатів.

Далі коротко підсумуємо вибір комісії, яка була повністю підконтрольна БПП і "Народному фронту".

Перше слідче управління центрального апарату очолив заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Євген Шевцов. Стосовно нього з'ясовано таке: безпрецедентна кількість нерухомості, готівкових коштів, цінного рухомого майна (годинник Rolex, коштовна рушниця Merkel Jagd- und Sportwaffen GmbH), а також наявність корпоративних прав у його дружини Альони Шевцової (Дегрик). До слова, вона свого часу перебувала у близьких стосунках з екс-очільником ДФС Романом Насіровим і нині керує "славнозвісними" у певних колах компаніями на кшталт "Леогеймінг".

Друге слідче управління очолив Олександр Туру, який працює начальником Ірпінського відділення Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області. Його пов'язують зі скандалом у зв'язку з несплатою до бюджету коштів у Василькові (Київська область). Є запитання й щодо переліку його майна.

Третє слідче управління очолив Артем Бугаєць, який є керівником слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ. На нього накладали дисциплінарні стягнення за роботу в органах прокуратури, а також виникали запитання з боку активістів.

Керівником управління інформаційно-аналітичної розвідки став представник Національної поліції Роман Білоус.

На Управління оперативних розробок зайде Володимир Криволапов, у якого ідентифіковано коштовні швейцарські годинники (Breitling, Zenith, Louis Erard), користування Volkswagen Touareg (2014 р.в.), а також чималу кількість готівкових коштів.

Управління супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань очолить Сергій Житник. Наразі він працює в Нацполіції, де його робота пов'язана з аграрним сектором і сферою земельних відносин. Цікаво, що 2015 року Житник подарував своїй дружині квартиру площею 90,7 кв. м. за 1,15 млн гривень.

Новий потенційний керівник управління внутрішнього контролю — Богдан Чобіток. Джерела стверджують, що він пройшов за квотою начальника Головного управління "К" Служби безпеки України Павла Демчини і його заступника Василя Пісного. Раніше Чобіток тривалий час працював у СБУ і має надто неоднозначну репутацію серед правоохоронців та експертного середовища.

Керівником управління забезпечення діяльності стане Василь Титарчук, дружина якого непогано заробляє на підприємницькій діяльності (майже 1 млн грн на рік).

Управління кадрової роботи та державної служби очолить екс-голова Житомирської обласної ради Віталій Француз, який має не тільки три квартири в Житомирі, а й значну кількість коштів на банківських рахунках (близько 1,5 млн грн) і в готівці (102 тис. дол. США).

Керівником управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій стане Андрій Багров, який працює в Нацполіції.

Управління оперативного забезпечення та оперативно технічних заходів перейде під крило Олександра Яковлева.

Посаду керівника управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності — головного бухгалтера отримає Денис Луцик.

Керівник управління правового забезпечення — Оксана Пащенко. Вона є заступницею директора департаменту Державно кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції. Володіє будинком і земельною ділянкою у с. Красне Перше в Обухівському районі Київської області, недешевими позашляховиками (Toyota Land Cruiser Prado, Lexus LX), а також має 5 млн грн на банківських рахунках.

Керівник управління режимно-секретної роботи та захисту інформації — Алла Костюкова. Досі працювала заступницею начальника відділу в Національній академії СБУ.

Керівником управління спеціального призначення став Андрій Калашник.

Новий начальник відділу внутрішнього аудиту — представник СБУ Петро Божевський.

Відділ організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення очолить Олександр Коваль.

Відділ роботи з громадськістю та ЗМІ довірили Мар'яні Гайовській-Ковбасюк. Наразі вона є начальницею відділу моніторингу та аналітики управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури. До слова, внутрішня комісія №1, яка відбирає слідчих та державних службовців для центрального апарату, "забракувала" Гайовську-Ковбасюк на посаду головного спеціаліста у відповідному структурному підрозділі. Річ у тому, що кандидатка елементарно не змогла пояснити законність джерел походження коштів, на які було придбано чимало дорогої нерухомості, а також люксовий позашляховик Toyota Land Cruiser 200, куплений 2012 року її новим чоловіком — екс-прокурором Львівщини.

Головними спеціалістами відділу проведення перевірок із застосування поліграфа управлінням внутрішнього контролю стануть Ярослав Денисенко, який забув вказати власне житло в деклараціях за 2015 і 2016 роки, а також Дмитро Шишкарьов.

І насамкінець — про директорів територіальних управлінь у регіонах.

Представник Департаменту захисту економіки Нацполіції Руслан Марчук очолить підрозділ у Києві. До Краматорська поїде адвокат Артем Матвєєв, який також забув вказати в деклараціях за попередні роки своє нерухоме майно. Керівник Радехівської місцевої прокуратури Львівської області Микола Друзюк не дуже змінить своє місцеперебування, бо очолить територіальне управління в місті Лева. До слова, його дружина є суддею Львівського апеляційного господарського суду. Заступник начальника управління представництва інтересів громадянина і держави у прокуратурі Запорізької області Денис Керман очолить регіональний підрозділ ДБР у Мелітополі. Представник Генпрокуратури Олег Денега переїде до територіального управління в Миколаєві. Заступник начальника Головного управління Нацполіції у Полтавській області Володимир Тимошко керуватиме відділенням бюро у Полтаві. Заступник начальника одного з відділів Офісу великих платників податків ДФС Сергій Палатов очолить територіальне управління у Хмельницькому.

Як бачимо, так звані провладні еліти змогли зіграти свою партію, хоча й "здали" (радше умисно, ніж вимушено) кілька своїх "козирів", а саме: Євгена Аблова, Дмитра Руденка і Володимира Орлова. Очевидне, є певна стурбованість із приводу кандидатур Євгена Шевцова, Богдана Чобітка й Артема Бугайця. І саме тому громадськість і міжнародні партнери повинні лише посилювати свої позиції в контролі роботи новоствореного Державного бюро розслідувань. Інакше можемо навіть не сподіватися на незаангажоване розслідування кримінальних проваджень цим органом правопорядку.