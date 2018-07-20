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ДБР: "теплові пастки" і політичні договорняки

20 липня, 17:58 Роздрукувати
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Зовнішня комісія поряд із незаплямованими представниками різних політико-правоохоронних груп рекомендувала й чимало осіб із сумнівною репутацією. 

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Минулої середи, 19 липня, зовнішня конкурсна комісія з обрання керівництва Державного бюро розслідувань нарешті визначилась з іменами очільників семи територіальних управлінь, трьох слідчих управлінь у центральному апараті ДБР, а також управлінь оперативних розробок, оперативно-технічних заходів, забезпечення діяльності, інформаційно-аналітичної розвідки, режимно-секретної роботи, відділу роботи з громадськістю та ЗМІ тощо. 

Загалом обрано 27 кандидатів на відповідні посади, що рекомендовані директору ДБР Роману Трубі на затвердження відповідним рішенням.

Нагадаємо, що згадана комісія складається з репрезентантів Верховної Ради, Кабінету Міністрів і президента, які делегували туди по троє своїх представників. Хоча фактично — це особи з оточення двох найпотужніших політичних сил — Блоку Петра Порошенка і "Народного фронту". Як пам'ятаємо, спершу, в листопаді 2017 року, було обрано директора бюро і двох його заступників, а цього тижня вже визначились з очільниками всіх управлінь у центральному апараті ДБР і головами відокремлених територіальних підрозділів.

Експерти двох громадських організацій — StateWatch і Автомайдану — пильно стежили за конкурсом і вже не раз публікували викривальні матеріали про кандидатів на посади керівників середньої ланки. Цього разу подаємо тільки фактаж у форматі: посада, кого обрали і який репутаційний шлейф за цією особою. За кожну посаду боролися не на життя, а на смерть групи Авакова—Купранця, Демчини—Грановського, Пашинського. Саме згадані політико-правоохоронні "гравці" розподілили між собою посади. 

Подеколи групи впливу, як і кандидати, йшли ва-банк. Наприклад, активісти до останнього думали, що буде обрано одіозного суддю Євгена Аблова, якого ще називають "суддею Майдану", бо він, щоб медійно засвітитися, у переддень обрання керівництва ДБР навіть прийшов на засідання Ради громадського контролю. Проте це не допомогло, його не обрали.

У день голосування автор цього тексту у блозі на "Українській правді" спрогнозував: хоча провладні чини за добу "вкинули" у медіапростір список тих, кого мають обрати, цей перелік повністю не реалізується. Бо паралельно запустили ще два переліки — "альтернативні". А правда, як кажуть, найчастіше десь посередині. Небагато хто міг припустити, що заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва Євген Аблов, представник Нацполіції Дмитро Руденко, якого пов'язують з фальшуванням справи проти трагічно загиблого активіста Дмитра Гройсмана, чи одіозний екс-митник Володимир Орлов будуть не чим іншим, як "тепловими пастками". Поясню: такий трюк виконують літаки і гвинтокрили задля протидії ракетам з інфрачервоною головкою самонаведення, фактично створюючи фейкову ціль для ракет супротивника. 

Саме такою дорогою пішли так звані провладні еліти. Спочатку "вкинули" список з кандидатами, на яких нема де "пробу поставити". А потім завели в бюро потрібних собі, проте менш публічно заплямованих осіб. Звісно, не всі групи впливу задоволені остаточним списком. До слова, директор ДБР Роман Труба вже звернувся з проханням до громадськості й "ручної" Ради громадського контролю перевірити на доброчесність рекомендованих кандидатів, наголосивши на важливості результатів спецперевірки. 

Шкода, що очільник бюро на рівному місці знову вдається до маніпуляцій. По-перше, справжня громадськість (StateWatch і Автомайдан) уже давно передала висновки про кандидатів на керівні посади середньої ланки і до комісії, і до ДБР. По-друге, звернення до "ручної" РГК при ДБР точно не додає репутації бюро як органу правопорядку. По-третє, дуже малоймовірно, що спецперевірка дасть певні результати, бо більшість з кандидатів є представниками органів правопорядку, а тому й так перевіряються на постійній основі. Єдиною метою в такому разі є намагання "збити" окремих правоохоронців, запустити згодом повторний конкурс і призначити лояльних осіб.

Проте на сьогодні мусимо визнати, що зовнішня комісія поряд із незаплямованими представниками різних політико-правоохоронних груп рекомендувала й чимало осіб із сумнівною репутацією. За нашими підрахунками, таких близько половини кандидатів. 

Далі коротко підсумуємо вибір комісії, яка була повністю підконтрольна БПП і "Народному фронту".

Перше слідче управління центрального апарату очолив заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Євген Шевцов. Стосовно нього з'ясовано таке: безпрецедентна кількість нерухомості, готівкових коштів, цінного рухомого майна (годинник Rolex, коштовна рушниця Merkel Jagd- und Sportwaffen GmbH), а також наявність корпоративних прав у його дружини Альони Шевцової (Дегрик). До слова, вона свого часу перебувала у близьких стосунках з екс-очільником ДФС Романом Насіровим і нині керує "славнозвісними" у певних колах компаніями на кшталт "Леогеймінг".

Друге слідче управління очолив Олександр Туру, який працює начальником Ірпінського відділення Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області. Його пов'язують зі скандалом у зв'язку з несплатою до бюджету коштів у Василькові (Київська область). Є запитання й щодо переліку його майна.

Третє слідче управління очолив Артем Бугаєць, який є керівником слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ. На нього накладали дисциплінарні стягнення за роботу в органах прокуратури, а також виникали запитання з боку активістів.

Керівником управління інформаційно-аналітичної розвідки став представник Національної поліції Роман Білоус

На Управління оперативних розробок зайде Володимир Криволапов, у якого ідентифіковано коштовні швейцарські годинники (Breitling, Zenith, Louis Erard), користування Volkswagen Touareg (2014 р.в.), а також чималу кількість готівкових коштів.

Управління супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань очолить Сергій Житник. Наразі він працює в Нацполіції, де його робота пов'язана з аграрним сектором і сферою земельних відносин. Цікаво, що 2015 року Житник подарував своїй дружині квартиру площею 90,7 кв. м. за 1,15 млн гривень. 

Новий потенційний керівник управління внутрішнього контролюБогдан Чобіток. Джерела стверджують, що він пройшов за квотою начальника Головного управління "К" Служби безпеки України Павла Демчини і його заступника Василя Пісного. Раніше Чобіток тривалий час працював у СБУ і має надто неоднозначну репутацію серед правоохоронців та експертного середовища.

Керівником управління забезпечення діяльності стане Василь Титарчук, дружина якого непогано заробляє на підприємницькій діяльності (майже 1 млн грн на рік). 

Управління кадрової роботи та державної служби очолить екс-голова Житомирської обласної ради Віталій Француз, який має не тільки три квартири в Житомирі, а й значну кількість коштів на банківських рахунках (близько 1,5 млн грн) і в готівці (102 тис. дол. США).

Керівником управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій стане Андрій Багров, який працює в Нацполіції.

Управління оперативного забезпечення та оперативно технічних заходів перейде під крило Олександра Яковлева

Посаду керівника управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності — головного бухгалтера отримає Денис Луцик

Керівник управління правового забезпеченняОксана Пащенко. Вона є заступницею директора департаменту Державно кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції. Володіє будинком і земельною ділянкою у с. Красне Перше в Обухівському районі Київської області, недешевими позашляховиками (Toyota Land Cruiser Prado, Lexus LX), а також має 5 млн грн на банківських рахунках.

Керівник управління режимно-секретної роботи та захисту інформаціїАлла Костюкова. Досі працювала заступницею начальника відділу в Національній академії СБУ. 

Керівником управління спеціального призначення став Андрій Калашник

Новий начальник відділу внутрішнього аудиту — представник СБУ Петро Божевський

Відділ організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення очолить Олександр Коваль.

Відділ роботи з громадськістю та ЗМІ довірили Мар'яні Гайовській-Ковбасюк. Наразі вона є начальницею відділу моніторингу та аналітики управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури. До слова, внутрішня комісія №1, яка відбирає слідчих та державних службовців для центрального апарату, "забракувала" Гайовську-Ковбасюк на посаду головного спеціаліста у відповідному структурному підрозділі. Річ у тому, що кандидатка елементарно не змогла пояснити законність джерел походження коштів, на які було придбано чимало дорогої нерухомості, а також люксовий позашляховик Toyota Land Cruiser 200, куплений 2012 року її новим чоловіком — екс-прокурором Львівщини.

Головними спеціалістами відділу проведення перевірок із застосування поліграфа управлінням внутрішнього контролю стануть Ярослав Денисенко, який забув вказати власне житло в деклараціях за 2015 і 2016 роки, а також Дмитро Шишкарьов.

І насамкінець — про директорів територіальних управлінь у регіонах. 

Представник Департаменту захисту економіки Нацполіції Руслан Марчук очолить підрозділ у Києві. До Краматорська поїде адвокат Артем Матвєєв, який також забув вказати в деклараціях за попередні роки своє нерухоме майно. Керівник Радехівської місцевої прокуратури Львівської області Микола Друзюк не дуже змінить своє місцеперебування, бо очолить територіальне управління в місті Лева. До слова, його дружина є суддею Львівського апеляційного господарського суду. Заступник начальника управління представництва інтересів громадянина і держави у прокуратурі Запорізької області Денис Керман очолить регіональний підрозділ ДБР у Мелітополі. Представник Генпрокуратури Олег Денега переїде до територіального управління в Миколаєві. Заступник начальника Головного управління Нацполіції у Полтавській області Володимир Тимошко керуватиме відділенням бюро у Полтаві. Заступник начальника одного з відділів Офісу великих платників податків ДФС Сергій Палатов очолить територіальне управління у Хмельницькому.

 

Як бачимо, так звані провладні еліти змогли зіграти свою партію, хоча й "здали" (радше умисно, ніж вимушено) кілька своїх "козирів", а саме: Євгена Аблова, Дмитра Руденка і Володимира Орлова. Очевидне, є певна стурбованість із приводу кандидатур Євгена Шевцова, Богдана Чобітка й Артема Бугайця. І саме тому громадськість і міжнародні партнери повинні лише посилювати свої позиції в контролі роботи новоствореного Державного бюро розслідувань. Інакше можемо навіть не сподіватися на незаангажоване розслідування кримінальних проваджень цим органом правопорядку.

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