"Бориспільський експрес": піар і корупція

Проте "Укрзалізниця" не була б "Укрзалізницею", якби на кожній добрій справі не намагалася зробити корупційну схему.

Якщо у випадку з Бескидським тунелем кримінальну справу НАБ, пов'язану з компаніями з оточення братів Дубневичів (БПП), ще можна було скинути на "попередників", оскільки основні її епізоди відбувалися 2015 року, — то з "Бориспільським експресом" усе значно простіше: його почали будувати в часи нинішнього правління УЗ, і ніхто інший на ситуацію не впливав.

До того ж усі закупівлі для "Бориспільського експресу" на майже 130 млн грн проводила Регіональна філія "Південно-Західна залізниця", керівництво якої називають наближеним до Євгена Кравцова.

стоп-кадр "Бориспільський експрес" встиг "прославитися" тим, що вже на другий день експлуатації його пасажирам довелося запізнитися на рейси, або добиратися до аеропорту пішки.

Річ у тому, що більшість керівників філій УЗ були обрані ще в часи Балчуна, але "Львівська залізниця" і "Південно-Західна залізниця" змінили директорів уже після призначення в.о. голови правління "Укрзалізниці" Є.Кравцова, оскільки останній не зміг знайти спільної мови з їхнім — уже колишнім — керівництвом.

Директором "Південно-Західної залізниці" навесні нинішнього року став екс-депутат Харківської облради від фракції "Відродження", доцент кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ Роман Веприцький. Відомий він тим, що, працюючи у правоохоронній системі, примудрився зробити заощаджень на 8,1 млн грн готівкою, вказаних у його декларації.

Пояснити призначення людини з правоохоронної системи директором регіональної залізниці можна хіба що наявністю необхідних для цього особистих зв'язків. Адже ні освіта, ні попередній досвід Веприцького взагалі жодним чином не перетинаються із залізничною сферою.

Фірма з вулиці Зоологічної

У Києві у звичайній житловій п'ятиповерхівці за адресою вулиця Зоологічна, 4-А є така собі квартира №139. Зовні вона нічим не відрізняється від інших квартир цього будинку, за єдиним винятком — у ній зареєстровані понад 800 юридичних суб'єктів. І ці суб'єкти досить непрості.

Звісно, 800 фірм в одній квартирі фізично поміститися не можуть. Тож усім зрозуміло, що ця адреса використовується певною конторою для збуту "фірм під ключ". Але за всі роки існування квартири №139 ні податківцям, ні правоохоронцям чомусь навіть на думку не спало провести перевірку діяльності цих товариств.

Відсутність компанії за місцем реєстрації є однією з головних підстав для анулювання свідоцтва платника податку органами ДФС. Але це не стосується зазначеної адреси.

Раніше послугами "розміщення" у квартирі №139 користувалося ТОВ "УТМК", що уклало із залізницею контрактів на понад 200 млн грн, і ТОВ "Інтер Прайс", яке має мільярдні контракти з Міноборони. Звісно, тут зареєстровані й менші гравці.

Після призначення Романа Веприцького директором "Південно-Західної залізниці" на тендерах із благоустрою та облаштування "Бориспільського експресу" з'являється новачок — ТОВ "Рілейд". Фірма, прописана у квартирі №139 на Зоологічній, 4-А, за кілька місяців отримує контрактів на 28 млн грн. У тому числі 14 млн на "роботи по виготовленню, монтажу та фарбуванню металевих конструкцій галереї, влаштуванню перильної огорожі та накриття навісів пасажирської платформи", 6 млн — на виготовлення навісу залізничної платформи, 2,8 млн — на спорудження земляного полотна залізничних колій та 4,6 млн — на благоустрій і озеленення територій.

Усі ці роботи виконувалися в рамках проекту "Організація залізничного пасажирського сполучення м. Київ — Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Причому історія ТОВ "Рілейд" повторюється і з іншими учасниками. Так, "Південно-Західна залізниця" без тендеру уклала прямий контракт на 3 млн грн. на "влаштування пропускної системи для зони перебування пасажирів перед посадкою до рейкового автобуса сполученням Київ-Пасажирський — Бориспіль". Виконавцем робіт стало нікому не відоме ТОВ "Петро Сервіс", прописане за ще однією адресою масової реєстрації — м. Харків, пр-т Московський, №199 (місце реєстрації 130 юридичних осіб).

Ні до, ні після цього "Петро Сервіс" не мало державних контрактів.

Електронний квиток в один кінець

Але, мабуть, найбільшою аферою стала розробка спеціального квиткового сервісу для маршруту "Київ—Бориспіль".

Річ у тому, що залізниця має квитковий сервіс booking.uz.gov.ua, розроблений ще в 2017 році. Разом з оновленнями та розширенням функціоналу він обійшовся УЗ у близько 6,5 млн грн. Слід зазначити, що цей квитковий сервіс забезпечує можливість купівлі електронного квитка на всі маршрути залізниці. Крім маршруту Київ—Бориспіль.

Бо на УЗ вирішили, що "Бориспільському експресу" потрібен власний квитковий сервіс. І оцінили його у 21 млн грн. Тобто у три з половиню рази дорожче, ніж сервіс для решти маршрутів країни.

Що такого особливого у сполученні "Київ-Пасажирський — аеропорт "Бориспіль", пояснити важко. Як і те, чи потрібно пасажирам два окремих квиткових сервіси для послуг однієї компанії-перевізника.

Розробку нового сервісу доручили ТОВ "Віртуальні технології і системи". Причому зробили це безальтернативно.

У жовтні "Південно-Західна залізниця" оприлюднила переговорну процедуру з ТОВ "Віртуальні технології і системи" на 21 млн грн, у якій, крім назви закупівлі, не було вказано жодної іншої інформації. Обґрунтуванням переговорної процедури визначили "потребу здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника".

Справді, така підстава для проведення переговорної процедури законодавством визначена, але: ТОВ "Віртуальні технології і системи" ніколи раніше не укладало договорів із "Південно-Західною залізницею", і розробником наявного квиткового сервісу booking.uz.gov.ua є не "Віртуальні технології і системи", а зовсім інша компанія — ТОВ "Універсальні інформаційні технології".

Останнє подало скаргу до колегії Антимонопольного комітету про порушення прав компанії через проведення неконкурентної процедури. І тут нібито контракт залізниці мав би зірватись, але…

На засіданні колегії АМКУ залізничники роблять заяву, що предметом закупівлі є не послуги, а роботи, і, відповідно, скаржник мав би сплатити збір за розгляд скарги не 5 тис. грн, а 15. І АМКУ припиняє розгляд скарги.

Проблема в тому, що відрізнити послуги від робіт досить складно. До того ж у самій закупівлі це ніде не зазначається. АМКУ зайняла позицію замовника, але могла зайняти й позицію скаржника, який, подаючи скаргу, не міг знати, роботи чи послуги є предметом закупівлі і який саме збір треба платити.

Так 10 тис. державного збору в бюрократичній системі країни перетворюються на 21 млн потенційних збитків.

Того ж самого дня "Укрзалізниця" укладає договір із розробником нового квиткового сервісу, який має завершити роботи до кінця року.

Проте вже під час розгляду скарги з'явилися нові подробиці цієї справи: насправді перемовини між "Укрзалізницею" та ТОВ "Віртуальні технології і системи" тривають ще з літа, а сам квитковий сервіс уже розроблений та наданий у тестове використання залізничникам.

Згідно з протоколом "Південно-Західної залізниці", перша зустріч із питання квиткового сервісу з ТОВ "Віртуальні технології і системи" відбулася ще 10 червня. Інших розробників програмного забезпечення на цей захід не запрошували.

Новий сервіс для "Бориспільського експресу" розмістили на домені travel.uz.gov.ua. Проте після публікації посилання на цей сайт, який виявився майже точною копією старого booking.uz.gov.ua, доступ до нього раптово зник. Правда, порівнюючи скріни цих двох сервісів, важко визначити, чим новий travel.uz.gov.ua відрізнявся від уже наявного booking.uz.gov.ua.

Звісно, після витоку інформації залізничникам та ТОВ "Віртуальні технології і системи" доведеться, принаймні зовні, вносити зміни в "новий" сервіс, що займе певний час. Можливо, саме тому поки що квитки на Бориспіль недоступні онлайн.

Після всього

Зрозуміти, чому навіть навколо таких іміджевих проектів залізниці, як "Kyiv Boryspil Express", виникають фірми-привиди і генії "нових" послуг, справді важко. Або ж вистава розрахована на нерозбірливого глядача, який обмежиться красивим колажем чиновників найвищої марки на тлі фарбованого польського рейкового автобуса й не помітить нічого за цим колажем. Або ж на схилі своєї каденції політики стають усе менш чутливими до таких неприємних дрібниць, як ще одна корупційна історія про чергові десятки мільйонів гривень…