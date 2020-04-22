Бійка під час чуми

Чернівецька область залишається епіцентром епідемії за кількістю хворих на COVID-19 (1053 випадки на 6125 по всій країні). Як можна бачити з інтерактивної системи аналізу даних медичного забезпечення від YouControl (платформу курирує ОП за підтримки МОЗ), запасу необхідних засобів у медустановах області вистачить приблизно на чотири дні. У лікарнях області та її центрі Чернівцях достатньо антисептиків, але замало рукавичок, масок, респіраторів, костюмів біозахисту, одноразових халатів, засобів захисту очей.

І ще — критично бракує команди.

Перший офіційний сигнал днями подав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, внісши область до списку семи боржників, які не передали даних стосовно тих, хто захворів 19 квітня. Другий — закриті джерела, які пустили інформацію, що мер обласного центру Олексій Каспрук і губернатор Сергій Осадчук розходяться не тільки в стратегічному баченні боротьби з епідемією, а й стосовно кількісних даних, які характеризують реальну картину в її осередку. Начебто губернатор штучно занижує дані про кількість хворих і приховує рівень неготовності медиків протистояти пандемії.

Щоб розвіяти чутки та зрозуміти реальну картину, я зателефонувала в Чернівці обом функціонерам, уповноваженим державою і суспільством боротися з епідемією. А не один із одним.

Що з цього вийшло, судіть самі.

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук: "У нас не протистояння, а нерозуміння"

— Олексію, ви можете прокоментувати ситуацію, яка склалася навколо вашої комунікації з губернатором Осадчуком? Звідки ростуть ноги в інформації, що статистика стосовно Чернівців неточна?

— Статистика зараз централізовано йде в Київ через обласну адміністрацію. І якщо на початку епідемії я хоч щось ще розумів, то тепер область категорично заборонила повідомляти місту якусь інформацію. Тільки офіційно раз на день ідуть зведення, і все. Тому оперативного бачення подій у Чернівцях я не маю. Всю інформацію отримую тільки з відеозвернень губернатора. Скільки людей захворіло в місті, скільки підтверджено тощо.

— Але лікарні з 1 квітня уклали договори й пішли під Національну службу здоров'я України (НСЗУ). І таку схему передачі інформації, взагалі-то, затвердив Київ, а не Осадчук. Якою, на вашу думку, має бути схема взаємодії?

— Основна схема взаємодії і щодо ситуації, і щодо цифр має бути на рівні комунікації міста і області. Зробили тести, підтвердили —й відразу скинули на міський відділ охорони здоров'я, щоб я теж розумів ситуацію. Але в нас тут своя місцева специфіка. Зараз в обладміністрації працює команда людей, які мене знімали з посади. Звідси ноги й ростуть. (Тут ідеться про кадрове рішення президента, який призначив губернатором області Сергія Осадчука. Осадчук — давній член команди опонентів Каспрука в міській раді. Був позаштатним радником Василя Продана. 2017 року рішенням міськради мера Чернівців зняли з посади, а Продан підхопив міське кермо. Однак пізніше Каспрука поновили на посаді рішенням суду. Місцеві еліти міста й регіону давно і міцно перебувають у глибокому розколі. Але це окрема історія, з якої в контексті цієї статті нас цікавить лише кадровий хід президента. Зробивши таку ставку по своїй вертикалі, Зеленський тільки поглибив конфлікт еліт. — І.В.)

— У вас триває протистояння?

— Навіть не протистояння, а нерозуміння того, що треба діяти разом, узгоджувати рішення тощо. Наприклад, закривають усі ринки в місті. А це — десятки тисяч підприємців. Ну, хлопці, покличте мене хоча б для того, щоб разом якось подумати. І, може, не за дві години це зробили, а наступного дня. Аби люди якось спланували свої дії й заспокоїлися. Їх і так уся ця ситуація дуже напружує. І психологічно, і економічно.

Бізнес Медіа

— Що вас хвилює стосовно цифр? Вони необ'єктивні? Статистику занижують? З яких джерел ви, взагалі, отримуєте інформацію?

— Тут складно, але спробую пояснити. Чи є в мене відчуття, що реальна картина по місту масштабніша? Так, є. Однак навряд чи тільки по Чернівцях. Це по всій країні. Чи роблять на обласному рівні все можливе, щоб упоратися з епідемією? Сподіваюся, роблять. Хоча не заперечуватиму, що були не дуже адекватні ситуації, коли минають одні вихідні, другі, — і ніяких аналізів, ніхто не захворів. Пацієнти в лікарні прибувають, а результатів немає. Звісно, може, вони вже просто фізично не впорюються з ситуацією. Адже, за великим рахунком, необхідного обладнання в наших лабораторіях немає, а є лише в лабораторних центрах. Наш центр тільки Київ, по-моєму, за кількістю тестів випереджає — 200–250 результатів за день. За даними обласного санітарного лікаря, обробляються ще три тисячі зразків. Певна річ, тиждень піде тільки на них.

— А забезпеченість медиків засобами захисту? Які реальні проблеми?

— Проблеми є в усіх, але в кожному регіоні — своя специфіка. Десь інфекційні лікарні залишилися міськими, десь — під крилом області. І в нас є обласні лікарні, в яких медики офіційно заявляють про нестачу засобів захисту. Тоді як область офіційно рапортує, що все є, хай ідуть і беруть на складі. Але це ж кажуть живі люди, а не незрозумілі якісь боти. Лікарка, що є депутаткою обласної ради, про це заявляє. І її колеги про те саме кажуть.

Що стосується міста, то під нами теж дві міські лікарні, які ми на цей момент забезпечуємо засобами захисту. Вони справді уклали договори з НСЗУ, але на інші послуги, а не під коронавірус. Ця стаття витрат поки що на місцевому бюджеті. Засобів зі стабілізаційного Фонду і підвищення зарплат медики цих лікарень ще не бачили. Але судитимемо за підсумками місяця, до чого нас і закликає міністр охорони здоров'я, обіцяючи, що всі гроші, з урахуванням надбавок, буде перераховано. У місті ще дві лікарні — обласна клінічна та обласна інфекційна, ситуацію в яких курирує область. Яка там точно картина, я не знаю.

— Чому немає комунікації з губернатором усе-таки?

— У нас із самого початку були проблеми. Я як голова міського штабу з надзвичайних ситуацій не був включений в обласний штаб. Така ситуація, правда, була не тільки в нас. Але після того, як мери публічно виловили свою позицію, мене на засідання штабу справді стали запрошувати. У статусі гостя. Дивитися, як дружно голосуються вже розроблені й, по суті, прийняті кимсь рішення.

— Тобто вас вивели за дужки підготовки та прийняття рішень?

— Абсолютно.

— Ви зверталися до губернатора безпосередньо? Намагалися якось налагодити взаємодію?

— Ну, ми спілкувалися, звісно, і на комісіях, і в кабінетах. Однак продовжуємо рухатися паралельно й автономно.

— Ваша зона відповідальності від цього потерпає?

— Мабуть, так. Тому що з нашого боку ще на старті епідемії були різні пропозиції. Я публічно й офіційно пропонував закрити місто, коли люди почали масово поверталися з тієї-таки Італії. Тоді загальна картина була набагато краща. Однак ввели Нацгвардію, встановили КПП, область закрили, а місто — ні. Народ повернувся додому й поїхав у Чернівці по покупки. Чому мене не почули?

Зараз концентруюся, на чому можу. На матеріально-технічному забезпеченні лікарень.

І тут є велика проблема. Ми возимо кисень для своїх лікарень зі Львова. Тоді як у місті є підприємства, які його виробляють. Свого часу ми брали в них кисень для лікарень, але потім ці фірми втратили ліцензії. Зараз їм треба допомогти з ліцензуванням, адже вони не тільки Чернівці постачали, а й усю область. Найближчий виробник — у Львові. Ось і ганяємо машини та людей. Мабуть, губернатор теж мав включитися в цю історію. Я попросив народного депутата, може допоможуть.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук: "Наш мер — еталон ліні і нездатності хоч щось зробити"

Реал

— Сергію, ви можете пояснити, що у вас за проблеми зі статистикою? Є інформація, що ви її занижуєте.

— Уперше про це чую від вас.

— Про те, що у вас не налагоджено взаємодію з мером обласного центру Каспруком, теж?

— Про здоров'я та життя людей нашої області сьогодні турбуються обласна адміністрація, штаб із ліквідації наслідків епідемії, обласна комісія з питань надзвичайних ситуацій, і, взагалі, задіяні кращі уми, експерти й фахівці. У тому числі й з вірусологічного обласного центру, в якому нам вдалося зберегти і потужності, і спеціалістів. Тому ми з першого дня готові, і нашу область — єдину в Україні — стабільно хвалить головний санітарний лікар.

Невеликий приклад. Коли до нас без попередження приїхала державна інспекція Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я України, наша інфекційна лікарня була єдиною (до речі, на всю країну), в яку перевіряльників не пустили, незважаючи на їхні "корочки". Отож у нашій обласній команді працюють професіонали, в чиїх даних я впевнений.

Та ось міський голова Чернівців, на превеликий жаль, за п'ять років своєї каденції виявив себе еталоном ліні й нездатності хоч щось зробити. Зате він має великий талант від Бога, ім'я якому — популізм і базікання. І таким собі щастям для нього став коронавірус, що підхопив його на свої крила, і він просто не знає, як ще хайпонути на цій темі. Каспрук бере приклад з міського голови Дніпра та інших, які таким чином розкручують тему. І мені жаль, що він заявляє, ніби між нами немає комунікації. Я особисто запрошую його на засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій. Коли проходять селекторні наради з участю президента, теж запрошую.

Щодо даних. Тут є одна обставина, яка стосується алгоритму внесення нових щодобових даних результатів проведених аналізів. Спочатку потрібно завантажити їх в онлайн-систему Міністерства охорони здоров'я, і тільки після цього ми можемо їх озвучувати. Оскільки ж наш обласний лабораторний центр працює цілодобово, то, згідно з їхнім графіком, ми отримуємо результати десь о 21.45, і тільки орієнтовно о 22.10 вони стають публічними.

Уся проблема в тому, що наш графік не збігається з графіком мера Каспрука. Він виходить в ефір о 20.00, а вже після цього з'являються нові дані. Ось якби він змінив час своїх ефірів, то, можливо, і дані б у нас збігалися.

— Але днями міністр охорони здоров'я Степанов заявляв, що ви були у списку семи областей, які не надали вчасно своїх даних.

— Степанов учора і Степанов сьогодні — це дві великі різниці. Бо сьогодні міністр вибачався на всю Україну за те, що незаслужено згадав у цьому списку нашу область.

— Але чому мер обласного центру — не повноправний член штабу, а просто запрошений?

— Ми розширюємо комунікацію й запрошуємо на засідання не тільки мера Чернівців, а й усіх керівників фракцій міськради. Ми запрошуємо його не тільки на наради. А, наприклад, і тоді, коли бачимо, що складається критична ситуація в міській лікарні №1. Коли там минулого місяця звільнилося 13,5% лікарів. "Може, вам потрібна допомога? Ви не впорюєтеся? Давайте ми заберемо міську лікарню на час карантину собі, а потім повернемо", — пропонували ми.

Тобто комунікація є, але з його боку йде виключно хайп із політичним контекстом.

— Чому не закрили місто раніше, як пропонував мер?

— Тому що ми мусимо діяти в рамках адекватної доцільності і спроможності. Обласна комісія з питань надзвичайних ситуацій — це колегіальний орган, куди входять представники всіх компетентних органів. Згідно з її рішенням, у Чернівцях було оголошено НС і впроваджено карантинні заходи об'єктного типу з 3 березня.

А навіщо закривати все місто в березні, якщо інфікованих було п'ять осіб? Тоді як в області вже четверо—п'ятеро сіл стали вогнищами інфекції, що їх ми й закрили оперативно карантинними КПП. Після того, як епідемія поширилася на область, — закрили всю область. Але, щоб не заразитися, потрібно чітко дотримуватися карантину, а не перегороджувати бетонними блоками один із трьох міських мостів через річку Прут, як це зробив Каспрук.

Насправді Каспрук як міський голова разом із міською комісією мав можливість самостійно закрити місто, як він закрив парки та обмінні пункти. Він цього не зробив. Як не закрив і ринки міста, коли вся країна виконала доручення головного санітарного лікаря та рішення обласної комісії. На це засідання комісії Каспрук навіть не прийшов, делегувавши свого представника. Хто не хоче, той шукає причину.

— Кисень?

— Це питання національного рівня, воно неодноразово обговорювалося на селекторі з урядом. Що стосується відсутності кисню в конкретних міських лікарнях — це управлінський провал, який зараз мерія хоче прикрити через лобіювання тільки однієї фірми. Гірший стиль — шукати винних і перекладати свої прорахунки на інших.

— Чи є у вас реальні дані щодо оснащеності медустанов засобами захисту та іншим?

— Головний лікар кожної лікарні вносить дані, скільки захисних засобів у нього є і чого не вистачає. Це особиста відповідальність. Уся інформація щодо кожної лікарні є в офіційному доступі. Але, щоб ви розуміли, коли сімейні лікарі на території області активно працювали, виявляючи осередки інфекції, то місто сказало, що чіпати сімейних лікарів не буде, оскільки вони бояться. Вони чекали створення мобільної групи й тому з великим запізненням включилися у відбір зразків. Але це ситуація, яка виправляється, і сьогодні з 1000 хворих області 300 припадає на Чернівці.

— Вам не здається, що, аби виключити будь-які інсинуації з приводу взаємодії в період епідемії, саме ви як представник президентської вертикалі влади мали забезпечити чіткий алгоритм взаємодії, в якому мер має займати свою чітко позначену позицію й не почуватися зайвою ланкою?

— Вважаю, що ми повинні взаємодіяти на 100%. Але треба перестати хайпувати на цій темі, перестати шукати політичних опонентів. Вибори треба починати після того, як ми впораємося з епідемією. Зараз треба працювати командою. Зараз час не змагань, а партнерства держави і суспільства в питаннях безпеки, я пропоную курс на повну довіру та взаємодію.

Замість висновків

…Учора на честь річниці правління Володимира Зеленського його команда підбила своєрідні підсумки. У контексті вищеописаної історії, нас у цьому списку перемог цікавить виключно пункт 12.

"Під час епідемії президент може звертатися до людей частіше, ніж мер вашого міста".

Відчуваєте, так? Тут усе. І старт передвиборної кампанії, автоматично даний президентом у розпал епідемії.

І протиставлення гілок влади, де рівняння варто тримати зрозуміло на кого.

І перетягування ковдри на себе в момент, коли голими залишаються ноги. Ні, не в ледачого мера, навіть коли це так. А в простих людей.

І жодного натяку на те, що сьогодні ми переживаємо спільне лихо.

І нікому зараз не важливо, скільки разів виходить в ефір Володимир Олександрович і яким голосом він із нами розмовляє.

Важливо тільки одне: наскільки чітко й злагоджено працює система влади, коли на кону життя тисяч людей. Чи узгоджено приймаються рішення, чи вистачає масок людям і захисних костюмів — медикам?

Усе просто. І обов'язок президента — забезпечити злагоджену роботу цього механізму.

А отже, бути не кращим за мера. А разом із мером.

Усі статті та інтерв'ю Інни Ведернікової читайте тут.