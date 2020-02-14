Антизахист: чому профспілки проти змін до трудового законодавства

Кодекс законів про працю 1971 року сьогодні безнадійно застарів і став перепоною на шляху створення робочих місць, а глобально - інвестиційної привабливості та економічного зростання, тоді як базова складова стратегії економічного розвитку багато в чому ґрунтується на внутрішніх та зовнішніх фінансових вкладеннях.

У грудні уряд передав на розгляд парламенту напрацьований Мінекономрозвитку законопроєкт "Про працю". В його основі – акцент на пряму угоду між сторонами, тобто індивідуальні трудові договори між найманим робітником та працедавцем. Це в деякій мірі посуває звичну і монопольну роль у трудовому процесі профспілок, які звикли не стільки захищати працівників, скільки нав'язувати свою волю роботодавцям. Замість сконцентруватися на розробці якісних за змістом і формою умов для індивідуальних та колективних трудових договорів, профспілкові очільники сприйняли ініціативу змін як особистий виклик. Проте зовсім не через так зване "обмеження" прав працівників, а через одну тезу в проєкті закону "Про працю". У ній йдеться про доцільність розробити новий закон про діяльність профспілок, які повинні стати сучасними європейськими організаціями та дійсно дбати про інтереси працівників. Однак далеко не всі вони пристали на пропозицію діалогу.

Хронологія незгоди

Пострадянська філософія вижила у профспілковому середовищі, для якого стало нормою втручатися у виробничі процеси, контролювати роботодавців, а під виглядом захисту прав працівників диктувати свої умови, при цьому не відповідаючи за економічні наслідки. Така політика гальмує соціально-економічні зрушення в суспільстві, а відсутність реального захисту прав працівників позбавляє прихильників. За роки незалежності України з лав Федерації профспілок України, колишнього монопольного профспілкового об'єднання, вийшло понад 18 мільйонів людей. Щоб утримати свої позиції і убезпечити від впливу незалежних профспілок, які створюють з метою реального вирішення трудових конфліктів та захисту прав, ФПУ, за владної підтримки низки політичних лідерів минулого, ініціювали прийняття вигідного для себе закону про профспілки, закону про соціальний діалог, домоглися ексклюзивних умов щодо визначення так званої репрезентативності, чим призвели до усунення значної кількості незалежних профспілок від участі у суспільних процесах. Таким чином вимога ст. 36 Конституції України, яка закріплює за профспілками рівність перед законом, була знехтувана запровадженням вищенаведених законів. Фактично монополію ФПУ закріпили законодавчо і штучно водночас.

Найбільш потужним конкурентом ФПУ є Національна конфедерація профспілок України, яка не проти перезавантаження профспілкового руху на умовах рівності всіх профоб'єднань. В силу нових економічних шляхів розвитку країни тільки ринкові відносини можуть вивести країну з кризи та створити умови для економічного зростання. Штучні протидії ФПУ, деяких лояльних до неї профспілок, гальмують ці процеси, переймаючись здебільшого збереженням власних корпоративних прав. Саме проєкт закону "Про працю" і є тим лакмусовим папірцем, який негативно висвітлює справжню суть старих профспілок, далеку від реального захисту працівників, які перераховують їм профспілкові внески.

Для простого працівника профспілки сьогодні, здебільшого, асоціюються з путівками в санаторії, новорічними подарунками, різного роду матеріальними допомогами. Насправді ж їхня функція куди більш значуща - це правова та юридична підтримка, реальний соціальний захист працівників, ведення ефективних перемовин з роботодавцем за кращі умови праці та гідну оплату тощо.

Слід нагадати, що в попередні роки вже були спроби лібералізувати трудові відносини, які хоч і залишилися нереалізованими, проте стали підготовчою базою та своєрідним мотиваційно-ціннісним індикатором потреб учасників трудових відносин. В усі періоди головним і чи не єдиним противником еволюції законодавства ставали профспілкові об'єднання.

Нині під прицілом урядовий законопроєкт "Про працю". Абсолютно новий документ, в основі якого - ідея лібералізації трудових відносин. Передумов, що й цього разу питання змін трудового законодавства знову "зависне" у повітрі, - немає, тому профспілковий стогін чути ледь не з кожного підприємства, та на зрежисованих псевдопротестних акціях, оскільки лави їхніх реальних прибічників рідшають.

Що наразі роблять профспілки – питання, особливо серед молоді. Мантра про школу комунізму на неї точно не діє, а відсутність реальних справ примушує сумніватися навіть представників старшого покоління. Зараз профспілковий рух нараховує десь п'ять-шість мільйонів, коли ще десять років тому їх було більше 15 мільйонів. Тенденція більш ніж красномовна.

Великий пиріг легше ділити

Отримавши від розпаду СРСР майнові комплекси, старі профспілки в особі Федерації профспілок України, більше переймалися тим, як їх втримати, ніж ефективним захистом прав людей. Заможне життя профспілкових функціонерів, елітні офіси, наявність фешенебельних кабінетів, корупційна участь в управлінні фондів соціального страхування, стали чи не єдиними формами діяльності цих профспілковців.

Найочевидніша корупційна складова присутня у маніпуляціях з майном ФПУ. За якою схемою відводиться будівлі та земля, яка часто є ключовою метою бенефеціарів? Профспілки начебто тимчасово відмовляються від частини території, мовляв, не можуть утримувати її в належному стані. Місцева влада, місцеві олігархи приймають рішення комусь її передати. Потім приймається ще одне рішення, вже судове, яке і закріплює право власності через суд. І таких прецедентів сотні. Якщо ж мова йде про унікальні майнові комплекси, то їх просто збувають потрібним людям за ціною однокімнатної квартири, тоді як насправді, плата за майно і земельні наділи в рекраційних зонах сягає колосальних розмірів. Володіння такою кількістю майна створює для ФПУ неймовірну конкурентну перевагу у порівнянні з молодими профспілками. Хоча найбільше користі воно б принесло, якби доступ до відпочинку та оздоровлення на пільгових умовах мали діти або пенсіонери.

Інше джерело збагачення -- фонд оплати праці. За законом про профспілки, роботодавець перераховує їм не менше 0,3% відсотки від фонду оплати праці під виглядом видатків на культурно-масові та спортивно-оздоровчі заходи, що не завжди використовували за цільовим призначенням. Підприємствам часто вигідно виділяти ці кошти профспілкам, а потім, за окремі відступні, повертати назад. Окрім того йдеться про поєднання несумісного: як зберігати незалежність від роботодавця, отримуючи від нього фінансування, а на куражі організації культурно-масових заходів на повну віддаватися правозахисту та колективним перемовинам? Крім того, будь-яке фінансування профспілок роботодавцями має розглядатись як ухилення від сплати податків та підконтрольність роботодавцю, який без наслідків зможе впливати на зменшення зарплат і як наслідок – відрахувань до бюджету.

Членські внески на депозит: 1% від доходу працівника спрямовується в профспілку, так званий профспілковий податок. Якщо порахувати внески навіть з мінімальної зарплати, помножити на тисячі членів, то отримаємо мільйони. Їх розміщують на депозит, а через деякий час знімають, звісно ж, з відсотками. Куди йдуть ці доходи – некоректне питання, адже за законом профспілки не забов'язані звітувати про витрати, що робить їх фактично недоторканими, але, очевидно, що бюджет спрямовується не на інтереси працівників. Щоб замилити очі за бездіяльність, сумлінним профспілковим членам просто повертаються їхні внески до наступного разу.

Аби утримати функціонал під перераховані віражі, старі профспілки і виступають проти нововведень в трудовому законодавстві. Вищі профспілкові функціонери більше переймаються збереженням впливу на трудові процеси і на работодавців, і абсолютно не зацікавлені в радикальних змінах трудового законодавства.

Щоб зацікавити працівника, профспілка має стати надактивною

Все нове завжди сприймається з острахом та без оптимізму, тим паче коли мова йде про такі серйозні стосунки як трудові. Проте зміни -- нормальне явище, яке підпало під тиск профспілкового остраху втратити свої позиції регулятора трудових відносин. Перш за все, це - закон про працю між конкретним роботодавцем і конкретним робітником. Це закон не про розширення чи нове закріплення повноважень профспілок чи третіх сторін, які будуть при цьому опікуватися своїми корпоративним правами. В центрі таких відносин мають бути інтереси працівника, його право на працю, на отримання винагороди за неї, форми і терміни співпраці. Все це складає добровільну домовленість між конкретними особами: з одного боку -- тієї, яка створює певне робоче місце, вкладає в нього кошти, з іншого - тієї, яка бажає працювати на цьому робочому місці.

Відносини регулюються трудовим договором, який отримує конкретний зміст та умови цих відносин, як на стадії укладання, так і на стадії їх розірвання - примусового чи добровільного, інші нюанси трудових відносин. Його письмова форма може бути оцінена будь-ким щодо її законності, виваженості, справедливості...

Трудовий договір зачіпає інтереси лише двох сторін, і тут не може бути посередників. Інша справа -- коли відбуваються порушення, то кожна зі сторін може звернутися, скажімо, в суд чи правозахисну організацію, якою може стати будь-яка юридична фірма, громадська організація, адвокатська контора чи, скажімо, профспілка, якщо цього забажає сам працівник чи роботодавець.

Працівник, його особистість, - це первинне, а вже все інше, в тому числі, і профспілка - на другому місці. Щоб зацікавити працівника у своїх послугах, профспілці потрібно бути надактивною, професійною та корисною для людини, бути ефективною в частині захисту її прав та інтересів. І тут несправедливе штучне нав'язування чи поєднання інтересів певних профспілкових функціонерів з інтересами працівника, тим паче коли він їх не бажає. Тому не потрібно створювати штучні перепони з боку профспілок чи когось іншого стосовно доцільності, правильності чи необхідності запропонованих законом про працю трудових відносин.

Інша справа, що суди неадекватно діють, інколи трудові спори розглядаються занадто довго. Мають бути запроваджені так звані трудові суди, які повинні діяти швидко, за певний конкретний час вирішити трудовий спір професійно, конкретно і по суті без тяганини. Держава має діяти конструктивно, щоб стати ефективним арбітром трудових стосунків. Забов'язана створити умови для якісних співпраці. За це вона відповідальна перед суспільством. Це - основа економічного розвитку країни. І тут не заважати потрібно, а сприяти створенню цивілізованих трудових відносин.

Було б добре отримати від представників профспілок, які проти змін трудового законодавства, змістовні пропозиції щодо конкретизації положень трудового договору чи колективної угоди, яким відводиться найважливіша роль в регулюванні трудових питань, де і криється справжній захист інтересів працівників. Тоді як держава має сприяти перезавантаженню діяльності профспілок, підвищенню їх ролі та привабливості для людей, щоб вони стали більш активними, реально діючими помічниками у вирішенні їхніх життєвих проблем. Тоді чисельність профспілок буде зростати, як і їхня роль в суспільстві, а членство у них стане усвідомленим та наділеним сенсом, адже навряд чи працівникам до вподоби відчувати себе постачальниками можливостей для профспілок замість обіцяного захисту індивідуальних та колективних трудових інтересів.