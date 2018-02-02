 А що, якби... - Внутрішня політика України - аналітика, статті, ексклюзиви - dt.ua

А що, якби...

2 лютого, 22:24 Роздрукувати

Сміливі фантазії про виборчі дані.

© depositphotos / e.kryzhanivsky

Ти поспіхом відкриваєш свій ноутбук. Руки тремтять від нетерпіння. У сонячному сплетінні млоїть. Навіть губи пересохли. Ось - втілилася твоя найсміливіша, найсокровенніша виборча фантазія.

Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №4, 3 лютого-9 лютого Архів номерів | Зміст номеру < >
Вам також буде цікаво