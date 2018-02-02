А що, якби...

Сміливі фантазії про виборчі дані.
Ти поспіхом відкриваєш свій ноутбук. Руки тремтять від нетерпіння. У сонячному сплетінні млоїть. Навіть губи пересохли. Ось - втілилася твоя найсміливіша, найсокровенніша виборча фантазія.
Сміливі фантазії про виборчі дані.
Ти поспіхом відкриваєш свій ноутбук. Руки тремтять від нетерпіння. У сонячному сплетінні млоїть. Навіть губи пересохли. Ось - втілилася твоя найсміливіша, найсокровенніша виборча фантазія.
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