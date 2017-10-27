Реформація: народження нової Європи

"Зробіть перший крок із упевненістю. Ви не повинні бачити всі сходи"

Мартін Лютер

На початку XVI століття Католицька церква остаточно опинилася в глухому куті зловживань найвищого кліру.

Про якісь реформи годі було говорити. Страх перед інквізицією буквально паралізував волю людей, які лише намагалися знайти відповіді на численні питання буття.

Від Середньовіччя до Нового часу

1439 року на соборі у Флоренції папа римський Євгеній IV (Габріелє Кондульмер, 1431–1447) затвердив доктрину про сім таїнств: хрещення, миропомазання, євхаристію (причастя), покаяння (сповідь), єлеопомазання (соборування), рукоположення, подружжя (шлюб). Доктрину преосутнення (коли хліб і вино під час причастя дивовижним чином перетворюються на кров і тіло Христа) остаточно прийняли на цьому соборі в такій редакції: миряни під час євхаристії відтепер можуть вживати лише хліб. Після цих рішень собору прірва між найвищими верствами (римською курією, володарями і аристократією) та абсолютною більшістю населення поглибилася. Як влучно відзначав британський історик Норман Дейвіс: "сфера віри, яку людям наказувалося визнавати без сумнівів, розширювалася… такий поділ увиразнював відокремлення народу від магічної касти священиків".

Але ж це був час посилення ролі буржуазії — молодого, амбітного класу, представники якого бажали "отримати місце під сонцем". Зароджувався капіталізм, що увійшов у непримиренне протиріччя з феодалізмом, адептом якого й була католицька церква. Багато можновладців були невдоволені посиленням ролі церкви в житті суспільства; суперництво світської влади і духовної частіше викликало конфлікти, відгомін яких дуже скоро призведе до руйнівних релігійних війн у Європі.

«Тріумф смерті». Пітер Брейгель старший, 1562 р.

Папський двір і духівництво жили ніби в паралельному світі. Ренесансна культура (до якої линули найосвіченіші представники як аристократії, так і вищого кліру — і це стосувалося в основному Італії, де відроджувалася антична культура) своєю чергою спиралася на гуманізм. Йому притаманна свого роду секуляризація духу, тобто поступ від теократичного погляду на світ (з Богом у самому центрі) до утвердження ідеалів людської особистості як єдиної цінності… Але ж "як своєю закоханістю в поганську давнину, так і наполяганням на розвитку критичних здібностей людини ренесансний гуманізм суперечив панівним настроям і твердженням християнської практики", — писав Н.Дейвіс. Кричуща невідповідність слова і діла: папи і найвищий клір воювали, насолоджувалися життям, мали коханок і позашлюбних дітей, розквітнула симонія. Яскраво це проявлялося у розкішному житті так званих ренесансних пап: представників відомих аристократичних, здебільшого італійських сімей — від Пія II (Енеа Сільвіо Пікколоміні, 1458–1464) до Клімента VII (Джуліо Медічі, 1523–1534),

Папа Пій II. Художник Пінтуріккіо, 1502-1507 рр.

Але Християнський світ на межі Середньовіччя та Нового часу продовжував жити у передчутті катастрофи, кінця світу, безпорадності перед силами природи; чума не відступала і поглинала мільйони життів. Тому чаклуни, знахарі, астрологи, алхіміки і відьми фактично правили бал в Європі. Посилювалася віра в надприродне, люди шукали спасіння в містицизмі, релігійному екстазі; реакцією на зловживання офіційної церкви стали десятки сект, які нещадно переслідувалися Римом.

Предтечі

…Реформація з'явилася не на порожньому місці, всі спроби мислителів, які виступали за кардинальні зміни у церковному житті, знаходилися під прицілом папи та інквізиції. Англієць Вільям Оккам (1300–1350) прославився не тільки тим, що запропонував принцип "економії мислення" ("лезо Оккама" — "сутності не слід множити без потреби"), але й вченням про "виправдання" людини через прийняття її Богом, що не припускає обов'язкової зміни в душі. Він виступав проти папської непогрішимості та всемогутності, наголошуючи на розподілі сфер компетенції віри та розуму, держави і церкви. В майбутньому Мартін Лютер оголосив себе прихильником оккамізму. Шість років Оккам, відлучений від церкви, провів в Авіньйоні, де на нього чекав папський суд з неминучим смертним вироком. Але 1328 р. він втік до свого покровителя, імператора Людвіга IV Баварського — непримиренного ворога папи.

Професор Оксфордського університету Джон Вікліф (1324–1384) повстав проти збагачення церкви, заперечивши доктрину преосутнення святих дарів. Він вважав, що римський первосвященик повинен передати світській владі всі мирські справи, бо так чинили Ісус Христос і його апостоли. У роботі "Тріалог" Вікліф наголошував, що єдиним посередником між Богом і віруючим залишається Ісус Христос, виступав проти поклоніння святим і жадоби папської курії до влади і грошей, її розбещеності і любові до пишнот.

Справу Вікліфа продовжили англійські лоларди, які протестували проти забобонів і захоплення магією багатьма церковними владиками; вважали некромантією і диявольськими підступами, наприклад, вигнання духів напередодні дня Всіх Святих. Колишній ректор Празького університету Ян Гус (1372–1415) виступав проти стягування платні за таїнства, продажу церковних посад, а також сліпого підпорядкування церкві. Непоступливого чеха спалили як єретика 1415 р. на соборі у Констанці разом із його творами. Джона Вікліфа, за рішенням того ж собору, аутодафе наздогнало вже після смерті.

Вільям Оккам, Джон Вікліф, Ян Гус

Перший апостол Реформації

"Людина рятує душу не через Церкву, а через віру". Ці слова Мартіна Лютера (1483–1546) відомі всім. Колишньому ченцю августинського ордену судилося стати першим апостолом Реформації.

Його біографія загальновідома, тому лише кілька фактів. Народився Мартін Лютер в місті Ейслебені в Мансфельському графстві. В рік народження Мартіна його батько Ганс Людер працював рудокопом на срібних мансфельдських копальнях. Завдячуючи працелюбності і впертості він став одним з "батьків" міста. Ганс бажав синові добра, відправив учитися (бачив його юристом чи нотаріусом), але був людиною жорсткої, якщо не сказати жорстокої вдачі.

В липні 1505 р. Мартін несподівано прийняв доленосне рішення: вирішив стати ченцем-августинцем в Ерфурті. Батько спочатку відмовив синові у благословенні, але все ж таки здався. 2 травня 1507 року Мартін відслужив першу месу (батько приїхав на неї), яка завершилася скандалом. Після слів: "і помолимося від серця" молодий священик покинув вівтар…

Зимою 1508 року Мартін Лютер переїхав до маленького містечка Віттенберг, де став священиком місцевої церкви, викладачем і навіть студентом, готуючись бути бакалавром богослов'я. 1510 року він разом із батьком відправився на прощу до Рима. Вважається, що в столиці Християнського світу Мартін побачив всю гріховність кліру. Мабуть і так, але знадобилося майже сім років духовних пошуків, щоби священик (який повернувся до Віттенберга) розпочав шлях найзапеклішого ворога римської курії.

Продаж індульгенцій. Гравюра XVI в.

Остаточним переломом стала ситуація з продажем індульгенцій монахом Йоганном Тетцелем. Після смерті 1514 р. архієпископа Майнца (одного з семи курфюрстів, які обирали імператора) на його посаду папа призначив Альбрехта Бранденбурзького. Посада коштувала чималих грошей і Альбрехт взяв позику в Якоба Фуггера — засновника найбільшого торговельно-лихварського дому в Європі. Щоб повернути ці гроші, Альбрехт домовляється з відомим поціновувачем мистецтв, папою римським Левом X (Джованні Медічі, 1513–1521) про розповсюдження індульгенцій — скріплених папською печаткою папірців, що за кілька золотих гульденів гарантують прощення гріхів, навіть найстрашніших: святотатство, вбивство батька чи брата, чаклунство… Індульгенції продавалися також на будівництво собору Святого Петра у Римі.

Чернець Йоганн Тетцель. Гравюра XVI ст.

Саме в Саксонії Йоганн Тетцель нарешті отримав відсіч. Його вигнали за наказом курфюрста Фрідріха III Мудрого, який до кінця життя захищатиме Мартіна Лютера. 31 жовтня 1517 р., напередодні дня Всіх Святих Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти зловживань під час продажу індульгенцій. Вважається, що Мартін Лютер прибив листки з тезами до дверей собору Віттенберга. Проте більшість істориків вважають це лише красивою легендою.

Мартін Лютер вивішує 95 тез. Картина Фердінанда Паувелса, 1872 р.

"Тези не надто радикальні; це був виступ не проти папства та індульгенцій, а проти зловживань під час продажу — яким саме чином продавати індульгенції. Лише на початку XVI ст. продавці індульгенцій стали говорити, що вони звільняють від гріха", — зазначив український історик Петро Котляров.

Курфюрст Фрідріх III Мудрий. Замкова церква у Віттенберзі-Лютерштадті.

"Дай Боже, аби я помилявся, коли говорю, що індульгенція по праву отримала назву від того, що indulgere означає те саме, що іpermittere, тобто свобода грішити безкарно і складати з себе хрест", — сказав Мартін Лютер. Його критика кардинально відрізнялася від критики гуманістів, які наполягали на "людському вимірі"; це була в першу чергу критика церковної догматики. Ось лише кілька найважливіших тез (у перекладі Юлії Долматової):

6. Папа не має влади відпустити жодного гріха, не оголошуючи і не підтверджуючи відпущення ім'ям Господа; крім того, він дає відпущення тільки у відведених йому випадках. Якщо він нехтує цим, то гріх перебуває і далі.

20. Отже, папа, даючи "повне прощення всіх покарань", не має на увазі виключно всі, але єдино ним самим накладені.

23. Якщо кому-небудь може бути дане повне прощення всіх покарань, безсумнівно, що воно дається найправеднішим, тобто небагатьом.

24. Отже більшу частину народу обманюють цією рівною для всіх і пихатою обіцянкою звільнення від покарання.

40. Істинне каяття шукає і любить покарання, щедрість же індульгенцій послаблює це прагнення і вселяє ненависть до них або принаймні дає привід до цього.

Статуя Мартіна Лютера в лютеранській церкві міста Бреттен

47. Потрібно навчати християн: покупка індульгенцій — справа добровільна, а не примусова.

75. Сподіватися, що папські відпущення такі, що можуть пробачити гріх людині, навіть якщо вона (припускаючи неможливе) збезчестить Матір Божу — означає втратити розум.

86. Або: Чому папа, який нині багатший, ніж найбагатший Крез, зводить цей єдиний храм св. Петра охочіше не на свої гроші, але на гроші жебраків віруючих?

90. Придушувати тільки силою ці вельми лукаві доводи мирян, а не вирішувати на розумній підставі, значить, виставляти Церкву і папу на осміяння ворогам і робити нещасними християн.

Вівтар Реформації в замковій церкві Віттенберга-Лютерштадта. Художники Лукас Кранах Старший і Лукас Кранах Молодший, 1530-і рр.

Автор вдячний за допомогу в підготовці матеріалу оргкомітету зі святкування 500-річчя Реформації (R500)

Закінчення читайте в наступному номері DT.UA