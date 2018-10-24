Радіоісторія України в інтернеті

Це один з просвітницьких проектів Всеукраїнської кампанії "Пам'ять нації", започаткованої групою молодих істориків та журналістів. Радіо являє собою мультимедійний інтернет-ресурс. Його мета — масова популяризація історії України серед пересічних громадян.

Керівник кампанії "Пам'ять нації", кандидат історичних наук Олександр Алфьоров переконаний, що потреба в такого роду радіо назріла давно; нині ж, в епоху медійних і не тільки воєн, ця потреба є особливо гострою. "Сьогодні створити історичну групу у соціальній мережі або запустити цикл лекцій замало. Сучасний споживач шукає цікавіших та новітніх способів до споживання гуманітарного продукту. Якщо ми його не даємо, то знайдуться інші — ззовні, або ж, ще гірше, під маскою своїх. Саме тому команда "Пам'яті нації" розпочала цей проект", — зазначає пан Алфьоров у коментарі для DT.UA.

Олександр Алфьоров / Facebook

Треба сказати, що інтернет-ефір (за всієї умовності цього терміна) в Україні нині досить насичений. За досить приблизними підрахунками, сьогодні в українському сегменті інтернету працює понад дві сотні радіостанцій. При цьому враховувалися як ефірні, що мають свої інтернет-додатки, так і ті, що ведуть мовлення виключно в інтернеті. Серед останніх — інформаційні, музичні, рекламні, релігійні; є радіостанції, котрі належать політичним партіям, навчальним закладам (наприклад, Сумському держуніверситету). Є й досить екзотичні — скажімо, існує радіостанція, присвячена так званому бойовому гопаку. Однак навіть у тих, де так чи інакше присутній громадсько-політичний або інший напрям, пов'язаний з гуманітаристикою, історія представлена як одна з тем, і не більше.

Поза тим, у діяльності "політичних" радіостанцій історія ризикує перетворитися на одне зі знарядь поборювання конкурентів на електоральному полі. З огляду на це, можна сказати, що "Історичне радіо", для якого історія є виключною темою, наразі претендує на роль, образно кажучи, тематичного монополіста в українському радіо-інтернеті. Питання в тому, наскільки його команді вдасться пробитися до пересічної української аудиторії. Адже переважно це публіка, що мало читає, і якщо й має якісь історичні знання, то черпає їх "десь в інтернеті", з попсових телепрограм або державних теле- і радіоканалів, де нерідко можна спостерігати засилля дилетантів, а то й відвертих містифікаторів.

Тому "Історичне радіо" від початку задумане як сучасний мультимедійний, а до того ж — інтерактивний проект. "Ефіри, які розпочнуть наше мовлення, будуть присвячені українській історії, книжковим новинкам, зрештою презентуватимуть наших дослідників через серію подкастів, — говорить Олександр Алфьоров. — Наші ефіри вестимуться онлайн і транслюватимуться водночас через YouTube-канал, щоб дати можливість інтернет-аудиторії ставити свої запитання, дискутувати з запрошеними істориками. Ми також спробуємо наблизити українську аудиторію соціальних мереж до реального спілкування про нашу історію, вийти з формату лекцій та телевізійних інтерв'ю", — додає пан Алфьоров.

Наші ефіри вестимуться онлайн і транслюватимуться водночас через YouTube-канал, щоб дати можливість інтернет-аудиторії ставити свої запитання, дискутувати з запрошеними істориками. Твитнуть Поделиться

Перед новою інтернет-радіостанцією постав ще один виклик — донести до масової аудиторії історичні знання, що продукуються в професійному середовищі істориків і зробити це популярно, але водночас професійно. В українському сегменті Facebook нині існує більш як сотня сторінок, присвячених історії України — принаймні їхні автори позиціюють їх саме так. Усі вони різняться за "спеціалізацією" — від історії села, школи, місцевої футбольної команди до історії регіону, всієї України або інших країн. Зрозуміло, що й рівень професіоналізму авторів або учасників сторінок щодо подачі інформації різний. Досить часто справа обмежується компіляціями з інших ресурсів. Такі сторінки не пропонують відвідувачу власного бачення подій і особистостей.

Окрім історії, "Історичне радіо" також має намір популяризувати українську сучасну музику — від фолку до року. Причому, за словами директора радіо, журналіста і рок-музиканта Юрія Рудницького (до речі, постійного автора DT.UA), ставка робитиметься не на "зірок", а на регіональні, мало розкручені колективи. "За всієї поваги до "Океану Ельзи", "Братів Гадюкіних", не можна закривати очі на те, що в регіонах існує багато музичних колективів, які не можуть пробитися до більш широкої аудиторії. "Історичне радіо" намагатиметься дати їм такий шанс, — говорить пан Рудницький. — А головне те, що українці — нація з власною непростою, суперечливою та неоднозначною, але саме тому й цікавою та інтригуючою історією".