Ми звернулися до кандидата історичних наук, в.о. кафедри історії мистецтв історичного факультету КНУ ім. Т.Г.Шевченка Петра Котлярова з питанням, чому треба згадувати про Реформацію і Мартіна Лютера сьогодні, через 500 років після цієї вікопомної події.

— Чому треба згадувати про Реформацію і про Мартіна Лютера сьогодні? Тому що саме ця подія і Мартін Лютер насамперед справді кардинально змінили історію Європейського світу. Якщо ми щось згадуємо, то обов'язково піддаємо це певному аналізу, переосмисленню. Як на мене, 500 років Реформації якраз і є моментом переосмислення європейської, світової, нарешті своєї власної історії. А також порівняння: що дала Реформація тодішньому світу — на початку XVI століття — і які наслідки Реформації відчуваються в світі сучасному. І що це може дати сучасній Україні. Бо, на превеликий жаль, Україна в XVI столітті не була готова до певних перетворень у силу різних причин політичного й економічного характеру, як і перетворень у царині духовності та культури. Але, з іншого боку, Реформація — це все ж таки процес, який ніколи не зупиняється, триває постійно. І я думаю, що Україні не пізно вступити в цей стан перетворень.

Ось, приміром, якщо ми говоримо про Західну Європу, то що дала Реформація на той момент? Проти чого вона протестувала? Проти існуючих практик духовного життя, проти духовенства, яке не могло відповісти на нагальні питання й потреби суспільства. Суспільство вже переросло Церкву на той момент, і Церква не могла забезпечити інтелектуальних, духовних потреб людства. Реформація виступила проти обскурантизму, який панував у самій Церкві. Адже подивіться: розпочинається Реформація — і відразу ж, із перших днів, із перших років її керманичі розуміють, що Реформація не матиме продовження, якщо не матиме освічених людей. Тому перше завдання, яке вони ставлять, — реформа системи освіти, починаючи з найнижчої. Це спроба дати освіту буквально всім, не тільки третьому стану, не тільки вищим верствам (аристократи, духовенство), а починаючи від самих низів суспільства. Християни не можуть бути хорошими, якщо вони не освічені. Ця думка рефреном проходить у багатьох творах реформаторів. Тому можемо говорити про початок формування системи загальної освіти.

Друге. Фантастичні зрушення в економічній сфері. Тому що фінансову, економічну діяльність Католицька церква теоретично засуджувала. Якщо поглянемо на період приблизно до XIII століття, то побачимо, що жодне заняття не зазнало стількох проклять з боку теологів, як фінансова діяльність. А протестантизм — це той рух, який виправдовує діяльність у сфері фінансів, підводячи під неї ідеологічну базу. Адже в Середні віки існував цілий список ганебних, низьких професій, займатися якими не рекомендувалося. Їх було дуже багато, і це такі відомі в сучасному світі професії, як юрист, купець, чоботар, садівник, лікар, солдат, сутенер (із цим зрозуміло), пекар, трактирник і навіть художники, цирульники, мийники вовни, ткачі… Практично всі професії. Чому? Бо в умовах замкнутого феодального світу більш-менш шанованою вважалася праця на землі. Тобто праця, започаткована ще в Едемському саду. Але найбільш достойним вважалося, коли людина присвячує себе духовному розвиткові — стає ченцем, тобто відмовляється від світу, іде в монастир і проводить життя в молитвах і аскезі. Оце найдостойніше. Тому й існував у світі поділ: ті, що моляться; ті, що воюють (дворянство), і ті, що працюють (ремісники та селяни). І ось Реформація раптом проголошує зовсім інше, її провідники говорять, що будь-яка праця шанована і гідна поваги. Крім сутенерів і повій, зрозуміло, чий "промисел" заборонявся тоді і забороняється досі. Мартін Лютер говорить про berufung (beruf) — тобто про покликання (поклик). Раніше покликанням вважалася лише духовна діяльність. Але Лютер заперечує: нічого подібного! Навіть праця доярки чи кухарки — це поклик. І кожен повинен ставитися до своєї професії як до поклику, з величезним сумлінням, як священик. Якщо ремісник виробляє якийсь предмет, то цей предмет має бути досконалим. Якщо людина надає якісь послуги (по-сучасному — працює у сфері послуг), то повинна надавати їх на найвищому рівні, бо це її покликання, тобто своєю працею вона служить не конкретній людині, а Богу.

Ще більше поглибив цю ідею кальвінізм, який вимагав від християн дві важливі речі: поклоніння Богу і практичну діяльність у світі. Людина, яка добре працює і яка бачить успіх у своїй роботі, повинна розуміти, що обрана Богом для спасіння.

Культурна сфера. Живопис. Реформація дала поштовх таким жанрам, як портрет, пейзаж, натюрморт. Чому саме так? Зазвичай піднесення портретного мистецтва припадає на ті часи, коли відбувається повернення до людини, коли зростає цінність людської особистості. Реформація пробуджує інтерес до особистості, підносить її цінність. Але особливо могутній імпульс отримало мистецтво гравюри. Це пов'язано з тим, що гравюра починає активно використовуватися у книгодрукуванні як засіб візуальної проповіді. У Німеччині, за кілька десятків років Реформації, було видано майже 90 мільйонів так званих летючих листків (на початку XVII ст. в Німеччині було приблизно 17 мільйонів населення). Це невеличкі трактати (до 20—30 сторінок), що зазвичай супроводжуються гравюрами. Завдяки гравюрам листки були зрозумілі не тільки письменним, а й неписьменним людям. До того ж гравюра, як і сам "летючий листок", була доступна навіть малозабезпеченим. І це також дає підстави говорити про поштовх для розвитку мистецтва.

Шкільництво. Реформація тісно пов'язана з книгодрукуванням і шкільництвом. Реформатори, той-таки Філіпп Меланхтон, найяскравіший послідовник Мартіна Лютера, якого називають прецептором (тобто вчителем) Німеччини, присвятив своє життя не тільки систематизації лютеранської доктрини, а й реформі школи та вищої освіти. Він вважав, що основа основ поступу — школа. І це насправді найголовніша сфера турботи й діяльності суспільства, коли зусилля влади і громадян націлюються на створення найкращих умов для виховання, для отримання знань. Адже, на переконання Меланхтона, не стіни охороняють державу, а належно виховані громадяни. А виховання громадянської свідомості починається зі школи, яка повинна базуватися на двох підвалинах — pietas et eruditio (побожність і освіченість). Він сам пише підручники, які допомогли школі порвати зі спадщиною Середньовіччя. Меланхтон розглядає учня як особистість, і, судячи зі шкільних статутів, що залишилися після нього, з його рекомендацій, він фактично стояв біля витоків педагогічної психології. Завдання вчителя — не просто дати певну суму знань, під різкою (від цього відходять), — він повинен давати завдання враховуючи здібності учня. Німецька школа й донині зберегла цю традицію, коли після молодших класів іде розподіл за здібностями — наприклад, до точних наук або гуманітарних. Це і є шкільна педагогіка, яка започаткувалася саме в часи Реформації.

Дуже цікаво, як позначилася Реформація на інституті сім'ї. Адже Мартіна Лютера іноді звинувачують у тому, що він 1520 року, скасувавши п'ять із семи католицьких таїнств, а серед них і таїнство шлюбу, применшив значення шлюбу, звівши його до статусу громадянського обов'язку. Нічого подібного! Бо Лютер разом скасував і інститут чернецтва. Він заявив, що це ненормально, не по-біблійному жити в монастирі. Людина найповніше реалізується у будь-якій діяльності (світській чи духовній), якщо вона має сім'ю. Дружина для чоловіка — не служниця, а повноправний партнер. У Середні віки духовенство зневажливо ставилося до жінки. Чому? Тому що вважало, ніби жінка ввела Адама в гріх, постійно спокушає чоловіків і більше схильна до спілкування з дияволом… А тут раптом Мартін Лютер, а потім і його послідовники одружуються і просто-таки глорифікують інститут сім'ї. Вони кажуть, що найкраща реалізація людини відбувається саме в сім'ї. Ба більше, дружина не просто створює комфорт для чоловіка. Лютер практично втілює тезу про рівноправне партнерство. Його дружина Катаріна фон Бора під час знаменитих застільних бесід завжди сиділа поряд із професорами й студентами, брала участь у дискусіях. Вона дуже добре знала латину й німецьку мову, непогано опанувала теологію. Спілкування й дискусії Лютера з Катаріною стимулювали його думку, допомагали розвивати свої ідеї, спонукали вишукувати переконливі аргументи. Можна говорити, що це спілкування стало однією з запорук блискучого полемічного дару Лютера. Завдяки знанню латини й німецької Катаріна неабияк вплинула на якість знаменитого лютерівського перекладу Біблії. Хоча про це не пишеться у популярних працях, але це справді так. Мартін Лютер часто питав у неї поради. До того ж вона теж проповідувала. Не з високих амвонів, звісно. У Катаріни була своя невеличка конгрегація: сім'я, родичі, ті, хто приходив до Мартіна Лютера, щоб дізнатися, хто ж такий цей знаменитий проповідник. І його дружина пояснювала їм багато речей.

Політика. Гуманістична і релігійна думка Німеччини першої третини XVI століття перебувала на складному шляху пошуку нових нетрадиційних концепцій, здатних дати відповідь на запити, пов'язані з новими умовами суспільного і політичного життя, що були викликані Реформацією. XVI століття фахівці недарма називають конфесійним, коли спосіб і форма сповідування приводила до зіткнення релігійних і політичних проблем. Питання релігійного характеру набували політичного забарвлення, а політичні — конфесійного. Трансформація політичних проблем у конфесійну площину активізувала пошук нової моделі відносин, заснованої на толерантності — явищі, не притаманному Середньовіччю, але вкрай необхідному в релігійно розколотому суспільстві. Говорячи про стосунки влади і підданих, Філіпп Меланхтон закликає до взаємної толерантності, пов'язує виконання владних повноважень із християнськими чеснотами й євангельськими принципами. Як справжній гуманіст і реформатор, він вважав найбільшою бідою свого народу брак гарного виховання й освіченості, відповідальність за що, на думку Меланхтона, також несе влада. Він пропонує і засіб запобігання бунтам та їхнім наслідкам. Ідеться не про посилення ролі меча, а про виховання народу в дусі Євангелія, благочестя (pietas), а також про надання освіти (eruditio) широким верствам населення. Саме школа, яка гармонійно поєднує виховання в дусі євангельського вчення і викладання дисциплін стане запорукою стабільності, порядку та добробуту в країні.

Зазначу, що в роки Реформації формується нова дипломатія, яка ґрунтується на нових цінностях і враховує конфесійні відмінності. Дипломатичні диспути й перемовини, обговорення та створені за результатами перемовин екуменічні документи стали одним з важливих етапів побудови сучасної об'єднаної Європи.