Альфонс Муха: геній "мистецтва для всіх"

Ім'я знаменитого чеського художника, графіка, декоратора та дизайнера, однієї з ключових постатей стилю арт-нуво Альфонса Мухи (1860—1939), і донині на вустах.

Його картини, вітражі, ілюстрації, листівки, театральні афіші, рекламні буклети і плакати, ресторанні меню вирізняються новаторським і фірмовим стилем. Вони, без перебільшення, є шедеврами мистецтва світового рівня. Тому й сьогодні вони популярні, продовжують тішити погляд сучасників на плакатах, календарях...

Людям, не дуже обізнаним з історією грошових відносин, навряд чи відомо, що цей чеський патріот, ревний захисник слов'янської ідеї, був автором перших банкнот новоствореної Чехословацької республіки. 28 жовтня 1918 р. Національна Чехословацька рада проголосила на руїнах Австро-Угорської імперії незалежність країни. Останні два десятиліття життя Альфонс Марія Муха практично не виїжджав за межі знову віднайденої батьківщини.

Альфонс Муха. Фото початку XX ст.

…Уродженцю південноморавського міста Іванчице на той час уже виповнилося 58 років. Про нього, про його творчість було відомо далеко за межами Європи. У молодості театральний декоратор, вуличний портретист, маляр у Брно та Відні, Альфонс Муха поступово став брати висоту за висотою. Розписував стіни й стелі в будинках заможних громадян, у тому числі й графа Куен-Белассі. Саме завдяки субсидіям цього високошляхетного аристократа Альфонс Муха впродовж двох років осягав ази живопису в Мюнхенській академії мистецтв. Нарешті 1887 р. він переїхав до Парижа — міста-привида, богемне життя якого вабило багатьох талановитих людей світу мистецтв. Так, певний час він ділив майстерню з видатним голландським художником Вінсентом ван Гогом, який безуспішно намагався знайти свій шлях до слави. Через три роки Вінсент ван Гог зведе рахунки з життям...

Не так усе було легко й просто і в Альфонса Мухи. Уродженець Моравії пройшов через голод і холод, подовгу хворів. Здавалося, на нього чекала доля багатьох "шукачів щастя", які канули в Лету або отримали свою дещицю слави вже посмертно. Альфонс виготовляв рекламні афіші, календарі, ресторанні меню, запрошення, візитні картки, знову, як і у Відні, став готувати декорації до театральних вистав...

Обкладинка календаря для журналу La Plume («Зодіак»)

Однак 1894 р. художник нарешті витягнув щасливий білет: отримав замовлення на виготовлення рекламного плаката до прем'єри в театрі "Ренесанс" вистави "Жисмонда" з участю великої Сари Бернар, яку театральні режисери й критики вважали взірцем технічної досконалості на сцені. Замовлення було виконане за добу й викликало захоплення у 50-річної "божественної Сари". Вона наполягла на зустрічі з 34-річним художником. Альфонс Муха був призначений головним декоратором театру, отримавши шестирічний контракт, відповідно до якого, мав готувати не тільки декорації, а й костюми до вистав, а також буклети й афіші. Вистави "Медея", "Дама з камеліями", "Тоска", "Гамлет", "Самаритянка" з участю володарки сцени мали гучний успіх. Театр "Ренесанс" через кілька років уже називався просто "Театр Сари Бернар". Альфонс і Сара кілька років були коханцями...

Реклама опери «Тоска» за участю Сари Бернар

Художник продовжує виготовляти віньєтки й етикетки для шампанського, бісквітів, цукерок, шоколаду, виявляє себе талановитим дизайнером ювелірних прикрас. Приходить небачений комерційний успіх, отже й фінансова незалежність. Ці роки, на зламі XIX і XX століть, стають епохою повного домінування стилю арт-нуво (нове мистецтво). Стиль модерн, здавалося, зайняв непорушні позиції. Графічні серії у стилі арт-нуво "Пори року", "Квіти", "Місяці", "Зірки", "Дерева", "Мистецтва", "Коштовне каміння" буквально підірвали Париж.

Реклама бісквітів, 1896 р

Здавалося, столицю Франції, яка посідала особливе місце у світовому мистецтві, було важко чимось здивувати. Але "Жінки Мухи", яскраво вираженої слов'янської зовнішності, ішли у світ прямо величезними тиражами. Він стає членом групи символістів "Салон ста", учасниками якої були такі відомі художники, як Анрі Тулуз-Лотрек, П'єр Бонне, Ежен Грассе, поети Поль Верлен і Стефан Маларме... Жив художник переважно в Парижі, кілька разів відвідував США, де також працював і викладав. Творчий, а також і фінансовий успіх за океаном (уперше США він відвідав 1906 р.), можливо, й надихнув художника, але залишатися там він не захотів. Альфонс Муха повернувся в Європу і дедалі більше замислювався про повернення на батьківщину. І, нарешті, 1910 р. він остаточно переїхав до Праги.

Ще на початку XX ст. в Альфонса Мухи зріє ідея створити цілу серію картин, яка втілилася вже через десятиліття. З 1912-го по 1928-й рік художник написав 20 монументальних полотен (6х8 м) у серії "Слов'янська епопея". Не всі картини (проект профінансував американський мільйонер Чарльз Крейн), подаровані Празі, рівноцінні, але це справа смаку. Художні критики на загал зустріли вихід у світ "Слов'янської епопеї" в багнети. Також відзначимо і вітражі художника у всесвітньо відомому празькому Соборі Святого Віта.

Вітраж у соборі святого Віта в Празі

Наприкінці 1918 р. Альфонс Муха взявся за виконання термінового замовлення першого уряду незалежної Чехословаччини. До нього входила й розробка герба нової країни та бланків урядових документів і поштової кореспонденції. За лічені місяці замовлення було виконане. Першою, вже 15 квітня 1919 р., було випущено банкноту номіналом 100 крон. Усього в 1919 р. випускалися в Чехословаччині такі банкноти: 10, 20, 50, 100 і 500 крон (весь тираж видрукували у США, країні, яка доклала найбільше зусиль до створення незалежної Чехословацької держави).

Банкнота в 10 крон 1919 р

Далі Альфонс Муха неодноразово малював і промальовував нові теми. Головним "героєм" Альфонса Мухи залишалися його любимі жінки, в яких він цінував природну красу. Дружиною художника ще 1903 р. стала співвітчизниця Марія Хітілова, яку він сам називав ласкаво Марушкою. Вона була постійною натурницею Альфонса, як і донька — Ярослава. Їхні образи вгадуються на багатьох картинах і банкнотах. Відзначимо складну комбінацію узорів банкнот, які, практично, неможливо відтворити. Вони й зараз досить дорогі в середовищі колекціонерів банкнот. Але трапився й "виняток". На 1923 р. художник уже був у масонській ложі, й на банкноті номіналом 50 чехословацьких крон зображуються масонські символи.

Банкнота в 500 крон 1923 р

Художник у міжвоєнній Чехословаччині був відомий своїми антинімецькими й антинацистськими поглядами. Для нього, як і для більшості чехів та словаків, Мюнхенська змова 1938 р. стала справжньою катастрофою. 15 березня 1939 р. нацисти ввійшли в Прагу. Помер Альфонс Муха через чотири місяці, 14 липня, в уже повністю окупованій гітлерівцями країні. Перед смертю його кілька разів заарештовували, проводили багатогодинні допити, кидали в холодні камери...

Один із найяскравіших представників стилю модерн залишив незгладимий слід у художньому мистецтві. Його пам'ятні картини, буклети, афіші, дизайнерські розробки в ювелірній справі й сьогодні тішать око. Альфонс Муха примусив інакше подивитися на найпростіші побутові теми в мистецтві. Його воістину багатогранна спадщина є взірцем для наслідування для багатьох художників, ілюстраторів, майстрів реклами.

«Ярослава». Портрет доньки

"Я знаю два життєво необхідних для нашого народу обов'язки, — казав Альфонс Муха. Перший — зберегти й виростити свою власну самобутність. А другий — удосконалити свої матеріальні умови до такого рівня, щоб вони слугували належним інструментом для розквіту та зростання нашої культури і добробуту. Щоб наша благородна воля могла втілитися у справи справедливості, терпимості та любові, необхідні для існування нашого народу й гармонійного співіснування з людством..."