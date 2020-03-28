Ті, хто вижив. Як китайська економіка відновлюється після епідемії

У Китаї кажуть: "Мураха кістку точить" (蚂蚁啃骨头). Оговтавшись після економічних потрясінь, китайці розпочали систематично та серйозно боротися з коронавірусом: нині пік епідемії в Піднебесній пройдено, усі основні індустріальні райони країни відновили роботу підприємств, а курс юаня та фондовий ринок були підтримані урядом.

Закриття останнього тимчасового госпіталю в Ухані.

А економічна криза була серйозною. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року продажі споживчих товарів показали мінус 20,5% (або 23,7% із урахуванням інфляції), дуже сильно постраждали такі категорії, як одяг (-30%) і меблі (-33%).

Згідно з останніми даними китайської статистики, у лютому індекс ділової активності PMI знизився з 50 до 37,5%, сильно просіли показники експортних замовлень — з 48,7 до 28,7% і сфери послуг — з 54,1 до 29,6%.

Окремо слід відзначити і обвал на 25,6% порівняно з минулорічними показниками прямих іноземних інвестицій у Китай, що становили лише 6,69 млрд дол. Для порівняння, у грудні 2019-го було понад 19 млрд дол. ПІІ. Також на 24,5% упали інвестиції в основні фонди, серед них на особливу увагу заслуговує зменшення інфраструктурних інвестицій на 30,3%!

Спад відчула й зовнішня торгівля Піднебесної, про що сигналізують цифри китайської митниці: порівняно з аналогічним місяцем попереднього року торгівля товарами за перші два місяці 2020-го знизилася на 11% — до 592 млрд дол., при цьому експорт втратив 17,2%, зменшившись до 292,5 млрд, а імпорт — на 4%, становлячи 299,5 млрд дол. Тобто вдруге за два роки в Китаї спостерігається від'ємний торговий баланс — 7 млрд дол. (перший раз був у березні 2018-го під час початку торговельної війни зі США — близько 5 млрд).

Основними статтями падіння експорту стали електроніка та запчастини до неї, меблі, іграшки і сталь. Обсяг їх поставок за кордон упав на понад 20%. Через те, що нині багато авіакомпаній скасували рейси, вантаж спочатку доставляють до Франкфурта, а потім вантажними автомобілями — до пункту призначення.

Співробітники китайської компанії в Чанчуні перевіряють LED екрани перед відправленням їх клієнту в Україну.

Враховуючи, що китайській владі необхідно підтримувати продовольчу безпеку та працездатність фабрик, у лютому 2020 року різко зросли такі категорії імпорту: м'ясо (+69,6%), вугілля (+33%), мікросхеми (+26%), целюлоза (+21%), соя (+14,2%) і зернові (+7,4%). Як результат, у першому кварталі 2020-го у Піднебесній спостерігатиметься від'ємне зростання. Згідно з оцінками Goldman Sachs, падіння становитиме 9%.

Основні причини економічного спаду подібної глибини такі:

1.За березень не вдасться відновити все виробництво, зупинене в січні-лютому.

Головний офіс корпорації-автовиробника FAW.

2. Коефіцієнт запуску індустрій не корелюватиме з коефіцієнтом рівня завантаження потужностей, тобто промисловість не працюватиме на повну силу.

У китайських ЗМІ було піддано критиці звітність про відновлення виробництва. Адже основним критерієм контролю виробництва вважається рівень споживання електроенергії, тому деякі підприємства, наприклад у провінції Чжецзян, запустилися вхолосту — обладнання включили, але без робітників. А рахунки за витрачену електрику стали основою для інформування Пекіна та громадськості про початок роботи.

3. Невизначеність зі збутом через спалах вірусу в США і ЄС — основних споживачах китайського експорту. Навряд чи ці ринки зможуть найближчим часом генерувати попит, необхідний для розгону китайських індустрій.

4. Не було почато реалізацію інфраструктурних проєктів. А ринок нерухомості не може бути драйвером через регуляції ринку (усього їх налічується 482). Згідно з китайським законодавством, житло будується для того, "щоб жити, а не для спекуляцій", тобто покупцю необхідно довести, що він проживатиме в цій квартирі, а також мати вищу освіту, працювати в тому самому місті, де знаходяться куплені квадратні метри, і платити податки.

Недобудовані будівлі в північній частині міста Чанчунь.

Порожні бетонні велетні похмуро очікують потенційних мешканців, які не особливо поспішають інвестувати в нерухомість на тлі кризи. Таким чином, наростають нереалізовані пропозиції на ринку нерухомості: з'являються такі міста-примари, як Ордос у Внутрішній Монголії, — цілі квартали посеред пустелі без жителів.

5. Споживання населення не підтримало економічного зростання через посилення невпевненості (безробіття зросло до 6,2%, китайці не поспішають витрачати заощадження, а інфляція становила 5,2% у лютому). На цей момент традиційний китайський консюмеризм не став "планом Б", який пом'якшив би економічний спад.

Природно, пом'якшувати удари доводиться центральній владі. У лютому Центральний банк Китаю влив в економіку 173 млрд дол., а в березні — ще додаткові 79 млрд. В обох випадках метою кількісних послаблень було підвищення ліквідності всередині країни. Згідно з дослідженнями The Economist, це допомогло китайському фондовому ринку залишитися на плаву, на відміну від фондових ринків інших країн.

Також економіку підтримують іншими фіскальними методами — звільненням мікро-, малого та середнього бізнесу від податків. Особливо це торкнулося підприємств, які виробляють медичні товари.

При використанні фінансових способів відновлення економіки за умов кризи через коронавірус у Китаю, на відміну від ряду країн, є перевага — особливості його економічної моделі, в якій фундаментальну роль відіграє уряд. Відповідно, у Пекіна є більший простір для маневру, ніж у розвинених країн, що дало змогу китайцям зменшити негатив для своїх ринків і бізнесу.

Китайський уряд поставив "політичне завдання" досягнути за підсумками 2020 року економічного зростання в 5,6%. Найшвидше, враховуючи, що зараз у Пекіні не покладають особливих надій на експорт, основним драйвером економічного зростання цього року стануть перевірені (за досвідом 2008 року) інфраструктурні інвестиції. Профінансувати їх планують облігаціями місцевих урядів. Вісім найбільш індустріалізованих провінцій Китаю вже подали інвестиційні плани на 391 млрд дол.

Наприклад, тільки в місті Чунцін планується реалізувати 1136 проєктів вартістю близько 50 млрд дол. Залишається сподіватися, що всі ці кошти справді буде інвестовано. Згідно з дослідженням китайських студентів у США, місцеві уряди схильні перебільшувати реальні економічні дані для досягнення показників центральної влади.

Куди ж буде спрямовано кошти? Крім традиційної інфраструктури, наприклад будівель, транспортних комунікацій (швидкісні потяги та хайвеї), атомної енергетики, гідроенергетики, масово розвиватимуться сфери четвертої промислової революції: 5G, центри великих даних, "розумні міста", Інтернет речей, штучний інтелект. Одна із цілей китайського уряду — обігнати Захід за кількістю користувачів 5G до 2025 року (600 млн китайців).

З погляду Китаю, саме перевага в ноу-хау допоможе йому перемогти в "технологічному протистоянні" зі США, яке виникло після "тарифної війни", і домогтися успіху в реалізації національної програми "зроблено в Китаї 2025" — виробництва якісної продукції з високою доданою вартістю.

Експорт при цьому залишається основним пріоритетом Пекіна. Як мінімум, це робочі місця та приплив валюти. Глобально Китаю хотілося б домогтися найближчого майбутнього переведення торгівлі між ним та іншими країнами на розрахунки в юанях. Експорт капіталу буде ще одним важливим стимулятором економіки Піднебесної. 2019 року юань, або, як самі китайці його називають, женьміньбі (人民币), став п'ятою глобальною валютою, що використовується для міжнародних платежів.

Другим економічним пріоритетом уряду 2020-го буде відновлення високого рівня споживання в країні. У такий спосіб буде завершено розворот базису економічного зростання з експорту на внутрішній ринок. Цьому сприяє й фактор "чорного лебедя" — невизначеність із відновленням світових виробничих ланцюжків нинішнього року.

Піднебесна першою ввійшла в кризу та першою з неї вийде. Причому вийде сильнішою. Ми стаємо свідками збільшення ролі Китаю на світовій арені.

За умови, якщо не буде повторного, циклічного, спалаху вірусу в другому та третьому кварталах 2020-го, китайська економіка покаже зростання. Плюсом для такого сценарію будуть низькі ціни на ресурси, у першу чергу на нафту.