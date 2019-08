Польша: направление успеха

Невдовзі Володимир Зеленський як керівник держави вперше відвідає Польщу. Це — добра нагода, аби розширити уявлення про державу, з якою Україну так багато що поєднує.

Останніми роками ми маємо інтенсивний економічний розвиток, зростання добробуту поляків, рекордно низький рівень безробіття, надійну соціальну допомогу, нові шляхи й автостради, розвиток міст, містечок та сіл, екологічне навколишнє середовище, повагу до традицій і релігії, стабільну демократію, верховенство права, сучасну та зичливу до громадян державу, толерантність і гостинність, ефективну політику на міжнародній арені. Це — привід для гордості й радості, якою мої співвітчизники привітають провідника України.

Для польської економіки 2018 рік став історично найкращим роком, і ця тенденція надалі зміцнюється. У ІІ кварталі 2019 року зростання польського ВВП становило 4,4%, і на кінець грудня цьогоріч польська економіка може показати навіть 5-відсоткове зростання — як це було у 2018 році. За прогнозами Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), у 2019 році Польща буде четвертою в рейтингу країн світу, які найшвидше розвиваються, — після Індії, Китаю та Індонезії. ВВП на одного жителя в Польщі сягнув показника, що дорівнює 70% середньої величини у країнах Європейського Союзу, тоді як 15 років тому, коли Польща тільки вступала до Співдружності, становив 50%. На кінець 2020 року цей показник має становити 75%. Безперечно, Польща сьогодні є економічним лідером у регіоні, зростання нашої економіки вчетверо випереджає зростання економік країн єврозони.

Проте навіть найкращі показники не мають своєї цінності, якщо тільки вони не позначаються на якості життя людей. Рекордно низький рівень безробіття свідчить про те, що ніколи раніше в Польщі не було так легко знайти роботу. У липні нинішнього року безробіття становило 3,9% (тоді як у середньому в ЄС —6,4%). Важливо те, що в нас різко зменшилася кількість безробітних серед молоді. Ще на початку 2013 року таких було майже 30%, а вже тепер — ледве 11%.

У Польщі не тільки зменшується безробіття, — має місце фактор підвищення рівня зарплат, зокрема в підприємницькому секторі. Постійно підвищується й розмір мінімальних заробітних виплат, що нині становить, до оподаткування, суму 540 євро, тоді як у 2015 р. становив 420 євро. Середні заробітки в середніх і великих фірмах сьогодні перевищують, до оподаткування, суми у 1200 євро. Це означає, що впродовж року середні заробітні плати зросли майже на 8%.

Оптимістичний і довгостроковий прогноз щодо подальшого збільшення заробітків у Польщі. Наприклад, упродовж найближчих 20 років заробітна плата — на думку експертів PwC — зросте на 141%. З-поміж 21 держави, які були охоплені дослідженням експертів, Польща, за динамікою підвищення зарплат, опинилася на п'ятому місці. Кращим за наш результатом можуть похвалитися тільки Індія, Малайзія, Індонезія та Китай.

Під керівництвом "Права і Справедливості" поляки одержують істотну підтримку з боку держави. Це не тільки подолало злидні в суспільстві й соціально посилило деякі прошарки. Перед цими людьми відкрилися реальні можливості для кращого і гідного життя. Особливою турботою в Польщі охоплені сім'ї з дітьми, допомога яким постійно зростає.

У квітні 2016 р. уряд запровадив спеціальну програму "Родина 500+", що передбачає щомісячну виплату еквівалента 120 євро на другу і кожну наступну дитину в сім'ї. Вже у липні 2019 р. зазначену програму було розширено на всіх без винятку дітей віком до 18 років, причому ця фінансова підтримка надається незалежно від будь-яких критеріїв доходу. В рамках програми "Добрий Старт" усі учні, які йдуть до школи, щороку отримують одноразову виплату в еквіваленті 75 євро. Польща піклується також і про старших людей у рамках програми "Пенсія+": у 2019 р. тринадцяту виплату пенсії отримало майже 10 млн польських пенсіонерів та інвалідів.

Польський уряд дуже серйозно ставиться до політики соціальної солідарності. У період із 2013 по 2018 рік кошти, призначені на ці потреби, зросли майже вчетверо: з 4,3 млрд євро — до понад 18 млрд євро. Державні кошти дедалі більшим потоком спрямовуються сьогодні на фінансування системи охорони здоров'я, освіту, соціальну допомогу і культуру. Успіх уряду полягає в умінні розпоряджатися бюджетом таким чином, аби соціальні витрати не призводили до зростання бюджетного дефіциту, який сьогодні рекордно низький.

Ключем до успіху є практична реалізація принципу соціального перерозподілу результатів економічного зростання, а також ефективна боротьба з податковими хибами, зокрема з величезними зловживаннями з поверненням сум ПДВ, як це було в минулому. Слід зазначити, що, порівняно з 2015 роком, дохід держави від податку ПДВ зріс на 60 млрд злотих (45%!). Тому не дивно, що політикам, які роками мирилися з обкраданням бюджету держави нечесними підприємцями, після програшу на виборах довелося шукати роботу за кордоном.

У Польщі постійно триває модернізація й розширення транспортної інфраструктури, густішою стає мережа нових доріг та автострад. Вони поступово покривають уже всю територію країни — від гір Татр до Балтійського моря, від Бугу до Одера. На 2023 рік загальна протяжність мережі автострад і експрес-магістралей у Польщі має сягнути 7650 км, у тому числі це майже 2000 км автострад. Сукупна вартість інвестування в автошляхи становитиме 32,5 млрд євро за період 2014—2023 рр. У рамках турботи про збалансований розвиток країни, крім сполучень між великими метрополіями, велика підтримка надається розвитку автодоріг місцевого значення та відновленню автобусного сполучення, що має ключову вагу для забезпечення якості життя в селах та малих містечках.

Не гірше виглядає ситуація і з розвитком залізничного транспорту в країні. Загалом, за 2015—2023 рр. Польща виділить на проєкти з розвитку залізниці близько 17 млрд євро — найбільшу суму в історії нашої держави. Інвестиції, що вкладаються в цей сектор, істотно поліпшать доступ жителів до залізничного сполучення, забезпечуючи таким чином хорошу комунікацію в агломераціях, між регіонами та з провінцією.

Символом цивілізаційного прориву Польщу, а також свідченням її потенціалу й амбіцій, буде Центральний комунікаційний порт (СРК), розміщений між Лодзю та Варшавою. Це буде гігантський транспортно-пересадковий хаб світового значення, де сходитимуться повітряні, залізничні та автомобільні шляхи. У рамках CPK буде збудовано не тільки великий міжнародний аеропорт, а й 1600 км нових залізничних колій, які покриють територію проживання понад 24 млн поляків. Ідучи назустріч глобальним викликам, CPK стане новим вікном у світ для Польщі і Європи в цілому, а також новим транспортним та бізнес-центром нашої держави.

Успіх розвитку Польщі помітний неозброєним оком, зокрема після того, як змінився вигляд польських міст і сіл. Туристичний потенціал нашої країни зростає. Варто згадати, що 2018-го року нашу країну відвідала рекордна кількість гостей з усього світу — майже 19 млн осіб. Цей успіх не дивує, зважаючи на багатство скарбів польської природи (море, гори, озера, річки, ліси) і створені належні умови для різних видів пасивного та активного відпочинку. Польща має й багату культурно-розважальну традицію. Іноземні туристи цінують і те, що наша туристична інфраструктура є переважно новою й сучасною.

Розквіт нашої країни цінують також іноземні інвестори. Загальна вартість прямих іноземних інвестицій у Польщі вже перевищує 200 млрд євро. Сьогодні Польща — одна з найкращих у світі для інвестування та розвитку бізнесу. Рейтинг Global Best to Invest показує, що ми на п'ятому місці, і попереду нас лише Китай, Німеччина, Велика Британія та Індія. Схожі висновки зробив Financial Times у спеціальному звіті на цю тему.

Відмінний інвестиційний клімат, розташування в центрі Європейського Союзу, інфраструктурний потенціал, а також таланти і працьовитість поляків спонукають до того, що аж 94% іноземних інвесторів готові повторно інвестувати на території Польщі. Інвестори можуть розраховувати на широкий спектр бізнес-заохочень, зокрема щодо інструментів фінансування з європейських фондів чи податкових пільг у рамках Польських інвестиційних парків, або, наприклад, на Іnnovation Box — новий податковий інструмент, який заохочує отримувати доходи від інтелектуальної власності. Водночас уряд піклується, аби іноземні інвестиції були корисними для поляків, тому ми є лідером у Європі за кількістю робочих місць, створених у результаті прямих іноземних інвестицій.

Варто підкреслити, що умови ведення підприємницької діяльності та інвестиційний клімат у Польщі впродовж останніх років приваблюють дедалі більше інвесторів з України (30 млн дол.), зокрема малих та середніх підприємців і стартапів, які користуються широким спектром інструментів із підтримки інновацій. Потенціал польсько-українського співробітництва у сфері розвитку інновацій ліг в основу започаткованої Міністерством інвестицій та розвитку Республіки Польща спеціальної польсько-української програми Polish-Ukrainian Startup Bridge, спрямованої на активізацію такої співпраці. Польща вже посідає перше місце у списку одержувачів українського експорту, але, на жаль, обсяг двостороннього торгівельного обігу (7 млрд євро), порівняно з польсько- німецьким (111 млрд євро), залишається незначним, а польські інвестиції в Україні — залишковими (600 млн дол.).

Успіх Польщі не обмежується лише економічним чи соціальним вимірами. У Європейському Союзі ми успішно працюємо в таких важливих питаннях, як відповідь на міграційну кризу та реакцію на агресію Росії проти України. В НАТО ми успішно сприяємо зміцненню східного флангу альянсу. Поляки формують один із найбільших національних контингентів місії ОБСЄ в Україні. Польща є членом Ради Безпеки ООН у 2018—2019 роках: вона була обрана 190 голосами "за", без жодного "проти". Таким чином, вплив Польщі зростає поза межами регіону, що найкраще демонструє вибір міста Варшави в лютому цього року на місце проведення конференції на рівні міністрів, присвяченої питанням стабілізації на Близькому Сході.

Уряд постійно збільшує витрати бюджету на оборону: ми, серед небагатьох країн-членів НАТО, повною мірою виконуємо свої фінансові зобов'язання, виділяючи на оборонні потреби понад 2% НВП, у тому числі 20% — на модернізацію озброєння. Перед загрозами з боку Росії ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками та партнерами. Водночас ми успішно зміцнюємо двосторонні відносини зі США. Як наслідок — поглиблене військове, енергетичне та економічне співробітництво, що зміцнює безпеку не лише Польщі, а й усієї Центральної Європи.

Відповідальність за наш континент виражається також у нашій участі на форумі V4 та в ініціативі "Трьох морів", яка має на меті дати новий імпульс розвиткові Європі на лінії Північ—Південь. Не можна забувати, що успіх Польщі особливо важливий і для України. Чим сильніша Польща, тим вона більш впливова, тим ефективніше вона може підтримувати Україну шляхом реформ та в умовах російської агресії. Варшава є надійним союзником для Києва.

Українці також мають вплив на успіхи Польщі. Сьогодні майже 1,5 млн українців проживають у Польщі. Зароблені ними гроші є вагомою підтримкою для української економіки. Лише у 2018 році громадяни України передали своїм родинам на батьківщину понад 3,6 млрд дол. Польща дає їм шанс на добре життя, адже вірить, що цим вони закладуть ще одну цеглину у фундамент кращих, добросусідських відносин між країнами на майбутнє. Черговим цікавим і корисним аспектом економічного успіху Польщі, з погляду України, є масштабна програма реставрації пам'яток культурної спадщини. Два з кожних трьох злотих, витрачених із державного бюджету на збереження пам'яток за межами Польщі, спрямовуються саме в Україну. Це чудова можливість зберегти докази історичної приналежності України до західної культури та збільшити величезний туристичний потенціал України.

Сьогоднішня Польща — феномен на політичній мапі Європи. Однопартійний уряд уже четвертий рік поспіль має стабільну громадську підтримку. У травні з високою явкою правляча консервативна сила перемогла на виборах до Європейського парламенту. Опитування перед голосуванням у жовтні нинішнього року на виборах до Сейму прогнозують черговий успіх партії "Право і справедливість", яка виступає за зміцнення Європейського Союзу на основі сили суверенних національних держав та відкритості до своїх сусідів, що готові демонструвати свої реформаторські зусилля й поважати демократичні цінності. Водночас Польща пишається своєю відданістю традиціям та вірі. Основна цінність — сім'я і право на життя від моменту зачаття.

Новий вимір відкрився цими роками й у ставленні до історії. Ми в Польщі пережили складний процес декомунізації, який спирався на поіменне з'ясування минулого, а не на огульне засуджування. Виявилися імена зрадників, але відомими стали також імена героїв — Пілецького, Ладося, Васейка, щоб молодь знала, з кого брати приклад. Міністерство культури і національної спадщини розпочало низку програм з охорони пам'яток і фінансує нові музейні заклади, серед яких і Музей колишніх східних земель Речі Посполитої. Завдяки величезним зусиллям та праці фахівців Інституту національної пам'яті поляки отримують доступ до пам'яті й останків близьких осіб, яких по-тихому закатували комуністи. Водночас у Польщі триває нічим не обмежена дискусія про навіть складніші, з погляду національної гордості, питання, як, наприклад, Голокост, ситуація з національними меншинами в Другій Речі Посполитій.

Я впевнений, що візит президента Володимира Зеленського сприятиме тому, аби історія в польсько-українських відносинах також стала джерелом сили і зближення для наших країн.