Лікуємо наслідки пандемії

Світова економіка під ударом коронавірусної інфекції якось дуже швидко впала: численні ділові зв'язки між країнами та всередині країн розірвалися, багато мільйонів людей за лічені тижні залишилися без роботи, а ще більше — втратять її невдовзі. У цій ситуації різні уряди та центробанки намагаються придумати максимум різних заходів, які дадуть можливість національним бізнесам пережити кризу, не закритися, не збанкрутувати, дожити до кращих часів і розпочати відновлення.

Навіть американці, які просто включили всі друкарські верстати та почали заливати економічну пожежу грошима в сумі 6 трлн дол., не цураються немонетарних методів підтримки своїх підприємств. Ще на початку березня Дональд Трамп оголосив, що адміністрація обговорить із Конгресом податкові заходи для пом'якшення наслідків спалаху коронавірусу, включно зі зниженням податку на заробітну плату.

Раніше Трамп закликав Палату представників запропонувати "дуже просте зниження податку на заробітну плату за один рік". А міністр фінансів США Стівен Мнучін також припустив, що компаніям нададуть податкові пільги для збільшення грошового потоку.

Ми зібрали для вас добірку економічних стимулів, запроваджених у розвинених країнах, крім прямого вливання грошей в економіку, чим нині займаються, здається, усі уряди без винятку.

Білорусь

Єдина країна в Євразії, яка не оголосила карантину та не закрила кордонів. Та хоч би як Олександр Лукашенко заперечував проблеми з епідемією, хоч би як заперечував COVID-19, проте і йому доводиться вживати заходів із підтримки національної економіки в ситуації "грошей немає та не буде".

Уже підготовлено проєкт указу "Про підтримку економіки", положення якого спрямовані на мінімізацію негативних наслідків пандемії для суб'єктів господарювання. Зокрема, в сфері податків передбачається:

— перенесення термінів сплати податків, зборів (мит), що сплачуються до місцевих бюджетів (земельний податок, податок на нерухомість, податок при спрощеній системі оподаткування), орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у держвласності, яка підлягає сплаті в другому та третьому кварталах 2020 року, шляхом надання податкового кредиту з погашенням його рівними частками щомісяця з 1 жовтня по 31 грудня 2020-го без нарахування відсотків;

— надання права місцевим органам влади в другому та третьому кварталах зменшувати суми податку на нерухомість і земельного податку;

— надання права місцевим виконкомам у другому та третьому кварталах зменшувати суми орендної плати за земельні ділянки;

— включення платниками у витрати, що враховуються при оподаткуванні, витрат на проведення санітарно-протиепідеміологічних і обмежувальних заходів.

Казахстан

Постановою уряду введено поправочний коефіцієнт 0 до ставок:

— податку на майно юридичних осіб і приватних підприємців по великих торговельних об'єктах, ТРЦ, кінозалах, театрах, виставках і спортивних спорудах;

— земельного податку для виробників сільськогосподарської продукції;

— індивідуального прибуткового податку приватних підприємців.

До 15 серпня припиняється нарахування пені за не виконаними у термін податковими зобов'язаннями і переносяться терміни здачі податкової звітності. Надалі планується призупинити виплату сум основного боргу та винагороди за всіма кредитами малого та середнього бізнесу.

Відстрочка малому та середньому бізнесу зі сплати всіх видів податків на три місяці, без нарахування штрафів і пені. Розглядається необхідність тимчасового зниження ПДВ на сільгосппродукцію та продукти харчування, обнуління мит за критично важливим імпортом.

На три місяці призупиняється нарахування орендних платежів.

Міністерству фінансів доручено підсилити контроль над виконанням держорганами договірних зобов'язань у рамках здійснення держзакупівель. Усі виплати за фактично надані послуги і виконані роботи мають здійснюватися протягом п'яти днів. Затягування, вимагання додаткових паперів мають бути виключені. Запропоновано в найкоротші терміни сформувати реєстр вітчизняних товаровиробників і запровадити спеціальний режим держзакупівель, скасувавши внесення забезпечувального внеску або банківської гарантії.

Франція

Головне управління державних фінансів оголосило про надання відстрочки майбутнім податковим платежам для компаній і самозайнятих платників податків через надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я. Як сказано в повідомленні податкового відомства, ці "виключні заходи щодо підтримки бізнесу" відповідають заявам про політику щодо коронавірусної кризи, зробленим президентом Франції Еммануелем Макроном 12 березня.

Відповідно до цих заходів компанії можуть подавати запити в корпоративний податковий департамент, щоб відкласти свої наступні терміни для сплати прямих податків. Компанії, які вже сплатили податки в березні, можуть вимагати відшкодування цих сум.

Крім того, платники податків, які працюють не за наймом, зможуть відкласти виплату прибуткового податку на професійний дохід від одного до трьох разів, якщо вони платять щомісяця. Ті, хто платить податок щокварталу, зможуть відкласти податкові платежі до наступного кварталу.

Італія

12 березня Агентство по доходах оголосило про призупинення дій із ліквідації, контролю, оцінки, доступу, перевірок і судових розглядів у своїх офісах. Це положення включено до директиви, підписаної генеральним директором з доходів Ернесто Марією Руффіні після указу прем'єр-міністра про боротьбу з поширенням COVID-19.

Директива передбачає:

— відстрочку до 31 травня сплати податків і соціальних внесків для малого та середнього бізнесу й самозайнятих;

— призупинення податкових процедур і терміну позовної давності;

— заходи щодо підтримки ліквідності компаній.

Передбачаються одноразові виплати в розмірі 500 євро на людину для самозайнятих, державна підтримка компаній, що виплачують вихідну допомогу співробітникам, які звільняються, заморожування будь-яких звільнень працівників, грошова премія для тих, хто працює під час локдауну, — таксистам і поштовим службовцям, які продовжують працювати, надаючи термінові послуги під час епідемії.

Також передбачаються мораторій на виплати по кредитах та іпотеці, фінансова підтримка родинам із дітьми.

Подовжено терміни сплати податків для компаній у "червоних зонах" країни. Крім того, відстрочка сплати всіх податків і податкові кредити будуть надані компаніям, які постраждають від 25-відсоткового падіння доходів.

Велика Британія

Бюджет Великої Британії на 2020 рік, опублікований 11 березня, включає пропозиції про скасування ставок для невеликих роздрібних підприємств, запровадження нового податку на пластмаси та скасування ПДВ для електронних публікацій.

"Будь-який підприємець, якому знадобляться гроші для оплати оренди, виплати зарплат та інших витрат, зможе отримати кредит на хороших умовах", — сказав міністр фінансів країни Ріші Сунак.

Також очікується, що бізнес на певний час буде звільнений від сплати муніципального податку. Домовласникам, які зазнають фінансових труднощів через пандемію коронавірусу, уряд дозволив три місяці не платити за іпотечними кредитами.

Уряд оголосив, що протягом наступного фінансового року будь-який прийнятний бізнес у сфері роздрібної торгівлі, відпочинку або готельного бізнесу з вартістю нижче за 65 670 дол. США не платитиме податків на комерційну нерухомість.

Іспанія

У рамках допомоги бізнесу припинено судові процеси, податкові перевірки й перебіг терміну давності. Запроваджено відстрочку сплати податків. Також схвалено податкові пільги для малого та середнього бізнесу й самозайнятих. Вони зможуть відкласти свої податкові зобов'язання з податку на доходи, корпоративного податку та ПДВ на півроку без відсотків.

Ірландія

Для малого бізнесу справляння відсотків із прострочених платежів ПДВ і податків на зарплату, а також стягнення заборгованості припинено. Великі підприємства, які зазнають труднощів, мають право звернутися по допомогу в податкові органи для одержання аналогічних пільг.

Припиняється перевірка правомірності повернення відрахувань із ПДВ. Співробітники, переведені на віддалену роботу через поширення коронавірусу, зможуть списати витрати на електрику, тепло та Інтернет у зменшення прибуткового й соціального (PRSI) податків.

Німеччина

13 березня Мінфін оголосив про пом'якшення вимог по сплаті податків. Розширюються права податкових органів із надання відстрочки заборгованості за податками. Для компаній, які безпосередньо потерпіли від коронавірусу, скорочуються авансові податкові платежі, а примусові заходи та штрафи за несвоєчасну оплату скасовуються до кінця року.

Уряд також розширює субсидовану схему виплат компенсацій працівникам, яких роботодавці відправляють на віддалену роботу під час кризи. Заробітна плата німців уже субсидіювалася за цією схемою під час фінансової кризи 2008 року.

Нідерланди

Уряд дозволить платникам податків відстрочити платежі з певних податків. Компаніям, у яких є проблеми з ліквідністю, може бути надана відстрочка з прибуткового податку, корпоративного податку, ПДВ і податку на зарплату без сплати штрафів і пені. Таким платникам відстрочка надаватиметься за письмовою заявою. До неї додається довідка зовнішнього аудитора, податкового консультанта або галузевої асоціації, яка пояснює, що питання оплати мають тимчасовий характер через коронавірус, і бізнес платника податків є життєздатним. З 17 березня відстрочка платежу надається за запитом негайно, а експертний висновок може бути поданий протягом чотирьох тижнів.

Крім того, платникам, які очікують, що їхні доходи 2020 року знизяться в результаті епідемії коронавірусу, скорочуються авансові платежі за корпоративними податками. Раніше накладена пеня за несплату податків скорочується з 4 до 0,01%.

Австрія

Авансові платежі з податку на прибуток або корпоративного податку за 2020 рік можуть бути зменшені або обнулені. Платники податків, які постраждали від втрати доходу через коронавірус, можуть подати заяву про зниження авансових платежів із податку до 31 жовтня. У заяві потрібно надати достовірні докази можливого зменшення податкової бази, виходячи зі специфіки своєї проблеми. Запит може бути зроблений в електронній формі. Якщо протягом року не буде жодних зобов'язань із податку на прибуток або корпоративного податку, авансові платежі за 2020 рік мають бути встановлені в розмірі 0 євро.

Податкові органі мають утримуватися від нарахування відсотків, якщо фактичний дохід або зобов'язання з корпоративного податку перевищують зменшені авансові платежі.

Крім того, австрійський фонд медичного страхування (ÖGK) розробив комплекс заходів щодо надання ефективної підтримки роботодавцям у разі короткострокової нестачі ліквідності. Максимальний термін відстрочки може бути подовжено з одного до трьох місяців. Термін розстрочки може бути збільшений до 18 місяців.

Звичайно, кожна країна виходить насамперед зі своїх можливостей, і що більше жирку вдалося накопичити економіці до кризи, то більше в уряду цієї країни можливостей для підтримки бізнесу та співробітників, які постраждали від пандемії. І це хороший привід задуматися, чи є економічні успіхи України останніми роками такими, якщо жодних запасів міцності для подолання кризи та підтримки бізнесу в нас так і не з'явилося. Ми все ще живемо "від зарплати до получки" — від посівної до збиральної кампанії, проїдаючи практично все, що можемо заробити.