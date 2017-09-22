Закодована валюта

Багато українців дізналися про криптовалюту біткоін, що бурхливо набирає популярності, лише після масштабної атаки вірусу Petya, який найболючіше вдарив саме по вітчизняних комп'ютерах. Цю віртуальну валюту вірус вимагав від користувачів, які постраждали, за відновлення зашифрованих файлів. Утім, виявилося, що чималій частині українців екзотична цифрова валюта вже досить добре відома, і вони не просто стежать за запаморочливим злетом курсу біткоіна на світових ринках, а й навчилися його добувати, заробляти на стрибках його курсу та оплачувати цією валютою покупки й послуги. Звернули увагу на криптовалюту і в державних органах України.

Нацбанк України розпочав діалог із Міністерством фінансів, Державною фіскальною службою, Державною службою фінансового моніторингу, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для вироблення спільної позиції стосовно правового статусу Bitcoin і його регулювання. Остаточно визначити правовий статус криптовалюти в Україні обіцяють до кінця вересня. Таке рішення ухвалили учасники засідання Ради фінансової стабільності, яке відбулося 31 серпня ц.р.

Принципи незалежності

За легендою, криптовалюту Bitcoin (від англ. Bit — одиниця інформації "біт" і coin — "монета") створив у 2009 р. Сатоші Накамото (Satoshi Nakamoto), реальність особи якого (чи групи осіб) досі під питанням. Назва Bitcoin також належить програмному забезпеченню з відкритим вихідним кодом і одноранговій мережі, утвореній цією програмою. Сховищем коштів є файл гаманця, що зберігається на комп'ютері конкретного користувача. Bitcoin може бути відправлений будь-якому користувачеві мережі. Дані про переміщення коштів зберігаються в розподіленій базі даних. Неможливість розпоряджатися чужими коштами і витратити одні й ті самі кошти двічі забезпечується криптографічними методами.

Найцікавіше, що емісію біткоіна здійснюють комп'ютери самих користувачів (цей процес отримав назву mining — буквально "здобич"). Спеціальна програма Bitcoin проводить обчислення, в процесі яких генеруються монети. Вихідний код цієї програми опубліковано у відкритому доступі, і будь-хто у світі може запустити її в себе на комп'ютері й створити свій біткоін (чи хоча б його частину, мінімальна неподільна грошова одиниця в мережі біткоіна — Сатоші (Satoshi) — дорівнює 0,00000001 btc). Швидкість генерації залежить від потужності комп'ютера (в основному — від продуктивності відеокарти). Емісія валюти програмно обмежена. Всього буде згенеровано 21 млн монет, після чого емісія автоматично припиниться, що, за задумом творців системи, виключає можливість інфляції і сприяє гарантованому зміцненню валюти з часом. Найважливіша відмінність біткоіна від решти форм грошей — децентралізація. Принцип однорангової мережі та відсутність адміністративного центру унеможливлюють державне регулювання й маніпуляції курсом шляхом зміни грошової маси.

Біткоін — лише одна з численних криптовалют, що базуються на технології блокчейн, якій прогнозують велике майбутнє в багатьох галузях. Перше місце за поширеністю у світі посідають біткоіни (Bitcoin), загальна вартість яких (ринкова капіталізація) 1 вересня 2017 р. перевершила 80 млрд дол. Далі йдуть ефіріум (Ethereum), ріпл (Ripple) і лайткоін (Litecoin). При цьому всього у списку дослідницької організації CoinMarketCap, яка відстежує ринки криптовалют, уже близько 1 тис. найменувань криптовалют. Як децентралізована база даних, криптовалюта забезпечує безпеку і прозорість операцій та позбавляє необхідності звертатися при здійсненні операцій до посередників, таких як банки або нотаріуси.

Бум криптовалют

Однак біткоін (як і інші криптовалюти) — це не просто модна віртуальна електронна валюта і спосіб її передачі, а й засіб для інвестицій. По суті, біткоін став першою у світі віртуальною корпорацією, яка не має власника, а біткоіни умовно можна прирівняти до акцій зазначеної віртуальної корпорації. Держателями цих акцій є абсолютно незалежні "майнери", які добувають цю валюту, і будь-яка людина, котра ризикнула купити біткоін, щоб заробити або зберегти кошти. Віртуальні корпорації біткоіна та інших криптовалют сьогодні ростуть як на дріжджах. Сукупна капіталізація ринку криптовалют у квітні 2017-го перевершила 30 млрд дол., що стало грандіозною сенсацією, але вже за чотири місяці капіталізація встигла, як мінімум, двічі подвоїтися. Таке бурхливе зростання пояснюється тим, що багато інвесторів почали вважати біткоін та інші криптовалюти надійнішою можливістю зберегти свої кошти, ніж, наприклад, акції. І, до речі, не помилилися. Вже торік біткоін став одним із найбільш дохідних активів світу, зміцнившись до долара більш ніж на 75%. Нинішнього, 2017-го, біткоін та інші криптовалюти демонструють ще запаморочливіший підйом. 2 вересня курс біткоіна встановив історичний максимум, на певний час пробивши стелю в 5 тис. дол. За одну віртуальну монету давали 5012 реальних американських доларів.

Значущим чинником зростання криптовалют став закон про державне регулювання біткоіна, який набув чинності в Японії, — з 1 квітня 2017 р. біткоін і криптовалюту наділили в цій країні статусом платіжних засобів. Відтак, на них виник дуже значний попит, особливо в інвесторів Азії. Очікується, що з липня ц.р. статус платіжного засобу біткоін отримає і в Австралії. Криптовалюти вже легалізовано в Індії й частково — в Сінгапурі. Над регулюванням цієї теми почали працювати і в США. За великим рахунком, кожна держава має бути зацікавлена в легалізації криптовалют, бо вони, так чи інакше, зароблятимуться, купуватимуться і служитимуть засобом торгівлі, але будуть обготівковуватися десь в іншій країні. Однак і всі побоювання органів контролю та фіскальних служб держав також абсолютно справедливі, оскільки криптовалюта — дуже зручний засіб ухиляння від податків та відмивання грошей.

Зрозуміло, що чим більше держав юридично визначатимуть статус біткоіна і криптовалют загалом, тим очікуванішим стає подальше зростання їх курсу. До того ж, за даними Bloomberg, зі збільшенням кількості клієнтів, готових платити біткоінами, зростає й кількість компаній, які беруть криптовалюту як спосіб оплати. Це також підігріває інтерес на спеціалізованих біржах криптовалют і сприяє підвищенню курсів.

Видобуток на "фермах" і "шахтах"

Сьогодні світ охопила криптолихоманка. Причому найбільший ажіотаж навколо криптовалют виник у небагатих країнах, у країнах, що розвиваються, з низькими доходами населення, зокрема і в Україні. Максимальне зростання запитів на тему біткоіна за останній рік, до речі, спостерігалося в Нігерії, Болівії, Гані та Косово. У багатих країнах таку діяльність вважають недостойною, оскільки заробити суму, яку можна порівняти із середнім рівнем зарплат, доволі важко. Натомість у бідних країнах майнінгом займаються гігантські корпорації, невеликі фірми, системні адміністратори й офісні працівники, студенти та навіть українські школярі. У нашій країні з продажу спочатку практично зникли дорогі ігрові відеокарти, потім на них почали підвищувати ціни, і сьогодні, незважаючи на майже дворазове подорожчання, купити ігрову відеокарту досить проблематично. Багато користувачів беруть кредити, позичають гроші у знайомих і навіть закладають квартири для того, щоб створити свою "ферму" або "шахту", як заведено серед майнерів називати комп'ютери, котрі працюють виключно з метою створення криптовалют. Голови паморочить курс. Багато хто пам'ятає, що біткоін кілька років тому коштував усього кілька доларів, сьогодні — 4 тис. дол. (вересень 2017 р. відзначився і рекордним курсом, і рекордною волатильністю біткоіна: максимум початку місяця в 5012 дол. знизився на 22% всього за 10 днів). Однак багато доволі серйозних аналітиків не виключають (за умови вирішення деяких технічних та правових проблем) можливості побиття курсом біткоіна нових рекордів.

Для продуктивної "шахти" потрібні потужний сервер із сотнею відеокарт вартістю 35—40 тис. дол. і можливість забезпечити його електропостачанням приблизно у 20 кВт/год. Влаштувати таке якісне "виробництво" реально в якомусь стерильному цеху з промисловим електроживленням, хорошим провітрюванням та охолодженням. Така "шахта" здатна створювати до чотирьох біткоінів на місяць (понад 15 тис. дол.) Однак у нашій країні багато користувачів складають маленькі "ферми" прямо у себе в квартирах.

Один комп'ютер із трьома відеокартами типу Nvidia 1050 Ti 4Gb дозволяє, працюючи цілодобово, заробити за місяць, з нинішнім курсом біткоіна (і нинішніми тарифами на електрику), близько 8 тис. грн. Вартість одного такого комп'ютера — 25—30 тис. грн. Тобто комп'ютер менш ніж за півроку може окупити вкладення і ще півтора року приносити його власникові середньостатистичну українську зарплату (середній термін життя відеокарти під 100-відсотковим навантаженням — близько двох років). А якщо експлуатувати два-три таких комп'ютери, можна забезпечити дохід уже близько 20 тис. грн. Зрозуміло, дохід залежатиме ще й від курсу, який, як свідчить його історія, може запросто стрімко зрости разів у десять і впасти за рік у шість разів. Курс весь час плаває, стрибки бувають запаморочливими, але на великому відтинку часу біткоін усе ж таки стабільно дорожчає.

Послуг, за які можна розплатитися біткоінами, в Україні поки що небагато. Для цього немає потрібного правового поля, чіткої позиції НБУ і ДФС. Поки що статус біткоіна не визначений. Його використання не дозволене, але й не заборонене. Отже, приватні особи можуть продавати, купувати, зберігати криптовалюту, тобто — розпоряджатися нею на власний розсуд. Інша річ, що без правої практики та регулювання біткоіни не можна офіційно витратити. Втім, це можна зробити на закордонних онлайн-майданчиках.

"Ми вважаємо, що операції з Bitcoin законові не суперечать, і почали їх приймати, — каже Михайло Ілляшев, керуючий партнер ЮФ "Ілляшев та Партнери". — Bitcoin уже відіграє важливу роль у міжнародному бізнесі та світовій економіці, ми маємо рахуватися з реаліями ділового світу. Цифрові валюти вже тут, і наші клієнти очікують від нас гнучкості при трансакціях, які дає Bitcoin, а будь-які спроби фіскальних органів підмінити собою Верховну Раду приречені на провал. Доки законодавчий орган не заборонить використання криптовалют, а це навряд чи станеться, ми будемо працювати з ними".

В Одесі на початку травня встановили перший в Україні криптомат — термінал для купівлі та продажу біткоіна. Заявило про готовність виробляти такі криптомати й київське агентство KUNA Bitcoin Agency. У вересні перший криптомат встановлено і в столиці. З допомогою смартфона (після зчитування QR-коду) біткоіни можна купити на електронній біржі в онлайн-режимі. Приватні фірми зможуть купувати термінали і, уклавши договір з біржею, встановлювати їх у магазинах, ТРЦ та на вулицях.

Ажіотаж і перспективи

Популярність криптовалют у світі продовжує зростати. Це стосується не тільки біткоіна, а й альтернативних криптовалют: ефіра, ріппла, лайткоіна тощо. Кожна з цих віртуальних валют має свої переваги, наприклад: наявність "розумних контрактів" та цілої платформи для створення онлайн-сервісів у ефіра; швидке підтвердження транзакцій у лайткоіна; відсутність межі на обсяг емісії у піркоіна тощо. Найчастіше курси альтернативних криптовалют демонструють навіть кращу динаміку, порівняно з біткоіном. Головним поки що залишається біткоін. Його частка — близько 40% від сумарної капіталізації ринку криптовалют, проте торік цей показник становив 90%. Тобто монополію вже практично втрачено.

Криптовалюти активно використовують для розрахунків не тільки в Азії та Європі, а й у Південній Америці. Наприклад, у Венесуелі до цієї віртуальної валюти довіри більше, ніж до місцевого болівара, що зазнає величезної девальвації. Популярність криптовалют активно зростає, про це можна судити зі зростання обсягів торгів і запитів у Google. Багато хто вважає, що саме сьогодні на неї можна зробити ставку й виграти. Однак усе далеко не так просто. Ринок криптовалют перебуває поки що у стадії зародження, тому можливі непередбачувані ситуації. Зокрема й грандіозні обвали. Криптовалюти продовжують здобувати визнання у світі, вони вже отримали статус платіжного засобу в Японії, на підході — Корея, Малайзія та Індія. У Японії запустити оплату біткоіном планує Recruit Lifestyle Co, а це

260 тис. роздрібних магазинів. Однак, наприклад, через зростання кількості трансакцій з біткоіном значно подорожчали комісії, та й час переказу коштів інколи забирає близько доби, що ганебно багато для сучасної електронної валюти. Сьогодні криптоспільнота шукає вихід із ситуації, що склалася.

Людям, котрі не є фахівцями в цій галузі, все ж таки краще поки що утриматися від спроб заробити на криптовалюті. І на звичайній біржі недосвідчені обивателі часто втрачають усі свої заощадження. А криптовалюта — ще більш ризикований інструмент, без спеціальних знань та досвіду ймовірність розоритися занадто велика.

Криптовалюти сьогодні цінні не так як інструмент інвестицій, як прообраз майбутнього. Біткоін став першопрохідцем, який торував шлях новій технології організації фінансів і економіки, незалежній від держав та корпорацій. Ефір уже є чимось набагато більшим — ціла платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі цієї технології. Образно кажучи, біткоін відчинив ворота в новий світ, а нові технології, які, можливо, ще тільки розробляються програмістами, будуть освоювати й колонізувати цей новий, можливо — вільніший і надійніший світ.

Коментар

Сергій РИБАЛКА,

голова Комітету ВР України

з питань фінансової політики і банківської діяльності:

— Криптовалюти — це високоризикові спекулятивні фінансові інструменти. У деяких країнах вони частково заборонені, в деяких — вже узаконені й навіть визнані засобом платежу. Нинішній ажіотаж та неймовірне зростання їх популярності базуються одночасно на новому витку в розвитку комп'ютерних технологій і на незмінній особливості людської психіки — вірити в диво, й на бажанні заробити. І, як будь-яка фінансова булька, ажіотаж навколо криптовалют спаде. Простіше кажучи, рано чи пізно станеться обвал. Так луснула булька на ринку акцій високотехнологічних компаній, які до 2000 р. подорожчали в десятки і сотні разів, сягнувши шалених показників. Так обвалився ринок акцій та іпотеки у США і в багатьох інших країнах у 2008 р.

Але криптовалюти — вже даність. І ми в Україні мусимо дуже добре попрацювати, щоб забезпечити їх регулювання. Щоб, з одного боку, люди могли легально їх використовувати, а з іншого — щоб захистити громадян від шахрайства. Ми створюємо робочу групу при нашому Комітеті з залученням учасників ринку, державних органів та широкого кола експертів, аби підготувати якісний законопроект.