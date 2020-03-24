Як "свої люди" чужі життя переважили

Далекий від бажаного стан української медицини і розуміння, що справитися з повномасштабною епідемією вона не зможе, змусили владу посадити українців на карантин заздалегідь, коли підтверджені випадки зараження коронавірусом у країні ще можна було перелічити на пальцях однієї руки. Це час, який ми виграли, аби недосконала система могла хоч якось підготуватися.

Президент зібрав представників великого бізнесу і, попросивши їх про допомогу, фактично передав у їхнє розпорядження цілі регіони. Про ризики феодалізації та дезінтеграції зараз не будемо, однак усі ці закупівлі наразі робляться мозаїчно, без сформованого переліку потреб, виключно за донорські та кошти місцевих бюджетів. Централізовані державні закупівлі, які мали би бути основою забезпечення країни необхідними ліками та медичним обладнанням і відображають стратегію боротьби держави з поширенням коронавірусу, наразі не здійснюються в країні взагалі. Таким чином, замість планових і системних дій із забезпечення лікувальних закладів усім необхідним ми ризикуємо опинитися в карантині на довгі місяці, очікуючи, коли ж система підготується, і задовольняючись тим часом новинами про співробітництво МОЗ і Viber та навчанням щодо правильного миття рук.

Водночас централізовані закупівлі в країні вже третій тиждень блокуються Міністерством охорони здоров'я, оскільки свою політичну волю нове керівництво, за словами генерального директора ДП "Медичні закупівлі України" Арсена Жумадилова, прив'язало до призначення в ДП "смотрящего" від міністра Іллі Ємця.

— Пане Арсене, розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про ситуацію, яку ви висвітлили на своїй сторінці у Фейсбуці. Чому ви говорите про те, що процес державних закупівель медичних товарів і препаратів нині заблоковано?

— Тому що насправді наказ МОЗ про доведення до ДП "Медичні закупівлі України" напрямів до закупівель було прийнято ще наприкінці лютого. Це важливий наказ, який визначає, що саме з числа лікарських засобів і медичних виробів за 38 напрямами централізованих закупівель повинне закупити ДП "Медичні закупівлі України" за кошти держбюджету 2020 року. Це в тому числі дуже важливі, життєво необхідні для пацієнтів напрями, такі як дитяча і доросла онкологія, серцево-судинні захворювання, гемофілія, скринінг новонароджених, допомога при кровотечах, розсіяний склероз, ДЦП і антиретровірусна терапія для ВІЛ-позитивних людей.

Ситуація загалом у світі зараз є непростою. Китай — основний виробник фармпрепаратів, дуже сильно просів через те, що тривалий час був на карантині. Ситуація з гривнею нестабільна. Тож, аби забезпечити своєчасні поставки таких лікарських засобів і медичних виробів, ми маємо працювати вже зараз.

Наказ МОЗ було прийнято. І після того нам необхідно було отримати буквально три рішення міністерства — паспорт відповідної бюджетної програми, план використання бюджетних коштів і офіційний лист на ДП "Медичні закупівлі України" щодо орієнтовних цін. Це питання, які насправді вже достатньо глибоко пропрацьовано на технічному і робочому рівнях.

З призначенням нового міністра, однак, усе стало в режим очікування. Ми поставилися до цього з розумінням і певний час чекали, поки він увійде в курс справ. Протягом цього часу до мене доходили різні чутки, зокрема про те, що одним із запитань Іллі Ємця було: а хто в нас відповідає за закупівлі, і чия це людина? Однак ми не звертали на це уваги. З офіційним листом про те, що є така ситуація, на яку потрібно реагувати, ми звернулися до МОЗ 13 березня.

Уперше я зустрівся з міністром на нараді щодо ситуації по коронавірусу минулого тижня. З негативною конотацією Ємець прокоментував якийсь документ, що абсолютно не стосувався наших закупівель, зазначивши при цьому, що ДП щось собі видумує.

Наступного дня мене покликали до МОЗ, запитували про вакантні позиції заступників. Я відповів, що є один заступник, і в більшій кількості потреби нема. На це мені сказали, що є рішення міністра, аби моїм заступником став Володимир Володимирович Гришковець, і дали його роздруковане резюме. Скандалити я не став, сказав, що вивчу і повернусь. Однак виявилося, що Володимир Гришковець був тут, і мене з ним познайомили зі словами: "Його треба завести в ДП". Я взяв тайм-аут.

З 17 по 20 березня комунікації з МОЗ були дуже дивними. Я казав, що існує процедура рекрутингу, яка не передбачає такого одноосібного волюнтаристського призначення, і має бути конкурсний відбір, який проходять усі наші співробітники і консультанти без винятку. Мені відповідали, що, мовляв, у нас новий міністр, він має своє бачення, і буде дуже негарно зараз входити з ним в якісь неконструктивні стосунки. Врешті я сказав, що хотів би почути все це від самого міністра.

19 березня зустріч із міністром відбулася. Ображений у почуттях Ілля Ємець сказав, що проявив я себе дуже негарно, і він розчарований. Але, побачивши, що я — людина розумна, вирішив дати мені другий шанс. (Ця розмова у мене записана. І якщо ДБР буде відкрито кримінальне провадження за моєю заявою від 23 березня, сподіваюся, що цей запис також буде долучено до матеріалів справи.)

Чесно кажучи, я думав, що якщо не казатиму жорсткого "ні", а звертатиму увагу міністра на те, що існує затверджена процедура рекрутингу, то, можливо, він розблокує процеси, і ми нарешті отримаємо паспорти бюджетних програм, план використання коштів та інше. Однак станом на 20 березня цього не сталося. Хоча одночасно я намагався донести до різних високопосадовців інформацію про те, що відбувається така ситуація, що я не можу задовольнити побажання міністра, і було б добре, якби хтось пояснив йому, що не можна вимагати цього від ДП, а давайте вже запускатися із закупівлями. Наскільки я розумію, Іллі Ємцю про це доповіли. Саме тому в п'ятницю, 20 березня, він заявив: "Не хочете по-хорошому, буде інакше".

23 березня я надіслав помічникам Ємця інформацію про те, що запропонована ним особа є раніше судимою. Інформація перевірена, підтверджена з різних джерел, це — судове рішення. І в такому разі ми точно не можемо говорити про будь-який рекрутинг, це абсолютно неможливо. Відповідь була: це некрасиво, неправильно, міністр розсердиться і таке інше. Тобто всі ці ритуальні танці затягуються.

— А що тим часом відбувається із закупівлями по коронавірусу?

— Централізованих закупівель за кошти державного бюджету 2020 року немає. Більшість закупівель по коронавірусу зараз робиться на донорські кошти приватних осіб і організацій. Це те, що ми бачимо в соцмережах. Те, про що повідомляє у своїх зверненнях президент.

Добре, що є донорські кошти, які допомагають країні в такий непростий час. Але, з іншого боку, в нас є резервний фонд, є держбюджет, які мають певні запаси, кошти для того, щоб реагувати на такі ситуації. І, напевно, системні планові закупівлі все ж таки мають відбуватися за бюджетні кошти. Так от, централізованих закупівель станом на зараз немає.

На одному із штабів, який проводився ввечері 17 березня в МОЗ, я заявив, що потрібно активно долучати ДП "Медзакупівлі України", що в нас на це є експертиза, і ми готові. На що майже призначена на той момент перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак жорстко сказала: "Вас ніхто не уповноважував, і взагалі не дратуйте мене".

Ми маємо розпочати наші основні закупівлі. Ми готові і маємо бажання включитися в централізовані закупівлі по коронавірусу. Однак, наскільки я розумію, політичної волі аби вирішити ситуацію, немає. І вона все більше заходитиме в глухий кут. Оскільки завтра-післязавтра запитання будуть уже до нас — чому не запропонували свої послуги? — я вирішив розповісти про те, що відбувається сьогодні

Позиція Ємця щодо можливості закупівель через ДП "Медичні закупівлі" тільки за умови, що тут буде його людина, є не просто контрпродуктивним, невдалим управлінським рішенням. Вона злочинна. Використовувати владні повноваження задля створення для когось умов для отримання матеріальних благ, ще й у ситуації, в якій зараз знаходиться країна, — аморально і протизаконно.

— За рахунок яких донорських коштів зараз проводяться закупівлі по коронавірусу?

— По-різному. Про це, зокрема, говорить президент у своїх зверненнях. Він мав зустріч з представниками великого бізнесу і підприємцями, вони всі беруть в цьому участь. І це, напевно, чудово. Але при цьому державних централізованих закупівель сьогодні не відбувається. Не відбувається системного збору інформації щодо залишків у регіонах, очікуваних поставок, потреб. Відповідно, не планується і закупівельна діяльність. Донорські закупівлі — це, як правило, ad hoc (спеціально для цього) якихось рішень, тобто латка на якусь дірку, що утворилася ситуативно. Це чудово, але це не має бути основним алгоритмом діяльності в таких ситуаціях.

— Чи на сьогодні затверджений Кабміном перелік препаратів, що продемонстрували свою ефективність в інших країнах, які вносяться до клінічного протоколу?

— Це рішення попередньо було ухвалено Кабміном ввечері 20 березня. Зараз воно знаходиться на доопрацюванні іншими ЦОВВами. Думаю, днями Кабмін ухвалить це рішення остаточно. Воно буде опубліковане і набуде чинності. Поки що цього не сталося.

Є закон, який (як ви знаєте) було проголосовано зранку 17 березня. Згідно з ним Кабмін встановлює дві речі — порядок використання коштів і перелік товарних позицій, які закуповуються в межах цього закону. Зараз, власне, чекаємо цих рішень Кабміну. Ми сподівалися, що ними буде виділено кошти на МОЗ, а МОЗ, відповідно, доведе їх до ДП "Медзакупівлі України" для виконання централізованих закупівель. Але з рішень, ухвалених 20 березня, нас чи то викреслили, чи просто не стали згадувати. При тому що ми на всіх рівнях говорили про свою готовність і станом на зараз це один з небагатьох реальних шляхів розпочати централізовані закупівлі.

— Чи зупинено рішенням Кабміну станом на зараз вивіз усіх цих препаратів з країни?

— Це інше рішення Кабміну, яке було ухвалено вже кілька тижнів тому. Наскільки я розумію, станом на зараз експорт/реекспорт заборонено, але це питання не до мене.

— Чи проведено інвентаризацію препаратів, які вдало показали себе в Гонконзі, Ізраїлі, Італії, Британії, Франції при лікуванні коронавірусу та його наслідків? Чи проводяться зараз якісь переговори?

— Давайте розділимо це питання на дві складові. Перше — це визначення того, які препарати мають доведену, підтверджену ефективність. Це питання до МОЗ, який має формувати відповідну політику в сфері охорони здоров'я.

— Але такі переліки вони мають передавати вам.

— В тому то й справа, що вони мають це затвердити і потім довести до нас дві речі: перелік того, що вони хочуть аби ми закупили, і відповідні бюджетні кошти для цього. Цього не відбувається.

— Я вірно розумію, що всі закупівлі, які зараз відбуваються, проходять виключно на донорські кошти, вони не підтверджені, не за переліком і без інвентаризації?

— Давайте я сформулюю так, щоб це не виглядало надто апокаліптично. Закупівлі відбуваються також на кошти місцевих бюджетів. Тобто місцеві ради, міські управління охорони здоров'я, обласні департаменти охорони здоров'я вже щось закуповують самостійно. Але в тому то й справа, що відбувається зараз все дещо мозаїчно. Щось закуповують на місцях, щось закуповують донори; щось — на загальнонаціональному рівні (про що згадується у зверненнях Зеленського), щось — на регіональних рівнях (там, де місцеві підприємці цьому допомагають). І добре, що все це робиться. Але основою, стрижнем забезпечення країни необхідними ліками та медичним обладнанням мають бути закупівлі центральні, як такі, що відображають стратегію боротьби держави з поширенням коронавірусу. От їх зараз немає.

— Як немає поки що і переліку потреб…

— Перелік препаратів зараз має бути затверджений Кабміном. Потреба буде визначатися МОЗ і ЦГЗ (Центр громадського здоров'я). Тобто вони мають сказати, що, наприклад, із 200 позицій переліку 50 мають бути закуплені централізовано, за певними формулами і розрахунками, в основі яких можуть бути кількість населення в тому чи іншому регіоні або динаміка поширення в ньому COVID-19 (кількість людей з підтвердженим діагнозом). МОЗ і ЦГЗ формують таку потребу, наприклад, що апаратів ШВЛ на країну має бути закуплено 100 тисяч штук і розподілені вони мають бути таким-то чином. Це доводиться до нас разом із бюджетними коштами. І коли вже ми закупили, МОЗ видає наказ про розподіл.

— Зараз говорять про те, що при коронавірусі не можна застосовувати ібупрофен. Чи закуповується в нас зараз хоча б той же парацетамол? Днями не змогла купити його в аптеці.

— Закуповується. Місцевими бюджетами і донорами. Поки що згідно із Законом про публічні закупівлі. Централізовано — ні.

Я маю ще раз підкреслити, що дуже важливим для нас є дотримання високих стандартів — антикорупційних, професійних. Це питання не тільки гарного іміджу і репутації всередині країни. Це важливо в тому числі для того, щоб ми могли виходити на зовнішні ринки і укладати прямі контракти по тих товарах, які не виробляються в Україні. Тому ми очікуємо адекватної реакції на цю ситуацію з боку можновладців. Адже в разі дискредитації закупівельної агенції ми ризикуватимемо потім працювати тільки з локальними імпортерами, лише з тим, що вже завезено в країну, і не зможемо ефективно виходити на зовнішні ринки, не матимемо підтримки міжнародних партнерів.

P.S. На теперішній час відомо, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець доручив провести службове розслідування ситуації навколо ДП "Медзакупівлі України". Зі свого боку, написавши чимало матеріалів про зловживання в цій сфері, ми знаємо, що вона завжди була зоною тотальних ризиків і точкою докладання максимальних корупційних зусиль. А тому, хто б не займався закупівлями, суспільство завжди має відстежуватими чистоту укладених угод.

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