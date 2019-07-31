Висока стабільність гривні: чому незадоволений Мінфін

На минулому тижні курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,5-1,7%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 25,82 до 25,44 грн (-1,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 25,650/25,675 до 25,220/25,250 (-1,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 25,65/25,94 до 25,20/25,49 (-1,7%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 1,1%.

Стійке зміцнення гривні триває з п'ятниці 19 липня, яка передувала голосуванню на виборах в Верховну Раду. Настільки висока стабільність гривні стала одним з факторів, який дозволив НБУ зберегти в липні вельми сприятливий квітневий прогноз щодо інфляції. На думку регулятора, інфляція до кінця року знизиться до 6,3%, а на початку наступного року досягне цільового діапазону 4%-6%. Раніше НБУ підвищив прогноз ВВП на поточний рік з 2,5% до 3%, а на 2020 рік з 2,9% до 3,2%.

На розпочатої тижня ми очікуємо продовження зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 24,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,8/25,1 грн.

Мінфін не поділяє оптимізму НБУ, тому що держбюджет зверстаний з урахуванням середньорічного курсу в 29, 3 грн/дол, і таке істотне зміцнення гривні призводить до недобору по митних платежах і "імпортного" ПДВ. Зростаючий дефіцит бюджету Мінфін змушений фінансувати на рахунок продажу ОВДП, що лише нарощує наші борги, але не приносить ніяких капітальних інвестицій в економіку. Втім, Мінфін страждає через свої же помилки планування, адже саме він заклав у бюджет плавну девальвацію національної валюти.