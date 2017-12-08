Тримаємо курс на Новий рік. Як сильно просяде курс гривні під кінець року

Із великою ймовірністю під кінець року курс долара відносно гривні зросте до 28 грн. Цьому сприятимуть одразу кілька переважно сезонних чинників.

До них, зокрема, можна віднести недавнє відшкодування експортерам ПДВ. Це призвело до того, що в тієї частини експортерів, яким потрібна гривня для сплати податків, немає потреби продавати валюту, а в іншої частини — з'явився надлишок гривні, що дає змогу купити валюту. Таким чином, пропозиція валюти зменшилася, а попит на неї, принаймні потенційно, зріс.

До таких же сезонних чинників можна віднести традиційне зростання імпорту енергоносіїв в опалювальний період і споживчого імпорту в переддень новорічних і різдвяних свят (імпортний алкоголь, побутова й складна електронна техніка, що її купують як подарунки, тощо).

І, нарешті, під кінець року традиційно активно витрачаються невитрачені бюджетні кошти. Причому йдеться як про державний бюджет, так і про бюджети компаній. Це також частково позначиться на валютному попиті.

При цьому ми оцінюємо потенціал зростання курсу як помірний. Що теж пов'язано з низкою чинників. По-перше, у країну продовжує надходити валютна виручка за експортовані продукти сільського господарства, а світова кон'юнктура цін на цих ринках складається на користь України. Це ж стосується й вартості чорних металів, які зросли в ціні на світових ринках приблизно на 30% з початку року.

Крім того, і НБУ, і Мінфін усвідомлюють ризики зростання волатильності на валютному ринку під кінець року. Так, Мінфін заявляє про наміри акуратно витрачати залишки бюджетних коштів у цей період, а Нацбанк нагадує про готовність згладжувати сильні курсові коливання з допомогою інтервенцій, і резервів у нього для цього вистачає.

Тому базовий сценарій для долара на кінець року — це зростання, але зростання помірне. Що стосується європейської валюти, вона під кінець року може трохи перевищити 33 грн за умови збереження нинішнього співвідношення між двома основними світовими валютами — близько 1,18 дол. за євро.

Треба зазначити, що 13 грудня очікується нове, останнє цього року рішення ФРС щодо відсоткових ставок. Від нього очікують зростання ставки по долару на 0,25 п.п. Якщо рішення американського регулятора збіжиться з очікуваннями, ринки на нього відреагують мало. Але будь-яке інше рішення, наприклад, підняти ставку на 0,5 п.п. або взагалі її не піднімати, призведе до сильніших коливань у парі євро/долар, і в цьому разі курс євро під кінець року може досить сильно відрізнятися від нашого базового прогнозу.