Створюй вдома

Розвиток малого та середнього бізнесу вже давно є звичним й універсальним соціально-економічним гаслом представників влади і політиків в Україні. Попри запеклі дискусії з інших питань — земельної та податкової реформ, монетарної та фіскальної політики, управління державним боргом та інших, із важливістю підтримки малого підприємництва не сперечається, мабуть, ніхто. Звісно, якщо говорити про реальний бізнес, а не про використання ФОПів для оптимізації податків великих компаній.

Подвійні вибори торік принесли Україні масштабне оновлення влади і… нові надії, підкріплені гучними заявами президента та уряду про доступні кредити, конче потрібні для розвитку малого бізнесу та прискорення економічного зростання.

Матеріалізацією цих планів стало створення Фонду розвитку підприємництва на базі Німецько-Українського фонду, виділення бюджетних коштів і схвалення урядом умов програми підтримки мікро- та малого підприємництва.

Згідно з оцінками уряду, вже цього року взяти участь у програмі зможуть до 50 тисяч позичальників. Зважаючи на те, що на компенсацію відсоткових ставок виділено 2 мільярди гривень, програма дасть змогу охопити до 15–20 мільярдів гривень нових кредитів підприємствам і підприємцям із річним доходом до 50 мільйонів гривень.

Для порівняння, за даними НБУ, на 1 грудня 2019 року загальний обсяг кредитів суб'єктам господарювання з річним доходом до 2 мільйонів євро становив менш як 2 мільярди гривень. І хоча критерії НБУ та урядової програми не збігаються, вони достатньо близькі для того, щоб уявити масштаби можливого зростання портфеля кредитів у цільовому сегменті.

Чи реально досягти зростання на порядок кредитного портфеля мікробізнесу (за класифікацією НБУ)? На перший погляд, це здається фантастикою. Але не забуваймо, що поточний портфель таких кредитів було сформовано банками в принципово інших умовах, коли скористатися різного роду компенсаціями чи кредитними гарантіями могли одиниці позичальників. І через високий кредитний ризик і вартість кредитів більшість досі залишається "за бортом" банківського кредитування. Тому, попри відчутний інтерес банків до МСБ, можливостей нарощувати кредитування в цьому сегменті в них було обмаль.

Натомість програму "Створюй вдома" підготовлено у тісній співпраці уряду з банками та з урахуванням негативного досвіду минулого. Це допомогло уникнути найбільш критичних вад, що були притаманні багатьом попереднім програмам підтримки бізнесу.

Нова програма передбачає поєднання інструментів підтримки, які одночасно здешевлюють кредит для позичальника (компенсація відсотків) і зменшують кредитні ризики банків (портфельні кредитні гарантії). Це значно розширює коло потенційних учасників програми, адже вартість кредиту та кредитний ризик — два найбільші чинники, які обмежують доступ підприємців до кредитів сьогодні.

На особливу увагу в цьому контексті заслуговує те, що програму орієнтовано не лише на розширення працюючого бізнесу, а й на створення нового. І тут ключову роль має відіграти умова про покриття гарантією Фонду до 80% ризику за кредитами стартапам із річним доходом до 25 мільйонів гривень. Обов'язковими вимогами до таких підприємців є наявність досвіду та бізнес-плану для реалізації інвестиційного проєкту.

Крім того, рішення банку про надання кредиту і є "допуском" до участі в програмі, якщо позичальник відповідає формальним вимогам, визначеним у постанові уряду. Без будь-яких погоджень із комісіями чи комітетами при місцевій владі або регіональних органах міністерств, як це нерідко було раніше. Не витрачатиметься час і на підтвердження з боку Фонду гарантії за кожним кредитом, — гарантії надаватимуть за портфелем кредитів загалом. До речі, надмірна бюрократія (численні довідки та форми для всього ланцюга погоджень) і тривалість прийняття та погодження кредитних рішень (іноді до пів року або й довше) раніше часто призводили до втрати сенсу в отриманні кредиту.

Ще одна перевага програми в тому, що суми компенсації за конкретними кредитами на шість місяців наперед зараховуються на ескроу-рахунки і використовуються у міру виплати кредиту. Це дасть можливість уникнути характерних у минулому ситуацій, коли через нерівномірність у надходженні бюджетних коштів клієнти змушені були кілька місяців "тягнути" кредити за повною ставкою в очікуванні компенсацій.

Якщо узагальнити, то програма "Створюй вдома" суттєво пом'якшує основні ризики для банків і позичальників, водночас передбачаючи порівняно просте адміністрування. Банки, які брали участь у процесі її підготовки, вже стали або готуються стати партнерами Фонду. І можна не сумніватися в тому, що з часом кількість банків — учасників програми зростатиме.