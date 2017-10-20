Що і як змінить монетизація субсидій?

В Україні вже давно назріла необхідність переходу від застарілої і неефективної моделі надання субсидій до їх монетизації й адресності. Насамперед тому, що саме монетизація є передумовою ощадливості, якої всі ми прагнемо. Зараз, коли проект з монетизації субсидій уже готовий, необхідно представити громадськості, як саме буде трансформуватися система та чого чекати субсидіантам.

Напрацювання в напрямі реформування системи державних відшкодувань були й раніше, однак ми ставили за мету розробити ефективний і дієвий механізм переходу на грошові розрахунки за субсидіями. Мінфін розробляв його спільно з експертами та нашими міжнародними партнерами. А це складний і тривалий процес, що потребує значних зусиль. Ми планували встигнути до початку опалювального сезону, але велика кількість часу знадобилася для погодження цього кроку з іншими міністерствами. І робота триває. Наразі проект постанови уряду щодо вдосконалення системи фінансування житлово-комунальних субсидій уже оприлюднений до обговорення, і ми очікуємо фідбеку від усіх зацікавлених сторін, щоб знайти оптимальний варіант для нашої країни.

Насправді монетизація — це серйозна, навіть революційна зміна, яка є першим і важливим кроком комплексного реформування всієї системи розрахунків за житлово-комунальні послуги. На наше переконання, вкрай важливо пояснити людям, у чому суть пропонованих змін і чого очікувати уже з 1 січня 2018 р.

Що таке монетизація субсидій

Думаю, більшість розуміють, що таке субсидії, бо кількість субсидіантів зараз значно зросла. Субсидії — це цільова грошова допомога від держави, яка надається людині для сплати за житлово-комунальні послуги. Але власне грошей люди не бачать, бо усі розрахунки відбуваються на рівні постачальників послуг і насправді навіть не грошима, а взаємозаліками, списанням податків тощо. Для людини, тобто для споживача, субсидія — це фактично сума, на яку зменшується розмір її платіжки після проведення розрахунків держави з постачальниками. Монетизація полягає в тому, що на рахунок людини буде надходити певна сума коштів, і вже з них людина буде розраховуватися за комунальні послуги. Тут ідеться про монетизацію на рівні домогосподарств. Але виплатити "живі" гроші людям, продовживши розраховуватися з постачальниками "взаємозаліками", — абсурд.

Тож ми пропонуємо провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у два етапи. Перший — на рівні підприємств-надавачів послуг, а другий — уже на рівні споживачів послуг.

Хтось може сказати, що треба одразу віддати гроші за субсидіями домогосподарствам, та ще й бажано готівкою. Однак, щоб система працювала прозоро та була впевненість в її справедливості, треба ще провести низку змін, над якими ми працюємо.

Перш за все потрібно відмовитися від практики використання спільних протокольних рішень і проаналізувати, як працює система розрахунків, коли вона наповнена "живими" коштами, а не клірингом. Треба також запустити процес належної верифікації отримувачів субсидій для виключення з їх числа тих, хто приховує справжній рівень доходів. Створити відкриті бази даних субсидіантів, при цьому маючи дані про розмір їх фактичного споживання послуг. Зрештою має запрацювати сучасна платіжна система, при якій буде чітко зрозуміло, що субсидіант вчасно розрахується за надані житлово-комунальні послуги, а залишок зможе витратити на енергоефективні заходи або навіть на власний розсуд.

Такий підхід до реформування системи субсидій є вимогою наших зарубіжних партнерів — МВФ, Світового банку, ЄС та ЄБРР. І виконання всіх цих завдань дозволить сплачувати субсидії вчасно, у необхідному обсязі та тим, хто їх дійсно потребує.

Як змінюватиметься система розрахунків

Мінфін має комплексний підхід до реформування системи розрахунків за субсидіями, який складатиметься з таких трьох етапів:

1. Монетизація розрахунків за субсидіями на рівні підприємств-надавачів послуг.

2. Здійснення необхідних кроків для підготовки системи до здійснення монетизації субсидій на рівні домогосподарств (створення необхідної інфраструктури, створення єдиного реєстру та бази даних субсидіантів та їх верифікація тощо).

3. Монетизація субсидій на рівні домогосподарств.

Наразі ми на першому етапі, який запроваджує з нового року монетизацію субсидій на рівні надавачів послуг. Метою цих змін є перехід на прозорі та своєчасні розрахунки "живими" коштами за субсидіями між державою та виконавцями послуг. Ще раз наголошу, це перший етап реформи, що дасть змогу перевірити функціонування системи за умови здійснення розрахунків у грошовій формі. Після опалювального сезону 2017–2018 рр. планується перевести частину платежів на звичайні поточні рахунки підприємств-надавачів послуг. Такий крок забезпечить ще одну передумову для переходу до вільного ринку — створить можливості для підприємств, що хочуть працювати з населенням, і відкриє шлях до прямого перерахування субсидій домогосподарствам, які самостійно зможуть розраховуватися за комунальні послуги.

У розробленому проекті ми чітко прописали, які саме нововведення очікуються в разі ухвалення урядом цієї постанови. По-перше, скасовуються клірингові розрахунки по субсидіях та встановлюються прямі взаєморозрахунки з суб'єктами господарювання, що значно полегшує систему розрахунків для учасників процесу монетизації.

По-друге, субсидії будуть перераховуватися безпосередньо за фактично спожиті ресурси, а не згідно з нарахованими субсидіями відповідно до соціальних стандартів, що забезпечує для всіх учасників рівні умови при розрахунку за спожиті послуги у частині житлових субсидій. При цьому субсидії будуть використовуватися виключно на розрахунки за надані житлово-комунальні послуги та сплату податкових зобов'язань до бюджету. Новий механізм передбачає надання постачальниками послуг та енергоносіїв відповідної інформації місцевим органам, яка буде підставою для перерахування субвенції.

По-третє, ми впроваджуємо автоматичне фінансування субсидій згідно з помісячним розписом і виключаємо ручне втручання в розрахунки з суб'єктами господарювання. Це має суттєво зменшити ризики помилок, а прозорість таких розрахунків лише посилиться.

На практиці це працюватиме так: перерахування субсидії здійснюватиме безпосередньо Держказначейство без будь-яких протоколів. Субсидії будуть перераховуватися за фактично спожиті енергоносії та надані послуги, що унеможливить ситуації, коли, наприклад, виконавці отримують більший обсяг субсидій, ніж спожили домогосподарства. Тож бюджетні кошти будуть використовуватися ще ефективніше. Крім того, буде чітко встановлено терміни здійснення розрахунків — до 24-го числа кожного місяця, що гарантуватиме своєчасність оплати. І при цьому виконавці послуг зможуть обирати найбільш конкурентного постачальника енергоносіїв та розраховуватися з ним "живими" коштами від субсидій

Запустивши монетизацію, ми вирішимо частину нагальних проблем, які зараз є у підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, і потім зможемо рухатися далі. Кінцевою метою Міністерства фінансів є монетизація субсидій на рівні домогосподарств, яка сприятиме енергоефективності та забезпеченню платіжної дисципліни, а також буде простою в реалізації та адмініструванні.